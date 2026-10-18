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Reflexão

"O verdadeiro saber" começa por reconhecer os próprios limites, segundo Confúcio

Reflexão aparece nas Analectas.

João V. Valença

18/10/2026 - 14h27
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Para Confúcio, a verdadeira sabedoria não consistia em ter respostas para tudo, mas em reconhecer com clareza o que se conhece e os limites do próprio entendimento. Essa reflexão aparece nas Analectas, compilação de diálogos e ensinamentos reunidos pelos discípulos após a morte do filósofo.

Confúcio dirigiu a um de seus alunos, Zilu, a frase que resume essa ideia: "Saber que se sabe o que se sabe, e saber que não se sabe o que não se sabe — nisso consiste o verdadeiro conhecimento".

A formulação pode soar repetitiva à primeira leitura, mas afirma que o conhecimento autêntico exige reconhecer com clareza onde termina a própria compreensão.

A vida e a influência de Confúcio na filosofia oriental

Confúcio nasceu em 551 a.C., no estado de Lu, território que hoje faz parte da província chinesa de Shandong, e morreu em 479 a.C. Viveu durante o período de Primavera e Outono, marcado por instabilidade política e competição entre governantes regionais pelo poder.

Confúcio foi um dos primeiros mestres chineses a ampliar o acesso à educação e a profissionalizar o ensino. Seus ensinamentos influenciaram profundamente a cultura da região e se espalharam por toda a Ásia oriental. Durante séculos, moldaram os princípios éticos, morais e sociais do confucionismo — tradição que marcou a vida intelectual e política da região.

Confúcio e Sócrates: duas tradições sobre os limites do saber

A reflexão de Confúcio sobre o conhecimento se aproxima de uma das ideias mais famosas da filosofia ocidental: a máxima socrática "só sei que nada sei". As duas formulações têm particularidades próprias, mas tratam da relação entre conhecimento e consciência dos próprios limites.

Nos dois casos, reconhecer que não se tem todas as respostas é o ponto de partida para examinar as próprias crenças e aprofundar a compreensão.

Para Sócrates, reconhecer a própria ignorância era o caminho para abandonar opiniões falsas e buscar o conhecimento verdadeiro. Confúcio, por sua vez, exigia identificar com precisão o que se sabe e o que não se sabe, e ambos partiam da humildade intelectual como fundamento da sabedoria.

Como a tomada de consciência da ignorância abre caminho para o verdadeiro conhecimento

Ao reconhecer que não sabe algo, a pessoa abandona as opiniões superficiais que carrega e fica livre para buscar respostas genuínas. Segundo Sócrates, a maioria das pessoas confunde opinião com conhecimento: acredita saber porque ouve algo repetido ou porque está acostumada com uma ideia.

Opinião e conhecimento não são a mesma coisa, e a opinião é particular e frágil, enquanto o conhecimento verdadeiro é universal e sólido.

A consciência da própria ignorância funciona como ponto de partida. Quando alguém admite não saber, sua mente fica aberta para questionar, investigar e descobrir. Sem esse reconhecimento, a pessoa fica presa a falsas certezas e não encontra motivação para buscar uma compreensão melhor.

Por isso, para Sócrates, saber que não se sabe é muito melhor do que saber mal — é o primeiro passo real rumo à verdade.

A filosofia como disciplina interior: o que ambos os filósofos compartilhavam além das palavras

Para Sócrates e Confúcio, a filosofia é uma atitude diante da vida, não apenas um sistema de ideias ou um conjunto de respostas prontas. Ela exige lucidez para distinguir o que foi realmente compreendido do que apenas se repete sem pensar, assim como a verdade da ilusão de verdade.

Essa distinção transforma a forma como a pessoa age e se relaciona com o mundo. Para ambos, essa transformação nasce da humildade intelectual, e o verdadeiro filósofo não é quem se apressa em responder tudo, mas quem aprende a se colocar em ordem diante da verdade.

Essa disciplina interior — o ajuste constante de si mesmo para se alinhar com o real — é o que faz a filosofia valer a pena, em qualquer civilização ou época.

Se Sócrates diz que sabe que nada sabe, como ele consegue questionar as pessoas e mostrar que estão erradas?

A resposta está em uma distinção importante: Sócrates não afirma que nada sabe de forma absoluta. Ele diz que não pode ter certeza total sobre nada, mas pode estar confiante a respeito de algumas coisas. Além disso, o conhecimento que reconhece ter é diferente daquele das autoridades que questiona.

Ao interrogar alguém que afirma ser sábio, Sócrates não usa um sistema completo de conhecimento. Usa a capacidade de identificar incoerências e contradições nas opiniões alheias. Expor o erro não exige que ele conheça tudo, mas que reconheça quando alguém confundiu opinião com verdade e esteja genuinamente disposto a buscar, junto com essa pessoa, uma resposta melhor.

História

Homem de 62 anos mergulha para caçar lagostas e acaba dentro da boca de uma baleia

O incidente foi o único caso documentado de um mergulhador preso na boca de uma baleia gigante.

18/10/2026 17h59

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Michael Packard ficou preso por cerca de 40 segundos na boca de uma baleia jubarte durante um mergulho em busca de lagostas, em junho de 2021. O incidente foi o único caso documentado de um mergulhador preso na boca de uma baleia gigante, segundo informou a CNN Brasil.

O Ja'n J, barco batizado em homenagem aos filhos adolescentes de Packard, Jacob e Josiah, o levou naquele dia para uma segunda descida. Ao se aproximar do fundo do oceano, Packard foi atingido de repente por uma força colossal, parecida com um trem de carga.

Os primeiros segundos no interior da boca

Tudo escureceu ao seu redor enquanto a água desaparecia, e packard inicialmente supôs que um tubarão o havia atacado, mas logo percebeu que nenhuma mordida o tinha perfurado. Seu corpo foi comprimido por uma força titânica, enquanto ele agitava os braços contra as paredes duras e cavernosas da enorme cavidade bucal que envolvia seu tronco.

Com as pernas para fora, ele entendeu a situação: uma baleia jubarte o havia engolfado por completo, acidentalmente, durante sua busca por alimento. O impacto inicial havia deslocado seu regulador de oxigênio, e quando conseguiu reposicioná-lo, Packard bateu nas paredes da cavidade para tentar fazer o animal soltá-lo, mas não adiantou.

A biologia da baleia e o risco real

Esses cetáceos pesam até 40 toneladas e medem 18 metros de comprimento. Diferentemente do mito popular, as baleias-jubarte não caçam animais grandes. Elas se alimentam de presas minúsculas, como krill e plâncton, que sugam por meio de estruturas filtrantes chamadas placas de queratina, e essas placas retêm apenas organismos microscópicos.

Packard conhecia essa característica anatômica e compreendeu que a baleia não conseguiria engoli-lo. Ainda assim, entrou em pânico ao sentir a língua enorme pulsar por todo o corpo, contraindo-se e soltando-se repetidamente. Era como estar dentro de uma criatura viva que tentava devorá-lo, embora soubesse que não corria o risco de ser digerido.

Despedidas mentais e libertação súbita

Dominado pelo terror, ele calculava que teria apenas 45 minutos de ar antes de sufocar. Pensou nos filhos e na mãe, imaginando como a notícia de sua morte devastaria as pessoas que amava e lhe tiraria a chance de ser o pai que sempre desejou ser.

A baleia expeliu o marinheiro em um enorme jato de água após aproximadamente 40 segundos de aprisionamento. Seu colega de tripulação e outro marinheiro que estava por perto testemunharam a cena. Packard voltou ao barco, onde caiu em lágrimas, ainda em choque, e gritou de dor no joelho.

Dica caseira

O erro ao ligar a árvore de Natal que pode sobrecarregar a instalação elétrica

Em 2023, incêndios por sobrecarga elétrica provocaram 421 ocorrências e 35 mortes.

18/10/2026 17h15

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Foto: Letícia Alvares/Pexels

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Concentrar a árvore de Natal, a televisão e outros aparelhos numa única tomada pode sobrecarregar a instalação elétrica. Quando vários plugues compartilham o mesmo benjamim, a corrente ultrapassa o limite suportado pela fiação, aquece os fios e pode derreter o plástico do adaptador.

O superaquecimento dos condutores danifica o isolamento interno e pode criar condições para curtos-circuitos de alta intensidade. Em ambientes fechados, como salas de estar, materiais decorativos inflamáveis aumentam o risco de incêndio. Equipamentos sensíveis ligados ao mesmo ponto também podem sofrer danos irreversíveis com variações bruscas de corrente.

Por que as tomadas sobrecarregadas aquecem

A passagem contínua de eletricidade acima da capacidade dos condutores transforma energia em calor desnecessário. Esse processo degrada o isolamento dos fios internos, expondo os componentes energizados e criando o risco de faíscas perigosas que podem inflamar papéis, tecidos e ramos de árvore próximos.

Em 2023, incêndios por sobrecarga elétrica provocaram 421 ocorrências e 35 mortes. As residências concentram quase metade dos acidentes elétricos, e mais de 80% deles resultam em mortes. Em São Paulo, os casos de incêndio subiram 60%, e o mau uso de benjamins está entre as principais causas.

A solução: distribuir a carga elétrica

Distribuir os aparelhos por diferentes tomadas da sala, em vez de concentrá-los num único ponto, distribui a carga pela fiação da casa. E ajuda a manter a temperatura controlada durante o funcionamento contínuo das luzes e dos equipamentos.

Réguas de proteção com disjuntor interno oferecem segurança adicional: desligam automaticamente quando detectam anomalias na corrente e protegem a instalação elétrica e os aparelhos conectados.

A seção mínima do condutor para tomada é de 2,5 mm², que suporta corrente de 21 A. Usar filtro de linha com disjuntor oferece mais segurança do que o benjamim tradicional para distribuir a carga, reduzindo os riscos de sobrecarga e de danos irreversíveis à rede elétrica residencial.

Como escolher enfeites seguros

Adquirir luzes com certificação oficial garante que os condutores atendem aos requisitos de segurança. Produtos de procedência duvidosa costumam ter fios finos demais, mais suscetíveis a rompimentos e à oxidação com o uso contínuo, o que aumenta o risco de falhas na rede elétrica.

Os modelos com tecnologia LED esquentam menos e consomem menos energia, reduzindo a sobrecarga total da instalação. Antes de montar a decoração, revise as condições das tomadas — se notar fios desencapados ou espelhos amarelados pelo calor, providencie o conserto com um profissional qualificado.

Desligar todos os enfeites luminosos antes de dormir ou ao se ausentar do imóvel preserva os circuitos. Isso reduz a conta de luz e protege a residência contra problemas elétricos durante as festas.

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