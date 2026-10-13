Confúcio, filósofo chinês: "Aquele que comete um erro e não corrige, comete outro erro"

O pensador Confúcio (551-479 a.C.) moldou a moral, a política e a sociedade chinesa ao longo de mais de dois milênios, por meio de seus ensinamentos éticos. Sua filosofia, o confucionismo, deixou marcas profundas na cultura da Ásia Oriental e permanece como tema central em provas de História e Filosofia dos principais vestibulares do país.

Nascido no Estado de Lu, durante a Dinastia Zhou, Confúcio enfrentou adversidades desde a infância: perdeu o pai aos três anos e cresceu na pobreza, apesar da linhagem nobre. O rigor intelectual o levou a estudar letras, música, história e arquearia, o que o preparou para a vida pública que assumiu aos 19 anos, quando também se casou.

A crise que transformou um funcionário em filósofo

No século VI a.C., a China estava fragmentada, com o poder central desmoronando e guerras civis destruindo cidades e vidas. Confúcio testemunhou essa miséria enquanto atuava em cargos menores do governo, onde se distinguiu pela dedicação ao trabalho administrativo.

Diante do caos político. Da fragmentação e da corrupção dos governantes, que assolavam a China antiga, Confúcio transformou seu propósito: em vez de buscar promoção pessoal, dedicou-se a abrir uma escola capaz de ensinar justiça, ética e a conduta adequada do governante.

Confúcio acreditava que a educação era a única arma contra a guerra e a desordem — não era uma religião, mas uma resposta prática à crise moral de sua época.

Os pilares de uma filosofia revolucionária

O confucionismo repousa sobre dois movimentos simultâneos: a reforma do Estado e a transformação moral do indivíduo. Uma de suas inovações mais radicais foi defender uma elite governante escolhida pelo mérito pessoal e pela sabedoria, não pelo sangue. Isso rompeu com a aristocracia militar hereditária que dominava a época.

Sua técnica de ensino também desafiava os padrões rígidos da época. Ao contrário do ensino tradicional, Confúcio usava o diálogo informal com os discípulos e aceitava qualquer estudante que demonstrasse esforço e inteligência, independentemente de sua condição financeira. Essa abordagem abria caminhos para a ascensão social e tornava sua escola um símbolo de progresso.

O Estado como extensão da família

Para Confúcio, o governante ideal funcionava como um pai benevolente, liderando pelo próprio exemplo moral e pela virtude pessoal. Quando falhava em manter a harmonia social, perdia o Mandato do Céu, conceito que justificava até mesmo sua remoção pela força, e essa visão política se conectava diretamente à conduta individual.

A sociedade só alcançaria equilíbrio se cada pessoa cultivasse cinco virtudes fundamentais: a humanidade e a benevolência (Jen), refletidas no amor ao próximo e na empatia; a justiça. E a retidão (Yi), expressas na ação moral mesmo sem ganho pessoal; e o respeito às regras de conduta e à polidez (Li), que incluía honrar rituais.

Isso incluía respeitar hierarquias, cultivar a sabedoria (Chih), caracterizada pela autoconsciência e pelo discernimento, e praticar a sinceridade (Hsin), mantendo honestidade e integridade em todas as ações.

O Legado de quem recusa repetir erros

Aos 54 anos, Confúcio foi exilado do Estado de Lu porque suas ideias eram consideradas subversivas. Passou anos viajando por outros reinos em busca de um soberano que aceitasse seus ensinamentos, sofreu perseguições e enfrentou até tentativas de atentado.

Depois, retornou à sua terra natal, desapontado com a política, para se dedicar inteiramente ao ensino e consolidar um legado que atravessaria séculos.

Sua máxima — "aquele que comete um erro e não corrige, comete outro erro" — encapsula a essência de seu pensamento. Para o Confucionismo, errar é inerente à condição humana; o verdadeiro problema emerge quando alguém ignora o deslize e deixa de corrigi-lo. Essa omissão gera uma cadeia de falhas que comprometem tanto o caráter pessoal quanto a harmonia coletiva.

A sabedoria e a virtude exigem autocrítica genuína, coragem de assumir o equívoco e ação concreta para mudar de rumo. Os Analectos (Lun Yu), compilação de seus ensinamentos organizada pelos discípulos após sua morte em 479 a.C., tornaram-se a obra central do confucionismo.

Séculos mais tarde, durante a Dinastia Han, no século II a.C., o confucionismo tornou-se a filosofia oficial de Estado, o que tornou Confúcio uma figura determinante para a civilização oriental nos dois mil anos seguintes.