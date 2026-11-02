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Dinossauro leiloado

Após descoberta histórica, dinossauro é arrematado em leilão por R$ 252,7 milhões

Venda foi tão surpreendente que superou em cinco vezes o que a casa esperava conseguir

Henrique Cesaretti

02/11/2026 - 13h02
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Um predador pré-histórico menor que seu parente famoso bateu recorde em leilão no dia 27 de outubro, em Manhattan. A Sotheby's vendeu Jodi, um esqueleto de Nanotyrannus praticamente completo, por US$ 47.255.000, (aproximadamente R$ 252,7 milhões na cotação atual) — cifra que impressionou o mercado de paleontologia comercial.

A venda superou em mais de cinco vezes o que a casa esperava obter pela peça, estimada entre US$ 6 milhões e US$ 9 milhões. Nenhum comprador ou vendedor foi identificado publicamente, segundo informações divulgadas pela leiloeira.

Um achado que impressionou collectors

Jodi deve seu nome a Jodi Pierson, a pecuarista que descobriu o fóssil em 2019 numa propriedade particular em Hell Creek, Montana. A escavação aconteceu no mesmo ano, e o Discovery Channel documentou o trabalho na série "Dino Hunters".

O exemplar pertence à Formação Hell Creek, uma camada geológica considerada um cemitério de fósseis. Seu tamanho impressiona: cerca de 6 metros do nariz até a cauda, com uma altura aproximada de 2,9 metros. O fêmur mede perto de 85 centímetros, enquanto o úmero chega a 37 centímetros.

 

Características que o diferenciam

Comparado ao Tyrannosaurus Rex, o Nanotyrannus é bem menor, mas possui braços proporcionalmente mais longos, garras maiores e dentes mais estreitos. O crânio quase intacto de Jodi reúne 53 ossos e cerca de 35 dentes — um achado raro para a paleontologia.

A distinção entre Nanotyrannus e jovens exemplares de T-Rex ocupou décados de debate científico. Um estudo divulgado em 2025 resolveu a questão: trata-se de um gênero próprio, não de juvenis do tiranossauro.

Segundo Linda Ivany, professora de paleoecologia evolutiva da Universidade de Syracuse, em comunicação ao The New York Times. Grandes predadores desse porte raramente eram abundantes em um mesmo ecossistema — e determinar a idade em fósseis é uma tarefa delicada.

Valor que desafia precedentes

Embora Jodi tenha alcançado um preço extraordinário, o recorde permanece com um esqueleto de T-Rex vendido pela mesma casa em junho por US$ 50,1 milhões (aproximadamente R$ 268 milhões). Ainda assim, o resultado de Jodi marca um dos maiores negócios já realizados no segmento de fósseis de dinossauros para venda comercial.

A negociação em Manhattan reflete a ascensão de um mercado de paleontologia onde colecionadores privados disputam peças rares e bem preservadas. O Nanotyrannus, que coexistiu com o T-Rex há cerca de 67 milhões de anos durante o período Cretáceo, representa um capítulo essencial na compreensão dos predadores que dominaram a América do Norte naquela era.

Reflexão e Filosofia

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"

O enunciado parece simples à primeira leitura, mas esconde uma ideia difícil de engolir.

02/11/2026 14h33

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Uma frase do escritor Haruki Murakami continua provocando quem tenta dar sentido a recomeços e perdas. Ela aparece em "Kafka à Beira-Mar", uma de suas obras mais celebradas, e diz que não se pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu. O enunciado parece simples à primeira leitura, mas esconde uma ideia difícil de engolir.

Quem perde algo bom já não é a mesma pessoa que era quando o possuía. Essa tensão sustenta boa parte da obra do escritor, e seus personagens raramente conseguem voltar ao que eram antes — e talvez nem devam.

O paradoxo escondido na frase

Buscar algo perdido exatamente no lugar onde ele existiu ignora uma mudança que já aconteceu dentro de quem procura. As histórias de Murakami partem da ideia de que a identidade nunca fica parada: ela se refaz a cada experiência, inclusive as que doem.

Um lugar, uma relação ou uma rotina podem ter sido cenário de um momento feliz. Isso não garante que o mesmo cenário produza o mesmo efeito quando a pessoa que retorna já mudou.

Recomeçar exige aceitar o que se foi

A ideia de que a perda é uma etapa necessária do amadurecimento atravessa boa parte da ficção de Murakami. Os personagens costumam encontrar um novo caminho depois de passar por experiências difíceis, não apesar delas.

Repetir uma fórmula antiga de felicidade — o mesmo emprego, a mesma cidade, o mesmo vínculo — pode ser uma forma de resistir, sem perceber, a essa transformação interna. Reconhecer que certas fases da vida já terminaram é parte de seguir adiante.

Diálogo com o pensamento existencialista

A ficção de Murakami aborda temas também presentes em Sartre e Camus, mas não forma um sistema filosófico fechado. A ideia central se repete: não existe um destino fixo para onde voltar, apenas escolhas e experiências que vão moldando quem a pessoa se torna.

Essa visão encara a identidade como processo contínuo, não como algo pronto para ser recuperado depois de um tropeço. A felicidade, nessa leitura, está sempre ligada ao momento e ao estado interior de quem a sente — nunca a um endereço fixo no tempo.

A frase de "Kafka à Beira-Mar" segue atual justamente por recusar consolo fácil: não existe atalho de volta a um estado anterior. O caminho, pela obra de Murakami, está em aceitar a mudança e buscar uma felicidade nova, compatível com quem a pessoa é agora.

O que significa parar de lutar contra essa transformação

Aceitar a transformação interior significa deixar de gastar energia tentando recriar o passado. Quem perdeu um emprego em que era feliz e tenta conseguir um trabalho idêntico no mesmo lugar pode estar resistindo, sem perceber, à mudança que já aconteceu dentro de si.

A energia usada nessa tentativa de encontrar a mesma felicidade no mesmo cenário poderia ser direcionada a algo novo que faça sentido para quem a pessoa é agora.

Na prática, isso muda a forma de lidar com recomeços. Em vez de tratar a perda como um obstáculo a contornar para voltar ao ponto de partida, quem aceita a transformação passa a vê-la como o sinal de que uma fase terminou. Reconhecer isso abre espaço para novas formas de sentido e felicidade, ainda desconhecidas.

Reflexão

A reflexão feita por Elon Musk: "Você paga impostos para não ser preso"

A frase repercutiu entre seus seguidores.

02/11/2026 14h02

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Elon Musk compartilhou nas redes sociais uma crítica sobre a natureza dos impostos, amplificando uma reflexão do professor italiano Adriano Gianturco. A frase repercutiu entre seus seguidores e reacendeu o debate sobre a carga tributária e o papel do Estado na sociedade moderna.

Segundo Gianturco, pagar impostos não é uma transação comercial voluntária, mas uma imposição legal, conforme reflexão compartilhada pela Brasil Paralelo. O professor resumiu sua posição em uma frase: o Estado não é uma loja, e por isso, você paga impostos para não ser preso.

Quem é Adriano Gianturco

Gianturco é professor italiano especializado em Ciência Política e conhecido por defender posições críticas sobre tributação e intervenção estatal. No Brasil, ele leciona Relações Internacionais no IBEMEC, integra a equipe permanente do programa Cartas da Mesa e atua como docente no curso de Certificação em Ciências Políticas da Brasil Paralelo.

Suas análises sobre carga fiscal e liberdade econômica deram destaque a Gianturco entre comentaristas que questionam como os governos cobram e aplicam recursos públicos. O apoio de Musk ampliou seu alcance internacional e reforçou sua presença no debate político contemporâneo.

O histórico crítico de Musk com os impostos

O bilionário já havia se manifestado sobre tributação e exposto suas posições sobre a cobrança de impostos de pessoas físicas e jurídicas nos Estados Unidos e em outros países. Em 2021, anunciou que pagaria mais de US$11 bilhões em taxas naquele ano, em resposta direta às críticas da senadora democrata Elizabeth Warren.

Warren havia acusado Musk de "se aproveitar de todo mundo" depois que ele recebeu o título de Pessoa do Ano pela revista TIME. A senadora defendia que pessoas com grandes fortunas deveriam contribuir com uma parcela maior da carga tributária e pedia reformas no código tributário para garantir essa contribuição maior.

Musk respondeu que ele próprio pagava impostos substanciais, contestando a narrativa de evasão fiscal.

Em novembro de 2025, Musk fez uma das maiores doações da história: 5,7 bilhões de dólares. O gesto também pode reduzir sua obrigação tributária futura e ilustra como o sistema tributário americano, concentrado na renda anual, permite que bilionários com riqueza principalmente vinculada a ações e investimentos minimizem suas contribuições ano a ano.

Esse sistema não tributa ganhos não realizados, o que cria uma lacuna entre riqueza real e renda tributável.

O novo papel de Musk no governo americano

Em 20 de janeiro de 2025, Musk assumiu uma posição no novo governo dos Estados Unidos, com a responsabilidade de otimizar os gastos federais e examinar como o dinheiro público é aplicado. Assim, suas críticas sobre impostos passaram à ação prática.

A trajetória de Musk nessa frente, porém, teve reviravoltas, e ele deixou o governo Trump após criticar um projeto de lei tributário, o que irritou autoridades da Casa Branca. O episódio evidencia as tensões entre sua retórica libertária sobre impostos e as complexidades políticas de sua implementação na administração federal.

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