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Reflexão

Confúcio, filósofo chinês: "Aquele que comete um erro e não corrige, comete outro erro"

Sua filosofia deixou marcas profundas na cultura da Ásia Oriental.

João V. Valença

13/10/2026 - 16h22
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O pensador Confúcio (551-479 a.C.) moldou a moral, a política e a sociedade chinesa ao longo de mais de dois milênios, por meio de seus ensinamentos éticos. Sua filosofia, o confucionismo, deixou marcas profundas na cultura da Ásia Oriental e permanece como tema central em provas de História e Filosofia dos principais vestibulares do país.

Nascido no Estado de Lu, durante a Dinastia Zhou, Confúcio enfrentou adversidades desde a infância: perdeu o pai aos três anos e cresceu na pobreza, apesar da linhagem nobre. O rigor intelectual o levou a estudar letras, música, história e arquearia, o que o preparou para a vida pública que assumiu aos 19 anos, quando também se casou.

A crise que transformou um funcionário em filósofo

No século VI a.C., a China estava fragmentada, com o poder central desmoronando e guerras civis destruindo cidades e vidas. Confúcio testemunhou essa miséria enquanto atuava em cargos menores do governo, onde se distinguiu pela dedicação ao trabalho administrativo.

Diante do caos político. Da fragmentação e da corrupção dos governantes, que assolavam a China antiga, Confúcio transformou seu propósito: em vez de buscar promoção pessoal, dedicou-se a abrir uma escola capaz de ensinar justiça, ética e a conduta adequada do governante.

Confúcio acreditava que a educação era a única arma contra a guerra e a desordem — não era uma religião, mas uma resposta prática à crise moral de sua época.

Os pilares de uma filosofia revolucionária

O confucionismo repousa sobre dois movimentos simultâneos: a reforma do Estado e a transformação moral do indivíduo. Uma de suas inovações mais radicais foi defender uma elite governante escolhida pelo mérito pessoal e pela sabedoria, não pelo sangue. Isso rompeu com a aristocracia militar hereditária que dominava a época.

Sua técnica de ensino também desafiava os padrões rígidos da época. Ao contrário do ensino tradicional, Confúcio usava o diálogo informal com os discípulos e aceitava qualquer estudante que demonstrasse esforço e inteligência, independentemente de sua condição financeira. Essa abordagem abria caminhos para a ascensão social e tornava sua escola um símbolo de progresso.

O Estado como extensão da família

Para Confúcio, o governante ideal funcionava como um pai benevolente, liderando pelo próprio exemplo moral e pela virtude pessoal. Quando falhava em manter a harmonia social, perdia o Mandato do Céu, conceito que justificava até mesmo sua remoção pela força, e essa visão política se conectava diretamente à conduta individual.

A sociedade só alcançaria equilíbrio se cada pessoa cultivasse cinco virtudes fundamentais: a humanidade e a benevolência (Jen), refletidas no amor ao próximo e na empatia; a justiça. E a retidão (Yi), expressas na ação moral mesmo sem ganho pessoal; e o respeito às regras de conduta e à polidez (Li), que incluía honrar rituais.

Isso incluía respeitar hierarquias, cultivar a sabedoria (Chih), caracterizada pela autoconsciência e pelo discernimento, e praticar a sinceridade (Hsin), mantendo honestidade e integridade em todas as ações.

O Legado de quem recusa repetir erros

Aos 54 anos, Confúcio foi exilado do Estado de Lu porque suas ideias eram consideradas subversivas. Passou anos viajando por outros reinos em busca de um soberano que aceitasse seus ensinamentos, sofreu perseguições e enfrentou até tentativas de atentado.

Depois, retornou à sua terra natal, desapontado com a política, para se dedicar inteiramente ao ensino e consolidar um legado que atravessaria séculos.

Sua máxima — "aquele que comete um erro e não corrige, comete outro erro" — encapsula a essência de seu pensamento. Para o Confucionismo, errar é inerente à condição humana; o verdadeiro problema emerge quando alguém ignora o deslize e deixa de corrigi-lo. Essa omissão gera uma cadeia de falhas que comprometem tanto o caráter pessoal quanto a harmonia coletiva.

A sabedoria e a virtude exigem autocrítica genuína, coragem de assumir o equívoco e ação concreta para mudar de rumo. Os Analectos (Lun Yu), compilação de seus ensinamentos organizada pelos discípulos após sua morte em 479 a.C., tornaram-se a obra central do confucionismo.

Séculos mais tarde, durante a Dinastia Han, no século II a.C., o confucionismo tornou-se a filosofia oficial de Estado, o que tornou Confúcio uma figura determinante para a civilização oriental nos dois mil anos seguintes.

Curiosidades

Uma comunidade vive dentro de uma caldeira vulcânica em uma ilha isolada do Pacífico

A cerca de 358 quilômetros da capital japonesa.

13/10/2026 17h15

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Aogashima. Foto: Reprodução

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No meio do Oceano Pacífico, a cerca de 358 quilômetros da capital japonesa, uma caldeira moldada por erupções antigas abriga uma comunidade de pouco mais de 160 moradores fixos. Em Aogashima, o cotidiano da população se desenrola dentro dessa formação geológica incomum, com residências, vias e áreas de cultivo espalhadas pelo fundo da depressão vulcânica, que é delimitada por encostas rochosas muito altas.

Sem estrutura de aeroporto nem um porto abrigado das intempéries, a ilha mantém sua ligação com o restante do Japão sujeita às condições climáticas. Quando ondas fortes atingem a costa ou o céu fecha, barcos e helicópteros ficam parados, e os moradores seguem isolados até o tempo melhorar.

Uma caldeira com história vulcânica longa

Aogashima tem um relevo formado por duas caldeiras sobrepostas: uma borda externa alta que circunda o cone vulcânico de Maruyama, situado mais ao centro da ilha. Essa configuração cria encostas íngremes e uma depressão interna onde a vida cotidiana acontece.

O passado vulcânico da ilha segue presente no dia a dia: em alguns pontos, o solo libera vapor de forma espontânea. As autoridades acompanham Aogashima porque o vulcão pode afetar a ocupação humana.

A rotina de quem mora no interior do vulcão

A pesca está entre as principais fontes de sustento dos habitantes, que aproveitam os peixes nas águas ao redor da ilha, no arquipélago de Izu. O calor que ainda sobe das rochas vulcânicas também vira ferramenta de trabalho: serve para cozinhar alimentos e produzir sal de forma artesanal, um costume que atravessa gerações na ilha.

Embora esteja administrativamente ligada a Tóquio, a comunidade organiza a vida em espaço reduzido, com instalações públicas, comércio local e moradias distribuídas pela área habitável da caldeira. A proximidade entre vizinhos é reforçada pelo tamanho da população e pelos limites impostos pela geografia.

Por que o acesso depende tanto do clima

Chegar a Aogashima exige passar primeiro por Hachijojima, que fica a 70 quilômetros de distância, já que não há ligação aérea direta a partir de Tóquio. Dali, a travessia segue de helicóptero, com cerca de 20 minutos de voo, ou de barco, numa viagem que costuma durar perto de três horas.

Qualquer mudança brusca no mar ou no céu pode suspender essas conexões sem aviso prévio, deixando quem está na ilha ou tentando chegar até ela sujeito a atrasos. Produtos que não são produzidos localmente dependem dessas mesmas rotas marítimas e aéreas, então um período de mau tempo prolongado também afeta o abastecimento de itens básicos.

Apesar do isolamento geográfico e da dependência das condições do tempo, a comunidade permanece estabelecida ali, mantendo atividades econômicas. E uma relação próxima entre os habitantes que favorece a vida em pequena escala.

Como o calor vulcânico se torna ferramenta de trabalho no dia a dia

A energia geotérmica que sai naturalmente do solo em Aogashima não é apenas uma curiosidade geológica — os moradores a aproveitam de forma prática. O calor das rochas vulcânicas serve para cozinhar alimentos e produzir sal de maneira artesanal, transformando uma característica do ambiente em recurso econômico.

Esse aproveitamento direto do calor terrestre simplifica tarefas que em outras comunidades dependeriam de combustíveis ou infraestrutura externa.

O que significa ficar isolado quando o clima fecha

Na prática, viver em Aogashima exige planejamento constante porque o abastecimento não é garantido. Produtos que a ilha não produz — alimentos especiais, medicamentos, peças de reposição — chegam por barco ou helicóptero nas mesmas rotas usadas para transporte de pessoas. Quando ondas fortes ou tempestades suspendem essas viagens, a comunidade enfrenta falta de itens básicos.

Quem precisa de atendimento médico especializado ou emergências que exigem acesso a serviços de outras ilhas fica vulnerável até a situação melhorar.

Oportunidade

Cidade na Argentina procura voluntários para morar por 30 dias com ajuda na acomodação

Uma acomodação turística procura voluntários.

13/10/2026 16h59

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Foto: Ema Reynares/Pexels

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El Calafate, no sul da Argentina, oferece uma oportunidade para quem busca viajar com custo reduzido e ter contato com diferentes culturas. Uma acomodação turística procura voluntários para colaborar por várias semanas em troca de hospedagem e convivência com hóspedes de diferentes países.

O empreendimento é administrado por um casal de cerca de 50 anos desde 2013. O local oferece quartos e apartamentos equipados para visitantes que chegam ao sul argentino. Em troca do trabalho, os voluntários recebem hospedagem, tempo livre para explorar a região e convivência com pessoas de diferentes partes do mundo.

Quais são as tarefas do voluntário

A seleção ocorre pela plataforma Workaway, e as responsabilidades mudam conforme a época do ano. Na alta temporada, o trabalho se concentra na recepção e no atendimento aos hóspedes. Nos períodos de menor movimento, ganham prioridade as tarefas de manutenção geral.

Entre as atribuições estão a limpeza de quartos e áreas compartilhadas, o auxílio na recepção de turistas, a jardinagem e a conservação da propriedade. O voluntário também pode cuidar ocasionalmente dos animais — cães, gatos, canários e codornas —, conversar em espanhol com os hóspedes e coordenar atividades para visitantes.

A proposta inclui ainda o aprendizado de novas habilidades e o contato com costumes diferentes.

O que o voluntário recebe em troca

O principal benefício é a hospedagem durante todo o período de voluntariado. Os anfitriões reservam um quarto para o voluntário, que compartilha a cozinha, o banheiro e as áreas comuns com os turistas ou com o casal proprietário.

A propriedade acomoda entre cinco e sete hóspedes em quartos de características variadas. Um dormitório separado da casa principal está em fase de finalização e será destinado futuramente aos voluntários. Eles também têm tempo livre para fazer atividades na região, como trilhas, ciclismo, passeios a pé, equitação e programas culturais.

O local oferece internet, espaço para estacionar motorhomes e acesso a transporte público que passa aproximadamente a cada hora. O centro comercial fica a cerca de 30 minutos a pé.

Pontos a verificar antes de se candidatar

Antes de se inscrever, é importante revisar as condições completas do intercâmbio na plataforma. O anúncio não informa o número exato de horas de trabalho semanais nem detalha benefícios adicionais, como alimentação durante a estadia. Esses dados ajudam o candidato a avaliar se a proposta atende às suas expectativas.

Por que El Calafate atrai voluntários de trabalho e lazer

El Calafate fica em uma região do sul argentino conhecida por suas paisagens naturais, com montanhas, lagos e glaciares. O cenário atrai viajantes interessados em atividades ao ar livre e ajuda a explicar a presença de hóspedes de diferentes países no empreendimento. Para os voluntários, isso proporciona contato com culturas diversas.

Como as tarefas do voluntário acompanham o ritmo do negócio

O trabalho do voluntário muda conforme a demanda turística, e na alta temporada, quando aumenta o número de hóspedes, as tarefas incluem limpeza de quartos, atendimento na recepção e coordenação de atividades. Nos meses de menor movimento, o trabalho se concentra na conservação da propriedade, com manutenção geral, jardinagem e reparos.

Quando esta proposta pode não funcionar para você

Antes de se candidatar, é preciso considerar que o anúncio da Workaway não especifica quantas horas semanais o voluntário trabalhará nem confirma se haverá alimentação durante a estadia. A proposta pode não ser adequada para quem precisa dessas condições definidas. Também é importante esclarecer com os anfitriões se as refeições estão incluídas e se existe algum pagamento além da hospedagem.

O contato deve ocorrer antes da inscrição para evitar expectativas diferentes durante a estadia.

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