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Avanço nas pesquisas

Cientistas descobrem gelo em Marte e encontram algo surpreendente no polo norte

O gelo no polo norte marciano contém muito menos poeira do que se estimava até agora

Henrique Cesaretti

02/10/2026 - 07h02
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O gelo no polo norte marciano contém muito menos poeira do que se estimava até agora. Uma pesquisa da Universidade de Washington revelou que o gelo exposto naquela região possui geralmente menos de 3% de poeira em massa, enquanto cálculos anteriores apontavam percentuais de até 25%.

A diferença importa porque a poeira escurece o gelo e altera a quantidade de luz solar refletida de volta ao espaço. Mais escuro, o gelo absorve mais calor e vaporiza mais rapidamente.

Fora dos polos, onde o gelo às vezes fica exposto, praticamente todo o gelo marciano está enterrado sob uma camada de poeira. Esses oásis de gelo limpo no polo norte registram a história climática do planeta — o mesmo tipo de registro obtido na Terra com amostras extraídas das calotas polares.

Como os cientistas descobriram a diferença

Aditya Khuller, pesquisador sênior do Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Washington, e Pari Mohan, recém-formado em geociência pela mesma instituição, não coletaram novas amostras de gelo. Em vez disso, reexaminaram medições já existentes do pouso da Phoenix, da NASA, e de instrumentos instalados em naves em órbita marciana.

O desafio de medir o gelo em Marte remonta a 2008, quando a Phoenix pousou perto do polo norte. Foi uma conquista importante depois que a sonda Polar Lander desapareceu nas proximidades do polo sul em 1999. A trincheira cavada continua sendo o único local do planeta onde o brilho do gelo exposto foi medido do solo.

A distância dificulta as medições: Marte nunca chega a menos de 55 milhões de quilômetros da Terra.

Um método que funciona melhor que o anterior

Khuller havia identificado um problema nos cálculos anteriores, e os pesquisadores usavam métodos desenvolvidos para estudar o solo lunar, mas, quando ele testou essa abordagem na Terra, os números não batiam.

Para o novo estudo, ele e Mohan refizeram os cálculos com métodos desenvolvidos por Steve Warren, professor emérito de ciências da Terra e espaço da Universidade de Washington. Esses métodos são usados há décadas no estudo da neve e do gelo terrestres.

Ao acompanhar as variações de brilho ao longo das estações marcianas, a equipe descobriu que a região funciona como um "sanduíche de sorvete": camadas alternadas de gelo mais sujo e mais limpo. No inverno marciano, forma-se uma geada mais poeirenta, e no verão, essa camada desaparece e expõe abaixo dela um gelo mais antigo e limpo.

Tempo de tela

Assistir muita televisão na meia-idade pode reduzir o tamanho do cérebro, mesmo aliviando o estresse

Quem chega em casa exausto e liga a TV para relaxar pode estar fazendo mais do que uma simples pausa no fim do dia

02/10/2026 08h34

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Foto: Atlantic Ambience/Pexels

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Quem chega em casa exausto e liga a TV para relaxar pode estar fazendo mais do que uma simples pausa no fim do dia. Pesquisa publicada em periódico científico aponta que adultos que assistiam à televisão com muita frequência na meia-idade acabaram apresentando volumes menores em áreas do cérebro ligadas à memória, anos mais tarde.

O achado chama atenção porque o mesmo hábito também tem um lado reconhecido de alívio emocional. Pesquisas como o American Time Use Survey demonstram que o tempo diante da tela funciona como forma de recuperação depois de uma jornada de trabalho puxada.

O que os exames cerebrais revelaram

A equipe liderada por David Raichlen, da Faculdade de Letras, Artes e Ciências da USC Dornsife, acompanhou cerca de 1.700 adultos com idade média de 53 anos. Todos integrantes do Estudo de Risco de Aterosclerose em Comunidades (ARIC), que reuniu participantes entre 1987 e 1989 para investigar a saúde do coração e do cérebro ao longo do tempo.

Duas décadas depois de relatarem seus hábitos diante da TV, esses adultos passaram por ressonâncias magnéticas. Os lobos frontal e occipital apareceram menores entre quem assistia muita televisão. Além de mais sinais de desgaste na substância branca — justamente as mudanças que costumam acompanhar envelhecimento cerebral, risco de AVC e perda de memória ao longo da vida.

Por que o tipo de pausa sentada importa

Ficar parado sentado, por si só, não bastou para explicar essas alterações. Segundo Raichlen, outras formas de inatividade no dia a dia não mostraram ligação com os mesmos padrões encontrados nos exames, o que desloca o foco de "quanto tempo sentado" para "o que a pessoa faz enquanto está sentada".

Isso ajuda a entender por que programas de TV podem pesar mais do que, por exemplo, ler ou conversar enquanto também se está parado. A diferença estaria na forma como o cérebro se engaja — ou deixa de se engajar — durante cada atividade.

O lado que compensa: alívio do estresse

Ao mesmo tempo, ligar a televisão depois do expediente tem função prática reconhecida no dia a dia de quem enfrenta rotinas domésticas cansativas. Pesquisadores como Xian Zhao e Soo Min Toh analisaram esse comportamento e identificaram que a tela oferece uma forma de descanso que não exige decisões constantes nem concentração intensa.

Artigos do Journal of Community & Applied Social Psychology e do Journal of Community Psychology tratam a televisão como recurso de recomposição emocional, principalmente quando a escolha recai sobre programas já conhecidos. A previsibilidade do enredo reduz a necessidade de vigilância mental e facilita a sensação de alívio ao final de um dia cheio de obrigações.

Dois efeitos que convivem lado a lado

O desafio está em equilibrar esse benefício emocional imediato com o possível custo cognitivo de longo prazo observado no estudo do ARIC. Conteúdo leve e familiar continua sendo uma ferramenta de descompressão válida depois de jornadas puxadas de trabalho.

Ainda assim, a frequência e a constância desse hábito ao longo de décadas parecem fazer diferença nos exames cerebrais. Variar o descanso, alternando tempo de tela com outras atividades estimulantes, alivia o estresse sem comprometer a saúde cerebral.

Ótima dica

Demorei muito tempo para entender por que não deveria guardar leite na porta da geladeira

Guardar a embalagem de leite no compartimento da porta da geladeira é um gesto automático em muitos lares

02/10/2026 08h00

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Imagem gerada por inteligência artificial

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Guardar a embalagem de leite no compartimento da porta da geladeira é um gesto automático em muitos lares. O próprio formato do espaço parece convidar a isso, já que uma embalagem cabe perfeitamente ali, em pé. Só que esse encaixe perfeito esconde um problema: a área da porta é a que mais sofre com oscilações de temperatura dentro do equipamento.

Cada vez que o eletrodoméstico é aberto, esse compartimento perde frio rapidamente e demora para recuperar a estabilidade.

Por que esse compartimento falha com o leite

Prateleiras internas ficam em condições bem mais constantes do que a parte frontal do aparelho. Produtos deixados na porta ficam expostos ao ar quente da cozinha toda vez que alguém abre o eletrodoméstico, mesmo que seja só para pegar um item e fechar na sequência.

Essa instabilidade térmica prejudica alimentos que precisam de refrigeração constante depois de abertos, como o leite. Por isso, a recomendação de especialistas da Milar Electrodomésticos é simples: tirar o leite da porta e levá-lo para dentro, de preferência nas prateleiras mais afastadas da abertura.

 

O que pode ficar na porta sem risco

Isso não quer dizer que os compartimentos laterais devam ficar vazios. Existem alimentos que toleram melhor essas variações e continuam seguros ali, como molhos, geleias e certas bebidas.

A regra prática sugerida pelos especialistas da Milar Electrodomésticos é guardar na porta o que aguenta mudanças de temperatura, e deixar no fundo das prateleiras o que precisa de frio constante. Dessa forma, dá para reorganizar o espaço sem precisar decorar onde cada produto deveria ficar.

Frequência de abertura pesa na decisão

Em casas onde o eletrodoméstico é aberto várias vezes ao longo do dia, esse cuidado faz ainda mais diferença. Mesmo que cada abertura dure poucos segundos, os itens guardados na parte frontal são os primeiros a sentir o ar externo entrando.

Trocar um único item de lugar muda pouco a rotina, mas evita que o leite oscile de temperatura várias vezes antes de ser consumido por completo. Reorganizar a geladeira seguindo esse critério simples de resistência ao calor ajuda a conservar melhor os alimentos mais sensíveis, sem exigir nenhum investimento extra.

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