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Ciência

Austrália colocou bitucas de cigarro no asfalto e encontrou um efeito inesperado na redução de calor

O achado oferece uma forma prática de combater as ilhas de calor urbano.

João V. Valença

28/09/2026 - 15h03
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Em 2017, engenheiros da RMIT University, na Austrália, incorporaram bitucas de cigarro ao asfalto. A equipe descobriu que a mistura suportava tráfego pesado e reduzia a temperatura das ruas.

O achado oferece uma forma prática de combater as ilhas de calor urbana e dar destino sustentável a resíduos altamente tóxicos. Feito de acetato de celulose, o filtro do cigarro é um dos poluentes mais persistentes das cidades. Bilhões de unidades descartadas anualmente vazam metais pesados em rios e solos e contaminam ecossistemas aquáticos por décadas.

Aproximadamente 4,5 trilhões dessas bitucas são lançadas globalmente no ambiente, criando um passivo ambiental que exige uma saída criativa.

Como os engenheiros neutralizaram a toxicidade

O pesquisador Abbas Mohajerani e sua equipe precisavam encapsular os poluentes para impedir vazamentos quando o pavimento entrasse em contato com água. Para isso, revestiram os filtros usados com betume e cera de parafina, formando uma barreira química que mantinha os metais pesados isolados na massa asfáltica.

Após o tratamento, os filtros revestidos foram incorporados diretamente ao asfalto aquecido, em diferentes proporções. Os testes laboratoriais revelaram que dosagens adequadas de filtros selados com betume suportaram os esforços exigidos pelo tráfego pesado.

Avaliações publicadas na revista Construction and Building Materials indicaram que a parafina atendeu apenas às demandas do tráfego leve, enquanto o betume garantiu o desempenho ideal para veículos pesados. O resultado mostrou que o tipo de isolamento define a aplicação prática do pavimento.

Os ganhos ambientais e térmicos do novo material

A transformação de lixo urbano tóxico em infraestrutura viável cria um modelo de economia circular: os resíduos saem dos aterros sanitários e viram pavimento durável. Com isso, diminui a necessidade de extrair minerais para produzir novos materiais e se elimina um passivo ambiental que causaria danos por longos períodos.

A mistura altera a densidade do asfalto convencional e aumenta sua porosidade, tornando os blocos viários estruturalmente mais leves sem comprometer a resistência mecânica. Como tem menor condutividade térmica, retém menos energia que o asfalto comum, reduz a temperatura da superfície das vias públicas e combate o fenômeno das ilhas de calor urbano.

Turismo

Voluntários são procurados em uma das 7 maravilhas naturais do mundo, com alojamento gratuito

Os voluntários precisam dedicar entre 4 e 5 horas por dia às atividades do local.

28/09/2026 16h39

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Foto: Sofia Linares Corsano/Pexels

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Uma família em Puerto Iguazú, Misiones, recruta voluntários para trabalhar em uma chacra turística localizada a poucos quilômetros das Cataratas do Iguazú, uma das sete maravilhas naturais do mundo. Em troca do trabalho, os participantes recebem alojamento gratuito e acesso a uma região com natureza, cascatas e trilhas.

O intercâmbio é destinado a pessoas dispostas a colaborar no desenvolvimento de um empreendimento turístico ainda em expansão. Os voluntários precisam dedicar entre 4 e 5 horas por dia às atividades do local e podem usar o restante do tempo para explorar a área.

Onde fica e como chegar

A propriedade fica a 4 quilômetros de Puerto Iguazú e a cerca de 200 metros do transporte público. O local serve de base para explorar diferentes atrativos: as Cataratas do Iguazú nos lados argentino e brasileiro, a selva missioneira, as Minas de Wanda, o rio Paraná, a Costanera e o centro da cidade.

No tempo livre, é possível visitar cidades vizinhas, como Ciudad del Este (Paraguai), e conhecer rios, arroios e cascatas da região. A experiência também oferece contato com frutas e culturas locais, além da oportunidade de praticar espanhol com os anfitriões.

Tarefas e atividades esperadas

O projeto tem várias instalações em desenvolvimento, como cabanas artesanais de pedra e tronco, parque infantil com tobogã, quadra de futebol e tirolesa. Os voluntários podem colaborar na construção, na manutenção geral, na limpeza, na jardinagem, no cuidado de animais, em atividades de granja, em projetos ecológicos, em trabalhos criativos, na ajuda doméstica e no intercâmbio de idiomas.

Após a jornada de trabalho, os voluntários têm acesso privado às trilhas e cascatas que cercam a propriedade, além de poderem usar um quincho com churrasqueira para lazer.

Como é o alojamento

Os voluntários recebem uma pequena cabana com capacidade para duas pessoas, equipada com cama individual, lençóis, mesa, iluminação e conexão Wi-Fi. A cozinha tem utensílios básicos, fogão e geladeira. O banheiro, a certa distância da cabana, tem chuveiro quente e espelho.

A estadia mínima é de duas semanas, e a acomodação pode receber até dois voluntários simultâneos. A oferta está publicada na plataforma Workaway e é destinada a pessoas interessadas em intercâmbio cultural e desenvolvimento de projetos comunitários.

Turismo

Argentina procura voluntários que gostam de cerveja e oferece alojamento

Vagas para voluntários durante a Oktoberfest Argentina 2026.

28/09/2026 16h13

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Foto: Juan Pablo Lancia/Pexels

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Uma casa de campo em Villa General Belgrano, na província de Córdoba, oferece vagas para voluntários durante a Fiesta Nacional de la Cerveza, a Oktoberfest Argentina 2026. Quem aceitar ajudar na manutenção do local terá hospedagem gratuita, trabalhará 20 horas por semana e terá três dias de folga.

A oportunidade foi divulgada na plataforma Worldpackers e é para quem quer viver o clima da festa enquanto ajuda em tarefas de jardinagem, manutenção geral e em um projeto de turismo sustentável. A estadia durará de uma a duas semanas durante a celebração, de 2 a 12 de outubro, com destaque para dias específicos.

O que os voluntários vão fazer

Os voluntários dedicarão 20 horas por semana ao cuidado da propriedade. As atividades incluem auxílio na horta, jardinagem, pintura, pequenos reparos de construção e manutenção do parque e da casa. Eles terão três dias livres por semana.

O anfitrião procura alguém responsável e valoriza conhecimentos em redes sociais, comércio digital e produção de conteúdo. Pessoas com experiência em comunicação digital também podem colaborar com o projeto de arte e aventura.

Hospedagem e benefícios oferecidos

Em troca do trabalho, os voluntários ficam em quarto compartilhado e recebem café da manhã diário, além de acesso a uma cozinha equipada. Lavanderia e internet básica também estão incluídas, sem custo adicional.

A proposta ainda inclui passeios e excursões gratuitas, entrada em determinados eventos da festa, aulas de idiomas e atividades voltadas ao bem-estar dos participantes. Ao final da experiência, quem completar o período recebe um certificado.

Quem pode se inscrever

É preciso ter mais de 21 anos e falar inglês básico ou espanhol em nível intermediário. A vaga é destinada a candidatos individuais; casais ou duplas não são aceitos nessa modalidade.

A permanência mínima é de uma semana e a máxima de duas. Para se candidatar, basta criar um perfil de viajante na Worldpackers, preencher os dados pedidos e enviar a solicitação diretamente ao anfitrião, que avalia o perfil antes de confirmar a participação.

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