Charles Chaplin: "Nada é permanente nesse mundo cruel, nem mesmo os nossos problemas" - Foto: Raquel Tinoco/Pexels

No filme Monsieur Verdoux, lançado em 1947, o personagem Henri Verdoux resume toda a dor e o humor Negro da obra numa única frase: nada é permanente nesse mundo cruel, nem mesmo os nossos problemas. Quem deu vida a esse assassino charmoso e cínico foi Charles Chaplin, que também assinou a Direção e o Roteiro do longa.

A fala sintetiza algo maior que o próprio filme: a visão de mundo de um artista que transformou pobreza, perda e injustiça em material de comédia. Chaplin nasceu em Londres em 16 de abril de 1889, numa família que viveu sob péssimas condições financeiras e enfrentou conflitos domésticos constantes.

Essa origem dura ficaria marcada em praticamente todos os personagens que ele levaria às telas. Temas como desigualdade, fragilidade e resistência atravessam sua obra inteira, do cinema mudo às produções já faladas.

O Vagabundo que virou símbolo mundial

Chaplin criou e tornou eterno um personagem que ultrapassou a própria época: o Vagabundo, conhecido como Carlitos no Brasil e The Tramp em inglês. O visual ficou gravado na memória do público — chapéu-coco, bigode de escovinha, paletó apertado, calça larga, sapatos enormes e uma bengala de bambu.

Durante os anos do cinema mudo, ele se firmou como um dos grandes nomes da comédia física. Seus filmes misturavam gargalhada com momentos de emoção profunda, quase sempre escondendo uma crítica às estruturas que esmagavam os mais pobres. O Garoto, de 1921, encantou plateias em diferentes países, e o sucesso se repetiu em Em Busca do Ouro, de 1925.

Luzes da Cidade, de 1931, e Tempos Modernos, de 1936, vieram na sequência e seguem sendo analisados até hoje em cursos de cinema.

A resistência ao som e a crítica a Hitler

Enquanto outros atores corriam para se adaptar ao som sincronizado, Chaplin manteve distância dessa transição por mais tempo que a maioria de seus contemporâneos. Só quando o momento se tornou inevitável ele cedeu, lançando em 1940 seu primeiro filme totalmente falado: O Grande Ditador.

A escolha do tema não teve Nada de acidental — era uma sátira afiada ao nazismo e um ataque direto a Adolf Hitler, usando o riso como instrumento de combate político. Essa liberdade criativa tinha uma base concreta: em 1919, Chaplin havia se tornado cofundador da produtora United Artists, o que lhe garantiu controle total sobre seus próprios projetos.

Ele não era apenas intérprete contratado por estúdios — atuava também como diretor, roteirista, produtor e compositor de suas obras.

Perseguição política e o exílio na Suíça

A década de 1950 marcou uma reviravolta amarga na trajetória do cineasta. Durante o macartismo, onda de perseguição anticomunista que varreu os Estados Unidos, Chaplin foi acusado de ter simpatias com o comunismo.

As suspeitas tinham origem provável nos próprios filmes, que expunham sem pudor as contradições do capitalismo e as desigualdades sociais da época. O desfecho foi duro: barraram seu retorno ao território americano, e ele precisou se estabelecer na Suíça, onde viveu afastado da indústria que o havia transformado em estrela global.

O reconhecimento que chegou mais tarde

O retorno simbólico aos Estados Unidos só aconteceu em 1972, quando Chaplin recebeu um Oscar Honorário pela contribuição que deu ao cinema mundial. Em 1975, a Rainha Elizabeth II concedeu a ele o título de Sir, consagrando seu legado também no Reino Unido.

Charles Chaplin morreu em 25 de dezembro de 1977, aos 88 anos. A frase que Henri Verdoux pronuncia na tela carrega o espírito de quem transformou dor Pessoal em arte: até o sofrimento mais cruel, segundo o personagem, tem prazo para acabar.

Por que Verdoux rouba das vítimas: a lógica do personagem

Henri Verdoux não mata por impulso criminoso simples. Segundo o filme, ele desenvolve um plano específico: convence mulheres de meia-idade, sozinhas e com propriedade ou renda a sacar dinheiro do banco alegando que uma crise econômica se aproxima. Depois que consegue o acesso aos recursos, as elimina, vende as propriedades e investe o dinheiro roubado no mercado de ações — que está em crise, mas ele acredita ser o melhor momento para investir. É um crime organizado e calculado, não um ato de desespero.