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Reflexão

Charles Chaplin deixou uma reflexão: "A vida é desejo, não significado"

A ideia não expressa ceticismo, mas celebra a existência como um fluxo contínuo de desejos e sensações.

João V. Valença

21/10/2026 - 14h14
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A frase atribuída a Charles Chaplin resume uma visão singular sobre a existência: a vida seria desejo, não significado. Ela remonta ao filme Luzes da Ribalta, lançado em 1952, no qual o cineasta britânico interpretou Calvero, um palhaço envelhecido que reflete sobre a arte, a decadência e a fragilidade humana.

Essa reflexão sugere que viver de forma autêntica é priorizar a intensidade das sensações e dos desejos, em vez da busca por explicações lógicas ou propósitos predeterminados. O pensamento central rejeita fórmulas intelectuais abstratas e valoriza o impulso direto de experimentar o mundo.

A ideia não expressa ceticismo, mas celebra a existência como um fluxo contínuo de desejos e sensações. Nela, o sentir ocupa lugar central, acima da necessidade de justificar cada ato por razões maiores.

O personagem que corporifica a ideia

Calvero encarna a tensão entre envelhecimento e vitalidade: é um artista que atravessou mudanças no tempo, mas mantém fé no poder transformador do humor e da sensibilidade cotidiana. Chaplin frequentemente explorou em sua obra a fragilidade humana e a capacidade de encontrar leveza em circunstâncias sombrias. Calvero reúne essas preocupações centrais de seu pensamento.

O filme estreou em outubro de 1952, em um momento no qual o cineasta consolidava sua reflexão sobre o que significa criar e resistir diante da passagem do tempo. Calvero não oferece respostas definitivas, mas convida a aceitar que viver intensamente, sem certezas absolutas, é razão suficiente para existir.

Liberdade de existir sem justificativas racionais

A máxima também dialoga com outras reflexões humanistas de Chaplin sobre aceitar a passagem do tempo e valorizar a sensibilidade sem culpa. Ela liberta o indivíduo da angústia de precisar explicar sua existência por meio de marcos predefinidos ou explicações totalizantes que exigem lógica absoluta.

Essa visão permanece relevante porque confronta uma obsessão contemporânea por significado, propósito externo e validação social. Chaplin viveu uma vida repleta de contradições — sucesso e exílio, tragédia pessoal e capacidade de fazer rir — e oferece, com essa reflexão, uma permissão silenciosa: existir com intensidade é razão suficiente para uma vida.

História

Caverna espanhola ficou bloqueada por 16.800 anos e preservou uma habitação pré-histórica intacta

Rochas bloquearam sua entrada de forma acidental.

21/10/2026 13h30

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Foto: Reprodução

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Uma caverna na região de Cantabria, na Espanha, preserva um dos espaços habitacionais paleolíticos mais bem conservados da Europa. O sítio de La Garma ficou isolado do exterior há aproximadamente 16.800 anos, quando rochas bloquearam sua entrada de forma acidental e selaram uma cápsula arqueológica que permaneceu intocada durante milênios.

A descoberta do complexo ocorreu em 1995, e pesquisas da Universidade de Cantabria, publicadas na revista PLOS One, revelaram detalhes excepcionais sobre a vida cotidiana de quem ocupou aquele espaço durante a Idade da Pedra. O isolamento prolongado impediu novos distúrbios humanos nos materiais deixados no solo e permitiu aos arqueólogos reconstruir com precisão as atividades realizadas na gruta.

Uma estrutura habitacional de 5 metros quadrados

A câmara principal abriga uma zona ovalada de aproximadamente 5 metros quadrados, delimitada por blocos de pedra e estalagmites que teriam sustentado uma estrutura montada com paus e peles. Uma saliência natural da parede da caverna também integrava esse pequeno abrigo usado pelos habitantes durante o Paleolítico superior.

No centro, há uma lareira, cercada por objetos usados para fabricar utensílios, trabalhar couro e processar animais. A disposição desses elementos permite aos pesquisadores compreender não apenas quais ferramentas as comunidades usavam, mas também como organizavam seu espaço doméstico. Essa organização espacial oferece pistas valiosas sobre o comportamento humano no final da última era glacial.

Mais de 4.600 artefatos documentam o cotidiano paleolítico

As escavações recuperaram até o momento 4.614 peças ligadas à vida diária dos ocupantes da caverna cântabra. Entre elas estão instrumentos para trabalhar pedra, osso e asta, além de ferramentas associadas ao processamento de animais e preparo de peles. O inventário inclui ainda lanças, agulhas e um proto-arpão, que revelam a diversidade tecnológica das comunidades que viveram em La Garma.

A concentração de tantos objetos em uma superfície tão restrita transforma essa câmara em uma fonte privilegiada para estudar o comportamento humano naquele período. Os arqueólogos consideram La Garma um dos espaços habitacionais paleolíticos melhor preservados do mundo, graças ao seu isolamento prolongado.

Símbolos e arte revelam dimensão espiritual

Os achados vão além das necessidades práticas e revelam uma importante dimensão simbólica. Um osso de auroque gravado com a representação de um auroque e um rosto humano figura entre os achados mais singulares — os pesquisadores o consideram único no registro paleolítico europeu. Esse achado indica que aquelas comunidades possuíam uma sofisticação cultural que transcendia a sobrevivência imediata.

Colgantes fabricados principalmente a partir de ossos de cervo, cavalo e bisonte foram recuperados no sítio, provavelmente usados como adornos pessoais. Eles indicam que os habitantes de La Garma dominavam técnicas para fabricar ferramentas e também atribuíam significado simbólico a objetos artísticos.

A preservação desse registro permite compreender a vida, os valores e a criatividade dos povos que ocuparam a Península Ibérica durante o Paleolítico superior.

O que La Garma revela sobre a complexidade social e cultural paleolítica

A descoberta de mais de 4.600 artefatos em uma única câmara, incluindo lanças, agulhas, proto-arpões e ferramentas para diferentes materiais, indica que essas comunidades não se dedicavam apenas à sobrevivência. Os achados sugerem uma divisão de trabalho: havia especialistas em trabalhar pedra, osso e asta; pessoas dedicadas à caça e ao processamento de animais; e provavelmente artesãos que criavam adornos.

Os colgantes feitos com ossos de cervo. Cavalo e bisonte, além do osso de auroque único gravado com representações artísticas, indicam que essas comunidades investiam tempo e habilidade em criar objetos sem função prática imediata. Isso significa que sua vida tinha espaço para expressão pessoal, adornos corporais e criação artística — dimensões que associamos à sofisticação cultural.

La Garma indica que, no Paleolítico superior, mesmo sob condições climáticas adversas, os seres humanos praticavam formas complexas de simbolismo e criavam objetos artísticos.

Tecnologia

Carros voadores e vida em Marte: Elon Musk quer transformar ficção científica em realidade

A manobra ampliaria o poder de Musk sobre o grupo combinado.

21/10/2026 12h55

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Enquanto há uma intensa busca por colonizar Marte, Elon Musk planeja fundir Tesla e SpaceX em um conglomerado de aproximadamente 3,5 trilhões de dólares, o que seria a maior fusão da história. Para os acionistas da Tesla, que vão de pequenos poupadores a fundos de pensão, a operação significaria trocar ações de um fabricante de carros por participação em um conglomerado de foguetes, satélites e inteligência artificial.

A manobra ampliaria o poder de Musk sobre o grupo combinado: ele receberia cerca de um terço do total, o que elevaria seu pacote de bônus em aproximadamente um trilhão de dólares. Musk afirma que não participa das negociações porque é "parte em conflito", embora um dos conselheiros independentes, Ira Ehrenpreis, integre os conselhos de ambas as empresas.

O Roadster: carro conceito ou promessa fictícia?

Durante um evento no Texas, Musk apresentou o Roadster como fruto do trabalho conjunto das duas empresas, em uma ação de marketing destinada a dar credibilidade à fusão. A Tesla, porém, deixou claro que o veículo não está aprovado para circular em vias públicas e pode nunca sair da fábrica.

O contrato de reserva informa que o carro pode sofrer mudanças ou não ser produzido, como ocorreu com o modelo anterior, que foi cancelado. O Roadster é, portanto, um carro conceito cujo principal objetivo era dar credibilidade à fusão das duas empresas.

Por que Musk depende dos acionistas

A diferença de controle entre as duas empresas é o obstáculo central. Na SpaceX, Musk controla 82% dos votos graças a ações com direitos preferenciais; na Tesla, sua participação é de apenas 20%.

Uma fusão exigiria aprovação de metade de todas as ações em circulação, incluindo aquelas de acionistas que raramente participam de votações — um desafio que o próprio Musk descreveu como "um listão bastante alto".

Para facilitar a aprovação entre pequenos investidores que compõem uma base massiva de acionistas desengajados, a Tesla conseguiu luz verde da SEC em 29 de setembro para um programa de "voto automático".

O mecanismo funciona como piloto automático: o investidor se inscreve, e suas ações passam a apoiar automaticamente o conselho em cada assembleia. Ele pode desativar o sistema ou corrigir votos específicos quando desejar.

Conflitos de interesse e negociações paralelas

Musk afirma não participar das negociações por estar em conflito de interesses. Ira Ehrenpreis, porém, um dos conselheiros independentes, integra os conselhos das duas empresas, o que cria outro potencial conflito na operação.

As sinergias anunciadas versus a realidade

Musk defendeu a fusão argumentando que combinar as companhias tem grande mérito porque estão "praticamente na singularidade da superinteligência", momento hipotético em que a inteligência artificial ultrapassa a inteligência humana. Entre as sinergias mencionadas estão Terafab, uma fábrica de chips que ambas desenvolvem conjuntamente, robótica, software de IA e Starmind, plano da SpaceX para montar centros de dados em órbita.

O histórico da Tesla em inteligência artificial não sustenta as ambições descritas. O Cybercab já leva passageiros pagantes, mas apenas em dois locais delimitados geograficamente e com supervisão. A NHTSA abriu uma investigação em setembro para a certificação do veículo, e a Tesla tem até 30 de outubro para responder a 21 perguntas.

Enquanto isso, a Waymo oferece robotáxis em 15 cidades americanas, com aproximadamente 500 mil viagens pagas por semana; a Apollo Go, da Baidu. Superou 22 milhões de viagens em 27 cidades; e a BYD vende na China carros com nível 4 de autonomia. Sem supervisão humana, e oferece cobertura de danos, funcionalidade que a Tesla não oferece.

O produto que a Tesla oferece aos clientes sob o nome Full Self-Driving (Supervised) é, na verdade, um assistente de direção que exige que um humano atento monitore permanentemente o veículo.

A aposta em crescimento exponencial

A receita de inteligência artificial da SpaceX cresceu quase dez vezes no terceiro trimestre de 2026. Musk espera que a SpaceX alcance receita anual recorrente entre 500 bilhões e 1 trilhão de dólares até o final de 2027 — números que sustentariam. Ao menos financeiramente, a ambição de uma fusão de tal magnitude.

A operação permanece em análise pelos comitês especiais das duas empresas. Com aprovação dos acionistas como próximo passo necessário para que a fusão de um fabricante de Carros com um conglomerado aeroespacial se torne realidade.

Quando o Cybercab não pode ser usado como outros carros da Tesla

Enquanto os SUVs Model Y também funcionam como robotaxis, o Cybercab tem restrições mais severas. Ele não permite a entrada de menores de 13 anos — nem acompanhados por adultos — embora os Model Y usados para o mesmo serviço permitam crianças entre 8 e 17 anos.

O Cybercab também não possui os ganchos LATCH padrão para cadeirinhas infantis, exigindo que elas sejam presas apenas com cinto de segurança se, hipoteticamente, a política de idade fosse alterada.

Além disso, o veículo não permite que janelas sejam totalmente abertas. Essas restrições refletem uma abordagem mais conservadora de segurança para um veículo sem controles manuais, onde a Tesla não conseguiu equipá-lo com os mesmos padrões de segurança infantil que seus outros modelos possuem.

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