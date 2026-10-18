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Reflexão

"Tirar o maior bem do maior mal": a reflexão de Machado de Assis sobre a arte de viver

A frase resume uma filosofia de vida.

João V. Valença

18/10/2026 - 15h01
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Um trecho do romance Iaiá Garcia, escrito por Machado de Assis e publicado em 1878, é lembrado como um guia prático para lidar com perdas e contratempos. Dita pelo personagem Sr. Antunes, a frase resume uma filosofia de vida que combina aceitação e ação diante das dificuldades.

No terceiro capítulo da obra, o personagem defende que bons e maus momentos caminham sempre juntos na existência humana. Segundo essa lógica, cabe à pessoa buscar o melhor proveito possível mesmo nas situações mais adversas.

O que diz o personagem Sr. Antunes

O Sr. Antunes, pai de família marcado por dificuldades financeiras e afetivas, apresenta no diálogo uma visão madura dos reveses da vida. Para ele, não existe saída mágica para o sofrimento, mas há uma maneira inteligente de atravessá-lo.

A máxima que resume esse raciocínio ficou conhecida por condensar, em poucas palavras, uma postura ativa diante da adversidade: tirar proveito até da pior circunstância, sem fingir que ela não dói. Machado de Assis não propõe negar a dor, mas transformá-la em ponto de partida para crescer.

Semelhanças com a filosofia estoica

A ideia expressa pelo personagem se aproxima de um princípio difundido pelos antigos filósofos estoicos. Para essa corrente de pensamento, as pessoas não controlam tudo o que acontece ao redor, mas controlam integralmente a própria reação diante dos fatos.

Essa aproximação entre a literatura machadiana e a tradição filosófica reforça que converter sofrimento em amadurecimento depende de disciplina interna. Não é dom raro nem traço de personalidade: é prática que pode ser desenvolvida com repetição e atenção aos próprios pensamentos diante da crise.

Como aplicar a lição no dia a dia

Trabalho, relacionamentos e imprevistos financeiros testam essa capacidade de encontrar aprendizado nas dificuldades. Cada obstáculo pode trazer uma lição, que só aparece para quem se dispõe a observá-lo com calma.

Concentrar a energia no que depende da própria vontade é um dos caminhos práticos sugeridos por essa visão de mundo. Encarar cada dificuldade como um teste de paciência e substituir a queixa pela busca de soluções completam esse conjunto de atitudes.

Uma visão sem ilusões sobre a vida

O diálogo protagonizado pelo Sr. Antunes não promete proteção contra decepções nem finais felizes garantidos. A proposta é outra: toda experiência ruim deixa um ensinamento, desde que seja analisada com frieza e sem desespero.

Antes de ser publicado em livro, Iaiá Garcia circulou como folhetim, em capítulos publicados no jornal da época — formato comum entre os romances machadianos daquele período.

Mais de um século depois de escrito, o raciocínio do Sr. Antunes continua servindo como lembrete de que a forma como alguém reage a uma perda pesa tanto quanto a própria perda.

História

Homem de 62 anos mergulha para caçar lagostas e acaba dentro da boca de uma baleia

O incidente foi o único caso documentado de um mergulhador preso na boca de uma baleia gigante.

18/10/2026 17h59

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Michael Packard ficou preso por cerca de 40 segundos na boca de uma baleia jubarte durante um mergulho em busca de lagostas, em junho de 2021. O incidente foi o único caso documentado de um mergulhador preso na boca de uma baleia gigante, segundo informou a CNN Brasil.

O Ja'n J, barco batizado em homenagem aos filhos adolescentes de Packard, Jacob e Josiah, o levou naquele dia para uma segunda descida. Ao se aproximar do fundo do oceano, Packard foi atingido de repente por uma força colossal, parecida com um trem de carga.

Os primeiros segundos no interior da boca

Tudo escureceu ao seu redor enquanto a água desaparecia, e packard inicialmente supôs que um tubarão o havia atacado, mas logo percebeu que nenhuma mordida o tinha perfurado. Seu corpo foi comprimido por uma força titânica, enquanto ele agitava os braços contra as paredes duras e cavernosas da enorme cavidade bucal que envolvia seu tronco.

Com as pernas para fora, ele entendeu a situação: uma baleia jubarte o havia engolfado por completo, acidentalmente, durante sua busca por alimento. O impacto inicial havia deslocado seu regulador de oxigênio, e quando conseguiu reposicioná-lo, Packard bateu nas paredes da cavidade para tentar fazer o animal soltá-lo, mas não adiantou.

A biologia da baleia e o risco real

Esses cetáceos pesam até 40 toneladas e medem 18 metros de comprimento. Diferentemente do mito popular, as baleias-jubarte não caçam animais grandes. Elas se alimentam de presas minúsculas, como krill e plâncton, que sugam por meio de estruturas filtrantes chamadas placas de queratina, e essas placas retêm apenas organismos microscópicos.

Packard conhecia essa característica anatômica e compreendeu que a baleia não conseguiria engoli-lo. Ainda assim, entrou em pânico ao sentir a língua enorme pulsar por todo o corpo, contraindo-se e soltando-se repetidamente. Era como estar dentro de uma criatura viva que tentava devorá-lo, embora soubesse que não corria o risco de ser digerido.

Despedidas mentais e libertação súbita

Dominado pelo terror, ele calculava que teria apenas 45 minutos de ar antes de sufocar. Pensou nos filhos e na mãe, imaginando como a notícia de sua morte devastaria as pessoas que amava e lhe tiraria a chance de ser o pai que sempre desejou ser.

A baleia expeliu o marinheiro em um enorme jato de água após aproximadamente 40 segundos de aprisionamento. Seu colega de tripulação e outro marinheiro que estava por perto testemunharam a cena. Packard voltou ao barco, onde caiu em lágrimas, ainda em choque, e gritou de dor no joelho.

Dica caseira

O erro ao ligar a árvore de Natal que pode sobrecarregar a instalação elétrica

Em 2023, incêndios por sobrecarga elétrica provocaram 421 ocorrências e 35 mortes.

18/10/2026 17h15

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Foto: Letícia Alvares/Pexels

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Concentrar a árvore de Natal, a televisão e outros aparelhos numa única tomada pode sobrecarregar a instalação elétrica. Quando vários plugues compartilham o mesmo benjamim, a corrente ultrapassa o limite suportado pela fiação, aquece os fios e pode derreter o plástico do adaptador.

O superaquecimento dos condutores danifica o isolamento interno e pode criar condições para curtos-circuitos de alta intensidade. Em ambientes fechados, como salas de estar, materiais decorativos inflamáveis aumentam o risco de incêndio. Equipamentos sensíveis ligados ao mesmo ponto também podem sofrer danos irreversíveis com variações bruscas de corrente.

Por que as tomadas sobrecarregadas aquecem

A passagem contínua de eletricidade acima da capacidade dos condutores transforma energia em calor desnecessário. Esse processo degrada o isolamento dos fios internos, expondo os componentes energizados e criando o risco de faíscas perigosas que podem inflamar papéis, tecidos e ramos de árvore próximos.

Em 2023, incêndios por sobrecarga elétrica provocaram 421 ocorrências e 35 mortes. As residências concentram quase metade dos acidentes elétricos, e mais de 80% deles resultam em mortes. Em São Paulo, os casos de incêndio subiram 60%, e o mau uso de benjamins está entre as principais causas.

A solução: distribuir a carga elétrica

Distribuir os aparelhos por diferentes tomadas da sala, em vez de concentrá-los num único ponto, distribui a carga pela fiação da casa. E ajuda a manter a temperatura controlada durante o funcionamento contínuo das luzes e dos equipamentos.

Réguas de proteção com disjuntor interno oferecem segurança adicional: desligam automaticamente quando detectam anomalias na corrente e protegem a instalação elétrica e os aparelhos conectados.

A seção mínima do condutor para tomada é de 2,5 mm², que suporta corrente de 21 A. Usar filtro de linha com disjuntor oferece mais segurança do que o benjamim tradicional para distribuir a carga, reduzindo os riscos de sobrecarga e de danos irreversíveis à rede elétrica residencial.

Como escolher enfeites seguros

Adquirir luzes com certificação oficial garante que os condutores atendem aos requisitos de segurança. Produtos de procedência duvidosa costumam ter fios finos demais, mais suscetíveis a rompimentos e à oxidação com o uso contínuo, o que aumenta o risco de falhas na rede elétrica.

Os modelos com tecnologia LED esquentam menos e consomem menos energia, reduzindo a sobrecarga total da instalação. Antes de montar a decoração, revise as condições das tomadas — se notar fios desencapados ou espelhos amarelados pelo calor, providencie o conserto com um profissional qualificado.

Desligar todos os enfeites luminosos antes de dormir ou ao se ausentar do imóvel preserva os circuitos. Isso reduz a conta de luz e protege a residência contra problemas elétricos durante as festas.

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