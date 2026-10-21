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Poder da amizade

Aristóteles e a amizade: "Não confie em quem não tem amigos"

Segundo ele, é impossível que alguém sem amigos seja feliz

Henrique Cesaretti

21/10/2026 - 08h46
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Quem não consegue cultivar amizades profundas está longe da verdadeira felicidade — essa é a lição central de Aristóteles, um dos pilares da filosofia ocidental. Nascido em 384 a.C., o pensador desenvolveu uma teoria ética em que felicidade e amizade caminham juntas.

A sentença sintetiza o pensamento do filósofo: Aristóteles afirmava que não se deveria confiar em alguém que não tem amigos, porque é impossível que alguém sem amigos seja feliz. Retomada e aplicada ao presente pelo especialista David Pastor Vico, essa premissa revela o núcleo da doutrina aristotélica sobre a virtude e o propósito da existência humana.

O caminho para a plenitude genuína

Para Aristóteles, a felicidade plena — o que chamava de eudaimonía — não depende da sorte nem resulta de uma conquista solitária. Ela nasce do esforço contínuo para desenvolver as próprias qualidades por meio da reflexão e do diálogo com outras pessoas.

Nessa visão, a virtude isolada não serve a ninguém, e a amabilidade equilibra a adulação e a frieza; a generosidade, a avareza e o excesso. Essas qualidades ganham sentido quando se voltam para a comunidade e transformam valores éticos individuais em ações concretas que aproximam as pessoas da felicidade.

 

A amizade como espelho das virtudes

Para o filósofo, a ausência de amizades profundas expõe uma carência de virtudes sociais básicas. Aristóteles ensinou em seu Liceu que relações estreitas com os pares são indispensáveis ao desenvolvimento espiritual e a uma vida plena.

Quem não consegue estabelecer laços genuínos de companheirismo carece da generosidade e da amabilidade necessárias ao bem comum. Torna-se, assim, um mau exemplo para quem está ao redor, porque a felicidade verdadeira depende de um interesse sincero pelo outro.

A amizade funciona como um espelho onde a virtude se reflete e se fortalece no dia a dia, tornando-se visível nas ações cotidianas.

Relevância para o século XXI

O pensamento aristotélico permanece presente nas disciplinas científicas e humanísticas. A ênfase na observação empírica e na lógica forneceu bases para a ética e a política que continuam relevantes no século XXI.

Aplicar esses princípios ao mundo atual convida a refletir sobre o cuidado com as amizades e as dinâmicas de interação social — especialmente nas plataformas digitais, onde as conexões muitas vezes carecem de profundidade. A mensagem do filósofo grego permanece como um chamado à reflexão sobre a qualidade de nossos vínculos.

A qualidade de vida humana continua dependendo de cada um transcender o egoísmo e buscar genuinamente o bem do outro.

Como cultivar amizades que contribuem para uma vida plena

  • Cerque-se de pessoas que queiram genuinamente seu bem, não apenas de pessoas convenientes ou que ofereçam vantagens imediatas
  • Invista tempo e presença real nas amizades — cultivá-las exige dedicação contínua e não funciona de forma superficial
  • Busque pessoas de bom caráter que compartilhem seu interesse pelo bem comum, não pelo benefício pessoal
  • Pratique a generosidade e a amabilidade com seus amigos, pois essas virtudes ganham sentido na ação compartilhada

Árvores da vida

Doença que afeta 8,5% dos idosos no Brasil pode ser combatida com o plantio de árvores

Estudo determinou que morar perto de árvores pode reduzir o risco dessa doença

21/10/2026 07h15

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Foto: Ron Lach/Pexels

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Morar perto de árvores e vegetação pode reduzir o risco de demência em idosos. Um estudo conduzido pela Stockholm University acompanhou 2.993 adultos com 60 anos ou mais durante até 16 anos e descobriu que, quanto mais vegetação havia perto das residências, menor era a probabilidade de desenvolver a doença neurodegenerativa.

A pesquisa reforça uma questão raramente considerada no planejamento do envelhecimento saudável: o ambiente imediato da casa importa tanto quanto a proximidade da família ou de serviços. Muitos pensam em bairros com infraestrutura urbana consolidada, mas as árvores fora da janela e a grama ao redor do edifício passam despercebidas, embora façam diferença no cotidiano de quem envelhece.

Como o estudo foi conduzido

Os pesquisadores acompanharam 2.993 residentes do distrito de Kungsholmen, em Estocolmo, que entraram na pesquisa entre 2001 e 2004. Nenhum deles tinha demência ao ingressar no estudo. Médicos, enfermeiros e psicólogos examinaram os participantes regularmente, e qualquer diagnóstico de demência era confirmado por um segundo médico e, em caso de desacordo, por um neurologista independente.

Após uma média de quase 10 anos, 477 dos participantes desenvolveram demência. A equipe liderada por Cecilia Stenfors. Professora associada de psicologia da Stockholm University, e por Jing Wu, do Aging Research Center do Karolinska Institutet, usou imagens de satélite para medir a vegetação ao redor de cada casa durante a estação de crescimento.

Proximidade determina o benefício

A análise considerou três perímetros ao redor das residências: 100, 250 e 500 metros. O resultado mais expressivo apareceu na zona mais próxima — 100 metros de casa. Para cada aumento de vegetação nessa faixa, o risco de demência caiu cerca de 20%.

A medição capturou o que as pessoas encontram naturalmente no dia a dia: ao buscar o correio, comprar alimentos ou simplesmente sair para tomar ar. Diferentemente de parques distantes, essa vegetação fica acessível mesmo em dias em que uma caminhada mais longa pareça cansativa.

Quando os pesquisadores examinaram áreas mais amplas, as reduções de risco foram menores e menos certas, sugerindo que o contato frequente e próximo com a natureza é o fator protetor. Entre mulheres, a mesma vegetação adicional próxima às casas associou-se a uma redução de risco cerca de 31% maior.

Entre homens, a redução estimada foi de cerca de 7%, incerta demais para ser considerada um vínculo relevante.

Uma questão de planejamento urbano

O estudo não prova que plantar uma árvore erradique a demência. Mas aponta uma possibilidade relevante para idosos e suas famílias: o ambiente em que vivem pode influenciar a saúde cerebral no longo prazo.

A relação entre vegetação próxima e menor risco de demência manteve-se mesmo após os pesquisadores controlarem idade, atividade física, ruído de tráfego, educação, tabagismo, renda do bairro e poluição do ar. Estudos anteriores já haviam ligado a vegetação próxima às casas em Estocolmo a um sono melhor e a menos prescrições de antidepressivos, fatores associados a menor risco de demência.

A vegetação também pode oferecer proteção contra ruído de tráfego e poluição. A distribuição desigual de vegetação entre moradores do mesmo bairro cria diferenças no acesso ao verde urbano.

Para gestores públicos e planejadores urbanos, os resultados indicam que pequenos fragmentos de natureza próximos às casas podem oferecer um caminho prático para reduzir riscos de demência em populações que envelhecem. A pesquisa, porém, incluiu apenas moradores de um distrito geralmente rico de Estocolmo.

Por isso, os autores pedem estudos em uma faixa mais ampla de rendas e ambientes urbanos para verificar o alcance dos achados. Isso é especialmente relevante no Brasil, onde 8,5% dos idosos convivem com demência — uma proporção que cresce com a idade, e o estudo foi publicado na revista Alzheimer's & Dementia.

Habilidosos

Após serem demitidos, eles coletaram 10 mil garrafas em 5 meses e construíram uma casa de 70 m²

Casal teve que se virar para encontrar solução e não voltar a morar com parentes

20/10/2026 21h40

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Foto: Magda Ehlers/Pexels

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Dóris Dias e Robson Lopes construíram a própria casa depois de perderem o emprego e não conseguirem pagar aluguel. Para o casal, as opções eram morar com parentes ou buscar uma solução própria.

O casal brasileiro construiu uma casa de 70 m² em cinco meses. A partir de abril de 2020, em Foz do Iguaçu, usando mais de 10 mil garrafas de vidro coletadas nas ruas. O que começou como necessidade econômica se tornou um exemplo de reaproveitamento de resíduos que mobilizou a comunidade local.

Robson havia perdido o emprego como repositor de supermercado, enquanto Dóris, educadora social, estava afastada do trabalho por problemas de saúde. Inicialmente, a família se mudou para a casa dos pais de Dóris, mas o casal queria conquistar seu próprio espaço e encontrou na reciclagem uma alternativa viável.

Como a ideia das garrafas nasceu

Durante o casamento celebrado em setembro de 2019, Dóris e Robson utilizaram materiais reciclados na decoração. Essa experiência despertou em Dóris a curiosidade sobre técnicas de construção com garrafas, levando-a a pesquisar soluções práticas para reutilizar o material. A descoberta de quanto vidro poderia ser reaproveitado transformou curiosidade em projeto.

A coleta começou pelas ruas de Foz do Iguaçu, onde o casal e vizinhos recolhiam garrafas descartadas. Amigos e residentes da região logo passaram a contribuir com doações espontâneas, acelerando o processo de reunião de material. Em cinco meses, conseguiram juntar as 10 mil garrafas necessárias para erguer as paredes da habitação.

A construção com garrafas de vidro

O projeto utilizou garrafas de vidro de 600 ml no lugar dos tijolos convencionais, que formaram o corpo principal das paredes. Cimento e areia uniram as garrafas, e garrafas menores foram destinadas às divisões interiores, enquanto ferro e outros materiais completaram a estrutura de sustentação da casa.

Nos primeiros cinco meses, o casal reutilizou e assentou mais de 10 mil garrafas nas paredes, concluindo a estrutura básica da casa. Até setembro de 2020, a construção havia custado 3 mil reais brasileiros.

A colocação do telhado, das portas e das janelas ainda estava pendente. Por isso, o casal organizou uma coleta de fundos com a comunidade para prosseguir com a obra.

Do projeto emergencial à expansão

Em junho de 2024, a casa tinha 85 m² e incorporava 20 mil garrafas reutilizadas, o dobro do volume inicial. Diversos acabamentos e instalações ainda precisavam ser concluídos, mas o que começou como solução diante de dificuldades econômicas se tornou um projeto duradouro.

O casal segue arrecadando fundos online e solicitando doações de materiais como janelas, portas e fios elétricos para finalizar a obra. A construção não está regularizada, mas pode ser regularizada pela prefeitura durante a obra ou até dois anos após conclusão.

O exemplo de Dóris e Robson mobilizou familiares e vizinhos, transformando uma necessidade pessoal em iniciativa comunitária de reaproveitamento de resíduos.

O que essa construção significa para famílias sem acesso ao crédito imobiliário

Para pessoas sem acesso a financiamento bancário ou dinheiro para comprar materiais convencionais, a construção com garrafas reutilizadas pode reduzir o custo inicial da obra. No caso de Dóris, uma casa tradicional de madeira e tijolos estava fora do orçamento.

Com garrafas coletadas gratuitamente nas ruas, ela transformou um material descartável em material de construção e reduziu o investimento necessário para deixar o aluguel e ter uma casa própria.

A construção também tem impacto ambiental: garrafas que terminariam em aterros sanitários ou no meio ambiente ganham novo uso. Para comunidades de baixa renda, a alternativa combina sustentabilidade e redução de custos. Não se trata apenas de uma escolha ambiental, mas também de uma forma de reduzir o gasto com a moradia.

Quando a construção com garrafas enfrenta barreiras legais

A casa de Dóris e Robson não está regularizada junto à prefeitura, uma situação que ilustra uma limitação importante dessa técnica: a aceitação institucional. Embora a prefeitura de Foz do Iguaçu permita regularização durante a construção ou até dois anos após conclusão, o processo exige documentação de posse do imóvel, projeto da obra e documentos pessoais.

Para famílias em situação de vulnerabilidade que não tiveram recursos para contratar profissionais, elaborar esses projetos formais pode representar um desafio adicional. Outro ponto crítico é que o material em si — no caso, vidro — não é automaticamente questionado pela prefeitura, mas cabe ao proprietário garantir que não oferece risco aos moradores.

Isso significa que decisões sobre segurança estrutural podem variar conforme a avaliação de cada município, tornando a viabilidade técnica e legal dessa solução dependente do local onde se pretende construir.

Como alguém sem experiência em construção consegue reunir 10 mil garrafas?

Dóris e Robson começaram coletando garrafas nas ruas de Foz do Iguaçu, em bueiros, sarjetas e espaços públicos onde o descarte era comum. O envolvimento da comunidade acelerou a coleta: depois de saberem do projeto, amigos e vizinhos passaram a doar garrafas.

A busca pelas ruas revelou quanto vidro era descartado diariamente, e a colaboração tornou possível reunir dez mil garrafas em cinco meses sem investimento significativo.

O conhecimento global que inspirou a ideia local

Dóris não inventou a técnica de construção com garrafas, e ela a adaptou localmente depois de conhecer projetos semelhantes em outros países. Segundo ela, viu casas construídas dessa forma na Bolívia, na Tailândia e em diferentes regiões do Brasil. A experiência permitiu que imaginasse uma solução para seu contexto em Foz do Iguaçu.

Motivada pelo uso de materiais reciclados na decoração do casamento, em 2019, ela pesquisou a técnica e transformou a curiosidade em um projeto estruturado.

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