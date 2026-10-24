Jeff Bezos faz previsão sobre o futuro: "Haverá milhões de pessoas vivendo no espaço"

A humanidade pode estar diante de uma transformação que mudaria a forma como vivemos fora da Terra. Jeff Bezos, fundador da Amazon e da empresa aeroespacial Blue Origin, acredita que milhões de pessoas estarão vivendo no espaço nas próximas duas décadas. Para o empresário, porém, essa expansão não será necessariamente motivada pela necessidade de trabalhar, mas pelo desejo de explorar novas possibilidades de vida.
A previsão foi apresentada durante a Italian Tech Week, quando Bezos compartilhou sua visão sobre o futuro da exploração espacial e o avanço das tecnologias que podem tornar essa realidade possível.
“ Acredito que, nas próximas duas décadas, haverá milhões de pessoas vivendo no espaço. É assim que as coisas estão acontecendo rapidamente”, afirmou o empresário, que tinha 62 anos em 2026.
Por que Jeff Bezos acredita que milhões de pessoas viverão no espaço?
A previsão de Bezos está relacionada ao desenvolvimento de tecnologias que podem ampliar a presença humana para além da Terra. O empresário defende que o avanço da infraestrutura espacial permitirá criar ambientes nos quais as pessoas poderão viver por escolha própria, sem depender exclusivamente das condições encontradas em nosso planeta.
Em sua visão, a expansão não precisará ocorrer porque faltam oportunidades de trabalho na Terra. Pelo contrário, a expectativa é que muitas pessoas decidam viver fora do planeta por interesse, curiosidade ou preferência pessoal.
“ A maioria das pessoas viverá lá porque quer. Não precisamos de pessoas morando no espaço”, declarou Bezos ao explicar sua perspectiva sobre o futuro.
A ideia representa uma mudança na maneira de imaginar a exploração espacial. Em vez de limitar a presença humana a astronautas em missões temporárias, o empresário projeta um cenário no qual viver fora da Terra poderá se tornar uma alternativa para uma parcela significativa da população.