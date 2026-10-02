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Os mais ricos do mundo

Enquanto Elon Musk tem patrimônio de R$ 4,68 trilhões, Jeff Bezos ganhou R$ 510 bilhões em 30 dias

Musk é a pessoa mais rica do mundo.

João V. Valença

02/10/2026 - 14h38
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Jeff Bezos voltou ao segundo posto entre os bilionários do planeta depois que investidores privados elevaram o valor de mercado da Blue Origin, sua fabricante de foguetes, e da startup de inteligência artificial industrial Prometheus.

O salto levou seu patrimônio a US$ 370 bilhões (R$ 1,85 trilhão) à 0h de 1º de outubro, no horário do leste dos EUA, segundo a Forbes.

O avanço de cerca de US$ 102 bilhões (R$ 510 bilhões) em um mês tirou Larry Page do segundo lugar pela primeira vez desde maio de 2025. Cargo que o cofundador do Google ocupava havia dez meses seguidos.

Page caiu para o terceiro posto mesmo com ganho de US$ 8 bilhões (R$ 40 bilhões), alcançando US$ 286 bilhões (R$ 1,43 trilhão).

Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo, posição que ocupa desde maio de 2024. Em junho, tornou-se o primeiro trilionário da história. No mês seguinte, sua fortuna caiu para menos de US$ 700 bilhões (R$ 3,5 trilhões), algo que não acontecia desde dezembro. Em agosto, porém, o patrimônio voltou a crescer e se aproximou dos US$ 900 bilhões (R$ 4,5 trilhões).

Mudanças no topo da lista

Sergey Brin, parceiro de Page na fundação do Google, recuou da quarta para a quinta posição, mesmo com acréscimo de cerca de US$ 7 bilhões (R$ 35 bilhões) em seu patrimônio, que agora soma US$ 263 bilhões (R$ 1,315 trilhão).

Michael Dell assumiu o posto de Brin, e seu patrimônio somou aproximadamente US$ 28 bilhões (R$ 140 bilhões) e chegou a US$ 268 bilhões (R$ 1,34 trilhão).

As ações da Dell Technologies subiram 18% com a procura crescente por servidores voltados à inteligência artificial. O que colocou brevemente o fundador da empresa como segundo colocado do ranking ainda em setembro. Apenas três integrantes do grupo dos dez maiores bilionários mantiveram exatamente a mesma colocação do mês anterior.

Zuckerberg e Musk seguem em alta

Mark Zuckerberg permaneceu no quinto posto, mas viu seu patrimônio crescer cerca de US$ 55 bilhões (R$ 275 bilhões), somando US$ 251 bilhões (R$ 1,255 trilhão). O impulso veio da valorização de 27% nos papéis da Meta, controladora do Facebook, puxada pelo lançamento do assistente de inteligência artificial Muse.

Esse valor supera o dobro do patrimônio de Bezos. No segundo lugar, e é mais de seis vezes o montante de Warren Buffett, que retornou à lista dos dez primeiros mesmo após perder US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) no período.

Quedas na lista dos mais ricos

Buffett assumiu a vaga do magnata espanhol do setor de moda rápida Amancio Ortega, cujo montante recuou cerca de US$ 6 bilhões (R$ 30 bilhões), para US$ 141,8 bilhões (R$ 709 bilhões).

Larry Ellison foi o único outro nome do grupo a perder valor no mês. Com queda de aproximadamente US$ 13 bilhões (R$ 65 bilhões), e encerrou o período em US$ 179 bilhões (R$ 895 bilhões).

O recuo de 8% nas ações da Oracle fez Ellison cair da sétima para a oitava colocação entre os bilionários mais abastados. Juntos, os dez nomes do topo somam US$ 3,1 trilhões (R$ 15,5 trilhões), ante US$ 2,8 trilhões (R$ 14 trilhões) registrados um mês antes.

O que explica tamanha oscilação

Avaliações feitas por fundos e investidores privados em empresas ainda não listadas em bolsa, como a Blue Origin, costumam provocar saltos expressivos no patrimônio de seus donos. O mesmo vale para negócios ligados à inteligência artificial, setor que tem atraído aportes bilionários e inflado rapidamente o valor atribuído a startups do ramo, caso da Prometheus.

Oscilações do mercado acionário também pesam diretamente: altas ou quedas de poucos pontos percentuais nas ações da Dell Technologies. Da Meta, da SpaceX ou da Oracle bastam para mudar de lugar quem está entre os mais abastados do planeta. Por isso, a composição desse grupo seleto muda com frequência, mesmo sem qualquer evento concreto na vida pessoal dos bilionários envolvidos.

O retrato de outubro reforça como setores como aeroespacial, tecnologia e inteligência artificial concentram boa parte da riqueza global hoje.

A University of Pennsylvania, a University of Texas e a Harvard University, instituições historicamente associadas à formação de fundadores de grandes empresas de tecnologia. Seguem no centro do debate sobre como esse tipo de concentração patrimonial se forma e se mantém ao longo do tempo.

Recomeço

Eles chegaram de barco a uma ilha desabitada; 100 anos depois, ela virou um destino turístico

Tudo começou como um refúgio contra os mosquitos.

02/10/2026 14h00

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Foto: Gabriel Rissi/Pexels

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Em 1923, o pescador Juan Cuevas Ramírez desembarcou numa pequena ilha rochosa do Golfo da Califórnia, no México, para escapar das pragas de mosquitos da costa. O que começou como um refúgio contra os mosquitos se transformou, ao longo de um século, num centro de ecoturismo que atrai visitantes de todo o mundo.

Juan buscava uma porção de terra onde os mosquitos não fossem uma ameaça constante. Explorou diversas ilhas do Mar de Cortés até encontrar El Pardito, um ilhéu desabitado de apenas uma hectárea. Depois, voltou com sua esposa Paula para começar a vida na ilha.

Sobreviver sem água, sem recursos, sem volta

Os primeiros anos foram marcados pelo isolamento e pelas dificuldades naturais. A única forma de chegar à costa continental era remar numa canoa a vela, dominando os ventos para não derivar pelo oceano.

Para obter água doce, o casal precisava fazer viagens exaustivas até outras ilhas ou até a terra firme. O problema só diminuiu décadas depois, quando barcos levaram plantas desalinizadoras à ilha.

Para construir abrigo na rocha nua, Juan e Paula aprenderam a calcinar conchas de caracol e a fabricar cal artesanal, uma técnica construtiva local que seus descendentes herdaram e continuaram usando. À medida que a família crescia, levantavam pequenas casas de pedra e cal na superfície minúscula da ilha.

Uma família numerosa e histórias singulares

Ao longo das décadas, Juan e Paula tiveram nove filhos e ensinaram a cada um a pesca de várias espécies — conhecimento que servia tanto para alimentar a família quanto para comercializar fora do arquipélago.

Juan teve outros sete filhos com uma mulher de uma ilha vizinha. Paula também ajudou a criar essas crianças, em um modelo de convivência cooperativa.

As gerações seguintes perceberam que precisavam diversificar a economia sem perder a identidade. Os mais jovens decidiram permanecer em El Pardito e transformar o conhecimento acumulado sobre o ecossistema marinho em um negócio sustentável. O ecoturismo se tornou a alternativa econômica que preservou a vida construída na ilha.

Do isolamento ao destino global

Hoje, mais de 100 anos após aquela travessia inicial a remo e vela, El Pardito se tornou um assentamento familiar singular e um centro de ecoturismo na América Latina.

Passeios de lancha, mergulho com snorkel e relatos diretos da história da família transformaram a ilha em uma atração visitada por pessoas de todo o mundo. A trajetória de El Pardito mostra como a resiliência pode se tornar um legado duradouro.

Realização

Neymar tinha um sonho inusitado na infância e, aos 34 anos, finalmente o realizou

Em entrevista à Revistaquem, o atacante do Santos explicou a história.

02/10/2026 13h13

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Uma lembrança de infância virou produto nas prateleiras: Neymar lançou a Futi, sua primeira linha de biscoitos colecionáveis, que combina futebol e nostalgia. A marca nasceu de um episódio simples vivido ao lado da mãe, Nadine Gonçalves, quando o craque ainda era menino na Baixada Santista.

Em entrevista à Revistaquem, o atacante do Santos explicou que a história ganhou uma versão diferente do que realmente aconteceu. Segundo ele, nunca houve um projeto de vida para montar uma fábrica, foi uma reação espontânea a uma vontade comum de criança.

O pedido simples que virou símbolo

Ele contou que, quando pequeno, pediu à mãe para comprar uma bolacha, e ela não tinha como atender o pedido naquele momento. Diante da tristeza da mãe, respondeu com uma frase que carregaria consigo pelo resto da vida: prometeu que um dia teriam dinheiro para comprar uma fábrica inteira do produto.

Para Neymar, a promessa era uma forma de aliviar o momento difícil sem preocupar Nadine. Com o tempo, porém, a frase de criança ganhou outro peso e se transformou numa lembrança de afeto e superação dentro da família.

Da memória afetiva ao produto nas prateleiras

A nova linha nasceu de uma parceria entre a NR Sports e a Biscoitê. Para Neymar, o projeto é mais do que um produto comercial. Ele descreveu a iniciativa como uma maneira de reconectar sua trajetória no esporte com fragmentos da própria infância.

O sabor e a identidade visual dos biscoitos foram inspirados em recordações pessoais, ligadas à experiência de reunir a família e se divertir. O pacote também traz miniaturas no estilo Lego que recriam o atacante com camisas de clubes, como o Barcelona, e da Seleção Brasileira.

Uma história que atravessa anos de carreira

Neymar já havia relembrado o episódio da bolacha em declarações anteriores. Em conversa com Casemiro Miguel, contou que a mãe se emocionou por não conseguir atender ao pedido e precisou priorizar outros alimentos naquele momento.

Na ocasião, Neymar garantiu à mãe que um dia teria recursos suficientes para comprar uma fábrica de bolacha. A promessa foi uma forma de consolá-la sem deixá-la preocupada com as limitações financeiras daquele momento. Anos depois, Neymar reconhece que o episódio ainda mexe com suas emoções sempre que é lembrado.

Neymar também associa essa história às visitas ao Instituto Neymar Jr., projeto social que mantém na Baixada Santista. Para o jogador, revisitar essa memória reforça o caminho percorrido desde a infância até o topo do futebol mundial.

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