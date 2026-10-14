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Motivo de reflexão

Pessoas que preferem a chuva ao sol podem encontrar no silêncio um motivo para refletir

Preferência tem explicação no ambiente que a chuva cria

Henrique Cesaretti

14/10/2026 - 07h48
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Gostar de dias nublados não é sinal de tristeza ou de um temperamento mais fechado. Para quem se sente bem nesses dias, o clima cinzento costuma abrir espaço para pausar e organizar pensamentos que ficaram de lado durante a correria da semana. Essa preferência tem explicação no ambiente que a chuva cria, não em algum traço fixo de personalidade.

O volume de ruído cai, a claridade diminui e as ruas ficam mais vazias — uma combinação que favorece o recolhimento, mas não precisa ser confundida com isolamento ou tristeza.

O papel do ambiente na vontade de refletir

Nenhum fenômeno climático causa introspecção sozinho, e o que pesa é o contexto que ele estabelece ao redor de quem o vive. Com menos convites para sair e menos ruído competindo pela atenção, a mente ganha margem para processar emoções e ideias represadas.

Sentir-se protegido também faz diferença nessa equação: acompanhar a chuva de dentro de casa é uma experiência bem distinta de lidar com rua alagada ou com obrigações que precisam ser cumpridas debaixo de temporal. Essa diferença explica por que o mesmo céu cinzento acalma uns e tira o sono de outros.

O que caracteriza a pluviofilia

Existe até um termo para batizar esse gosto por dias úmidos e encobertos: pluviofilia. Não é um quadro clínico nem um diagnóstico — é só a forma de identificar uma inclinação dos sentidos, no mesmo grupo de gostar do cheiro de terra molhada ou do barulho da água batendo no telhado.

Diversos elementos se combinam nessa experiência, a começar pelo ruído contínuo das gotas caindo. A luz mais fraca que desacelera o ritmo visual, a vontade de ficar em casa com um livro ou uma música e lembranças afetivas presas a tardes sem compromisso e janela fechada.

Quando o silêncio ajuda e quando atrapalha

Distinguir uma pausa saudável de um recolhimento prolongado exige observar o próprio estado, não o termômetro. Se o dia nublado traz energia renovada depois de um tempo quieto em casa, a introspecção está cumprindo seu papel. O cenário muda quando a tristeza se instala por vários dias seguidos ou quando a vontade de ficar em casa vira isolamento.

Estudos de psicologia ambiental indicam que sons da natureza têm papel no descanso e na capacidade de recuperar o foco. Em 2024, uma revisão sobre esse tipo de estímulo sonoro e seus efeitos na saúde identificou ligação com menos ansiedade e com melhoras em respostas do corpo. O ruído suave da chuva faz parte desse repertório quando é percebido como agradável e controlável.

Como a falta de luz desregula o relógio biológico

O organismo usa a luz solar para manter o ritmo circadiano — o relógio biológico que controla sono, disposição e produção de hormônios ligados ao humor. Quando os dias ficam nublados por semanas, esse equilíbrio se desajusta. A melatonina, hormônio que induz o sono, aumenta, enquanto a serotonina, neurotransmissor do bem-estar, diminui.

O resultado é mais sonolência, desânimo e dificuldade de concentração. Além disso, a falta de luz solar prejudica a produção de vitamina D, que afeta o sistema imunológico e pode potencializar esses efeitos. Pessoas com variantes genéticas que interferem na regulação dos neurotransmissores e do ritmo circadiano têm ainda mais vulnerabilidade a esse desajuste sazonal.

Quando o desânimo pede mais atenção

Sentir-se mais quieto ou sem ânimo em dias de chuva é algo esperado e não costuma indicar problema algum. O alerta surge quando esse padrão se repete todo ano na mesma época e os sintomas persistem por semanas seguidas, sem melhora mesmo com o retorno do sol.

Alguns cuidados simples ajudam a diferenciar a introspecção saudável do retraimento prolongado. Entre esses cuidados estão aproveitar a luz do dia próximo à janela ou à mesa de trabalho, e evitar que uma refeição quente vire pretexto para passar a tarde inteira em frente às telas.

Usar o som da chuva para meditação breve, escrita ou leitura e conversar com alguém se a tristeza permanecer por vários dias seguidos, como proteção ao bem-estar emocional. Um dia nublado não define quem alguém é — só oferece um ritmo diferente para a mente trabalhar.

Quando o desânimo em dias chuvosos é sinal de alerta

Sentir-se mais quieto ou sem ânimo em períodos prolongados de chuva é natural e não indica problema. O sinal de alerta aparece quando esses sintomas persistem por semanas, interferem na rotina diária e se repetem todos os anos na mesma época. Se outras pessoas já percebem mudanças no seu comportamento, é hora de buscar orientação profissional.

Grupos mais vulneráveis precisam de atenção extra: pessoas com histórico de depressão ou ansiedade, quem tem familiares com transtornos do humor, indivíduos sob estresse elevado. E aqueles que passam grande parte do dia em ambientes fechados com pouca luz natural.

Nesses casos, a redução de luminosidade funciona como fator que favorece o aparecimento ou agravamento de sintomas, especialmente nos meses de inverno.

De se impressionar

Balão gigante criado pela China pode levar até 2 toneladas a construções nas montanhas

Balão foi criado para levar insumos a locais inacessíveis por terra

14/10/2026 10h27

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Foto: Ali Soheil/Pexels

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A China concluiu com sucesso o teste de um balão de 25 metros de diâmetro capaz de transportar 2 toneladas de carga nas montanhas do Tibete. Com volume equivalente a 8.000 metros cúbicos, o equipamento levou materiais para a construção de torres elétricas até uma crista a 4.000 metros de altitude.

O balão foi criado para enfrentar um dos maiores desafios das obras de infraestrutura em regiões montanhosas: levar insumos a locais inacessíveis por terra. Ele não substitui os sistemas tradicionais de transporte em todas as situações, mas oferece uma alternativa quando construir estradas ou instalar cabos é complexo ou causa impacto ambiental.

Como funciona o balão de carga

Diferentemente de um balão aerostático convencional. Este dispositivo — que alcança altura comparável à de um edifício de oito andares — permanece conectado ao solo por cabos que controlam sua posição e movimentos.

O sistema foi desenvolvido pelo Instituto de Investigación de Ingeniería Eléctrica de State Grid — empresa estatal responsável pela rede elétrica chinesa — em parceria com o Instituto de Investigación de Información Aeroespacial da Academia China de Ciencias.

A carga sobe, desloca-se horizontalmente e desce em um ponto específico graças a equipamentos de controle instalados em terra que regulam altura e deslocamento. Um dos maiores desafios do funcionamento foi lidar com as rajadas de vento em altitudes elevadas. Elas podem desestabilizar o equipamento e desviar sua trajetória, problema incorporado ao projeto do sistema.

 

Aplicação em linha de transmissão de ultraalta tensão

O teste ocorreu no trecho tibetano do projeto de transmissão elétrica que conectará o Tibete a Guangdong, no sul da China. A infraestrutura usa corrente contínua de 800 quilovolts e foi projetada para transportar eletricidade por grandes distâncias em um percurso extremamente acidentado.

A linha tem aproximadamente 2.681 quilômetros de extensão e atravessa diferentes regiões geográficas, do planalto do Tibete às áreas montanhosas do sul. Conforme informações da agência estatal Xinhua, cerca de 90% do percurso passa por áreas montanhosas e 30% atravessa grandes cordilheiras, e alguns trechos chegam a 5.300 metros de altitude.

Até agora, o transporte de materiais de construção para esses locais exigia o uso de estradas provisórias, helicópteros ou teleféricos, e cada opção tem limitações e potenciais impactos ambientais.

Maturidade

Einstein: "A maturidade começa quando nos preocupamos mais com os outros do que conosco"

Segundo ele, se trata do verdadeiro sinal de crescimento pessoal e de sabedoria acumulada ao longo do tempo

14/10/2026 09h58

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Foto: dorfun (CC0 1.0)

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A maturidade não se mede apenas pelos anos vividos: começa quando a preocupação com o bem-estar alheio supera o interesse em si mesmo. Albert Einstein definiu essa mudança — do eu para o nós — como o verdadeiro sinal de crescimento pessoal e de sabedoria acumulada ao longo do tempo.

Na infância e na juventude, concentrar-se nas próprias necessidades é natural e necessário: crianças e jovens precisam construir a identidade, garantir a sobrevivência e encontrar seu lugar no mundo. Deixar essa fase para trás, porém, exige superar prioridades que antes eram vitais.

O ponto de inflexão após os 60 anos

Einstein vinculava essa transformação ao período posterior aos 60 anos, quando as batalhas profissionais mais intensas já foram enfrentadas e diminui a necessidade de provar o próprio valor. Nessa fase, a pessoa pode deixar de lado metas puramente materiais e buscar contribuições sociais.

Essa evolução exige deixar de lado um egocentrismo que já foi útil, mas passou a impedir o crescimento. A mudança vai além do sentimento e aparece em comportamentos concretos: ouvir com atenção, ter paciência diante das dificuldades alheias e oferecer ajuda sem esperar reconhecimento.

Empatia profunda e transformação nas relações

A empatia surge quando a pessoa entende que o bem-estar alheio também afeta o seu. Essa visão humanista, central no pensamento de Einstein, vê cada indivíduo como parte de uma comunidade, não como um ser isolado.

Para o físico, a humanidade se realiza quando sentimentos, pensamentos e atos se voltam para a comunidade e seu progresso. O amor maduro reflete essa mudança: abandona a lógica da troca baseada no que se recebe e se expressa pelo interesse genuíno nos sonhos e nas dificuldades do outro.

Nem todas as pessoas atingem esse nível de maturidade com o passar dos anos. Algumas mantêm traços de regressão infantil ou atitudes egoístas apesar da idade. O processo exige superar continuamente as barreiras do ego e compreender que a separação entre os seres humanos é, em essência, uma ilusão da consciência.

O equilíbrio entre cuidar de si e dos outros

A maturidade saudável, porém, tem um limite claro: não implica sacrifício constante nem abandono das próprias necessidades. O equilíbrio é essencial, porque cuidar do próprio bem-estar permite ajudar os outros.

Quando esse equilíbrio existe, a preocupação com o outro deixa de ser dependência emocional e se torna uma forma de conexão genuína. O crescimento não se mede apenas pelos êxitos conquistados, mas também pela presença dos outros em nossas decisões e prioridades.

Ampliar o círculo de empatia, deixando de ocupar todo o espaço disponível na própria vida, é o caminho que Einstein apontava como via para a plenitude.

 

Como a construção pessoal transforma a experiência da solidão

A maneira como experimentamos a solidão não muda apenas porque envelhecemos. Ela muda quando construímos algo próprio — um trabalho, um projeto ou uma obra — ao qual vale a pena voltar quando estamos sozinhos. Na juventude, a régua que mede nosso valor é externa: olhamos para os outros para saber quem somos.

Sem companhia, sentimo-nos incompletos e excluídos, e na maturidade, essa régua se torna interna porque já temos uma identidade estabelecida e algo que preenche o silêncio.

Einstein descreveu essa transformação como um efeito colateral natural de ter construído algo significativo. Não é um remédio que funcione por força de vontade, mas um resultado orgânico do tempo investido em criar algo que importa. Sem essa construção pessoal, porém, a solidão continua dolorosa em qualquer idade.

O que muda nas decisões do dia a dia quando se atinge essa maturidade

Quando a preocupação com o bem-estar alheio supera o interesse em si mesmo, a mudança aparece em comportamentos concretos. A pessoa pratica a escuta ativa: ouve o que o outro diz sem preparar a resposta enquanto escuta. Tem paciência diante das dificuldades alheias e oferece ajuda sem esperar validação ou reconhecimento.

Muda, portanto, não apenas o sentimento, mas também a forma como gasta seu tempo e sua energia.

Essa transformação também muda a forma de amar. O amor maduro abandona a lógica da troca baseada no que se recebe e se expressa pelo interesse genuíno nos sonhos e nas dificuldades do outro. As escolhas, das pequenas decisões aos rumos da vida, passam a considerar a presença dos outros como fator importante, não como obstáculo ou distração.

Quando a idade avançada não traz essa transformação

Nem todas as pessoas experimentam essa mudança de foco com o passar dos anos. Algumas mantêm traços de regressão infantil ou atitudes egoístas apesar da idade avançada. Completar 60 anos, portanto, não garante a maturidade descrita por Einstein. O processo exige superar continuamente as barreiras do ego, um trabalho interno que nem todos realizam.

A transformação exige compreender que a separação entre os seres humanos é, em essência, uma ilusão da consciência — uma visão que nem todos conseguem ou desejam alcançar. A idade é uma condição, mas não causa automaticamente essa mudança de perspectiva.

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