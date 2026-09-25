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Ilha paradisíaca na Grécia busca novos moradores e oferece alojamento grátis

Ilha na Grécia está buscando novos moradores e oferece alojamento gratis

Henrique Cesaretti

25/09/2026 - 07h21
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A ARCHELON, entidade grega de proteção às tartarugas marinhas, procura voluntários para cuidar dos filhotes que nascem nas praias do país em outubro. Não é preciso ter experiência prévia: basta ter mais de 18 anos, falar inglês e ter condições físicas para acompanhar o trabalho de campo.

O período coincide com o fim da reprodução, quando ainda há muitos ninhos em regiões como Zakynthos, o Peloponeso e Creta. Quem se inscrever acompanha o monitoramento das praias, participa das escavações após os nascimentos e ajuda a reunir dados sobre a reprodução da espécie.

Onde se inscrever

Alguns projetos ainda aceitam participantes nas próximas semanas. Em Creta, a iniciativa de Chania funciona até 10 de outubro, enquanto as frentes de Rethymno e Zakynthos continuam ativas até 15 de outubro.

Existe ainda uma opção que não depende da época de reprodução: o Centro de Rescate de Tortugas Marinas de Glyfada, perto de Atenas, recebe gente durante o ano inteiro. Ali o trabalho envolve reabilitação e devolução ao mar de animais feridos, e não o acompanhamento de ninhos.

A ARCHELON também oferece a possibilidade de participar por duas semanas nos projetos de praia — um diferencial para quem não consegue ficar o tempo usual de três a quatro semanas.

A participação tem custo, mas inclui hospedagem

A ARCHELON cobra uma taxa de participação, que ajuda a bancar a estadia e a manutenção das bases. O valor começa em 700 euros por quatro semanas, com hospedagem incluída nos projetos de praia. No Centro de Rescate de Glyfada, começa em 850 euros por cinco semanas.

Nas frentes de praia, a hospedagem costuma ser em acampamentos organizados pela própria entidade. Em Lakonikos, por exemplo, a base funciona dentro de um camping cercado de oliveiras, ao lado da praia de Mavrovouni. Já em Glyfada, a hospedagem é em um apartamento compartilhado em Paleo Faliro, com capacidade para até oito pessoas, cozinha, banheiro, sala, varanda e Wi-Fi.

As inscrições seguem abertas para quem quer participar entre o fim de setembro e outubro. As datas e vagas, porém, variam conforme o projeto escolhido e podem mudar de acordo com a necessidade de cada equipe.

Oportunidades de mercado

EUA oferecem 450 vagas para formação gratuita de professores

450 vagas foram abertas para uma formação gratuita de professores

25/09/2026 10h00

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Foto: Tara Winstead/Pexels

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A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil abriram 450 vagas para uma formação gratuita de professores de inglês que atuam no país. O curso, chamado Programa Access for Teachers, reúne 86 horas de atividades on-line entre novembro deste ano e junho de 2027.

Quem já leciona língua inglesa em escolas públicas ou particulares pode se candidatar, desde que tenha nível básico de inglês e acesso à internet. As inscrições, abertas desde 14 de setembro, seguem até 4 de outubro deste ano por meio de formulário on-line.

O que a capacitação vai ensinar

A grade combina encontros ao vivo com tarefas que o participante cumpre no próprio ritmo, fora do horário das aulas remotas. A grade inclui letramento digital, metodologias ativas e aprendizagem baseada em projetos.

Um dos destaques do currículo é o uso de inteligência artificial no ensino de inglês, tema cada vez mais presente nas salas de aula brasileiras. Gamificação e uso de ferramentas digitais completam a lista de estratégias que os docentes vão experimentar ao longo dos meses de curso.

Quem organiza e como se inscrever

O Escritório RELO (Regional de Língua Inglesa), ligado à Embaixada e aos Consulados dos Estados Unidos no Brasil, organiza a iniciativa. A Associação de Servidores da Educação Básica do estado do Piauí é parceira na execução do programa.

O formulário de inscrição segue disponível no site oficial até o dia 4 de outubro. A lista com os nomes selecionados para as 450 vagas será publicada a partir de 19 de outubro.

Quebrou o silêncio

13 anos após o acidente de Schumacher, ex-esposa do piloto finalmente quebra o silêncio

Corinna Schumacher falou sobre a vida ao lado do marido

25/09/2026 09h12

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Imagem: Reprodução/Instagram (@michaelschumacher)

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Depois de mais de uma década sem se expor publicamente, Corinna Schumacher falou sobre a vida ao lado do marido, o heptacampeão Michael Schumacher. As declarações aparecem em um documentário da Netflix que resgata a temporada de 1994, ano do primeiro título mundial dele na Fórmula 1.

O documentário também reconstrói os bastidores do namoro entre os dois, que ganhou força naquele ano. Corinna admite que a relação enfrentou resistência dentro da própria família logo no início.

Um namoro que dividiu opiniões

A mãe de Corinna via com desconfiança o relacionamento da filha com o jovem piloto em ascensão. Segundo o documentário, Corinna revelou que sua mãe era totalmente contra o relacionamento porque Michael estava sempre na pista de kart e vivia tirando os outros do caminho.

Ainda assim, o casal continuou junto e se casou em 1995. Da união nasceram dois filhos: Gina-Maria, em 1997, hoje profissional de equitação, e Mick, em 1999, piloto de corridas.

Uma trajetória própria no hipismo

Nascida em 1969, na Alemanha, Corinna construiu carreira no esporte equestre ao longo de décadas. Em 2010, conquistou o título do Campeonato Europeu de Reining, em uma trajetória que vai além do sobrenome que carrega desde o casamento.

Além da vida como amazona, ela assumiu a gestão do patrimônio e dos projetos ligados à família Schumacher. Essa função ganhou ainda mais importância em 2013, quando um acidente de esqui nos Alpes franceses alterou a rotina de todos ao redor do piloto.

O resgate e a rotina de sigilo

Na ocasião, Michael caiu de cabeça contra uma rocha ao esquiar fora da área demarcada da pista. Ele foi levado de helicóptero ao hospital em um voo de cerca de 25 minutos. Chegou com hipertensão intracraniana, hematomas, contusões cerebrais e edema cerebral difuso.

Desde então, apenas um círculo restrito de pessoas tem autorização para visitar o ex-piloto, entre elas Jean Todt, Ross Brawn e Gerhard Berger. É Corinna quem supervisiona pessoalmente o tratamento do marido e decide, caso a caso, quem pode se aproximar dele.

O documentário sobre a temporada de 1994 marca, assim, uma rara exceção a esse padrão de discrição mantido por Corinna ao longo dos últimos treze anos.

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