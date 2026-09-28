Alerta geral no Brasil: semana começa com perigo de enchentes e calor acima de 40ºC - Foto: Dibakar Roy/Pexels

Calor intenso e chuva volumosa devem dividir o cenário climático do país nos próximos dias: enquanto termômetros passam dos 40°C em parte do Centro-Oeste e do Sudeste, o Sul se prepara para possíveis enchentes, vendavais e queda de granizo. Essa combinação de calor extremo e chuva forte tem origem em uma massa de ar muito quente que atua sobre o Nordeste da Argentina e o Paraguai, com efeitos que devem se estender até quarta-feira (30).

Diante do calor extremo, o Instituto Nacional de Meteorologia colocou pelo menos oito estados brasileiros sob alerta vermelho, o mais alto nível de perigo, com validade até quarta-feira. Já para o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, o órgão decretou alerta laranja de perigo por causa das tempestades previstas, com volumes de chuva estimados entre 30.

E 60 mm/h, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo, válido para esta segunda-feira (28).

Calor extremo no Centro-Oeste e Sudeste

Sete estados devem ter máximas acima dos 40°C nos próximos dias: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Piauí. No interior paulista e no Triângulo Mineiro, os termômetros podem chegar a 43°C até terça-feira (29), enquanto, em pontos isolados de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, as máximas podem marcar 45°C ou ultrapassar esse valor.

Rio de Janeiro também registrará calor elevado, com máximas acima de 35°C entre terça-feira (29) e quarta-feira (30). Em Belo Horizonte, as temperaturas ficarão entre 37°C e 38°C, próximas a valores recordes para setembro. Ainda há possibilidade de marcas próximas ou acima de 40°C no Sul do Maranhão e no Sul do Pará.

A umidade relativa do ar pode cair abaixo de 30% em regiões de São Paulo, abaixo da faixa recomendada por especialistas em saúde.

Enchentes e tempestades no Sul

Um novo episódio de chuva volumosa atinge o Rio Grande do Sul com volumes que podem superar 200 mm em algumas áreas. Períodos de chuva torrencial trazem entre 50 mm e 100 mm de acumulados em poucas horas, elevando significativamente o risco de alagamentos e inundações repentinas.

Muitos municípios gaúchos devem registrar entre 100 mm e 200 mm de chuva até quarta-feira (30), e alguns pontos isolados podem receber até 300 mm de água.

A área de maior risco cobre as regiões Oeste e Campanha, avança pelo centro gaúcho e chega aos vales e à Serra, podendo atingir ainda a Grande Porto Alegre e o Litoral Norte. Além das cheias, há riscos de corte de energia, danos em plantações, queda de árvores, deslizamentos e bloqueios em rodovias.

O fenômeno de El Niño forte contribui para as ondas de calor e a irregularidade de chuvas esperadas nesta primavera.

Regiões com alerta para calor fora dos critérios técnicos

Tocantins, Distrito Federal, Bahia e Espírito Santo também enfrentarão altas temperaturas esta semana, apesar de não atenderem aos critérios técnicos de onda de calor estabelecidos pelos meteorologistas. A distribuição geográfica do evento indica que a massa de ar quente cobre grande parte do território nacional.