Cidade na Argentina procura voluntários para morar por 30 dias com ajuda na acomodação

El Calafate, no sul da Argentina, oferece uma oportunidade para quem busca viajar com custo reduzido e ter contato com diferentes culturas. Uma acomodação turística procura voluntários para colaborar por várias semanas em troca de hospedagem e convivência com hóspedes de diferentes países.

O empreendimento é administrado por um casal de cerca de 50 anos desde 2013. O local oferece quartos e apartamentos equipados para visitantes que chegam ao sul argentino. Em troca do trabalho, os voluntários recebem hospedagem, tempo livre para explorar a região e convivência com pessoas de diferentes partes do mundo.

Quais são as tarefas do voluntário

A seleção ocorre pela plataforma Workaway, e as responsabilidades mudam conforme a época do ano. Na alta temporada, o trabalho se concentra na recepção e no atendimento aos hóspedes. Nos períodos de menor movimento, ganham prioridade as tarefas de manutenção geral.

Entre as atribuições estão a limpeza de quartos e áreas compartilhadas, o auxílio na recepção de turistas, a jardinagem e a conservação da propriedade. O voluntário também pode cuidar ocasionalmente dos animais — cães, gatos, canários e codornas —, conversar em espanhol com os hóspedes e coordenar atividades para visitantes.

A proposta inclui ainda o aprendizado de novas habilidades e o contato com costumes diferentes.

O que o voluntário recebe em troca

O principal benefício é a hospedagem durante todo o período de voluntariado. Os anfitriões reservam um quarto para o voluntário, que compartilha a cozinha, o banheiro e as áreas comuns com os turistas ou com o casal proprietário.

A propriedade acomoda entre cinco e sete hóspedes em quartos de características variadas. Um dormitório separado da casa principal está em fase de finalização e será destinado futuramente aos voluntários. Eles também têm tempo livre para fazer atividades na região, como trilhas, ciclismo, passeios a pé, equitação e programas culturais.

O local oferece internet, espaço para estacionar motorhomes e acesso a transporte público que passa aproximadamente a cada hora. O centro comercial fica a cerca de 30 minutos a pé.

Pontos a verificar antes de se candidatar

Antes de se inscrever, é importante revisar as condições completas do intercâmbio na plataforma. O anúncio não informa o número exato de horas de trabalho semanais nem detalha benefícios adicionais, como alimentação durante a estadia. Esses dados ajudam o candidato a avaliar se a proposta atende às suas expectativas.

Por que El Calafate atrai voluntários de trabalho e lazer

El Calafate fica em uma região do sul argentino conhecida por suas paisagens naturais, com montanhas, lagos e glaciares. O cenário atrai viajantes interessados em atividades ao ar livre e ajuda a explicar a presença de hóspedes de diferentes países no empreendimento. Para os voluntários, isso proporciona contato com culturas diversas.

Como as tarefas do voluntário acompanham o ritmo do negócio

O trabalho do voluntário muda conforme a demanda turística, e na alta temporada, quando aumenta o número de hóspedes, as tarefas incluem limpeza de quartos, atendimento na recepção e coordenação de atividades. Nos meses de menor movimento, o trabalho se concentra na conservação da propriedade, com manutenção geral, jardinagem e reparos.

Quando esta proposta pode não funcionar para você

Antes de se candidatar, é preciso considerar que o anúncio da Workaway não especifica quantas horas semanais o voluntário trabalhará nem confirma se haverá alimentação durante a estadia. A proposta pode não ser adequada para quem precisa dessas condições definidas. Também é importante esclarecer com os anfitriões se as refeições estão incluídas e se existe algum pagamento além da hospedagem.

O contato deve ocorrer antes da inscrição para evitar expectativas diferentes durante a estadia.