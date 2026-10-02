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Alerta espacial

Forte explosão no Sol é confirmada e tempestade solar pode chegar à Terra hoje (2)

Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos alertou sobre fenômeno

Henrique Cesaretti

02/10/2026 - 09h16
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Uma ejeção de massa coronal registrada no Sol no dia 28 de setembro deve provocar uma tempestade geomagnética classificada como G1 ao chegar à Terra nesta sexta-feira (2), de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

Operações de satélite e redes de energia podem registrar oscilações pontuais, especialmente perto dos polos, mas nada que deva alterar a rotina de quem está no Brasil. O fenômeno surge do encontro entre o campo magnético terrestre e o plasma com partículas carregadas que o Sol projeta para o espaço.

A chegada do material solar acumulado desde 28 de setembro ocorre após dois dias de estabilidade geomagnética, em 30 de setembro e 1º de outubro.

Como se forma uma tempestade geomagnética

A ejeção de massa coronal envia plasma e partículas carregadas através do espaço até colidir com o campo magnético terrestre. Essa fricção gera as tempestades geomagnéticas, cuja intensidade varia conforme a quantidade de material ejetado e a direção da trajetória. A escala de classificação da NOAA vai de G1, a mais leve, até G5, a mais severa.

Nesta sexta-feira, o evento alcançará apenas o nível G1, o patamar mais baixo da escala. Isso significa que pequenas variações em operações de satélite e leves oscilações em redes elétricas são as consequências possíveis, concentradas sobretudo em regiões de latitude elevada.

Alterações na atmosfera superior também podem fazer satélites em órbita baixa perder altitude mais rapidamente, e esse fenômeno é conhecido como arrasto atmosférico.

Diferença entre este episódio e o de agosto

O aviso emitido no fim de agosto não tem ligação com o episódio desta sexta-feira: uma explosão solar de classe M6.9, ocorrida em 25 de agosto, motivou previsões de atividade geomagnética que já chegaram ao fim. A ejeção de massa coronal de 28 de setembro constitui um fenômeno distinto, tanto em origem quanto em cronograma.

O que não deve acontecer no Brasil

Ao contrário do que circula em redes sociais, a tempestade G1 não causará interrupções generalizadas de celulares ou internet no país. O serviço de GPS pode registrar interferências pontuais, mas elas se concentram principalmente em regiões próximas aos polos. Sistemas de Posicionamento em altas latitudes são os mais vulneráveis a perturbações durante eventos dessa magnitude.

Para o período entre 30 de setembro e 2 de outubro, a NOAA estima em 10% a chance diária de surgirem apagões de rádio nos patamares R1 e R2, enquanto a probabilidade de uma tempestade de radiação solar igual ou superior a S1 cai para 1%.

Esses cortes de sinal de rádio ocorrem quando a radiação liberada por uma explosão solar atinge diretamente a Terra. Esse processo é distinto do que causa o evento de sexta-feira. Para o nível G1 previsto, a avaliação da NOAA não indica apagão generalizado de rede.

Contexto: tempestades de maior magnitude

Em tempestades geomagnéticas de nível moderado ou superior, sistemas de energia em altas latitudes podem ter transformadores danificados. Auroras boreais também podem se tornar visíveis em estados americanos bem mais ao sul do que o comum, alcançando regiões como Nova York e Pensilvânia se a intensidade do evento aumentasse.

Nesta sexta-feira, porém, o nível G1 mantém os efeitos restritos às altas latitudes, sem consequências generalizadas para infraestruturas urbanas do hemisfério norte.

Ótima dica

Demorei muito tempo para entender por que não deveria guardar leite na porta da geladeira

Guardar a embalagem de leite no compartimento da porta da geladeira é um gesto automático em muitos lares

02/10/2026 08h00

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Imagem gerada por inteligência artificial

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Guardar a embalagem de leite no compartimento da porta da geladeira é um gesto automático em muitos lares. O próprio formato do espaço parece convidar a isso, já que uma embalagem cabe perfeitamente ali, em pé. Só que esse encaixe perfeito esconde um problema: a área da porta é a que mais sofre com oscilações de temperatura dentro do equipamento.

Cada vez que o eletrodoméstico é aberto, esse compartimento perde frio rapidamente e demora para recuperar a estabilidade.

Por que esse compartimento falha com o leite

Prateleiras internas ficam em condições bem mais constantes do que a parte frontal do aparelho. Produtos deixados na porta ficam expostos ao ar quente da cozinha toda vez que alguém abre o eletrodoméstico, mesmo que seja só para pegar um item e fechar na sequência.

Essa instabilidade térmica prejudica alimentos que precisam de refrigeração constante depois de abertos, como o leite. Por isso, a recomendação de especialistas da Milar Electrodomésticos é simples: tirar o leite da porta e levá-lo para dentro, de preferência nas prateleiras mais afastadas da abertura.

 

O que pode ficar na porta sem risco

Isso não quer dizer que os compartimentos laterais devam ficar vazios. Existem alimentos que toleram melhor essas variações e continuam seguros ali, como molhos, geleias e certas bebidas.

A regra prática sugerida pelos especialistas da Milar Electrodomésticos é guardar na porta o que aguenta mudanças de temperatura, e deixar no fundo das prateleiras o que precisa de frio constante. Dessa forma, dá para reorganizar o espaço sem precisar decorar onde cada produto deveria ficar.

Frequência de abertura pesa na decisão

Em casas onde o eletrodoméstico é aberto várias vezes ao longo do dia, esse cuidado faz ainda mais diferença. Mesmo que cada abertura dure poucos segundos, os itens guardados na parte frontal são os primeiros a sentir o ar externo entrando.

Trocar um único item de lugar muda pouco a rotina, mas evita que o leite oscile de temperatura várias vezes antes de ser consumido por completo. Reorganizar a geladeira seguindo esse critério simples de resistência ao calor ajuda a conservar melhor os alimentos mais sensíveis, sem exigir nenhum investimento extra.

Tudo muda

Heráclito explica por que nada permanece igual: a única certeza da vida é que tudo muda

Filósofo grego formulou ideia que permanece atual

02/10/2026 07h28

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Foto: Jonathan Cooper/Pexels

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O filósofo grego Heráclito de Éfeso formulou, há mais de dois milênios, uma ideia que permanece atual na era da inteligência artificial: nada permanece estável; tudo flui em transformação contínua. Sua afirmação célebre — "não podes entrar duas vezes no mesmo rio" — resume a visão de um universo em que a mudança é a única constante.

Em uma sociedade marcada por transformações tecnológicas instantâneas, o pensamento do filósofo ajuda a interpretar o presente. Para Heráclito, o rio não era apenas um fenômeno natural, mas o símbolo da existência humana e do cosmos.

O rio como metáfora da realidade

A água em movimento representa a realidade como fluxo incessante: gotas desaparecem e são substituídas por outras a cada segundo. A corrente arrasta elementos distintos, enquanto o leito se molda pela força da água. No indivíduo, o corpo produz novas células continuamente, os pensamentos mudam quando chegam novas informações e a idade avança de forma irreversível.

Aplicar essa lógica ao mundo contemporâneo exige abandonar a ilusão da permanência. Os postos de trabalho se reinventam da noite para o dia, setores inteiros mudam suas operações, algoritmos modificam rotinas e estruturas que pareciam sólidas se dissolvem em vários ramos produtivos.

Quando a inteligência artificial saiu dos laboratórios para o consumo em massa, em 2022, vários processos produtivos se transformaram de uma vez.

 

Fluir com a mudança, não resistir a ela

A lição do filósofo grego sugere aceitar a mudança e aprender a acompanhar o movimento ao redor. Essa compreensão ajuda a assimilar os avanços tecnológicos sem sucumbir ao pânico ou à paralisia provocados pela incerteza. A mudança não se limita aos servidores de dados nem aos algoritmos, e ela também faz parte da biologia humana.

A cada segundo, células do corpo morrem para dar lugar a outras, o cérebro processa informações inéditas continuamente e a experiência acumulada transforma a pessoa a cada instante. Reconhecer que quem sai da água já não é a mesma pessoa oferece uma perspectiva libertadora diante do incerto.

Crises e reviravoltas tecnológicas não são anomalias — são a condição natural da evolução humana.

Os pilares do pensamento que sustentam a mudança

Heráclito estruturou sua doutrina em princípios que explicam por que nada fica parado. O rio mostra que novas águas substituem as anteriores o tempo todo: cada momento traz elementos diferentes, e o leito se remodela pela força do fluxo. A segunda experiência já carrega a memória da primeira.

O filósofo chamava essa lei universal de Logos — a ordem que rege o cosmos, alimentada pela luta dos opostos. A saúde só tem valor porque existe doença, o dia expulsa a noite continuamente, as cordas tensas de uma lira criam harmonia porque estão em conflito. Se o conflito parasse, advertia Heráclito, o universo inteiro se congelaria.

O fogo emerge como o elemento supremo em sua doutrina — sempre ativo, consumindo e transformando tudo que toca, símbolo perfeito de uma realidade que nunca repousa.

A herança do pensador obscuro

Heráclito era filho de nobres e membro da aristocracia de Éfeso, mas recusou a vida política e a herança do trono. Essa recusa às estruturas fixas de poder reflete seu pensamento: nenhuma ordem estabelecida merecia permanência.

Considerado criador do pensamento dialético — a doutrina dos contrários — Heráclito sustentava sua visão de um universo em perpétua transformação nessa luta de opostos, onde o Logos, a lei universal, alimenta a ordem cósmica. Negar a mudança é negar a própria vida; abraçá-la é aceitar que envelhecemos, aprendemos, nos transformamos e, portanto, crescemos.

A inteligência artificial aumentou a produtividade, mas também provocou demissões em vários setores, evidenciando a mudança nas regras socioeconômicas.

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