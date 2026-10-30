Lao Tzu, filósofo chinês: "Dominar os outros é força; dominar a si mesmo é o verdadeiro poder" - Imagem: Divulgação/Nicholas Roerich

O pensamento do antigo sábio chinês Lao Tzu, ligado ao taoísmo, reaparece em conversas contemporâneas sobre bem-estar, liderança e crescimento pessoal. Milhões de pessoas recorrem às palavras de filósofos da Antiguidade em busca de respostas para lidar com o estresse cotidiano, a pressão social e a necessidade constante de validação externa.

A distinção que Lao Tzu faz entre força externa e domínio interior oferece um caminho para quem busca equilíbrio em tempos de pressão contínua. Sua frase mais conhecida resume essa diferença: dominar os outros é força; dominar a si mesmo é o verdadeiro poder.

A fragilidade do poder externo

Influenciar outras pessoas por meio de energia, carisma, recursos ou coerção demonstra força em determinado momento. Quem exerce esse tipo de controle, porém, precisa manter vigilância constante e convive com a ansiedade de perder a posição ou enfrentar a rebelião dos subordinados, porque depende de variáveis que não controla.

Esse domínio externo é frágil e efêmero porque depende de fatores que não se controlam completamente. A sociedade contemporânea costuma premiar a capacidade de influenciar o entorno e liderar grupos, confundindo essas funções com o ápice da realização pessoal.

O taoísmo, contudo, adverte que a busca incessante por poder externo pode funcionar como uma armadilha e esconder vazios profundos e inseguranças não resolvidas.

O verdadeiro poder brota de dentro

Segundo a filosofia oriental, o autocontrole é o único caminho autêntico para a serenidade e a liberdade interior. A autodisciplina e o autoconhecimento não submetem forças alheias, e eles pacificam o caos interno, ajudam a administrar emoções turbulentas, dissipam medos irracionais e silenciam as demandas constantes do ego.

Quando alguém não depende da aprovação dos outros nem do reconhecimento social para sentir-se seguro, conquista uma estabilidade que nenhuma circunstância consegue tirar. Superar as próprias limitações dia a dia, cultivar compreensão profunda das emoções e conhecer as razões autênticas dos desejos pessoais formam a base dessa força interior que persiste.

O retorno do Tao te Ching

O interesse por esses princípios cresce conforme pessoas e especialistas redescobrem a vigência do Tao Te Ching para abordar as complexas relações humanas contemporâneas. A obra, atribuída a Lao Zi, apresenta ensinamentos sobre moderação e autoconhecimento que continuam relevantes para quem enfrenta pressões de validação e reconhecimento.

A maior vitória não consiste em impor-se ao entorno ou aos demais, mas em conquistar a própria serenidade frente ao caos interno. Esse equilíbrio entre ambição pessoal e paz mental emerge como a resposta que o taoísmo oferece às angústias contemporâneas — não um abandono do crescimento, mas uma mudança radical na fonte de onde provém a verdadeira satisfação.

Como praticar o domínio interior no dia a dia

Identifique uma situação cotidiana onde você busca controlar alguém ou o resultado de algo fora de seu alcance

Observe a ansiedade e o medo que surgem quando perde o controle nessa situação

Reconheça que essa tentativa de controle externo é sintoma de falta de controle interno sobre sua própria mente

Dedique tempo diariamente para observar suas emoções sem julgá-las, apenas notando-as passar

Pratique reduzir gradualmente suas demandas por aprovação externa — comece em uma área pequena da vida

Cultive a serenidade frente ao caos, compreendendo suas luzes e sombras pessoais

As raízes do taoismo além de Lao Zi

O taoismo absorveu e sintetizou conceitos de tradições anteriores, e a Escola dos Naturalistas contribuiu com ideias como o yin-yang e os cinco elementos, que se tornaram parte do pensamento taoísta.

Por isso, os ensinamentos sobre equilíbrio e harmonia presentes no taoismo moderno não resultam apenas da reflexão de um filósofo isolado, mas também de uma síntese de séculos de sabedoria chinesa.

O taoismo se entrelaçou historicamente com práticas como qigong, feng shui, medicina tradicional chinesa e artes marciais, todas associadas à busca por harmonia e compreensão do Tao que permeia sua filosofia.