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Ciência

Cientistas fazem nova previsão sobre o destino do Sistema Solar após a morte do Sol

Estudo foi publicado na revista The Astrophysical Journal Letters.

João V. Valença

13/10/2026 - 19h27
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O Sistema Solar pode entrar em colapso muito antes do que se calculava, segundo um estudo publicado na revista The Astrophysical Journal Letters. O trabalho aponta que a desintegração da arquitetura orbital começaria cerca de um bilhão de anos após a extinção do Sol. A estimativa anterior previa estabilidade orbital por 100 bilhões de anos.

A nova análise muda esse horizonte e associa o processo diretamente ao fim da vida da estrela que mantém os planetas em órbita.

Como o Sol vai se apagar

Em bilhões de anos, o astro vai se transformar em uma anã branca — um corpo pequeno e denso que esfria aos poucos depois de perder boa parte de sua massa original. Pesquisadores imaginavam que essa perda seria gradual, suave o bastante para manter as órbitas dos planetas intactas por um longo período.

O novo trabalho contraria essa visão: a perda de massa aconteceria de forma irregular, em episódios aleatórios que mexeriam bruscamente com a força gravitacional do sistema. Saturno, Urano, Netuno e os demais corpos celestes ficariam sujeitos a mudanças repentinas de trajetória, com risco elevado de colisões e dispersões.

Caos que começa antes do previsto

As simulações feitas pela equipe mostram algo ainda mais inesperado: a desordem orbital pode começar antes mesmo de o Sol virar uma anã branca, já na fase de gigante vermelha. Em 40% dos cenários simulados, corpos do sistema foram destruídos ou lançados para fora de órbita nessa etapa anterior.

O estudo descreve situações em que Saturno é ejetado em poucos milhões de anos, enquanto Urano e Netuno trocam de posição entre si. Os periélios — ponto da órbita mais próximo da estrela — chegariam a ser empurrados para dentro da trajetória de Júpiter, alterando por completo o arranjo que conhecemos hoje.

Terra não sofrerá as consequências

Apesar da magnitude das mudanças descritas, a descoberta não representa ameaça direta à humanidade. As condições que tornam a Terra habitável devem se perder por outros motivos muito antes de qualquer colapso gravitacional atingir o restante do sistema.

O intervalo entre a perda de habitabilidade do planeta e a desintegração orbital projetada pelos pesquisadores é tão vasto que torna o cenário mais um capítulo da física estelar do que um risco concreto. Ainda assim, a pesquisa reescreve parte do que se sabia sobre o futuro distante da vizinhança cósmica da Terra.

O sacrifício do quinto planeta que salvou a Terra

Nos primeiros 600 milhões de anos do Sistema Solar, tudo era caos. Havia cinco planetas gigantes, não quatro como hoje, e eles se chocavam gravitacionalmente, empurrando uns aos outros e aos corpos menores. Nesse processo violento, Júpiter "saltou" de uma órbita para outra, e essa mudança drástica acabou expulsando um dos planetas gigantes para o espaço interestelar. Esse planeta perdido tinha tamanho parecido com o de Urano ou Netuno.

O curioso é que essa expulsão funcionou como proteção. Se Júpiter tivesse mudado de órbita sem esse "sacrifício", sua gravidade teria perturbado tanto os planetas rochosos internos que a Terra, Marte e Vênus colidiriam entre si. A descoberta de que muitos planetas fluem sozinhos pelo espaço entre as estrelas sugere que perder um planeta dessa forma não é raro — é um processo comum na formação de sistemas planetários.

Ciência

Alerta na Europa: risco de uma nova era glacial passa a ser tratado como ameaça à segurança

Passou a ser tratada como risco concreto à segurança nacional.

13/10/2026 17h38

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Imagem gerada por inteligência artificial

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Ministérios de Defesa e gabinetes governamentais europeus estão elaborando planos de contingência sigilosos diante de uma ameaça à segurança que tem origem na física oceânica, não na geopolítica convencional. A possível alteração da circulação atlântica deixou de ser uma previsão climática teórica.

E passou a ser tratada como risco concreto à segurança nacional, segundo órgãos de análise de risco do norte europeu.

Uma massa anômala de água fria ao sul da Groenlândia sinalizou que o transporte de calor do oceano para o norte está desacelerando. Pesquisa publicada em Geophysical Research Letters pelo Instituto de Potsdam confirmou que essa transferência térmica enfraqueceu significativamente com base na análise de 70 anos de registros de temperatura oceânica até o leito marinho.

O mecanismo que aquece a Europa

A Europa Ocidental depende da AMOC — circulação meridional de retorno do Atlântico — um vasto circuito de águas profundas que transporta calor desde os trópicos até as regiões polares. Esse sistema mantém o continente mais quente do que outras áreas na mesma latitude.

Se essa corrente colapsar, as temperaturas médias de inverno no Reino Unido, Escandinávia e noroeste europeu poderiam cair entre 10 °C. E 15 °C, criando condições climáticas comparáveis às das costas subpolares do leste da América do Norte.

Uma queda térmica dessa magnitude teria consequências catastróficas, e os cultivos básicos sofreriam perdas devastadoras, as redes de distribuição de energia ficariam inoperáveis e os padrões de tempestades se alterariam radicalmente. Por isso, a União Europeia determinou que a estabilidade das correntes atlânticas seja incorporada formalmente às principais políticas de segurança nacional.

Da anomalia climática ao planejamento de defesa

Durante décadas, pesquisadores discutiram sobre a origem da "mancha fria", a única região marinha ao sul da Groenlândia que esfria enquanto temperaturas do ar e do mar disparam no resto do planeta.

Alguns cientistas atribuíram o fenômeno aos ventos de superfície ou à cobertura de nuvens. Mas estudos recentes demonstraram que a transferência de calor desde a superfície até o leito marinho enfraqueceu além das variações naturais esperadas.

O climatologista Stefan Rahmstorf, codiretor do Departamento de Investigação do Instituto de Potsdam, admitiu que considerava o colapso dessa circulação um risco extremo, mas distante. As observações recentes o convenceram de que o perigo está muito mais próximo do que se imaginava.

Estudos em Nature Communications estimam que a janela para o colapso poderia se abrir entre 2025 e 2095. Com uma estimativa central em meados do século se as emissões de gases de efeito estufa mantiverem a trajetória atual.

Preparação Europeia para o cenário extremo

Políticos e analistas de risco estatal reconhecem que a previsão climática, antes considerada teórica e distante, se transformou em ameaça concreta e exige planejamento imediato de defesa e contingência.

Pesquisadores alertam que o colapso do giro subpolar — o gigantesco redemoinho ao sul da Islândia — poderia ocorrer em apenas duas décadas. Especialistas de universidades holandesas indicam que esse motor regional poderia falhar décadas antes de a grande corrente atlântica parar completamente.

Oceanógrafos como Sjoerd Groeskamp, do Real Instituto Neerlandês para a Investigação Marina, pedem que a União Europeia crie um "CERN do oceano" — uma rede de observação permanente financiada internacionalmente — antes que as estações de medição atuais percam financiamento por volta de 2028.

Curiosidades

Uma comunidade vive dentro de uma caldeira vulcânica em uma ilha isolada do Pacífico

A cerca de 358 quilômetros da capital japonesa.

13/10/2026 17h15

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Aogashima. Foto: Reprodução

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No meio do Oceano Pacífico, a cerca de 358 quilômetros da capital japonesa, uma caldeira moldada por erupções antigas abriga uma comunidade de pouco mais de 160 moradores fixos. Em Aogashima, o cotidiano da população se desenrola dentro dessa formação geológica incomum, com residências, vias e áreas de cultivo espalhadas pelo fundo da depressão vulcânica, que é delimitada por encostas rochosas muito altas.

Sem estrutura de aeroporto nem um porto abrigado das intempéries, a ilha mantém sua ligação com o restante do Japão sujeita às condições climáticas. Quando ondas fortes atingem a costa ou o céu fecha, barcos e helicópteros ficam parados, e os moradores seguem isolados até o tempo melhorar.

Uma caldeira com história vulcânica longa

Aogashima tem um relevo formado por duas caldeiras sobrepostas: uma borda externa alta que circunda o cone vulcânico de Maruyama, situado mais ao centro da ilha. Essa configuração cria encostas íngremes e uma depressão interna onde a vida cotidiana acontece.

O passado vulcânico da ilha segue presente no dia a dia: em alguns pontos, o solo libera vapor de forma espontânea. As autoridades acompanham Aogashima porque o vulcão pode afetar a ocupação humana.

A rotina de quem mora no interior do vulcão

A pesca está entre as principais fontes de sustento dos habitantes, que aproveitam os peixes nas águas ao redor da ilha, no arquipélago de Izu. O calor que ainda sobe das rochas vulcânicas também vira ferramenta de trabalho: serve para cozinhar alimentos e produzir sal de forma artesanal, um costume que atravessa gerações na ilha.

Embora esteja administrativamente ligada a Tóquio, a comunidade organiza a vida em espaço reduzido, com instalações públicas, comércio local e moradias distribuídas pela área habitável da caldeira. A proximidade entre vizinhos é reforçada pelo tamanho da população e pelos limites impostos pela geografia.

Por que o acesso depende tanto do clima

Chegar a Aogashima exige passar primeiro por Hachijojima, que fica a 70 quilômetros de distância, já que não há ligação aérea direta a partir de Tóquio. Dali, a travessia segue de helicóptero, com cerca de 20 minutos de voo, ou de barco, numa viagem que costuma durar perto de três horas.

Qualquer mudança brusca no mar ou no céu pode suspender essas conexões sem aviso prévio, deixando quem está na ilha ou tentando chegar até ela sujeito a atrasos. Produtos que não são produzidos localmente dependem dessas mesmas rotas marítimas e aéreas, então um período de mau tempo prolongado também afeta o abastecimento de itens básicos.

Apesar do isolamento geográfico e da dependência das condições do tempo, a comunidade permanece estabelecida ali, mantendo atividades econômicas. E uma relação próxima entre os habitantes que favorece a vida em pequena escala.

Como o calor vulcânico se torna ferramenta de trabalho no dia a dia

A energia geotérmica que sai naturalmente do solo em Aogashima não é apenas uma curiosidade geológica — os moradores a aproveitam de forma prática. O calor das rochas vulcânicas serve para cozinhar alimentos e produzir sal de maneira artesanal, transformando uma característica do ambiente em recurso econômico.

Esse aproveitamento direto do calor terrestre simplifica tarefas que em outras comunidades dependeriam de combustíveis ou infraestrutura externa.

O que significa ficar isolado quando o clima fecha

Na prática, viver em Aogashima exige planejamento constante porque o abastecimento não é garantido. Produtos que a ilha não produz — alimentos especiais, medicamentos, peças de reposição — chegam por barco ou helicóptero nas mesmas rotas usadas para transporte de pessoas. Quando ondas fortes ou tempestades suspendem essas viagens, a comunidade enfrenta falta de itens básicos.

Quem precisa de atendimento médico especializado ou emergências que exigem acesso a serviços de outras ilhas fica vulnerável até a situação melhorar.

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