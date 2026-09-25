Ilha paradisíaca na Grécia busca novos moradores e oferece alojamento grátis

A ARCHELON, entidade grega de proteção às tartarugas marinhas, procura voluntários para cuidar dos filhotes que nascem nas praias do país em outubro. Não é preciso ter experiência prévia: basta ter mais de 18 anos, falar inglês e ter condições físicas para acompanhar o trabalho de campo.

O período coincide com o fim da reprodução, quando ainda há muitos ninhos em regiões como Zakynthos, o Peloponeso e Creta. Quem se inscrever acompanha o monitoramento das praias, participa das escavações após os nascimentos e ajuda a reunir dados sobre a reprodução da espécie.

Onde se inscrever

Alguns projetos ainda aceitam participantes nas próximas semanas. Em Creta, a iniciativa de Chania funciona até 10 de outubro, enquanto as frentes de Rethymno e Zakynthos continuam ativas até 15 de outubro.

Existe ainda uma opção que não depende da época de reprodução: o Centro de Rescate de Tortugas Marinas de Glyfada, perto de Atenas, recebe gente durante o ano inteiro. Ali o trabalho envolve reabilitação e devolução ao mar de animais feridos, e não o acompanhamento de ninhos.

A ARCHELON também oferece a possibilidade de participar por duas semanas nos projetos de praia — um diferencial para quem não consegue ficar o tempo usual de três a quatro semanas.

A participação tem custo, mas inclui hospedagem

A ARCHELON cobra uma taxa de participação, que ajuda a bancar a estadia e a manutenção das bases. O valor começa em 700 euros por quatro semanas, com hospedagem incluída nos projetos de praia. No Centro de Rescate de Glyfada, começa em 850 euros por cinco semanas.

Nas frentes de praia, a hospedagem costuma ser em acampamentos organizados pela própria entidade. Em Lakonikos, por exemplo, a base funciona dentro de um camping cercado de oliveiras, ao lado da praia de Mavrovouni. Já em Glyfada, a hospedagem é em um apartamento compartilhado em Paleo Faliro, com capacidade para até oito pessoas, cozinha, banheiro, sala, varanda e Wi-Fi.

As inscrições seguem abertas para quem quer participar entre o fim de setembro e outubro. As datas e vagas, porém, variam conforme o projeto escolhido e podem mudar de acordo com a necessidade de cada equipe.