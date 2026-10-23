China encontra material inesperado na Lua e ainda não consegue explicar como isso foi parar lá - Foto: Nikola Tomašić/Pexels

Pesquisadores chineses investigam, desde 2024, um enigma: amostras coletadas no lado oculto da Lua contêm ferro gama, uma forma rara do elemento que não deveria estar ali. A missão Chang'e 6 trouxe quase 2 quilos de solo lunar em junho daquele ano, e o ferro gama está entre os materiais inesperados que intrigam cientistas de todo o mundo.

A presença dessa estrutura atômica desafia o que se sabe sobre as condições lunares. Para existir, o ferro gama exige temperaturas entre 912ºC e 1.394ºC — calor extremo que nunca deveria ocorrer naturalmente em um satélite onde a temperatura oscila entre -248ºC e 121ºC.

Por que o ferro gama é tão raro

O ferro comum mantém uma estrutura atômica chamada alfa, estável em temperaturas normais. Quando exposto a calor acima de 912ºC, seus átomos se reorganizam em uma configuração cúbica e formam o ferro gama. A transformação é passageira: ao ser resfriado, o material volta à forma alfa.

Na Lua, nenhum processo natural mantém temperaturas tão elevadas. Por isso, os cientistas da Academia Chinesa de Ciências precisam explicar como o ferro gama chegou ao satélite e permaneceu preservado, se não pode se formar ali. A hipótese proposta é a de um impacto cósmico.

A hipótese do impacto cósmico

Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências sugerem que um meteorito atingiu a superfície lunar com força suficiente para gerar o calor extremo necessário. O impacto criou as condições perfeitas — acima de 912ºC — transformando ferro comum em ferro gama.

O detalhe crucial veio depois: traços de carbono presentes nas amostras teriam auxiliado num resfriamento rápido, congelando a estrutura atômica no lugar.

Esse cenário fez cientistas compararem o material a uma "cápsula do tempo" mineral — um registro congelado de um momento violento no passado lunar. As análises foram publicadas na revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), e cada descoberta aponta para novas perguntas sobre como a Lua evoluiu.

O que o ferro gama pode revelar

O estudo dessa forma rara de ferro pode ajudar a esclarecer a história lunar. O material pode guardar pistas sobre o vulcanismo antigo no satélite. Eventos de impacto que marcaram sua superfície e até a existência de um campo magnético que protegia a Lua em tempos remotos — proteção que desapareceu há bilhões de anos.

A presença do ferro gama, porém, ainda não demonstra quando a estrutura surgiu nem se ela preservou informações concretas sobre um antigo campo magnético lunar. Pesquisadores pretendem comparar esse material com amostras de futuras expedições de retorno lunar para testar rigorosamente a hipótese de formação por impactos.

Quando o ferro gama não prova um antigo campo magnético da Lua

Embora algumas partículas de ferro gama tenham mostrado propriedades magnéticas estáveis e respondido a campos externos. A simples presença dessa forma rara de ferro não demonstra que o material preservou informações sobre o magnetismo lunar antigo. A estrutura atômica pode ser estável sem guardar o "registro" magnético de quando se formou — são duas coisas diferentes.

Os pesquisadores alertam que essa possibilidade ainda precisa ser confirmada através de análises específicas que busquem esse registro nas amostras.

Próximas expedições e novas respostas

A China planeja continuar explorando o lado oculto da Lua, e cientistas esperam que futuras missões tragam mais amostras desse ferro singular.

A comparação com material coletado em expedições posteriores deve permitir aprofundar descobertas e testar rigorosamente a hipótese de formação por impactos, respondendo perguntas fundamentais sobre como o ferro gama se formou e o que seu estudo revela sobre a evolução do nosso satélite natural.