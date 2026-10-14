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Análise impressionante

Cientistas descobrem um vasto mundo de vida desconhecida escondido nos lagos da Terra

362 lagos e reservatórios distribuídos por todos os continentes foram estudados

Henrique Cesaretti

14/10/2026 - 08h05
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Um estudo da Universidade de Zurique reconstruiu quase 20 mil genomas mitocondriais a partir de algas e amebas encontradas em 362 lagos e reservatórios distribuídos por todos os continentes.

Menos de um em cada 20 genomas pôde ser associado a um gênero conhecido nos registros genéticos. O resultado revela quanto da vida microscópica permaneceu invisível até agora, mesmo em lagos estudados há décadas, e expõe uma lacuna enorme nas bibliotecas de DNA disponíveis.

Os cientistas precisam de um catálogo de espécies conhecidas para identificar os organismos que encontram, mas essa base de referência tem lacunas. A análise agora criou um novo catálogo genético com milhares de organismos previamente não documentados, oferecendo uma ferramenta para reconhecer a vida que habita as águas doces do planeta.

Algas tóxicas e a importância da identificação genética

Sob o microscópio, uma alga inofensiva e uma espécie tóxica aparentada parecem idênticas, mas o DNA as diferencia. Algumas algas produzem toxinas perigosas quando as condições favorecem o crescimento rápido de suas populações, gerando florações nocivas capazes de devastar ecossistemas aquáticos.

Em 2022, uma floração massiva da alga dourada Prymnesium parvum no rio Oder, na fronteira entre Alemanha e Polônia, matou cerca de 360 toneladas métricas de peixes, num desastre alimentado por níveis inusitadamente altos de sal combinados com seca e excesso de nutrientes.

Identificar rapidamente essas espécies tóxicas pode evitar catástrofes ambientais. O DNA permite diferenciar organismos visualmente semelhantes e ajuda gestores de água a responder às ameaças antes que florações prejudiciais se formem.

Como os pesquisadores leram o DNA das águas

A equipe coletou amostras de água de lagos, as filtrou e sequenciou todo o DNA capturado de uma vez — sem saber antecipadamente quais organismos estavam presentes. Esse método produz um grande volume misto de fragmentos genéticos de bactérias, vírus e todas as outras formas de vida na água.

Um programa de computador treinado para identificar um tipo específico de DNA analisou esse grande volume de informação em busca de fragmentos de mitocôndrias — organelas celulares que produzem a maior parte da energia da célula e carregam um pequeno conjunto próprio de genes.

O tamanho reduzido do DNA mitocondrial oferecia uma vantagem crucial. Quando o DNA de algas e amebas é escasso em uma amostra, um genoma curto é muito mais fácil de reconstruir do que o DNA muito maior encontrado no núcleo da célula.

Os pesquisadores precisavam de um critério para determinar quando dois genomas pertencem à mesma espécie. Eles escolheram um limite de 98,1% de similaridade: genomas mitocondriais com pelo menos esse nível de semelhança foram considerados da mesma espécie.

Quando testaram essa regra com espécies conhecidas, o critério coincidiu com as classificações existentes em cerca de 92% dos casos. Abordagens genéticas semelhantes usadas em outros levantamentos de DNA atingem apenas 63%.

Um atlas que revela biodiversidade perdida

Os pesquisadores reuniram 3.400 conjuntos de dados de DNA — alguns públicos, outros baseados em amostras recém-coletadas — de lagos em 28 países. Algumas águas foram amostradas uma única vez; outras foram monitoradas ao longo de anos.

Após verificações rigorosas para descartar tudo que não fosse DNA mitocondrial, mantiveram 19.925 genomas de aproximadamente 3.660 espécies provenientes de ambientes muito diferentes, todas classificadas pela mesma regra.

O novo atlas de lagos agora supera o RefSeq, a principal coleção de referência de genomas do mundo, em várias categorias. Para vários grupos de algas e organismos relacionados, o catálogo contém de seis a mais de 20 vezes o número de espécies registradas anteriormente.

Cerca de 750 espécies encontradas não podem ser classificadas em nenhum grupo conhecido. Lucas Serra Moncadas disse ao Earth que esses achados revelam o tamanho das lacunas no conhecimento científico e que grande parte da biodiversidade que mantém os lagos funcionando ainda não foi documentada.

Quando esse método não consegue encontrar organismos nos lagos

Embora o novo catálogo amplie o conhecimento, ele ainda deixa criaturas invisíveis na água. Alguns organismos unicelulares têm mitocôndrias muito incomuns ou não possuem mitocôndrias — e a busca por DNA mitocondrial não os encontra. Além disso, espécies muito raras podem não aparecer em quantidade suficiente nas amostras para que seus genomas sejam reconstruídos completamente.

Há também o problema da cobertura geográfica desigual: a maioria das amostras veio de certas regiões do planeta, deixando lacunas em outras. E muitos dos genomas recuperados são apenas fragmentos, não sequências completas. Isso significa que mesmo com esse avanço, parte significativa da vida microscópica dos lagos ainda permanece oculta.

Maturidade

Einstein: "A maturidade começa quando nos preocupamos mais com os outros do que conosco"

Segundo ele, se trata do verdadeiro sinal de crescimento pessoal e de sabedoria acumulada ao longo do tempo

14/10/2026 09h58

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Foto: dorfun (CC0 1.0)

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A maturidade não se mede apenas pelos anos vividos: começa quando a preocupação com o bem-estar alheio supera o interesse em si mesmo. Albert Einstein definiu essa mudança — do eu para o nós — como o verdadeiro sinal de crescimento pessoal e de sabedoria acumulada ao longo do tempo.

Na infância e na juventude, concentrar-se nas próprias necessidades é natural e necessário: crianças e jovens precisam construir a identidade, garantir a sobrevivência e encontrar seu lugar no mundo. Deixar essa fase para trás, porém, exige superar prioridades que antes eram vitais.

O ponto de inflexão após os 60 anos

Einstein vinculava essa transformação ao período posterior aos 60 anos, quando as batalhas profissionais mais intensas já foram enfrentadas e diminui a necessidade de provar o próprio valor. Nessa fase, a pessoa pode deixar de lado metas puramente materiais e buscar contribuições sociais.

Essa evolução exige deixar de lado um egocentrismo que já foi útil, mas passou a impedir o crescimento. A mudança vai além do sentimento e aparece em comportamentos concretos: ouvir com atenção, ter paciência diante das dificuldades alheias e oferecer ajuda sem esperar reconhecimento.

Empatia profunda e transformação nas relações

A empatia surge quando a pessoa entende que o bem-estar alheio também afeta o seu. Essa visão humanista, central no pensamento de Einstein, vê cada indivíduo como parte de uma comunidade, não como um ser isolado.

Para o físico, a humanidade se realiza quando sentimentos, pensamentos e atos se voltam para a comunidade e seu progresso. O amor maduro reflete essa mudança: abandona a lógica da troca baseada no que se recebe e se expressa pelo interesse genuíno nos sonhos e nas dificuldades do outro.

Nem todas as pessoas atingem esse nível de maturidade com o passar dos anos. Algumas mantêm traços de regressão infantil ou atitudes egoístas apesar da idade. O processo exige superar continuamente as barreiras do ego e compreender que a separação entre os seres humanos é, em essência, uma ilusão da consciência.

O equilíbrio entre cuidar de si e dos outros

A maturidade saudável, porém, tem um limite claro: não implica sacrifício constante nem abandono das próprias necessidades. O equilíbrio é essencial, porque cuidar do próprio bem-estar permite ajudar os outros.

Quando esse equilíbrio existe, a preocupação com o outro deixa de ser dependência emocional e se torna uma forma de conexão genuína. O crescimento não se mede apenas pelos êxitos conquistados, mas também pela presença dos outros em nossas decisões e prioridades.

Ampliar o círculo de empatia, deixando de ocupar todo o espaço disponível na própria vida, é o caminho que Einstein apontava como via para a plenitude.

 

Como a construção pessoal transforma a experiência da solidão

A maneira como experimentamos a solidão não muda apenas porque envelhecemos. Ela muda quando construímos algo próprio — um trabalho, um projeto ou uma obra — ao qual vale a pena voltar quando estamos sozinhos. Na juventude, a régua que mede nosso valor é externa: olhamos para os outros para saber quem somos.

Sem companhia, sentimo-nos incompletos e excluídos, e na maturidade, essa régua se torna interna porque já temos uma identidade estabelecida e algo que preenche o silêncio.

Einstein descreveu essa transformação como um efeito colateral natural de ter construído algo significativo. Não é um remédio que funcione por força de vontade, mas um resultado orgânico do tempo investido em criar algo que importa. Sem essa construção pessoal, porém, a solidão continua dolorosa em qualquer idade.

O que muda nas decisões do dia a dia quando se atinge essa maturidade

Quando a preocupação com o bem-estar alheio supera o interesse em si mesmo, a mudança aparece em comportamentos concretos. A pessoa pratica a escuta ativa: ouve o que o outro diz sem preparar a resposta enquanto escuta. Tem paciência diante das dificuldades alheias e oferece ajuda sem esperar validação ou reconhecimento.

Muda, portanto, não apenas o sentimento, mas também a forma como gasta seu tempo e sua energia.

Essa transformação também muda a forma de amar. O amor maduro abandona a lógica da troca baseada no que se recebe e se expressa pelo interesse genuíno nos sonhos e nas dificuldades do outro. As escolhas, das pequenas decisões aos rumos da vida, passam a considerar a presença dos outros como fator importante, não como obstáculo ou distração.

Quando a idade avançada não traz essa transformação

Nem todas as pessoas experimentam essa mudança de foco com o passar dos anos. Algumas mantêm traços de regressão infantil ou atitudes egoístas apesar da idade avançada. Completar 60 anos, portanto, não garante a maturidade descrita por Einstein. O processo exige superar continuamente as barreiras do ego, um trabalho interno que nem todos realizam.

A transformação exige compreender que a separação entre os seres humanos é, em essência, uma ilusão da consciência — uma visão que nem todos conseguem ou desejam alcançar. A idade é uma condição, mas não causa automaticamente essa mudança de perspectiva.

Vida fora da terra?

Astrônomos detectam sinal vindo de um planeta fora do Sistema Solar

Foi confirmado que um sinal de rádio vinha diretamente de um exoplaneta

14/10/2026 09h22

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Foto: Zelch Csaba/Pexels

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Cientistas do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian e da Universidade de Oregón, nos Estados Unidos, confirmaram, pela primeira vez, que um sinal de rádio vinha diretamente de um exoplaneta. Até então, emissões desse tipo captadas em sistemas planetários só podiam ser atribuídas às estrelas, nunca aos corpos que orbitam ao redor delas.

O achado muda a forma como se interpreta esse tipo de emissão espacial e abre caminho para investigar o magnetismo de mundos fora do sistema Solar. Os pesquisadores descrevem o resultado como a primeira medição direta da intensidade do campo magnético de um planeta gigante, jovem e massivo.

Auroras, não sinais alienígenas

As ondas captadas não têm relação com qualquer forma de vida extraterrestre: a origem está nas auroras do próprio planeta. Partículas carregadas colidem com a atmosfera e com o campo magnético do mundo observado, e essa interação libera energia que se propaga pelo espaço em forma de rádio.

Segundo os cientistas das duas instituições americanas, foram registradas ráfagas rápidas e recorrentes, com forte polarização circular, além de uma emissão persistente ao longo do tempo.

Para captar esse padrão, a equipe usou o MeerKAT, uma rede de radiotelescópios instalada na África do Sul, com observações feitas entre 2025 e o ano em curso. O conjunto vem sendo usado em levantamentos recentes do céu austral.

 

Beta Pictoris b, o planeta identificado

O sistema estudado tem três planetas e gira em torno da estrela Beta Pictoris, a mais de 63 anos-luz da Terra. A análise dos dados apontou que o sinal vem do Beta Pictoris b, e não da própria estrela.

Beta Pictoris é classificada como uma estrela de tipo precoce — mais quente, maior e com estrutura diferente da do Sol. Nenhum mecanismo físico já conhecido para emissões de rádio em estrelas desse tipo explica o que foi observado. A ausência de uma explicação conhecida reforçou, para os pesquisadores, que a fonte do sinal era mesmo o planeta.

Um campo magnético fora de escala

O exoplaneta foi descoberto em 2008 e tem massa cerca de dez vezes maior que a de Júpiter, o maior planeta do sistema Solar. É um mundo gigante e jovem, características que ajudam a explicar a força do campo magnético detectado.

Desde a confirmação dos primeiros exoplanetas, mais de 6.000 mundos já foram identificados fora do sistema Solar. Esse número tende a crescer, com milhares de candidatos ainda em análise.

O caso do Beta Pictoris b se diferencia justamente por isolar, pela primeira vez, um sinal de rádio atribuído sem ambiguidade a um planeta e não à sua estrela. Esse tipo de confirmação tende a orientar novas buscas por emissões semelhantes em outros sistemas distantes.

Como o campo magnético canaliza as partículas para gerar rádio

O mecanismo por trás das emissões de rádio captadas chama-se instabilidade máser de ciclotron de elétrons (ECMI). Funciona assim: o campo magnético extraordinariamente intenso do Beta Pictoris b canaliza partículas energéticas em direção às camadas superiores da atmosfera do planeta, e quando essas partículas colidem com a atmosfera.

Liberam energia que se propaga pelo espaço em forma de ondas de rádio — exatamente como ocorre nas auroras de Júpiter e nos céus polares da Terra.

A frequência máxima dessas ondas de rádio revela a intensidade do campo magnético que as produziu: quanto maior a frequência, mais forte o campo. No caso do Beta Pictoris b, os radiotelescópios registraram sinais de até 3,5 gigahertz, indicando um campo magnético muito superior ao de Júpiter. E cerca de 2,5 mil vezes mais intenso que o da superfície terrestre.

Por que essa é a primeira vez que se consegue medir o magnetismo de um exoplaneta

Desde o início dos anos 1990, cientistas vinham tentando captar emissões de rádio vindas de exoplanetas. Mas enfrentavam um problema fundamental: não conseguiam distinguir se um sinal de rádio vinha do planeta ou da estrela que ele orbita. Radiotelescópios vasculhavam o céu sem conseguir resolver essa ambiguidade, deixando qualquer emissão detectada em dúvida quanto à sua origem real.

A solução veio de uma referência inesperada: quasares — objetos extremamente distantes no universo. Os pesquisadores usaram esses quasares como marcos de referência para aperfeiçoar as medições do MeerKAT, permitindo localizar as emissões com precisão suficiente para identificar o Beta Pictoris b como origem inequívoca do sinal.

Essa capacidade de identificar com certeza a origem permitiu, pela primeira vez, medir diretamente a intensidade do campo magnético de um exoplaneta. A onda de rádio funcionou como um verdadeiro magnetômetro à distância.

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