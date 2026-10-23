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Astronomia

China encontra material inesperado na Lua e ainda não consegue explicar como isso foi parar lá

Esse cenário fez cientistas compararem o material a uma "cápsula do tempo".

João V. Valença

23/10/2026 - 18h18
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Pesquisadores chineses investigam, desde 2024, um enigma: amostras coletadas no lado oculto da Lua contêm ferro gama, uma forma rara do elemento que não deveria estar ali. A missão Chang'e 6 trouxe quase 2 quilos de solo lunar em junho daquele ano, e o ferro gama está entre os materiais inesperados que intrigam cientistas de todo o mundo.

A presença dessa estrutura atômica desafia o que se sabe sobre as condições lunares. Para existir, o ferro gama exige temperaturas entre 912ºC e 1.394ºC — calor extremo que nunca deveria ocorrer naturalmente em um satélite onde a temperatura oscila entre -248ºC e 121ºC.

Por que o ferro gama é tão raro

O ferro comum mantém uma estrutura atômica chamada alfa, estável em temperaturas normais. Quando exposto a calor acima de 912ºC, seus átomos se reorganizam em uma configuração cúbica e formam o ferro gama. A transformação é passageira: ao ser resfriado, o material volta à forma alfa.

Na Lua, nenhum processo natural mantém temperaturas tão elevadas. Por isso, os cientistas da Academia Chinesa de Ciências precisam explicar como o ferro gama chegou ao satélite e permaneceu preservado, se não pode se formar ali. A hipótese proposta é a de um impacto cósmico.

A hipótese do impacto cósmico

Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências sugerem que um meteorito atingiu a superfície lunar com força suficiente para gerar o calor extremo necessário. O impacto criou as condições perfeitas — acima de 912ºC — transformando ferro comum em ferro gama.

O detalhe crucial veio depois: traços de carbono presentes nas amostras teriam auxiliado num resfriamento rápido, congelando a estrutura atômica no lugar.

Esse cenário fez cientistas compararem o material a uma "cápsula do tempo" mineral — um registro congelado de um momento violento no passado lunar. As análises foram publicadas na revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), e cada descoberta aponta para novas perguntas sobre como a Lua evoluiu.

O que o ferro gama pode revelar

O estudo dessa forma rara de ferro pode ajudar a esclarecer a história lunar. O material pode guardar pistas sobre o vulcanismo antigo no satélite. Eventos de impacto que marcaram sua superfície e até a existência de um campo magnético que protegia a Lua em tempos remotos — proteção que desapareceu há bilhões de anos.

A presença do ferro gama, porém, ainda não demonstra quando a estrutura surgiu nem se ela preservou informações concretas sobre um antigo campo magnético lunar. Pesquisadores pretendem comparar esse material com amostras de futuras expedições de retorno lunar para testar rigorosamente a hipótese de formação por impactos.

Quando o ferro gama não prova um antigo campo magnético da Lua

Embora algumas partículas de ferro gama tenham mostrado propriedades magnéticas estáveis e respondido a campos externos. A simples presença dessa forma rara de ferro não demonstra que o material preservou informações sobre o magnetismo lunar antigo. A estrutura atômica pode ser estável sem guardar o "registro" magnético de quando se formou — são duas coisas diferentes.

Os pesquisadores alertam que essa possibilidade ainda precisa ser confirmada através de análises específicas que busquem esse registro nas amostras.

Próximas expedições e novas respostas

A China planeja continuar explorando o lado oculto da Lua, e cientistas esperam que futuras missões tragam mais amostras desse ferro singular.

A comparação com material coletado em expedições posteriores deve permitir aprofundar descobertas e testar rigorosamente a hipótese de formação por impactos, respondendo perguntas fundamentais sobre como o ferro gama se formou e o que seu estudo revela sobre a evolução do nosso satélite natural.

Tecnologia

Cães de guerra geneticamente modificados: empresa cria cachorros para uso militar nos EUA

Animais serão clonados para formar a primeira leva de cães de guerra.

23/10/2026 17h17

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Foto: Reprodução.

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A Warhound, empresa criada por Palmer Luckey, fundador da Anduril e criador do Oculus, e Ben Lamm, já edita o DNA de células dos melhores cães militares e policiais dos Estados Unidos. Esses animais serão clonados para formar a primeira leva de cães de guerra projetados em laboratório.

O objetivo inicial é eliminar doenças hereditárias, com possibilidade de melhorias futuras, como potencializar o olfato com base em genes de lobo. A empresa promete resolver um problema crítico de suprimentos para o Pentágono.

Mais de 80% dos cães militares americanos vêm da Europa. Após o treinamento, menos da metade se torna operacional, o que exige 200 cães para manter 100 ativos. Além disso, os Estados Unidos competem com China e Rússia pelo acesso a esses animais.

Como funciona a modificação genética

A empresa coletou amostras de sangue de cães militares, policiais e de equipes de resgate com histórico excelente — a maioria malinois, além de labradores e pastores alemães. As células vão para um banco biológico, onde são editadas antes de serem enviadas à Viagen, empresa de clonagem animal adquirida pela Colossal em novembro de 2025.

A primeira ninhada nasceria no início de 2027, e os primeiros cães entrariam em serviço, no melhor cenário, dentro de dois anos. As edições iniciais se concentrarão em defeitos hereditários que arruínam a carreira desses animais, como displasia de quadril, atrofia muscular, problemas de visão e propensão ao câncer.

Melhorias futuras e equipamento militar

Depois de resolver os problemas genéticos, Lamm planeja adicionar capacidades aprimoradas, como velocidade, longevidade, agilidade e olfato aguçado. Ele imagina integrar genes de receptores olfativos de lobo, criando "um novo tipo de cão". O objetivo inclui ainda blindagem, proteção para olhos e ouvidos e integração com o Eagle Eye, o capacete de realidade mista da Anduril.

O equipamento inclui um colete à prova de balas com sensores que transmitem informações ao condutor do cão. Lamm descreve o programa como "o projeto do Capitão América para Cães".

Financiamento e infraestrutura

A Warhound saiu do sigilo esta semana com 200 milhões de dólares em financiamento e uma avaliação de 1.200 milhões de dólares. Shaun Maguire, da Sequoia, lidera a rodada, que também tem entre os investidores a In-Q-Tel, fundo de capital de risco apoiado pela CIA e por outras agências de inteligência.

A In-Q-Tel é dirigida por David Spirk, veterano do Corpo de Fuzileiros Navais americano e primeiro diretor de dados do Pentágono. Spirk integrou a equipe original do Projeto Maven — programa militar de inteligência artificial para identificar alvos — e depois trabalhou na Palantir.

Origem do projeto e estrutura societária

Luckey se interessou pelo "lobo terrível" e logo mencionou as dificuldades de obter e preparar cães militares. Nenhum dos dois se apresenta como cofundador da Warhound.

Lamm atua como conselheiro, e luckey não possui ações nem assento no conselho, e a Anduril também não é acionista. A Colossal, porém, cede sua tecnologia à Warhound sob licença e participa do negócio. Até agora, a Warhound não assinou contratos com clientes nem definiu um preço, apesar dos objetivos ambiciosos.

Ciência

Demorei muito tempo para entender por que não deveria dormir mais de 8h por noite

Durante o sono, o organismo mantém intensa atividade.

23/10/2026 16h47

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Foto: Polina /Pexels

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Dormir bem vai além de passar algumas horas em repouso. Durante o sono, o organismo mantém intensa atividade, realiza processos essenciais para recuperar o corpo e prepara o cérebro para um novo dia.

O médico e divulgador Mario Alonso Puig recomenda dormir de 7 a 8 horas por noite. Ao falar de quem ultrapassa essa faixa, recorre ao humor: quem dorme 10 horas pertence ao gênero dos ursos em hibernação. A quantidade ideal de sono varia conforme as circunstâncias pessoais, sobretudo quando há uma dívida de sono acumulada.

Alonso Puig considera a dívida de sono uma das poucas exceções para dormir por mais tempo. Nesse caso, o corpo precisa repor o repouso que lhe faltou.

O que acontece no corpo enquanto dormimos

O sono desempenha um papel central em vários mecanismos fisiológicos do organismo. Entre eles estão as defesas do corpo: durante o repouso noturno, ocorrem processos ligados ao funcionamento do sistema imunológico, que responde a diferentes ameaças à saúde. A regularidade do sono influencia mais a saúde do que a quantidade total de horas dormidas.

O cérebro também aproveita essas horas de forma intensa, e o sistema linfático, que elimina resíduos do sistema nervoso, trabalha especialmente durante o sono. Com isso, os mecanismos de limpeza de substâncias acumuladas ao longo do dia ganham força.

Além disso, o organismo libera o hormônio do crescimento (GH). Ele atua nas etapas de desenvolvimento e também participa da reparação e da manutenção dos tecidos.

Por que o sono não é tempo perdido

Dormir não é um período improdutivo, e o corpo usa essas horas para realizar funções que seriam difíceis de substituir descansando acordado ou reduzindo a atividade física durante o dia. O repouso noturno não pode ser compensado com um estilo de vida menos ativo durante a vigília.

Alonso Puig também alerta para os riscos de uma vida excessivamente sedentária. A atividade física prolonga a vida, enquanto o sedentarismo a encurta. Esse padrão se repete entre as pessoas que buscam viver mais e melhor. Cuidar do sono e manter o corpo em movimento são, portanto, dois pilares complementares para a saúde do organismo.

Por que dormir mais de 9 horas aumenta doença se o artigo diz que o corpo precisa se recuperar?

A pesquisa encontrou um dado importante: a maioria das pessoas que relatava dormir mais de 9 horas. Na verdade, dormia menos de 6 quando seu sono era medido por sensores precisos acoplados ao corpo. O problema não era o sono excessivo, mas a percepção equivocada: elas passavam horas na cama sem realmente descansar.

Estudos antigos que usavam apenas questionários para medir o sono chegaram a conclusões erradas por causa disso. O que realmente importa é a qualidade e a regularidade do sono, não o total de horas passadas na cama.

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