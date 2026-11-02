Após descoberta histórica, dinossauro é arrematado em leilão por R$ 252,7 milhões

Reflexão e Filosofia

O enunciado parece simples à primeira leitura, mas esconde uma ideia difícil de engolir.

Uma frase do escritor Haruki Murakami continua provocando quem tenta dar sentido a recomeços e perdas. Ela aparece em "Kafka à Beira-Mar", uma de suas obras mais celebradas, e diz que não se pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu. O enunciado parece simples à primeira leitura, mas esconde uma ideia difícil de engolir.

Quem perde algo bom já não é a mesma pessoa que era quando o possuía. Essa tensão sustenta boa parte da obra do escritor, e seus personagens raramente conseguem voltar ao que eram antes — e talvez nem devam.

O paradoxo escondido na frase

Buscar algo perdido exatamente no lugar onde ele existiu ignora uma mudança que já aconteceu dentro de quem procura. As histórias de Murakami partem da ideia de que a identidade nunca fica parada: ela se refaz a cada experiência, inclusive as que doem.

Um lugar, uma relação ou uma rotina podem ter sido cenário de um momento feliz. Isso não garante que o mesmo cenário produza o mesmo efeito quando a pessoa que retorna já mudou.

Recomeçar exige aceitar o que se foi

A ideia de que a perda é uma etapa necessária do amadurecimento atravessa boa parte da ficção de Murakami. Os personagens costumam encontrar um novo caminho depois de passar por experiências difíceis, não apesar delas.

Repetir uma fórmula antiga de felicidade — o mesmo emprego, a mesma cidade, o mesmo vínculo — pode ser uma forma de resistir, sem perceber, a essa transformação interna. Reconhecer que certas fases da vida já terminaram é parte de seguir adiante.

Diálogo com o pensamento existencialista

A ficção de Murakami aborda temas também presentes em Sartre e Camus, mas não forma um sistema filosófico fechado. A ideia central se repete: não existe um destino fixo para onde voltar, apenas escolhas e experiências que vão moldando quem a pessoa se torna.

Essa visão encara a identidade como processo contínuo, não como algo pronto para ser recuperado depois de um tropeço. A felicidade, nessa leitura, está sempre ligada ao momento e ao estado interior de quem a sente — nunca a um endereço fixo no tempo.

A frase de "Kafka à Beira-Mar" segue atual justamente por recusar consolo fácil: não existe atalho de volta a um estado anterior. O caminho, pela obra de Murakami, está em aceitar a mudança e buscar uma felicidade nova, compatível com quem a pessoa é agora.

O que significa parar de lutar contra essa transformação

Aceitar a transformação interior significa deixar de gastar energia tentando recriar o passado. Quem perdeu um emprego em que era feliz e tenta conseguir um trabalho idêntico no mesmo lugar pode estar resistindo, sem perceber, à mudança que já aconteceu dentro de si.

A energia usada nessa tentativa de encontrar a mesma felicidade no mesmo cenário poderia ser direcionada a algo novo que faça sentido para quem a pessoa é agora.

Na prática, isso muda a forma de lidar com recomeços. Em vez de tratar a perda como um obstáculo a contornar para voltar ao ponto de partida, quem aceita a transformação passa a vê-la como o sinal de que uma fase terminou. Reconhecer isso abre espaço para novas formas de sentido e felicidade, ainda desconhecidas.