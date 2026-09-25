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Contra a extinção

Buenos Aires procura voluntários para proteger ave ameaçada e oferece casa, comida e seguro

Inscrições estão abertas para voluntários interessados em participar do projeto de conservação da ave

Henrique Cesaretti

25/09/2026 - 07h59
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Aves Argentinas e Estâncias Las Lilas estão com inscrições abertas para voluntários interessados em participar do projeto de conservação da Loica Pampeana, uma das aves mais ameaçadas da Argentina. O programa de 15 dias oferece alojamento, alimentação, equipamento de subsistência e seguro contra acidentes durante toda a permanência.

A iniciativa acontecerá nas regiões de Saavedra e Puan, no sudoeste de Buenos Aires, entre outubro e dezembro de 2026. Os interessados precisam chegar por conta própria até Pigüé ou Tornquist, de onde saem os traslados para o trabalho de campo.

Por que a Loica Pampeana precisa de proteção

A espécie habita os campos naturais do sudoeste de Buenos Aires, mas a perda e a transformação do habitat ameaçam sua sobrevivência. Durante o período reprodutivo, predadores também atacam os ninhos e reduzem a sobrevivência dos filhotes.

Desde 2021, o projeto reúne Aves Argentinas e Estâncias Las Lilas a outras organizações dedicadas à conservação da biodiversidade. O trabalho dos voluntários ajuda a estudar as colônias reprodutivas e a traçar estratégias de preservação da espécie.

Tarefas que os voluntários executarão

Os participantes colaboram com pesquisadores na procura e no monitoramento de ninhos com câmeras armadilha, na contagem de aves, na pesagem de filhotes e na instalação de proteções. Também capturam exemplares com redes de neblina, fazem anilhagem para identificação e coletam medidas e amostras biológicas.

Os participantes também registram sistematicamente os dados coletados no campo. O objetivo é reunir informações para entender o ciclo de vida da Loica Pampeana e os fatores que afetam sua reprodução.

Quem pode se inscrever

Podem se inscrever pessoas acima de 18 anos interessadas na conservação da natureza. Não é obrigatório ter diploma universitário, mas experiência prévia em trabalho de campo ou estudos ligados ao ambiente é valorizada.

Os requisitos essenciais são: boa condição física, disposição para trabalhar em grupo, capacidade de conviver no ambiente rural e permanência mínima de 15 dias. Quem tem formação em Biologia, Veterinária, Ciências Ambientais, Conservação ou passou pela Escola Argentina de Naturalistas recebe prioridade na seleção.

Como se candidatar

Interessados devem preencher o formulário de inscrição e anexar o currículo. Candidatos com experiência em conservação ou pesquisa podem incluir uma carta de recomendação de um profissional da área para reforçar a candidatura. As inscrições terminam em 30 de setembro de 2026, e a seleção considera a disponibilidade para permanecer mais tempo no projeto.

Quebrou o silêncio

13 anos após o acidente de Schumacher, ex-esposa do piloto finalmente quebra o silêncio

Corinna Schumacher falou sobre a vida ao lado do marido

25/09/2026 09h12

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Imagem: Reprodução/Instagram (@michaelschumacher)

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Depois de mais de uma década sem se expor publicamente, Corinna Schumacher falou sobre a vida ao lado do marido, o heptacampeão Michael Schumacher. As declarações aparecem em um documentário da Netflix que resgata a temporada de 1994, ano do primeiro título mundial dele na Fórmula 1.

O documentário também reconstrói os bastidores do namoro entre os dois, que ganhou força naquele ano. Corinna admite que a relação enfrentou resistência dentro da própria família logo no início.

Um namoro que dividiu opiniões

A mãe de Corinna via com desconfiança o relacionamento da filha com o jovem piloto em ascensão. Segundo o documentário, Corinna revelou que sua mãe era totalmente contra o relacionamento porque Michael estava sempre na pista de kart e vivia tirando os outros do caminho.

Ainda assim, o casal continuou junto e se casou em 1995. Da união nasceram dois filhos: Gina-Maria, em 1997, hoje profissional de equitação, e Mick, em 1999, piloto de corridas.

Uma trajetória própria no hipismo

Nascida em 1969, na Alemanha, Corinna construiu carreira no esporte equestre ao longo de décadas. Em 2010, conquistou o título do Campeonato Europeu de Reining, em uma trajetória que vai além do sobrenome que carrega desde o casamento.

Além da vida como amazona, ela assumiu a gestão do patrimônio e dos projetos ligados à família Schumacher. Essa função ganhou ainda mais importância em 2013, quando um acidente de esqui nos Alpes franceses alterou a rotina de todos ao redor do piloto.

O resgate e a rotina de sigilo

Na ocasião, Michael caiu de cabeça contra uma rocha ao esquiar fora da área demarcada da pista. Ele foi levado de helicóptero ao hospital em um voo de cerca de 25 minutos. Chegou com hipertensão intracraniana, hematomas, contusões cerebrais e edema cerebral difuso.

Desde então, apenas um círculo restrito de pessoas tem autorização para visitar o ex-piloto, entre elas Jean Todt, Ross Brawn e Gerhard Berger. É Corinna quem supervisiona pessoalmente o tratamento do marido e decide, caso a caso, quem pode se aproximar dele.

O documentário sobre a temporada de 1994 marca, assim, uma rara exceção a esse padrão de discrição mantido por Corinna ao longo dos últimos treze anos.

Alerta de calor

Alerta no Brasil: seis estados podem enfrentar temperaturas extremas nos próximos dias

Seis estados brasileiros entram em alerta vermelho para uma onda de calor nos próximos dias

25/09/2026 08h44

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Foto: Wikitxiki5 (CC BY-SA 4.0)

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Seis estados brasileiros entram em alerta vermelho para uma onda de calor a partir deste sábado (26 de setembro). O Super El Niño deve elevar as temperaturas para a faixa dos 30 °C, com picos que podem chegar a 40 °C em várias regiões do país até segunda-feira (30).

A intensidade do calor resulta da combinação do Super El Niño com as mudanças climáticas globais. O aquecimento das águas dos oceanos Pacífico e Atlântico, características do fenômeno, altera a circulação atmosférica e reduz a formação de chuvas em determinadas áreas. Esse efeito se intensifica quando se soma à elevação geral da temperatura do planeta.

Quais regiões enfrentam o maior risco

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu o aviso nesta quinta-feira (24) para Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo em todo o território. Partes do centro e sul de Mato Grosso, incluindo Cuiabá, também entram na zona de risco, assim como o centro, sul e oeste do Rio de Janeiro, incluindo a capital.

Minas Gerais tem o sul e sudeste sob aviso vermelho, englobando municípios como Passos, Poços de Caldas, Varginha, Maria da Fé e Lavras.

Essa distribuição desigual permite que estados vizinhos fiquem, ao mesmo tempo, sob alerta de calor e sob influência de frentes frias. O El Niño "trava" as frentes mais ao sul, deixando o ar quente avançar sobre outras áreas do país.

Como o El Niño altera o clima regional

O fenômeno não afeta o Brasil de forma uniforme, e no Centro-Norte, ondas de calor já ocorrem com intensidade e persistência durante toda a primavera, e no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O padrão muda: períodos de 4 a 5 dias quentes alternam com 4 a 5 dias de muita chuva e pouco calor, criando um cenário irregular mesmo dentro de um estado. O Paraná exemplifica essa variação: embora esteja sob alerta de calor, partes vizinhas podem registrar frentes frias e chuvas volumosas ao mesmo tempo.

Os ventos predominantes de norte, potencializados pelo El Niño, permitem que o ar quente avance para o norte enquanto as frentes frias permanecem estacionadas mais ao sul — uma dinâmica que dificulta a formação de nuvens em certas regiões e favorece temperaturas elevadas em outras.

Risco global do calor extremo

Uma projeção da revista Climate Impact Lab, ligada à Universidade de Chicago, estima cerca de 451 mil mortes adicionais entre junho de 2026. E fevereiro de 2027 por causa do calor extremo, em comparação com um ano normal. O levantamento aponta ainda 44% a mais de dias de calor intenso do que o esperado em condições normais.

Esses números mostram a importância da hidratação e da atenção a sinais de mal-estar nos dias de pico, quando o corpo perde líquido mais rápido do que consegue repor.

Procurar ambientes ventilados e evitar exposição prolongada ao sol entre o meio-dia e o início da tarde reduz o risco nos dias indicados pelo INMET para este fim de semana.

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