Após descoberta histórica, dinossauro é arrematado em leilão por R$ 252,7 milhões

Um predador pré-histórico menor que seu parente famoso bateu recorde em leilão no dia 27 de outubro, em Manhattan. A Sotheby's vendeu Jodi, um esqueleto de Nanotyrannus praticamente completo, por US$ 47.255.000, (aproximadamente R$ 252,7 milhões na cotação atual) — cifra que impressionou o mercado de paleontologia comercial.
A venda superou em mais de cinco vezes o que a casa esperava obter pela peça, estimada entre US$ 6 milhões e US$ 9 milhões. Nenhum comprador ou vendedor foi identificado publicamente, segundo informações divulgadas pela leiloeira.
Um achado que impressionou collectors
Jodi deve seu nome a Jodi Pierson, a pecuarista que descobriu o fóssil em 2019 numa propriedade particular em Hell Creek, Montana. A escavação aconteceu no mesmo ano, e o Discovery Channel documentou o trabalho na série "Dino Hunters".
O exemplar pertence à Formação Hell Creek, uma camada geológica considerada um cemitério de fósseis. Seu tamanho impressiona: cerca de 6 metros do nariz até a cauda, com uma altura aproximada de 2,9 metros. O fêmur mede perto de 85 centímetros, enquanto o úmero chega a 37 centímetros.
Características que o diferenciam
Comparado ao Tyrannosaurus Rex, o Nanotyrannus é bem menor, mas possui braços proporcionalmente mais longos, garras maiores e dentes mais estreitos. O crânio quase intacto de Jodi reúne 53 ossos e cerca de 35 dentes — um achado raro para a paleontologia.
A distinção entre Nanotyrannus e jovens exemplares de T-Rex ocupou décados de debate científico. Um estudo divulgado em 2025 resolveu a questão: trata-se de um gênero próprio, não de juvenis do tiranossauro.
Segundo Linda Ivany, professora de paleoecologia evolutiva da Universidade de Syracuse, em comunicação ao The New York Times. Grandes predadores desse porte raramente eram abundantes em um mesmo ecossistema — e determinar a idade em fósseis é uma tarefa delicada.
Valor que desafia precedentes
Embora Jodi tenha alcançado um preço extraordinário, o recorde permanece com um esqueleto de T-Rex vendido pela mesma casa em junho por US$ 50,1 milhões (aproximadamente R$ 268 milhões). Ainda assim, o resultado de Jodi marca um dos maiores negócios já realizados no segmento de fósseis de dinossauros para venda comercial.
A negociação em Manhattan reflete a ascensão de um mercado de paleontologia onde colecionadores privados disputam peças rares e bem preservadas. O Nanotyrannus, que coexistiu com o T-Rex há cerca de 67 milhões de anos durante o período Cretáceo, representa um capítulo essencial na compreensão dos predadores que dominaram a América do Norte naquela era.