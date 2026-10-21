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História

Einstein e Freud trocaram cartas para entender por que a humanidade continua fazendo guerras

Ambos rejeitaram a ideia de que a humanidade caminhava rumo a estágios cada vez melhores.

João V. Valença

21/10/2026 - 15h00
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Albert Einstein e Sigmund Freud trocaram cartas para investigar por que as guerras se repetiam em sociedades que se consideravam civilizadas. A troca de cartas entre Albert Einstein e Sigmund Freud serviu de ponto de partida para o livro "Reflexões filosóficas sobre a guerra", do filósofo Denis Lerrer Rosenfield, que discutiu o tema no WW Especial da CNN Brasil.

O que fascinava Rosenfield nessa correspondência era a coragem intelectual dos dois pensadores de abandonar o conforto de uma visão otimista da história.

Ambos rejeitaram a ideia de que a humanidade caminhava inevitavelmente rumo a estágios cada vez melhores. Também se depararam com uma pergunta para a qual não tinham resposta pronta: por que as guerras se repetiam ao longo dos séculos.

Caminhos distintos para a mesma pergunta

Os dois seguiram caminhos diferentes diante desse desafio, e Einstein permanecia perplexo porque não dispunha de ferramentas intelectuais suficientes para explicar a violência organizada entre nações. Rosenfield observa que o físico enfrentava a guerra sem categorias conceituais adequadas para compreendê-la.

Freud, por sua vez, tomou outro caminho: criou conceitos capazes de abarcar aquela realidade. O psicanalista vienense desenvolveu Eros — a pulsão de vida — e Thanatos — a pulsão de morte — e, com eles, concluiu que a violência estava enraizada na própria essência humana.

Para Freud, a guerra não era uma anomalia ou um desvio, mas uma manifestação inevitável daquilo que somos.

Da natureza individual à dinâmica entre povos

A análise freudiana não se limitou ao indivíduo, e também procurou entender como os impulsos de vida e morte operavam no coletivo e explicavam os conflitos entre nações. Freud, assim, oferecia uma explicação que alcançava os níveis pessoal e político.

Essa correspondência refletia ainda uma frustração profunda compartilhada por toda uma geração de intelectuais. Muitos apostavam que o século XX inauguraria uma era de superação definitiva da violência entre povos culturalmente avançados.

O escritor Stefan Zweig, citado por Rosenfield, capturou esse sentimento em "O mundo de ontem", lamentando a perda irremediável de uma época em que Viena e Paris representavam o apogeu da literatura, da música e do refinamento humano — um mundo que as guerras destruíram para sempre.

O confronto com o "fato bruto" da história

Einstein e Freud precisaram enfrentar o fato de que as categorias usadas para pensar no progresso contínuo da humanidade eram insuficientes. O avanço da ciência e da cultura não havia impedido a repetição dos conflitos. A correspondência registra o choque entre a esperança racional no aperfeiçoamento humano e a realidade de guerras que se repetiam entre gerações.

O estudo de Rosenfield sobre essas cartas recupera a conversa intelectual entre os dois e propõe uma reflexão sobre os limites do pensamento humano diante da violência organizada.

Como Freud construiu uma explicação onde Einstein não encontrava ferramentas

Einstein ficou perplexo diante da guerra porque não possuía conceitos adequados para explicar a violência organizada. Freud, porém, tomou outro caminho e criou novos conceitos. Desenvolveu as ideias de Eros (pulsão de vida) e Thanatos (pulsão de morte) para mostrar que a violência não era um acidente histórico, mas algo enraizado na própria essência humana.

A abordagem alcançava o comportamento individual e o coletivo: os mesmos impulsos que explicavam conflitos pessoais também explicavam guerras entre nações.

O que significa aceitar que a guerra é parte de nossa natureza

Se Freud estivesse certo, essa conclusão mudaria a forma como entendemos os conflitos. Não se trataria de erros políticos que podem ser corrigidos nem de falhas da civilização que podem ser superadas com mais progresso. A guerra, nessa interpretação, seria uma manifestação inevitável daquilo que somos como seres humanos.

Buscar eliminar completamente a violência entre povos poderia ser tão ingênuo quanto tentar eliminar a própria vida humana, porque ambas estariam ligadas às mesmas pulsões fundamentais.

Reflexão

Vencedor do Nobel de Literatura: "As pessoas inteligentes são mais felizes pelo mero desejo"

A ideia central é que a ilusão de esperar por algo pode ser mais intensa do que a satisfação de tê-lo.

21/10/2026 16h33

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Jacinto Benavente.

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Jacinto Benavente, dramaturgo madrileno e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1922, deixou uma reflexão que desafia a noção convencional de felicidade: as pessoas inteligentes não seriam mais felizes por possuir algo, mas pelo simples desejo. Segundo a frase atribuída ao escritor, quando finalmente conseguimos algo, a magia desaparece das mãos.

A ideia central é que a ilusão de esperar por algo pode ser mais intensa do que a satisfação de tê-lo. Durante a busca por um objetivo — comprar algo, viver uma experiência ou alcançar uma meta — imaginamos como nos sentiremos ao consegui-lo. Quando atingimos esse ponto, porém, a emoção inicial diminui naturalmente.

O desejo como experiência mais valiosa que a posse

A reflexão de Benavente concentra-se na relação entre felicidade e expectativas pessoais. Enquanto muitas pessoas buscam satisfação por meio de bens materiais e conquistas, o dramaturgo sugere que o prazer está no caminho, nas expectativas e nas pequenas ilusões cotidianas. A satisfação não depende apenas do que possuímos, mas também da ilusão que nos motiva a perseguir algo.

Esse fenômeno se relaciona à adaptação hedônica, um conceito da psicologia. As pessoas tendem a se acostumar rapidamente com circunstâncias positivas. Aquilo que inicialmente gera grande satisfação acaba integrando a rotina. Por isso, acumular bens ou alcançar metas não garante manter a mesma sensação de felicidade indefinidamente.

A vida e obra de um grande observador da natureza humana

Benavente nasceu em Madrid em 1866 e teve uma longa carreira como dramaturgo, com papel central no teatro espanhol. Suas obras mais conhecidas — Os interesses criados e A malquerida — exploram as relações humanas, as ambições e os conflitos pessoais.

O reconhecimento internacional chegou em 1922, quando a Academia Sueca o honrou com o Prêmio Nobel de Literatura pela contribuição ao teatro. A reflexão atribuída ao escritor convida a valorizar o desejo como parte essencial da experiência humana e lembra que a felicidade não cresce necessariamente com o que acumulamos. Mas com nossa capacidade de apreciar a vida.

O que isso significa para como vivemos o dia a dia

Se o desejo oferece mais felicidade que a posse, isso sugere uma mudança prática na forma como orientamos nossas vidas. Em vez de acelerar para chegar rapidamente ao objetivo, a reflexão convida a valorizar o caminho — "encontrar satisfação no caminho, as expectativas e as pequenas ilusões cotidianas", como aponta a fonte.

Isso significa que passar um ano economizando e planejando uma viagem pode ser mais importante que o próprio passeio.

Na prática, isso muda também nossas prioridades de compra e investimento. Se temos recursos limitados. Faz sentido gastar com coisas que mantêm vivo o desejo — experiências que se renovam, aprendizados que continuam oferecendo descobertas — em vez de bens que rapidamente se integram à rotina sem gerar emoção.

Também significa apreciar melhor o que já possuímos, em vez de sempre buscar algo novo que promete trazer felicidade duradoura.

O teatro de Benavente como laboratório para observar desejos humanos

As obras de Benavente — especialmente "Os interesses criados" e "A malquerida" — abordam as relações humanas, as ambições e os conflitos ligados à felicidade e ao desejo. Nessas peças, o dramaturgo explorou as relações humanas, as ambições e os conflitos pessoais.

Suas obras não eram teóricas: eram encenações do que observava na vida real sobre como as pessoas perseguem objetivos, alimentam ilusões e lidam com a realidade quando a atingem.

O reconhecimento de Benavente no teatro espanhol e o Nobel recebido por sua contribuição ao teatro sugerem que sua compreensão da natureza humana — incluindo a dinâmica entre desejo e posse — não era especulação filosófica vaga. Mas fruto de observação profunda e sistemática durante décadas de carreira.

Seus textos teatrais são, portanto, os registros nos quais essa reflexão sobre felicidade se originou.

Astronomia

Objeto misterioso vindo do espaço é encontrado nos Estados Unidos

A estrutura tem 3,35 metros de diâmetro.

21/10/2026 16h01

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Foto: Reprodução

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Autoridades de Minnesota investigam um objeto metálico descoberto em uma plantação de milho em Scott Township. A estrutura, com aproximadamente 3,35 metros de diâmetro, foi encontrada na tarde de 14 de outubro, depois que um morador alertou o Gabinete do Xerife do Condado de Stevens sobre uma estrutura de origem desconhecida.

Os investigadores suspeitam inicialmente que o cilindro tenha caído do espaço. Agências federais e estaduais já confirmaram que os destroços não representam risco para a população. Mas a identificação do proprietário e o planejamento da remoção ainda estão em andamento, em colaboração entre órgãos locais, estaduais e federais.

Foguete chinês como principal suspeita

Uma das hipóteses é que a estrutura possa ter vindo do foguete Zhuque-2E Y7, lançado pela China em 15 de setembro. A coincidência nas dimensões chama atenção: o estágio superior de um foguete Zhuque-2E tem exatamente 3,35 metros de diâmetro, a mesma medida do objeto encontrado no milharal.

Moradores do meio-oeste dos EUA avistaram bolas de fogo iluminando o céu noturno no lançamento do foguete chinês, em 15 de setembro. A observação reforça a possibilidade de que fragmentos da estrutura tenham entrado na atmosfera terrestre e alcançado o solo de Minnesota. As autoridades norte-americanas, contudo, ainda não confirmaram oficialmente essa conexão.

Colaboração entre órgãos na investigação

O Gabinete do Xerife do Condado de Stevens mobilizou agências federais e estaduais assim que a estrutura foi localizada. Em comunicado, o escritório do xerife informou que trabalha em estreita colaboração com diversos órgãos para identificar o proprietário dos destroços e coordenar sua remoção com segurança.

A avaliação conjunta confirmou que a estrutura não representa risco imediato para os moradores da região.

O papel das agências federais em investigações de destroços espaciais

O acionamento de agências federais e estaduais, além do xerife local, mostra que a investigação de destroços espaciais ultrapassa a jurisdição municipal. Quando um objeto potencialmente de origem estrangeira cai em solo americano, entram em jogo questões internacionais. Se o objeto for realmente parte de um foguete chinês, o caso terá implicações diplomáticas e relacionadas a tratados espaciais.

Por isso, as agências federais precisam participar desde o início para confirmar a segurança, coordenar eventual comunicação com governos estrangeiros e garantir o cumprimento dos protocolos internacionais.

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