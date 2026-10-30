C. S. Lewis, autor de Nárnia: "A gratidão confia no passado e o amor no presente" - Imagem: Norman Parkinson/Vogue/Aprimorada por Inteligência Artificial

O teólogo e escritor britânico C. S. Lewis deixou um legado de reflexões sobre a vida humana, ainda relevantes décadas após sua morte. Uma de suas frases mais marcantes resume uma filosofia de equilíbrio emocional: "A gratidão confia no passado e o amor no presente".

Essa afirmação propõe uma compreensão dupla do tempo e das emoções, oferecendo um caminho para viver com plenitude e sem ressentimentos.

Reconhecer o que já vivemos com gratidão permite aceitar a própria história — com suas alegrias, desafios e aprendizados — sem levar amargura para o futuro. O presente, por sua vez, exige entrega genuína ao momento vivido, sem se prender apenas a saudades ou ansiedades. Essa perspectiva transforma a relação com o tempo numa oportunidade contínua de crescimento e conexão.

O significado da gratidão e do amor em equilíbrio

A gratidão, quando direcionada ao passado, não significa ignorar o que foi doloroso ou difícil. Significa reconhecer que cada experiência — mesmo as adversas — contribuiu para quem somos hoje e trouxe aprendizados valiosos. Essa visão transforma a memória em um fundamento sólido para seguir adiante, pois permite aceitar a história pessoal sem ressentimentos ou culpa paralisadora.

O amor, diferentemente, não sobrevive apenas de saudades, e ele exige presença real e atenção ao momento vivido. Quando alguém ama com autenticidade, entrega-se ao cuidado genuíno daquilo que existe agora — relacionamentos. Oportunidades e experiências concretas — em vez de ficar preso ao que já passou ou ansioso pelo que virá.

Essa presença transforma cada dia numa chance de fortalecer conexões verdadeiras.

Um intelectual que abraçou fé e imaginação

Lewis construiu uma obra vasta, que transita entre mundos aparentemente distantes: histórias infantojuvenis repletas de fantasia, romances de ficção científica, ensaios teológicos rigorosos e crítica literária acadêmica. Sua contribuição intelectual vai além da literatura infantojuvenil.

Conhecido globalmente como criador do universo de Nárnia, Lewis também figura entre os maiores defensores da fé cristã no século XX e ofereceu uma perspectiva que reconciliava razão e espiritualidade.