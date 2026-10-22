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Ciência

Enquanto um dia quente na Terra é de 17,15 °C, termômetros em Vênus registraram 457°C

Planetas têm aproximadamente o mesmo tamanho.

João V. Valença

22/10/2026 - 12h29
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A sonda soviética Venera 13 pousou em Vênus em 1º de março de 1982 com uma tarefa praticamente impossível: sobreviver em um planeta onde a temperatura chega a 457°C e a pressão é 89 vezes maior que a da Terra. Ninguém esperava que o equipamento funcionasse por mais de 30 minutos, tempo que os engenheiros consideravam generoso demais.

Mesmo assim, a Venera 13 transmitiu dados por 127 minutos, um feito que continua sem ser superado. Durante esse período, a sonda capturou as primeiras imagens coloridas da superfície venusiana e coletou material do solo para análise química. Os dados ajudaram a moldar a compreensão do planeta por décadas.

Para se ter uma ideia, um dia extremamente quente em escala terrestre pode registrar uma temperatura média próxima de 17,15 °C. Esse foi o valor alcançado em 22 de julho de 2024, quando o Planeta Terra bateu o recorde histórico de temperatura média diária, superando as marcas registradas em julho de 2023.

Um ambiente extremo

Vênus tem aproximadamente o tamanho da Terra, mas sua superfície é um inferno geológico. As temperaturas atingem cerca de 465°C — quente o suficiente para derreter chumbo. No ponto onde a Venera 13 pousou, os instrumentos registraram 457°C com pressão equivalente a 89 vezes o nível do mar terrestre, segundo o Guinness World Records.

Uma pressão assim esmagaria uma sonda desprotegida em segundos, e composta principalmente de dióxido de carbono, a atmosfera densa de Vênus retém calor continuamente. O resultado é uma superfície abrasadora tanto de dia quanto à noite.

A Venera 13 foi projetada como um navio de mergulho profundo, não como um lander convencional — a única estratégia viável para resistir por mais tempo.

A engenharia que venceu o tempo

A sonda foi lançada em 30 de outubro de 1981 do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, a bordo de um foguete Proton. Após quatro meses de viagem, a Venera 13 desceu pelo céu venusiano com um paraquedas. A partir do pouso, tinha poucos minutos antes que o ambiente destruísse seus circuitos.

O projeto reforçado, que incluía blocos de nitrato de lítio para resistir ao calor, manteve a transmissão funcionando muito além do programado.

Quando sucumbiu às condições, a Venera 13 havia quebrado o recorde anterior de 110 minutos, da Venera 12, em 1978. Sua gêmea Venera 14, que operou por 57 minutos, ficou bem atrás, e nenhuma sonda pousou com sucesso em Vênus desde então.

Visão colorida de um mundo desconhecido

Durante sua breve permanência, a Venera 13 retornou 14 fotografias coloridas e oito em preto e branco que revelaram as planícies típicas de Vênus. Uma das imagens mais icônicas mostra parte da própria sonda no canto inferior direito do quadro, um autorretrato acidental que se tornou símbolo da missão.

A câmera criou o primeiro panorama colorido da superfície venusiana. Enquanto fotografava, a sonda também gravou os primeiros sons captados de outro planeta e mediu a composição química da atmosfera. Esses registros permaneceriam inestimáveis para a ciência planetária nos anos seguintes.

O que o solo revelou sobre o planeta

Um braço perfurador acoplado à Venera 13 coletou material solto chamado regolito e o transferiu para uma câmara selada mantida a cerca de 30°C e com pressão extremamente baixa. Esse isolamento protegeu um espectrômetro de fluorescência de raios X das condições destrutivas do exterior e permitiu analisar a composição química em relativa segurança.

Os resultados mostraram material compactado similar a cinzas vulcânicas — achado que confirmou a hipótese de um Vênus geológicamente ativo.

Décadas depois, dados de radar de satélites da agência espacial americana revelaram sinais de um grande tubo de lava sob a superfície, dando novo peso à descoberta feita por um equipamento que operou por pouco mais de duas horas em 1982.

Como a Venera 13 colheu amostra de solo em Vênus

  • Um braço perfurador acoplado à sonda foi estendido para alcançar o regolito (material solto da superfície)
  • O braço coletou uma pequena quantidade de solo usando um mecanismo tipo broca
  • A amostra foi transferida para uma câmara selada mantida a cerca de 30°C
  • A câmara foi isolada para manter pressão extremamente baixa, protegendo os instrumentos internos
  • Um espectrômetro de fluorescência de raios X analisou a composição química do material protegido

Por que Vênus exige desenho de "navio de mergulho" em vez de lander convencional

As sondas enviadas para a Lua e Marte eram landers convencionais porque esses corpos celestes têm ambientes relativamente benignos. Vênus, porém, apresenta uma combinação letal: temperatura capaz de derreter chumbo, pressão que esmagaria uma estrutura comum em segundos, e atmosfera densa de dióxido de carbono que funciona como uma panela de pressão cósmica.

Diante dessa realidade, engenheiros soviéticos reconheceram que apenas um design radicalmente reforçado — similar aos equipamentos usados para mergulho profundo nos oceanos terrestres — teria qualquer chance de coletar dados na superfície antes de sucumbir.

Palavras do Rei

'Porque ser contra o que é felicidade é loucura': a fala de Roberto Carlos

Declaração foi um dos pronunciamentos mais memoráveis de sua trajetória

22/10/2026 11h36

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Imagem: Lightning in the sky / Wikimedia Commons

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A declaração de Roberto Carlos em defesa da felicidade alheia ultrapassou os limites da música e se consolidou como um dos pronunciamentos mais memoráveis de sua trajetória. Ao questionar a lógica de se opor à alegria do próximo, o cantor sintetizou em poucas palavras uma mensagem que combina respeito, empatia e liberdade.

A frase foi proferida durante entrevista ao Programa do Jô, quando Jô Soares perguntou a Roberto Carlos sua opinião sobre relacionamentos homoafetivos. Sem elaborações retóricas, conforme informou o Gazetasp, o artista respondeu que ser contra o que é felicidade é loucura. A simplicidade da resposta amplificou seu impacto, permitindo que a mensagem ecoasse para além daquele momento televisivo.

O alcance de uma frase simples

A potência da declaração reside justamente em sua concisão. Roberto Carlos não recorreu a argumentos complexos nem estruturou um discurso extenso — ele sintetizou a ideia em uma sentença que qualquer pessoa consegue compreender e reter. O respeito à escolha do outro, quando essa escolha traz alegria e não prejudica ninguém, emerge como um princípio tão básico quanto lógico.

A afirmação permanece pertinente porque toca em questões universais: liberdade individual, convivência social e tolerância. Em tempos marcados por polarizações e conflitos de valores, ela funciona como um lembrete de que as diferenças — de orientação sexual. Crenças, escolhas de vida — não precisam ser motivo de confronto.

A lição evoca que respeitar a felicidade alheia constitui um alicerce para uma sociedade mais acolhedora.

Além das canções

O legado de Roberto Carlos transcende seus sucessos musicais, que incluem "Detalhes", "Como É Grande o Meu Amor por Você" e "Emoções". Durante mais de seis décadas de carreira, o Rei consolidou uma imagem pública marcada por mensagens de amor, fé e consideração ao próximo. Seus especiais televisivos de fim de ano tornaram-se marcos culturais do entretenimento brasileiro.

Sua postura humanitária reforçou uma convicção essencial: sociedades inclusivas começam com o respeito à felicidade do outro.

 

Filosofia de Descartes

Descartes, filósofo: 'Conversar com pessoas de outros séculos é quase o mesmo que viajar'

Descartes acredita que leitura funciona como uma ponte no tempo

22/10/2026 11h00

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Imagem: Domínio público (Public Domain Mark 1.0)/Wikimedia Commons

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A leitura de autores antigos funciona como uma ponte no tempo, segundo o filósofo francês René Descartes. Comparar o diálogo com pensadores de épocas distantes a uma viagem é mais que metáfora: reflete como a mente humana se expande ao absorver visões de mundo diferentes da sua.

Nascido em 31 de março de 1596, Descartes viveu uma formação que o questionaria constantemente sobre como se chega ao conhecimento verdadeiro. Entre 1.607 e 1.615, frequentou o colégio jesuíta Royal Henry, instalado no castelo de La Flèche, que o rei Henrique IV havia doado à ordem religiosa.

Depois cursou Direito na Universidade de Poitiers, concluindo em 1616, mas nunca atuou na profissão.

Um Método que rompeu com a tradição

A insatisfação com o ensino escolástico marcou profundamente o pensador. Para Descartes, a filosofia ensinada nos colégios de sua época não oferecia verdades indiscutíveis — apenas a matemática, acreditava, podia provar algo além de qualquer dúvida. Essa convicção se tornaria o alicerce de seu Método.

Em 1637, publicou o Discurso sobre o Método , tratado que consolidou seu lugar na história da filosofia. Nele emerge uma de suas formulações mais memoráveis: "Penso, logo existo" — síntese de um sistema que colocou a razão individual no centro da busca pela verdade e fundou o que se chamaria depois de Filosofia Moderna.

 

Por que Conversar com o passado amplifica o pensamento

Quando Descartes sugeria que ler autores antigos era quase viajar, apontava algo essencial: cada livro do passado carrega uma visão de mundo distinta da do leitor presente.

Esse contraste de perspectivas, na lógica do filósofo, expande a capacidade de enxergar os próprios costumes e crenças com distância crítica — aquilo que parece natural porque é comum ao seu tempo revela-se como escolha histórica.

A comparação com a viagem traz também um aviso prático: quem conhece apenas seu próprio tempo corre risco de considerar natural o que é meramente circunstancial ao seu contexto. Atravessar séculos pela leitura funciona, nessa visão, como cruzar fronteiras geográficas — ambos ensinam a relativizar certezas que parecem absolutas.

O legado de uma vida dedicada ao Método

Descartes morreu em 11 de fevereiro de 1650, aos 53 anos, deixando uma marca profunda na história da filosofia e das ciências exatas. Sua trajetória combinou formação jurídica, interesse matemático e uma ruptura declarada com o ensino recebido na juventude — uma vida inteira dedicada a questionar como o ser humano realmente conhece.

A frase sobre Conversar com outros séculos resume esse espírito: a leitura como ponte entre épocas diferentes, capaz de revelar o que a rotina de uma única geração jamais mostraria isolada. Para Descartes, essa era uma das viagens mais transformadoras que um pensador podia empreender.

Como a dúvida metódica funciona para chegar à verdade

O método de Descartes não é apenas duvidar por duvidar. Ele funciona como um filtro progressivo: primeiro questiona os sentidos (pois podem enganar), depois coloca em dúvida se está acordado ou sonhando, e vai além imaginando um "gênio maligno" que o engana até em coisas matemáticas. O objetivo é eliminar tudo que pode ser duvidoso para encontrar aquilo que é absolutamente indiscutível.

Nesse processo, Descartes percebe que uma coisa resiste: a própria capacidade de duvidar e pensar. Mesmo que um gênio maligno o engane, ele precisa estar pensando para ser enganado. Essa verdade indubitável — o pensamento em si — torna-se então o ponto de apoio irremovível sobre o qual toda certeza pode ser construída. É por isso que o "Penso, logo existo" não é apenas uma frase bonita, mas a conclusão necessária do método.

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