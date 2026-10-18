"Tirar o maior bem do maior mal": a reflexão de Machado de Assis sobre a arte de viver - Foto: Reprodução

Um trecho do romance Iaiá Garcia, escrito por Machado de Assis e publicado em 1878, é lembrado como um guia prático para lidar com perdas e contratempos. Dita pelo personagem Sr. Antunes, a frase resume uma filosofia de vida que combina aceitação e ação diante das dificuldades.

No terceiro capítulo da obra, o personagem defende que bons e maus momentos caminham sempre juntos na existência humana. Segundo essa lógica, cabe à pessoa buscar o melhor proveito possível mesmo nas situações mais adversas.

O que diz o personagem Sr. Antunes

O Sr. Antunes, pai de família marcado por dificuldades financeiras e afetivas, apresenta no diálogo uma visão madura dos reveses da vida. Para ele, não existe saída mágica para o sofrimento, mas há uma maneira inteligente de atravessá-lo.

A máxima que resume esse raciocínio ficou conhecida por condensar, em poucas palavras, uma postura ativa diante da adversidade: tirar proveito até da pior circunstância, sem fingir que ela não dói. Machado de Assis não propõe negar a dor, mas transformá-la em ponto de partida para crescer.

Semelhanças com a filosofia estoica

A ideia expressa pelo personagem se aproxima de um princípio difundido pelos antigos filósofos estoicos. Para essa corrente de pensamento, as pessoas não controlam tudo o que acontece ao redor, mas controlam integralmente a própria reação diante dos fatos.

Essa aproximação entre a literatura machadiana e a tradição filosófica reforça que converter sofrimento em amadurecimento depende de disciplina interna. Não é dom raro nem traço de personalidade: é prática que pode ser desenvolvida com repetição e atenção aos próprios pensamentos diante da crise.

Como aplicar a lição no dia a dia

Trabalho, relacionamentos e imprevistos financeiros testam essa capacidade de encontrar aprendizado nas dificuldades. Cada obstáculo pode trazer uma lição, que só aparece para quem se dispõe a observá-lo com calma.

Concentrar a energia no que depende da própria vontade é um dos caminhos práticos sugeridos por essa visão de mundo. Encarar cada dificuldade como um teste de paciência e substituir a queixa pela busca de soluções completam esse conjunto de atitudes.

Uma visão sem ilusões sobre a vida

O diálogo protagonizado pelo Sr. Antunes não promete proteção contra decepções nem finais felizes garantidos. A proposta é outra: toda experiência ruim deixa um ensinamento, desde que seja analisada com frieza e sem desespero.

Antes de ser publicado em livro, Iaiá Garcia circulou como folhetim, em capítulos publicados no jornal da época — formato comum entre os romances machadianos daquele período.

Mais de um século depois de escrito, o raciocínio do Sr. Antunes continua servindo como lembrete de que a forma como alguém reage a uma perda pesa tanto quanto a própria perda.