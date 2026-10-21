Cidade argentina busca voluntários e oferece moradia e trabalho por 30 horas semanais

Um hostel de Ushuaia, na Patagônia argentina, procura voluntários para trabalhar na recepção em troca de hospedagem gratuita. A vaga, publicada na plataforma Worldpackers, exige 30 horas semanais.
Quem for selecionado ficará responsável pelo check-in e pelo check-out dos hóspedes, organizará reservas e responderá às dúvidas de turistas de diferentes nacionalidades. As 30 horas serão distribuídas em seis jornadas semanais de cinco horas, com turnos definidos conforme a necessidade do hostel.
Em troca, terá cama em quarto compartilhado, café da manhã todos os dias e um dia de folga por semana.
Requisitos para se candidatar
É preciso ter entre 18 e 65 anos e nível intermediário de espanhol e inglês para se comunicar com os hóspedes. O hostel aceita tanto viajantes sozinhos quanto casais ou duplas de amigos que queiram se voluntariar juntos.
A estadia mínima é de 4 semanas e a máxima, de 10, prazo suficiente para conhecer bem a capital de Tierra del Fuego. Passagens, deslocamento dentro de Ushuaia e seguro viagem ficam por conta de cada candidato.
Outras vantagens da proposta
Além do alojamento e da alimentação, o hostel oferece cozinha equipada e lavanderia sem custo adicional para quem está hospedado. Há também internet de alta velocidade, o que permite trabalhar remotamente durante o período livre.
Os voluntários ainda contam com descontos em passeios e atividades turísticas pela região, o que ajuda a reduzir os gastos de quem quer explorar o entorno de Ushuaia. O anfitrião busca principalmente pessoas com disposição para aprender e interagir com viajantes de várias partes do mundo.
Interessados precisam se cadastrar na Worldpackers e enviar a solicitação diretamente pela plataforma. A proposta permite conhecer a Patagônia argentina sem pagar pela hospedagem durante a estadia.
Se eu for selecionado, preciso pagar algo além do que já tenho com a hospedagem?
Os serviços incluídos no voluntariado não têm custo adicional: estão incluídos cama, café da manhã, uso da cozinha, lavanderia, internet e descontos em passeios. No entanto, cada candidato precisa pagar a passagem aérea ou terrestre até Ushuaia, o transporte dentro da cidade e o seguro viagem.
Os descontos em atividades turísticas ajudam a reduzir os gastos durante a estadia, mas ainda será preciso pagar para explorar a região.