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Tecnologia

Carros voadores e vida em Marte: Elon Musk quer transformar ficção científica em realidade

A manobra ampliaria o poder de Musk sobre o grupo combinado.

João V. Valença

21/10/2026 - 12h55
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Enquanto há uma intensa busca por colonizar Marte, Elon Musk planeja fundir Tesla e SpaceX em um conglomerado de aproximadamente 3,5 trilhões de dólares, o que seria a maior fusão da história. Para os acionistas da Tesla, que vão de pequenos poupadores a fundos de pensão, a operação significaria trocar ações de um fabricante de carros por participação em um conglomerado de foguetes, satélites e inteligência artificial.

A manobra ampliaria o poder de Musk sobre o grupo combinado: ele receberia cerca de um terço do total, o que elevaria seu pacote de bônus em aproximadamente um trilhão de dólares. Musk afirma que não participa das negociações porque é "parte em conflito", embora um dos conselheiros independentes, Ira Ehrenpreis, integre os conselhos de ambas as empresas.

O Roadster: carro conceito ou promessa fictícia?

Durante um evento no Texas, Musk apresentou o Roadster como fruto do trabalho conjunto das duas empresas, em uma ação de marketing destinada a dar credibilidade à fusão. A Tesla, porém, deixou claro que o veículo não está aprovado para circular em vias públicas e pode nunca sair da fábrica.

O contrato de reserva informa que o carro pode sofrer mudanças ou não ser produzido, como ocorreu com o modelo anterior, que foi cancelado. O Roadster é, portanto, um carro conceito cujo principal objetivo era dar credibilidade à fusão das duas empresas.

Por que Musk depende dos acionistas

A diferença de controle entre as duas empresas é o obstáculo central. Na SpaceX, Musk controla 82% dos votos graças a ações com direitos preferenciais; na Tesla, sua participação é de apenas 20%.

Uma fusão exigiria aprovação de metade de todas as ações em circulação, incluindo aquelas de acionistas que raramente participam de votações — um desafio que o próprio Musk descreveu como "um listão bastante alto".

Para facilitar a aprovação entre pequenos investidores que compõem uma base massiva de acionistas desengajados, a Tesla conseguiu luz verde da SEC em 29 de setembro para um programa de "voto automático".

O mecanismo funciona como piloto automático: o investidor se inscreve, e suas ações passam a apoiar automaticamente o conselho em cada assembleia. Ele pode desativar o sistema ou corrigir votos específicos quando desejar.

Conflitos de interesse e negociações paralelas

Musk afirma não participar das negociações por estar em conflito de interesses. Ira Ehrenpreis, porém, um dos conselheiros independentes, integra os conselhos das duas empresas, o que cria outro potencial conflito na operação.

As sinergias anunciadas versus a realidade

Musk defendeu a fusão argumentando que combinar as companhias tem grande mérito porque estão "praticamente na singularidade da superinteligência", momento hipotético em que a inteligência artificial ultrapassa a inteligência humana. Entre as sinergias mencionadas estão Terafab, uma fábrica de chips que ambas desenvolvem conjuntamente, robótica, software de IA e Starmind, plano da SpaceX para montar centros de dados em órbita.

O histórico da Tesla em inteligência artificial não sustenta as ambições descritas. O Cybercab já leva passageiros pagantes, mas apenas em dois locais delimitados geograficamente e com supervisão. A NHTSA abriu uma investigação em setembro para a certificação do veículo, e a Tesla tem até 30 de outubro para responder a 21 perguntas.

Enquanto isso, a Waymo oferece robotáxis em 15 cidades americanas, com aproximadamente 500 mil viagens pagas por semana; a Apollo Go, da Baidu. Superou 22 milhões de viagens em 27 cidades; e a BYD vende na China carros com nível 4 de autonomia. Sem supervisão humana, e oferece cobertura de danos, funcionalidade que a Tesla não oferece.

O produto que a Tesla oferece aos clientes sob o nome Full Self-Driving (Supervised) é, na verdade, um assistente de direção que exige que um humano atento monitore permanentemente o veículo.

A aposta em crescimento exponencial

A receita de inteligência artificial da SpaceX cresceu quase dez vezes no terceiro trimestre de 2026. Musk espera que a SpaceX alcance receita anual recorrente entre 500 bilhões e 1 trilhão de dólares até o final de 2027 — números que sustentariam. Ao menos financeiramente, a ambição de uma fusão de tal magnitude.

A operação permanece em análise pelos comitês especiais das duas empresas. Com aprovação dos acionistas como próximo passo necessário para que a fusão de um fabricante de Carros com um conglomerado aeroespacial se torne realidade.

Quando o Cybercab não pode ser usado como outros carros da Tesla

Enquanto os SUVs Model Y também funcionam como robotaxis, o Cybercab tem restrições mais severas. Ele não permite a entrada de menores de 13 anos — nem acompanhados por adultos — embora os Model Y usados para o mesmo serviço permitam crianças entre 8 e 17 anos.

O Cybercab também não possui os ganchos LATCH padrão para cadeirinhas infantis, exigindo que elas sejam presas apenas com cinto de segurança se, hipoteticamente, a política de idade fosse alterada.

Além disso, o veículo não permite que janelas sejam totalmente abertas. Essas restrições refletem uma abordagem mais conservadora de segurança para um veículo sem controles manuais, onde a Tesla não conseguiu equipá-lo com os mesmos padrões de segurança infantil que seus outros modelos possuem.

Reflexão

Maquiavel: "É muito mais seguro ser temido do que amado"

A frase ainda orienta debates sobre liderança.

21/10/2026 13h59

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A frase atribuída a Nicolau Maquiavel sobre ser temido em vez de amado, escrita há mais de cinco séculos, ainda orienta debates sobre liderança em empresas brasileiras. Ela aparece em O Príncipe, sua obra mais conhecida, e provoca leituras diferentes entre quem comanda equipes.

Maquiavel escreveu O Príncipe em 1513, mas o livro só chegou ao público em 1532, cinco anos depois de sua morte. Para entender o raciocínio por trás da frase, é preciso olhar para o momento em que foi formulada e para o problema prático que o autor tentava resolver.

O contexto por trás da frase

Em 1512, quando a família Médici retomou o controle de Florença, Maquiavel perdeu o cargo que ocupava na Segunda Chancelaria da cidade. Essa queda abrupta de poder moldou boa parte de sua reflexão sobre como governantes conquistam e perdem autoridade.

No texto, ele também separa a moral da vida pessoal da lógica que sustenta os governos, que chama de razão do Estado. Essa divisão explica por que suas ideias soam duras: Maquiavel não trata de ética individual, mas de cálculo político.

Medo como ferramenta de previsibilidade

Para Maquiavel, a segurança dependia de algo que não variasse conforme o humor ou o interesse alheio. Vínculos afetivos mudam sob pressão externa, enquanto o temor funciona como um freio mais estável contra traições e rupturas de confiança.

Isso não significa defender crueldade sem limite, e o filósofo recomendava cautela: um líder odiado enfrenta revolta, não apenas distanciamento. Por isso, defendia que o governante reunisse a astúcia da raposa à força do leão, usando esperteza para prever armadilhas e firmeza para impor respeito quando necessário.

Como esse raciocínio chega às empresas hoje

Gestores que recorrem apenas à intimidação costumam encontrar equipes mais caladas, mas menos engajadas no longo prazo. A falta de transparência e o uso da punição como único recurso levam ao cumprimento de tarefas sem comprometimento real com os resultados.

Ainda assim, a ideia central sobre autoridade consistente permanece atual. Decisões firmes, previsíveis e baseadas em critérios estáveis continuam sendo um diferencial em qualquer cargo de chefia, independentemente do setor.

A diferença entre impor medo e conquistar respeito

A obediência por temor costuma durar enquanto a ameaça existe e desaparece quando a pressão cessa. Relações sustentadas por competência reconhecida e coerência nas atitudes tendem a resistir mesmo em crises internas.

Equipes lideradas por quem equilibra firmeza e escuta ativa relatam menos conflitos e mais disposição para resolver problemas em conjunto. Esse equilíbrio é o ponto em que a leitura contemporânea mais se afasta do contexto político original de Maquiavel.

Levando o conceito para a prática

Aplicar esse raciocínio sem exageros significa impor limites claros sem recorrer a ameaças constantes. Regras claras e cobranças consistentes reduzem a insegurança que leva equipes a desconfiar de um chefe.

Assumir a responsabilidade pelas próprias decisões e manter critérios estáveis sustenta a autoridade sem destruir vínculos de confiança dentro do time. Esse equilíbrio entre firmeza e previsibilidade ajuda a explicar por que a obra de Maquiavel ainda é citada em cursos de gestão, quinhentos anos depois de escrita.

Como Maquiavel separa a moral pessoal da lógica de governo

Maquiavel chamou de razão do Estado a separação entre o que se espera de um cidadão em sua vida pessoal e as estratégias que um governante precisa usar para manter a estabilidade. Para ele, a bondade pura pode não ser uma virtude no governo e até se tornar uma falha.

Por isso, suas ideias sobre o medo soam duras: ele discutia cálculo político, não ética individual. Maquiavel associou esse raciocínio a dois conceitos: virtù e fortuna. Virtù é a capacidade do governante de enfrentar dificuldades e criar estratégias para manter a estabilidade, sendo piedoso com aliados e severo com inimigos.

Fortuna é o acaso e a sorte, sempre mutáveis, e um líder forte desenvolve sua virtù para se preparar para as mudanças da fortuna e transformar crises em oportunidades.

História

Caverna espanhola ficou bloqueada por 16.800 anos e preservou uma habitação pré-histórica intacta

Rochas bloquearam sua entrada de forma acidental.

21/10/2026 13h30

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Foto: Reprodução

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Uma caverna na região de Cantabria, na Espanha, preserva um dos espaços habitacionais paleolíticos mais bem conservados da Europa. O sítio de La Garma ficou isolado do exterior há aproximadamente 16.800 anos, quando rochas bloquearam sua entrada de forma acidental e selaram uma cápsula arqueológica que permaneceu intocada durante milênios.

A descoberta do complexo ocorreu em 1995, e pesquisas da Universidade de Cantabria, publicadas na revista PLOS One, revelaram detalhes excepcionais sobre a vida cotidiana de quem ocupou aquele espaço durante a Idade da Pedra. O isolamento prolongado impediu novos distúrbios humanos nos materiais deixados no solo e permitiu aos arqueólogos reconstruir com precisão as atividades realizadas na gruta.

Uma estrutura habitacional de 5 metros quadrados

A câmara principal abriga uma zona ovalada de aproximadamente 5 metros quadrados, delimitada por blocos de pedra e estalagmites que teriam sustentado uma estrutura montada com paus e peles. Uma saliência natural da parede da caverna também integrava esse pequeno abrigo usado pelos habitantes durante o Paleolítico superior.

No centro, há uma lareira, cercada por objetos usados para fabricar utensílios, trabalhar couro e processar animais. A disposição desses elementos permite aos pesquisadores compreender não apenas quais ferramentas as comunidades usavam, mas também como organizavam seu espaço doméstico. Essa organização espacial oferece pistas valiosas sobre o comportamento humano no final da última era glacial.

Mais de 4.600 artefatos documentam o cotidiano paleolítico

As escavações recuperaram até o momento 4.614 peças ligadas à vida diária dos ocupantes da caverna cântabra. Entre elas estão instrumentos para trabalhar pedra, osso e asta, além de ferramentas associadas ao processamento de animais e preparo de peles. O inventário inclui ainda lanças, agulhas e um proto-arpão, que revelam a diversidade tecnológica das comunidades que viveram em La Garma.

A concentração de tantos objetos em uma superfície tão restrita transforma essa câmara em uma fonte privilegiada para estudar o comportamento humano naquele período. Os arqueólogos consideram La Garma um dos espaços habitacionais paleolíticos melhor preservados do mundo, graças ao seu isolamento prolongado.

Símbolos e arte revelam dimensão espiritual

Os achados vão além das necessidades práticas e revelam uma importante dimensão simbólica. Um osso de auroque gravado com a representação de um auroque e um rosto humano figura entre os achados mais singulares — os pesquisadores o consideram único no registro paleolítico europeu. Esse achado indica que aquelas comunidades possuíam uma sofisticação cultural que transcendia a sobrevivência imediata.

Colgantes fabricados principalmente a partir de ossos de cervo, cavalo e bisonte foram recuperados no sítio, provavelmente usados como adornos pessoais. Eles indicam que os habitantes de La Garma dominavam técnicas para fabricar ferramentas e também atribuíam significado simbólico a objetos artísticos.

A preservação desse registro permite compreender a vida, os valores e a criatividade dos povos que ocuparam a Península Ibérica durante o Paleolítico superior.

O que La Garma revela sobre a complexidade social e cultural paleolítica

A descoberta de mais de 4.600 artefatos em uma única câmara, incluindo lanças, agulhas, proto-arpões e ferramentas para diferentes materiais, indica que essas comunidades não se dedicavam apenas à sobrevivência. Os achados sugerem uma divisão de trabalho: havia especialistas em trabalhar pedra, osso e asta; pessoas dedicadas à caça e ao processamento de animais; e provavelmente artesãos que criavam adornos.

Os colgantes feitos com ossos de cervo. Cavalo e bisonte, além do osso de auroque único gravado com representações artísticas, indicam que essas comunidades investiam tempo e habilidade em criar objetos sem função prática imediata. Isso significa que sua vida tinha espaço para expressão pessoal, adornos corporais e criação artística — dimensões que associamos à sofisticação cultural.

La Garma indica que, no Paleolítico superior, mesmo sob condições climáticas adversas, os seres humanos praticavam formas complexas de simbolismo e criavam objetos artísticos.

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