Após 7 anos no fundo do Ártico, microfone é encontrado com um arquivo intrigante - Imagem: Tsy1980/Wikimedia Commons

Um hidrofone instalado a 500 metros de profundidade sob o mar de Beaufort permaneceu capturando sons durante sete anos — período raro em uma das regiões mais hostis do planeta para pesquisa.

Pesquisadores do Laboratório Nacional de Los Álamos analisaram os registros em um estudo publicado no Journal of the Acoustical Society of America. Os dados oferecem um mapa inédito de como a paisagem sonora do Ártico muda conforme as estações.

O equipamento integra as estações de monitoramento de ruído oceânico da NOAA, projetadas para captar sons que se propagam pela água durante longos períodos. Manter esse tipo de observação contínua no Ártico é difícil por causa das condições ambientais. Gelo, frio e isolamento tornavam rara qualquer permanência prolongada até agora.

O que o gelo e as ondas revelam

Os dados mostram que o fundo do Ártico não é um ambiente sonoro estável. No inverno, o movimento e a deformação do gelo marinho geram uma quantidade considerável de ruído subaquático, enquanto no verão as ondas assumem o papel dominante.

Essas variações sazonais afetam diretamente a capacidade dos instrumentos de identificar um som específico. Um som audível em uma época do ano pode desaparecer meses depois, mascarado pelo ruído de fundo.

Compreender esse padrão natural é essencial para diferenciar o comum do extraordinário. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo estudo, estabelecer uma referência acústica desse tipo permite interpretar futuras detecções nessa área do oceano Ártico com mais precisão. O arquivo de sete anos funcionou como um banco de dados do "som normal" da região.

O ruído que vem da superfície e do subsolo

Os registros capturam também prospecções sísmicas realizadas com canhões de ar — equipamentos usados para investigar a geologia sob o fundo marinho. Esse som de origem humana se mistura com o gerado pelo gelo, pelas ondas, pelo vento, pelas embarcações e pela fauna marinha.

O resultado é um cenário acústico complexo, no qual identificar a origem de cada sinal exige conhecimento prévio das condições ambientais.

A água oferece uma vantagem particular: certos sons percorrem longas distâncias por ela. Um terremoto pode produzir sinais acústicos detectáveis a quilômetros de distância, assim como explosões, cuja propagação depende da localização e das condições ao redor. O tráfego marítimo adiciona camadas extras de ruído que os cientistas precisam separar de eventos naturais genuínos.

Por que ter um padrão de referência importa

A dificuldade não se resume a notar quando o som subaquático aumenta. Os pesquisadores precisam determinar se esse aumento representa um evento excepcional ou apenas uma variação natural do ambiente.

O trabalho do Laboratório Nacional de Los Álamos fornece essa referência para um local específico do mar de Beaufort. Era o marco que faltava para monitorar com eficácia essa região crítica.