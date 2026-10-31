Quer deixar o Brasil? Espanha oferece moradia grátis em casa com piscina perto de Alicante - Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Uma casa em uma colina entre El Campello, San Juan Playa e Jijona, na Espanha, está disponível para quem aceitar trocar trabalho por moradia. O imóvel fica a cerca de vinte minutos de Alicante e funciona inteiramente com energia solar.

A dona do local, identificada como Eva, anunciou a vaga na plataforma Workaway Texto, voltada a quem busca intercâmbio cultural em troca de serviços. Na plataforma, o aluguel é substituído por horas dedicadas a tarefas como pintura, manutenção de cercas e cuidado com os animais.

O espaço conta com quarto, sala, cozinha, banheiro e uma piscina de cinco por três metros. Além da casa principal, há uma cabana de madeira de cinco por cinco metros, com vista para o mar, disponível apenas em determinadas épocas do ano.

Dois cavalos resgatados e um cachorro

Eva fala cinco idiomas e mantém um projeto sem fins lucrativos de resgate de animais. O terreno abriga dois cavalos recuperados, chamados Aston IV e Punkie, além de um cachorro chamado Jack.

Boa parte da rotina dos voluntários envolve consertar estragos deixados por tempestades recentes. Na própria semana do anúncio, a região recebeu um alerta laranja por ventos fortes e chuva intensa.

Avaliações sobre o local relatam aprendizado sobre os animais, e uma delas descreve a experiência de maio como mais parecida com cuidar de pets do que com trabalho forçado.

Como funciona o modelo Workaway

A plataforma conecta viajantes a anfitriões que precisam de mão de obra para projetos variados, de fazendas orgânicas a hostels e ONGs. A rotina costuma ser de 4 a 5 horas por dia, ou 25 horas por semana — o equivalente a 60% de uma jornada integral.

A hospedagem não é cobrada, mas o acesso à plataforma não é gratuito: a inscrição custa US$ 69 por ano para uma pessoa e US$ 79 para duas. A taxa permite entrar em contato com anfitriões como Eva.

O que fica fora da conta

Chegar à fazenda sem carro próprio é praticamente inviável, porque a região não tem transporte público. A alimentação também fica por conta do voluntário, embora haja uma geladeira com itens básicos e produtos colhidos no próprio terreno.

O anúncio detalha ainda o perfil buscado: casais ou duplas de amigas têm preferência, e homens sozinhos não são aceitos. A estadia mínima é de uma semana, e quem vem de fora da União Europeia precisa obter o visto por conta própria.

Experiência exige preparo físico

A publicação pede boa condição física e familiaridade com trabalho braçal, já que as tarefas incluem transportar feno e limpar após os cavalos. Um casal que avaliou a estadia disse ter subestimado o calor da região, mas destacou a receptividade da anfitriã.

O acordo só funciona para quem aceita uma rotina de esforço físico ao ar livre, cercado por cavalos e com vista para o mar Mediterrâneo, em troca de hospedagem.

Por que o modelo funciona financeiramente para a anfitriã

Eva não precisa pagar salários porque recebe o trabalho diretamente. Em vez de contratar pintor, carpinteiro ou tratador de animais — profissionais que cobrariam em dinheiro —. Ela recebe voluntários que trabalham 4 a 5 horas por dia em troca de hospedagem e acesso aos recursos da propriedade, como água, eletricidade solar e uma geladeira com comida básica.

Para a anfitriã, isso reduz os custos operacionais de um projeto de resgate animal sem fins lucrativos, que não gera receita.

Quando a oferta não funciona: os casos que ela exclui

O anúncio de Eva deixa claro que nem todos se encaixam: homens viajando sozinhos não são aceitos, e casais ou duplas de amigas têm preferência. A experiência também não é viável para quem não tem carro próprio — a região isolada não oferece transporte público — ou não consegue cumprir a estadia mínima de uma semana.

Pessoas de fora da UE precisam obter o visto por conta própria, algo que o intercâmbio não cobre.

Se a moradia é "grátis", por que tenho que pagar para entrar na plataforma Workaway?

A plataforma Workaway cobra uma taxa anual de US$ 69 para uma pessoa e US$ 79 para duas para conectar viajantes a anfitriões. O valor dá acesso ao banco de dados de ofertas e permite entrar em contato com proprietários como Eva. A hospedagem em si não é cobrada, mas a intermediação, sim.

É como pagar uma taxa de associação: não se paga pela casa, mas pelo acesso a ela.

O que significa na prática: o trabalho continua sendo trabalho

Embora seja chamado de "intercâmbio cultural" e "experiência de voluntariado", o modelo tem uma rotina estruturada: 25 horas semanais em horários definidos, tarefas concretas como transportar feno, limpar após os animais e consertar cercas, além de obrigações a cumprir.

Um dos voluntários descreveu a experiência como "mais parecido com cuidar de pets", sugerindo que as tarefas são menos exaustivas do que o trabalho braçal pesado. Ainda assim, há compromissos e prazos, e a diferença é que o voluntário não recebe salário em dinheiro, mas hospedagem.

Por isso, seu poder de compra fora da fazenda — para alimentação e transporte — depende de recursos que já trouxe ou consegue gerar de outras formas.