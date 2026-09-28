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Turismo

Argentina procura voluntários que gostam de cerveja e oferece alojamento

Vagas para voluntários durante a Oktoberfest Argentina 2026.

João V. Valença

28/09/2026 - 16h13
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Uma casa de campo em Villa General Belgrano, na província de Córdoba, oferece vagas para voluntários durante a Fiesta Nacional de la Cerveza, a Oktoberfest Argentina 2026. Quem aceitar ajudar na manutenção do local terá hospedagem gratuita, trabalhará 20 horas por semana e terá três dias de folga.

A oportunidade foi divulgada na plataforma Worldpackers e é para quem quer viver o clima da festa enquanto ajuda em tarefas de jardinagem, manutenção geral e em um projeto de turismo sustentável. A estadia durará de uma a duas semanas durante a celebração, de 2 a 12 de outubro, com destaque para dias específicos.

O que os voluntários vão fazer

Os voluntários dedicarão 20 horas por semana ao cuidado da propriedade. As atividades incluem auxílio na horta, jardinagem, pintura, pequenos reparos de construção e manutenção do parque e da casa. Eles terão três dias livres por semana.

O anfitrião procura alguém responsável e valoriza conhecimentos em redes sociais, comércio digital e produção de conteúdo. Pessoas com experiência em comunicação digital também podem colaborar com o projeto de arte e aventura.

Hospedagem e benefícios oferecidos

Em troca do trabalho, os voluntários ficam em quarto compartilhado e recebem café da manhã diário, além de acesso a uma cozinha equipada. Lavanderia e internet básica também estão incluídas, sem custo adicional.

A proposta ainda inclui passeios e excursões gratuitas, entrada em determinados eventos da festa, aulas de idiomas e atividades voltadas ao bem-estar dos participantes. Ao final da experiência, quem completar o período recebe um certificado.

Quem pode se inscrever

É preciso ter mais de 21 anos e falar inglês básico ou espanhol em nível intermediário. A vaga é destinada a candidatos individuais; casais ou duplas não são aceitos nessa modalidade.

A permanência mínima é de uma semana e a máxima de duas. Para se candidatar, basta criar um perfil de viajante na Worldpackers, preencher os dados pedidos e enviar a solicitação diretamente ao anfitrião, que avalia o perfil antes de confirmar a participação.

Tecnologia

Elon Musk leva "um Maracanã" ao espaço: Starship de 124 metros entra em órbita

O foguete Starship da SpaceX atingiu a órbita terrestre pela primeira vez.

28/09/2026 17h14

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Foto: SpaceX/Pexels

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Nesta segunda-feira (28 de setembro), o foguete Starship da SpaceX atingiu a órbita terrestre pela primeira vez. O resultado marca uma mudança no programa espacial de Elon Musk, que alternou sucessos e explosões controladas em testes anteriores.

O lançamento saiu do sul do Texas às 9h48 de Brasília, a partir da Starbase da SpaceX, próxima ao Golfo do México. Durante a ascensão, quase todos os 33 motores responderam normalmente. Um deixou de funcionar perto dos 22 quilômetros de altitude. O voo prosseguiu como previsto e marcou o 14º teste integrado da nave com seu propulsor Super Heavy.

Com 124 metros de altura, a Starship é ainda maior que o campo de futebol do Maracanã, que mede 105 metros de comprimento. Se fosse colocada deitada sobre o gramado, a nave ultrapassaria uma das linhas de fundo em cerca de 19 metros, deixando claro o tamanho impressionante do maior foguete já construído.

https://x.com/SpaceX/status/2104577831648874759?ref_src=twsrc%5Etf

 

Primeiro foguete operacional em órbita

Diferentemente dos 13 voos anteriores, a Starship permaneceu em órbita e alcançou aproximadamente 275 quilômetros de altitude. Depois das etapas iniciais do voo, uma queima com um único motor Raptor inseriu a nave em órbita terrestre baixa.

A SpaceX planejava um voo de dez horas com seis voltas completas ao redor da Terra para demonstrar que a nave estava pronta para o programa lunar Artemis da Nasa, mas decidiu encurtá-lo.

O teste também foi o primeiro lançamento bem-sucedido de uma carga útil funcional: 26 satélites Starlink V3 foram liberados durante a missão. A SpaceX manteve contato com todos os satélites após a implantação.

Rumo à Lua e a Marte

A SpaceX pretende usar o maior foguete jamais construído para transportar o programa lunar Artemis da Nasa. A empresa também pretende empregar a Starship em missões tripuladas a Marte em um futuro próximo e expandir a constelação de internet por satélite que oferece em todo o mundo.

O sucesso ocorreu após uma tentativa interrompida em julho, e um comando automático de aborto interrompeu o voo quando quatro dos 33 motores não acenderam. O episódio reduziu o valor de mercado da SpaceX em cerca de US$ 100 bilhões, reflexo da importância desses testes para o futuro da companhia.

O desenvolvimento da Starship exigiu US$ 15 bilhões em investimentos de engenharia no foguete reutilizável.

Turismo

Voluntários são procurados em uma das 7 maravilhas naturais do mundo, com alojamento gratuito

Os voluntários precisam dedicar entre 4 e 5 horas por dia às atividades do local.

28/09/2026 16h39

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Foto: Sofia Linares Corsano/Pexels

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Uma família em Puerto Iguazú, Misiones, recruta voluntários para trabalhar em uma chacra turística localizada a poucos quilômetros das Cataratas do Iguazú, uma das sete maravilhas naturais do mundo. Em troca do trabalho, os participantes recebem alojamento gratuito e acesso a uma região com natureza, cascatas e trilhas.

O intercâmbio é destinado a pessoas dispostas a colaborar no desenvolvimento de um empreendimento turístico ainda em expansão. Os voluntários precisam dedicar entre 4 e 5 horas por dia às atividades do local e podem usar o restante do tempo para explorar a área.

Onde fica e como chegar

A propriedade fica a 4 quilômetros de Puerto Iguazú e a cerca de 200 metros do transporte público. O local serve de base para explorar diferentes atrativos: as Cataratas do Iguazú nos lados argentino e brasileiro, a selva missioneira, as Minas de Wanda, o rio Paraná, a Costanera e o centro da cidade.

No tempo livre, é possível visitar cidades vizinhas, como Ciudad del Este (Paraguai), e conhecer rios, arroios e cascatas da região. A experiência também oferece contato com frutas e culturas locais, além da oportunidade de praticar espanhol com os anfitriões.

Tarefas e atividades esperadas

O projeto tem várias instalações em desenvolvimento, como cabanas artesanais de pedra e tronco, parque infantil com tobogã, quadra de futebol e tirolesa. Os voluntários podem colaborar na construção, na manutenção geral, na limpeza, na jardinagem, no cuidado de animais, em atividades de granja, em projetos ecológicos, em trabalhos criativos, na ajuda doméstica e no intercâmbio de idiomas.

Após a jornada de trabalho, os voluntários têm acesso privado às trilhas e cascatas que cercam a propriedade, além de poderem usar um quincho com churrasqueira para lazer.

Como é o alojamento

Os voluntários recebem uma pequena cabana com capacidade para duas pessoas, equipada com cama individual, lençóis, mesa, iluminação e conexão Wi-Fi. A cozinha tem utensílios básicos, fogão e geladeira. O banheiro, a certa distância da cabana, tem chuveiro quente e espelho.

A estadia mínima é de duas semanas, e a acomodação pode receber até dois voluntários simultâneos. A oferta está publicada na plataforma Workaway e é destinada a pessoas interessadas em intercâmbio cultural e desenvolvimento de projetos comunitários.

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