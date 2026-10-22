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Astronomia

Astrônomos observam estrela não tão longe da Terra e encontram água em suas nuvens

É a primeira vez que astrônomos confirmam isso.

João V. Valença

22/10/2026 - 12h05
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O telescópio James Webb detectou mudanças nas nuvens de água de WISE 0855, um anão marrom gelado a 7,5 anos-luz da Terra. A observação revelou padrões climáticos e água em um mundo além do sistema solar. É a primeira vez que astrônomos confirmam variações em nuvens de água fora do nosso sistema planetário.

WISE 0855 é um anão marrom — uma "estrela fracassada" que não consegue gerar a fusão nuclear que alimenta as estrelas. O objeto flutua sozinho pelo espaço, sem uma estrela para aquecê-lo, em uma região relativamente próxima da Terra.

A temperatura desse mundo é de aproximadamente 265 kelvin (cerca de 17°F ou -8°C), abaixo do ponto de congelamento da água. Sua massa varia entre duas e várias vezes a de Júpiter, o que o coloca na fronteira entre anões marrons e planetas gigantes.

Como os Astrônomos observaram a atmosfera

Uma equipe liderada por pesquisadores da Universidade do Arizona usou o espectrógrafo de infravermelho próximo do James Webb para monitorar WISE 0855 durante 11 horas consecutivas, em 2 de dezembro de 2023. A observação registrou um novo espectro a cada 15 minutos, totalizando 44 espectros.

Um espectro decompõe a luz nos comprimentos de onda que a compõem e revela quais moléculas estão presentes em uma atmosfera. Ao comparar os espectros ao longo do tempo, os astrônomos acompanharam as mudanças na atmosfera conforme o objeto girava.

Pesquisadores do Observatório Steward informaram que, antes do James Webb, só havia dados de fotometria, técnica que misturava os efeitos de nuvens, química e temperatura em um único sinal. Agora, é possível distinguir cada elemento isoladamente.

O padrão climático do anão marrom

As mudanças nos espectros indicam uma camada de nuvens de água distribuídas de forma irregular na atmosfera superior. A espessura varia em diferentes regiões da superfície do objeto. Descoberto em 2014, WISE 0855 é um dos poucos objetos tão frios que telescópios conseguem estudar em detalhes.

A equipe também detectou sinais de convecção em camadas mais profundas, onde gases como monóxido de carbono e fosfina sobem de níveis inferiores e depois descem conforme esfriam.

O monóxido de carbono apresentou as maiores mudanças em alguns comprimentos de onda, com diferenças de temperatura de cerca de 1 kelvin. Esse padrão se assemelha ao clima de Júpiter, mas WISE 0855 é quente demais para formar nuvens de amônia, e a água assume esse papel.

Os dados também revelaram um sinal repetitivo de aproximadamente 9,33 horas, embora os pesquisadores ainda não tenham determinado se corresponde ao período de rotação do objeto. O estudo está disponível no arXiv e foi aceito para publicação no The Astrophysical Journal.

Por que as nuvens mudam de espessura em WISE 0855

As nuvens de água em WISE 0855 ficam mais grossas e mais finas porque gases nas camadas profundas da atmosfera sobem e descem continuamente. Esse movimento, chamado convecção, funciona assim: gases como monóxido de carbono e fosfina são aquecidos nas camadas inferiores e sobem até a região mais fria, onde as nuvens de água flutuam.

Ao esfriar, esses gases descem novamente. Esse ciclo contínuo faz com que a cobertura de nuvens — que não é uniforme, mas "remendada" — pareça ganhar e perder espessura conforme diferentes regiões passam pela região observada.

O padrão é semelhante ao que acontece em Júpiter, mas com uma diferença: enquanto Júpiter tem nuvens de amônia na atmosfera superior. WISE 0855 é quente demais para a amônia, então a água assume esse papel. A movimentação dos gases mais profundos "empurra" essas nuvens de água para cima e para baixo, criando as variações detectadas pelo James Webb.

Quando as nuvens de água não explicam tudo

Nem todas as mudanças observadas nos espectros de WISE 0855 vêm das nuvens de água. O monóxido de carbono, um gás das camadas mais profundas, apresentou as variações mais fortes: cerca de 10% em alguns comprimentos de onda, e diferentes processos atmosféricos ocorrem simultaneamente.

Enquanto as nuvens de água ficam mais espessas e mais finas na região superior, os gases das camadas profundas se movimentam de forma independente e criam seus próprios padrões. Os pesquisadores ainda não conseguem separar completamente a contribuição de cada fenômeno nas observações feitas de longe.

Além disso, há um sinal repetitivo de aproximadamente 9,33 horas nos dados, mas os cientistas ainda não sabem se isso corresponde à rotação do objeto ou a outro fenômeno atmosférico. Isso mostra que mesmo com a precisão do James Webb, ainda há mistérios para resolver antes de ter a imagem completa do clima desse mundo gelado.

Palavras do Rei

'Porque ser contra o que é felicidade é loucura': a fala de Roberto Carlos

Declaração foi um dos pronunciamentos mais memoráveis de sua trajetória

22/10/2026 11h36

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Imagem: Lightning in the sky / Wikimedia Commons

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A declaração de Roberto Carlos em defesa da felicidade alheia ultrapassou os limites da música e se consolidou como um dos pronunciamentos mais memoráveis de sua trajetória. Ao questionar a lógica de se opor à alegria do próximo, o cantor sintetizou em poucas palavras uma mensagem que combina respeito, empatia e liberdade.

A frase foi proferida durante entrevista ao Programa do Jô, quando Jô Soares perguntou a Roberto Carlos sua opinião sobre relacionamentos homoafetivos. Sem elaborações retóricas, conforme informou o Gazetasp, o artista respondeu que ser contra o que é felicidade é loucura. A simplicidade da resposta amplificou seu impacto, permitindo que a mensagem ecoasse para além daquele momento televisivo.

O alcance de uma frase simples

A potência da declaração reside justamente em sua concisão. Roberto Carlos não recorreu a argumentos complexos nem estruturou um discurso extenso — ele sintetizou a ideia em uma sentença que qualquer pessoa consegue compreender e reter. O respeito à escolha do outro, quando essa escolha traz alegria e não prejudica ninguém, emerge como um princípio tão básico quanto lógico.

A afirmação permanece pertinente porque toca em questões universais: liberdade individual, convivência social e tolerância. Em tempos marcados por polarizações e conflitos de valores, ela funciona como um lembrete de que as diferenças — de orientação sexual. Crenças, escolhas de vida — não precisam ser motivo de confronto.

A lição evoca que respeitar a felicidade alheia constitui um alicerce para uma sociedade mais acolhedora.

Além das canções

O legado de Roberto Carlos transcende seus sucessos musicais, que incluem "Detalhes", "Como É Grande o Meu Amor por Você" e "Emoções". Durante mais de seis décadas de carreira, o Rei consolidou uma imagem pública marcada por mensagens de amor, fé e consideração ao próximo. Seus especiais televisivos de fim de ano tornaram-se marcos culturais do entretenimento brasileiro.

Sua postura humanitária reforçou uma convicção essencial: sociedades inclusivas começam com o respeito à felicidade do outro.

 

Filosofia de Descartes

Descartes, filósofo: 'Conversar com pessoas de outros séculos é quase o mesmo que viajar'

Descartes acredita que leitura funciona como uma ponte no tempo

22/10/2026 11h00

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Imagem: Domínio público (Public Domain Mark 1.0)/Wikimedia Commons

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A leitura de autores antigos funciona como uma ponte no tempo, segundo o filósofo francês René Descartes. Comparar o diálogo com pensadores de épocas distantes a uma viagem é mais que metáfora: reflete como a mente humana se expande ao absorver visões de mundo diferentes da sua.

Nascido em 31 de março de 1596, Descartes viveu uma formação que o questionaria constantemente sobre como se chega ao conhecimento verdadeiro. Entre 1.607 e 1.615, frequentou o colégio jesuíta Royal Henry, instalado no castelo de La Flèche, que o rei Henrique IV havia doado à ordem religiosa.

Depois cursou Direito na Universidade de Poitiers, concluindo em 1616, mas nunca atuou na profissão.

Um Método que rompeu com a tradição

A insatisfação com o ensino escolástico marcou profundamente o pensador. Para Descartes, a filosofia ensinada nos colégios de sua época não oferecia verdades indiscutíveis — apenas a matemática, acreditava, podia provar algo além de qualquer dúvida. Essa convicção se tornaria o alicerce de seu Método.

Em 1637, publicou o Discurso sobre o Método , tratado que consolidou seu lugar na história da filosofia. Nele emerge uma de suas formulações mais memoráveis: "Penso, logo existo" — síntese de um sistema que colocou a razão individual no centro da busca pela verdade e fundou o que se chamaria depois de Filosofia Moderna.

 

Por que Conversar com o passado amplifica o pensamento

Quando Descartes sugeria que ler autores antigos era quase viajar, apontava algo essencial: cada livro do passado carrega uma visão de mundo distinta da do leitor presente.

Esse contraste de perspectivas, na lógica do filósofo, expande a capacidade de enxergar os próprios costumes e crenças com distância crítica — aquilo que parece natural porque é comum ao seu tempo revela-se como escolha histórica.

A comparação com a viagem traz também um aviso prático: quem conhece apenas seu próprio tempo corre risco de considerar natural o que é meramente circunstancial ao seu contexto. Atravessar séculos pela leitura funciona, nessa visão, como cruzar fronteiras geográficas — ambos ensinam a relativizar certezas que parecem absolutas.

O legado de uma vida dedicada ao Método

Descartes morreu em 11 de fevereiro de 1650, aos 53 anos, deixando uma marca profunda na história da filosofia e das ciências exatas. Sua trajetória combinou formação jurídica, interesse matemático e uma ruptura declarada com o ensino recebido na juventude — uma vida inteira dedicada a questionar como o ser humano realmente conhece.

A frase sobre Conversar com outros séculos resume esse espírito: a leitura como ponte entre épocas diferentes, capaz de revelar o que a rotina de uma única geração jamais mostraria isolada. Para Descartes, essa era uma das viagens mais transformadoras que um pensador podia empreender.

Como a dúvida metódica funciona para chegar à verdade

O método de Descartes não é apenas duvidar por duvidar. Ele funciona como um filtro progressivo: primeiro questiona os sentidos (pois podem enganar), depois coloca em dúvida se está acordado ou sonhando, e vai além imaginando um "gênio maligno" que o engana até em coisas matemáticas. O objetivo é eliminar tudo que pode ser duvidoso para encontrar aquilo que é absolutamente indiscutível.

Nesse processo, Descartes percebe que uma coisa resiste: a própria capacidade de duvidar e pensar. Mesmo que um gênio maligno o engane, ele precisa estar pensando para ser enganado. Essa verdade indubitável — o pensamento em si — torna-se então o ponto de apoio irremovível sobre o qual toda certeza pode ser construída. É por isso que o "Penso, logo existo" não é apenas uma frase bonita, mas a conclusão necessária do método.

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