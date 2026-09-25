Buenos Aires procura voluntários para proteger ave ameaçada e oferece casa, comida e seguro

Aves Argentinas e Estâncias Las Lilas estão com inscrições abertas para voluntários interessados em participar do projeto de conservação da Loica Pampeana, uma das aves mais ameaçadas da Argentina. O programa de 15 dias oferece alojamento, alimentação, equipamento de subsistência e seguro contra acidentes durante toda a permanência.

A iniciativa acontecerá nas regiões de Saavedra e Puan, no sudoeste de Buenos Aires, entre outubro e dezembro de 2026. Os interessados precisam chegar por conta própria até Pigüé ou Tornquist, de onde saem os traslados para o trabalho de campo.

Por que a Loica Pampeana precisa de proteção

A espécie habita os campos naturais do sudoeste de Buenos Aires, mas a perda e a transformação do habitat ameaçam sua sobrevivência. Durante o período reprodutivo, predadores também atacam os ninhos e reduzem a sobrevivência dos filhotes.

Desde 2021, o projeto reúne Aves Argentinas e Estâncias Las Lilas a outras organizações dedicadas à conservação da biodiversidade. O trabalho dos voluntários ajuda a estudar as colônias reprodutivas e a traçar estratégias de preservação da espécie.

Tarefas que os voluntários executarão

Os participantes colaboram com pesquisadores na procura e no monitoramento de ninhos com câmeras armadilha, na contagem de aves, na pesagem de filhotes e na instalação de proteções. Também capturam exemplares com redes de neblina, fazem anilhagem para identificação e coletam medidas e amostras biológicas.

Os participantes também registram sistematicamente os dados coletados no campo. O objetivo é reunir informações para entender o ciclo de vida da Loica Pampeana e os fatores que afetam sua reprodução.

Quem pode se inscrever

Podem se inscrever pessoas acima de 18 anos interessadas na conservação da natureza. Não é obrigatório ter diploma universitário, mas experiência prévia em trabalho de campo ou estudos ligados ao ambiente é valorizada.

Os requisitos essenciais são: boa condição física, disposição para trabalhar em grupo, capacidade de conviver no ambiente rural e permanência mínima de 15 dias. Quem tem formação em Biologia, Veterinária, Ciências Ambientais, Conservação ou passou pela Escola Argentina de Naturalistas recebe prioridade na seleção.

Como se candidatar

Interessados devem preencher o formulário de inscrição e anexar o currículo. Candidatos com experiência em conservação ou pesquisa podem incluir uma carta de recomendação de um profissional da área para reforçar a candidatura. As inscrições terminam em 30 de setembro de 2026, e a seleção considera a disponibilidade para permanecer mais tempo no projeto.