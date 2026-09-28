Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Previsão do Tempo

Alerta geral no Brasil: semana começa com perigo de enchentes e calor acima de 40ºC

Calor intenso e chuva volumosa devem dividir o cenário.

João V. Valença

28/09/2026 - 13h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Calor intenso e chuva volumosa devem dividir o cenário climático do país nos próximos dias: enquanto termômetros passam dos 40°C em parte do Centro-Oeste e do Sudeste, o Sul se prepara para possíveis enchentes, vendavais e queda de granizo. Essa combinação de calor extremo e chuva forte tem origem em uma massa de ar muito quente que atua sobre o Nordeste da Argentina e o Paraguai, com efeitos que devem se estender até quarta-feira (30).

Diante do calor extremo, o Instituto Nacional de Meteorologia colocou pelo menos oito estados brasileiros sob alerta vermelho, o mais alto nível de perigo, com validade até quarta-feira. Já para o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, o órgão decretou alerta laranja de perigo por causa das tempestades previstas, com volumes de chuva estimados entre 30.

E 60 mm/h, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo, válido para esta segunda-feira (28).

Calor extremo no Centro-Oeste e Sudeste

Sete estados devem ter máximas acima dos 40°C nos próximos dias: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Piauí. No interior paulista e no Triângulo Mineiro, os termômetros podem chegar a 43°C até terça-feira (29), enquanto, em pontos isolados de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, as máximas podem marcar 45°C ou ultrapassar esse valor.

Rio de Janeiro também registrará calor elevado, com máximas acima de 35°C entre terça-feira (29) e quarta-feira (30). Em Belo Horizonte, as temperaturas ficarão entre 37°C e 38°C, próximas a valores recordes para setembro. Ainda há possibilidade de marcas próximas ou acima de 40°C no Sul do Maranhão e no Sul do Pará.

A umidade relativa do ar pode cair abaixo de 30% em regiões de São Paulo, abaixo da faixa recomendada por especialistas em saúde.

Enchentes e tempestades no Sul

Um novo episódio de chuva volumosa atinge o Rio Grande do Sul com volumes que podem superar 200 mm em algumas áreas. Períodos de chuva torrencial trazem entre 50 mm e 100 mm de acumulados em poucas horas, elevando significativamente o risco de alagamentos e inundações repentinas.

Muitos municípios gaúchos devem registrar entre 100 mm e 200 mm de chuva até quarta-feira (30), e alguns pontos isolados podem receber até 300 mm de água.

A área de maior risco cobre as regiões Oeste e Campanha, avança pelo centro gaúcho e chega aos vales e à Serra, podendo atingir ainda a Grande Porto Alegre e o Litoral Norte. Além das cheias, há riscos de corte de energia, danos em plantações, queda de árvores, deslizamentos e bloqueios em rodovias.

O fenômeno de El Niño forte contribui para as ondas de calor e a irregularidade de chuvas esperadas nesta primavera.

Regiões com alerta para calor fora dos critérios técnicos

Tocantins, Distrito Federal, Bahia e Espírito Santo também enfrentarão altas temperaturas esta semana, apesar de não atenderem aos critérios técnicos de onda de calor estabelecidos pelos meteorologistas. A distribuição geográfica do evento indica que a massa de ar quente cobre grande parte do território nacional.

Curiosidades

Montanha de 157 metros na Turquia pode revelar o paradeiro da Arca de Noé após 4.300 anos

Formato semelhante ao de uma embarcação despertou o interesse de pesquisadores.

28/09/2026 13h21

Compartilhar

Imagem gerada por IA

Continue Lendo...

Uma formação rochosa de 157 metros de comprimento e formato semelhante ao de uma embarcação despertou o interesse de pesquisadores que investigam um dos maiores mistérios das tradições religiosas: a Arca de Noé. 

Localizada no distrito de Doğubayazıt, perto do Monte Ararat, na Turquia, a Formação Durupınar é mapeada por um projeto arqueológico autorizado pelo governo turco.

A descoberta inicial ocorreu em 1959, quando fotografias aéreas feitas pelo capitão İlhan Durupınar revelaram o formato inusitado da montanha. Agora, sob a direção do arqueólogo Cenker Atila, da Universidade Sivas Cumhuriyet, novas tecnologias permitem investigar o interior da formação sem danificar o sítio arqueológico.

Tecnologia geofísica revela estruturas subsuperficiais

O georradar, a tomografia de resistividade elétrica, a tecnologia LiDAR e as análises químicas são usados em conjunto para mapear o subsolo. Os levantamentos geofísicos identificaram estruturas com ângulos retos e compartimentos semelhantes a salas, a 9 metros de profundidade no interior da formação.

Amostras de solo coletadas em 2024 mostraram que a concentração de matéria orgânica no interior da formação é quase três vezes maior do que a encontrada na área externa. Esse padrão alimenta hipóteses sobre a presença, no passado, de material degradado, possivelmente madeira que se decompôs ao longo dos séculos.

As análises também apontaram uma quantidade elevada de potássio, compatível com a decomposição de madeira.

Artefatos e próximos passos da investigação

Grandes blocos de pedra com perfurações foram encontrados no povoado de Arzap, nas proximidades. Pesquisadores apontam essas estruturas como possíveis âncoras de arrasto usadas por embarcações antigas, o que reforçaria a hipótese de que a formação teria origem humana.

A equipe responsável pela pesquisa segue um protocolo rigoroso: as escavações arqueológicas só ocorrerão depois de concluídos os testes de perfuração e o mapeamento geofísico. Enquanto isso, a comunidade científica aguarda análises laboratoriais conclusivas para determinar se as estruturas subterrâneas têm origem humana e se guardam alguma ligação com a narrativa bíblica do dilúvio.

Clima

Logo após fenômeno no céu de salvador, evento raro é registrado no céu de Passo Fundo

Lampejos com tom vermelho se formam muito além do topo de tempestades severas.

28/09/2026 12h55

Compartilhar

Continue Lendo...

 

Câmeras do Observatório Astronômico Araucária captaram, ao longo de duas noites de observação, dezenas de red sprites sobre a região de Passo Fundo. Esses lampejos com tom vermelho se formam muito além do topo de tempestades severas, num período em que o clima gaúcho tem sido marcado por forte instabilidade.

 

 

Dias antes, um fenômeno atmosférico distinto também havia chamado a atenção em Salvador: no dia 25 de setembro, um anel colorido apareceu ao redor do Sol e foi flagrado por moradores em vários pontos da capital baiana.

Embora tenham causas físicas distintas, os dois fenômenos são raros e dependem de condições específicas do céu para aparecer.

 

 

O que são os sprites gaúchos

O fenômeno visto em Passo Fundo se encaixa num grupo de manifestações luminosas de curtíssima duração chamado de Eventos Luminosos Transientes, sigla TLEs. Eles se formam entre 50 e 90 quilômetros de altitude. Numa faixa do céu muito mais alta que o topo das nuvens de tempestade, a partir de descargas elétricas intensas geradas durante os temporais.

A duração de cada sprite é mínima, o que torna quase impossível vê-los sem o auxílio de câmeras sensíveis apontadas para o horizonte.

No material captado pelo observatório gaúcho, a tempestade aparece próxima à linha do horizonte, enquanto o restante do céu permanece limpo e estrelado. É exatamente nesse espaço escuro que os clarões avermelhados surgem por uma fração de segundo.

Por que a cor avermelhada aparece

A tonalidade vermelha típica dos sprites resulta da reação entre a descarga elétrica e os gases da alta atmosfera, com destaque para o nitrogênio. Dependendo da intensidade e das condições do momento, essas estruturas luminosas podem assumir formatos variados, lembrando filamentos, colunas alongadas ou até silhuetas que remetem a uma medusa.

Para que o fenômeno seja capturado do solo, é preciso uma combinação pontual: a tempestade precisa ter força suficiente para gerar a descarga. E o céu logo acima dela deve estar livre de nuvens para que a câmera registre o clarão que se forma na altitude.

 

O halo colorido visto em Salvador

 

 

Enquanto o Rio Grande do Sul registrava os sprites, moradores de Salvador presenciaram um fenômeno óptico diferente: um círculo luminoso e colorido ao redor do Sol, com tons que lembravam um arco-íris. No dia em que o fenômeno foi registrado, a previsão indicava que Salvador teria momentos de céu aberto e outros com nuvens, além de chance de chuva fraca em alguns períodos.

 

 

O halo solar aparece quando a luz do Sol passa por minúsculos cristais de gelo formados em nuvens finas de grande altitude, as cirrostratus, geralmente localizadas perto de 10 quilômetros acima do solo.

 

 

Esses cristais desviam e refratam a luz, criando o anel visível ao redor do astro — um efeito que varia em tonalidade. E formato conforme a posição do Sol e a disposição das partículas de gelo na atmosfera.

 

 

Cuidado ao observar o fenômeno

 

 

O halo solar não representa risco à população por si só, mas olhar diretamente para o Sol durante sua ocorrência pode causar danos à retina. A recomendação é observar o efeito sem fixar o olhar no centro do círculo luminoso, evitando a exposição direta à claridade intensa.

 

 

Tanto o halo baiano quanto os sprites gaúchos mostram como fenômenos raros da atmosfera dependem de um alinhamento específico entre nuvens, luz e eletricidade para se tornarem visíveis. Quando isso acontece, o resultado é registrado e compartilhado por quem observa o céu com atenção.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 28 de setembro e 04 de outubro. Resiliência e determinação
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 28 de setembro e 04 de outubro. Resiliência e determinação

2

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira
Expansão do Varejo

/ 2 dias

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7128, domingo (27/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7128, domingo (27/09): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3790, domingo (27/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3790, domingo (27/09): veja o rateio

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7128, domingo (27/09)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7128, domingo (27/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 3 dias

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 18/09/2026

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 17/09/2026

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta