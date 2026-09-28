Argentina procura voluntários que gostam de cerveja e oferece alojamento

Uma casa de campo em Villa General Belgrano, na província de Córdoba, oferece vagas para voluntários durante a Fiesta Nacional de la Cerveza, a Oktoberfest Argentina 2026. Quem aceitar ajudar na manutenção do local terá hospedagem gratuita, trabalhará 20 horas por semana e terá três dias de folga.

A oportunidade foi divulgada na plataforma Worldpackers e é para quem quer viver o clima da festa enquanto ajuda em tarefas de jardinagem, manutenção geral e em um projeto de turismo sustentável. A estadia durará de uma a duas semanas durante a celebração, de 2 a 12 de outubro, com destaque para dias específicos.

O que os voluntários vão fazer

Os voluntários dedicarão 20 horas por semana ao cuidado da propriedade. As atividades incluem auxílio na horta, jardinagem, pintura, pequenos reparos de construção e manutenção do parque e da casa. Eles terão três dias livres por semana.

O anfitrião procura alguém responsável e valoriza conhecimentos em redes sociais, comércio digital e produção de conteúdo. Pessoas com experiência em comunicação digital também podem colaborar com o projeto de arte e aventura.

Hospedagem e benefícios oferecidos

Em troca do trabalho, os voluntários ficam em quarto compartilhado e recebem café da manhã diário, além de acesso a uma cozinha equipada. Lavanderia e internet básica também estão incluídas, sem custo adicional.

A proposta ainda inclui passeios e excursões gratuitas, entrada em determinados eventos da festa, aulas de idiomas e atividades voltadas ao bem-estar dos participantes. Ao final da experiência, quem completar o período recebe um certificado.

Quem pode se inscrever

É preciso ter mais de 21 anos e falar inglês básico ou espanhol em nível intermediário. A vaga é destinada a candidatos individuais; casais ou duplas não são aceitos nessa modalidade.

A permanência mínima é de uma semana e a máxima de duas. Para se candidatar, basta criar um perfil de viajante na Worldpackers, preencher os dados pedidos e enviar a solicitação diretamente ao anfitrião, que avalia o perfil antes de confirmar a participação.