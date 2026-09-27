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Exploração na Groenlândia

Cientistas perfuram o gelo da Groenlândia e descobrem que estrutura de 8,7 metros sumiu

Perfurações feitas por uma equipe da Universidade de Hokkaido detectaram perda de 8,7 metros de espessura ao longo de 13 anos

Henrique Cesaretti

27/09/2026 - 09h01
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Uma camada de gelo na Groenlândia perdeu 8,7 metros de espessura ao longo de 13 anos, entre 2012 e 2025, segundo perfurações feitas por uma equipe da Universidade de Hokkaido. O estudo, publicado no Journal of Glaciology, analisa a região de Qaanaaq, no noroeste da Groenlândia.

A altura perdida equivale à de um prédio de três andares. O ritmo da perda aumentou durante o período analisado, enquanto verões progressivamente mais quentes impediram que a neve acumulada compensasse o gelo derretido. O grupo liderado pelo professor Shin Sugiyama não se limitou a imagens de satélite.

Também cravou estacas de medição em seis pontos distintos da capa de gelo. Sistemas de GPS acompanharam as variações de altura ano após ano. Durante a pandemia de COVID-19, pesquisadores internacionais não conseguiram se deslocar até o local, mas moradores da Groenlândia continuaram coletando dados e mantiveram a série histórica.

1. As estacas cravadas no gelo

Seis pontos da geleira receberam hastes de medição fixadas diretamente na superfície congelada. Essa técnica permite registrar a perda de espessura com um nível de detalhe que nenhum satélite consegue reproduzir sozinho.

O monitoramento direto se tornou peça central do estudo porque revela diferenças conforme a altitude de cada ponto. Áreas mais baixas mostraram retração mais acentuada do que trechos situados em cotas elevadas.

2. O GPS que rastreou a altura

Além das estacas, aparelhos de GPS registraram a variação de altura da superfície ao longo dos 13 anos analisados. Essa combinação de métodos deu à pesquisa uma precisão pouco comum para estudos glaciológicos de longo prazo.

Estações espalhadas por diversos pontos também mediram a temperatura do ar em centenas de locais. Juntos, esses registros ajudaram a explicar por que certas partes da geleira derretem mais rápido que outras.

3. Os 2.000 metros cúbicos de água

Os cálculos da equipe apontam que o gelo perdido gerou aproximadamente 2 bilhões de metros cúbicos de água. Essa quantidade equivaleria a cobrir toda a área estudada com uma camada líquida de aproximadamente oito metros de profundidade.

O volume dá dimensão real ao que os números de espessura só sugerem em teoria. Transformar gelo sólido nessa escala em água líquida altera o equilíbrio de massa de toda a região no noroeste da Groenlândia.

4. O papel dos verões mais quentes

Verões cada vez mais quentes impediram que a neve acumulada compensasse o volume de gelo perdido por fusão. Esse desequilíbrio entre acúmulo e derretimento explica a retração observada durante o período.

Em pontos de menor altitude, o fluxo do glaciar também perdeu velocidade. Assim, menos gelo das partes superiores chega para repor o que desaparece na base.

5. O escurecimento causado por micro-organismos

Em altitudes intermediárias, o grupo de pesquisa acredita que micro-organismos presentes no gelo contribuem para o processo. Eles escurecem a superfície, que passa a absorver uma parcela maior da radiação solar recebida.

Esse mecanismo se soma ao aquecimento do ar como explicação para a perda acelerada em certas faixas do território. A combinação de fatores ajuda a entender por que o derretimento não é uniforme em toda a extensão estudada.

6. Mais de um século de retração

A região de Qaanaaq perde gelo há mais de um século, embora durante boa parte desse período o processo tenha ocorrido em ritmo mais lento. Os glaciares e casquetes de gelo groenlandeses ocupam cerca de 4% de todo o território congelado da ilha. Mas responderam por aproximadamente 14% da perda de gelo registrada na Groenlândia entre 2018 e 2021.

Mesmo representando uma fração pequena da superfície total, essa parcela funciona como termômetro do que acontece em escala mais ampla. O registro de 13 anos preenche uma lacuna de dados que faltava para entender a região.

A pesquisa da Universidade de Hokkaido reforça que medições feitas diretamente no terreno seguem indispensáveis, mesmo na era dos satélites. Os dados coletados entre 2012 e 2025 já servem de base para novos trabalhos sobre o comportamento dos glaciares no noroeste da Groenlândia.

Curiosidades da Natureza

A maior ave do mundo tem presas de dinossauro; a menor mede só 5 cm e pesa 2 gramas

Uma pesa 70 quilos e é letal, a outra parece um inseto voando.

26/09/2026 17h03

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O zunzuncito pesa menos que uma moeda pequena, cabe na palma da mão e vive em Cuba. Já o casuar fica no outro extremo: essa ave enorme das florestas tropicais pesa mais de 70 quilos e possui garras que lembram as de dinossauros.

Essas duas espécies representam os extremos de tamanho no mundo das aves, cada qual adaptada para viver em condições bem distintas. Enquanto uma flutua entre flores com batidas de asas quase invisíveis, a outra atravessa a vegetação densa usando força bruta e pernas poderosas.

O menor pássaro do mundo cabe numa mão

O zunzuncito, também chamado de colibrí abeja, tem nome científico Mellisuga helenae e vive apenas em Cuba, onde ocupa bosques e áreas de vegetação rasteira. Um exemplar adulto mede entre 5 e 6 centímetros e pesa entre 1,6 e 2 gramas — o suficiente para parecer, à primeira vista, um inseto voando entre as flores.

Suas plumas iridescentes e o bater de asas em alta frequência permitem que ele permaneça suspenso no ar enquanto suga o néctar. Com isso, o zunzuncito atua como polinizador nos ecossistemas onde vive e transporta pólen de uma planta a outra.

Um gigante que não voa, mas impressiona pela força

No extremo contrário encontra-se o casuar, encontrado nas matas da Austrália, da Papua-Nova Guiné e de ilhas próximas. Incapaz de voar, o animal tem em compensação um porte físico avantajado, podendo alcançar 1,8 metro de altura e ultrapassar os 70 quilos de peso.

A garra central do casuar mede cerca de 12 centímetros e é comparada às garras de dinossauros extintos. Ela serve como arma quando o animal se sente ameaçado.

Diante de perigo, ele aplica chutes rápidos com as pernas fortes. Casos assim são raros, mas quando acontecem — geralmente quando alguém se aproxima demais do animal — podem resultar em lesões sérias.

Um papel ecológico além da fama de perigosa

Apesar do temperamento defensivo, o casuar cumpre função essencial nas florestas onde vive. Como se alimenta de frutos, a ave dispersa sementes das quais várias árvores tropicais dependem para se reproduzir.

A ave também se desloca a quase 50 km/h em terra firme e nada bem o suficiente para atravessar rios, o que facilita seu deslocamento pela vegetação densa das matas onde habita.

Duas estratégias opostas de sobrevivência

O zunzuncito sobrevive pela leveza e pela agilidade no ar, enquanto o casuar aposta em massa corporal e capacidade de defesa física. Uma pesa menos que uma moeda pequena; a outra ultrapassa a marca dos 70 quilos sem nunca decolar do chão.

Cada uma dessas aves ocupa um nicho ecológico próprio, moldado por milhões de anos de adaptação ao ambiente em que vive. A distância entre os 2 gramas do colibrí cubano e o peso do gigante das florestas tropicais mostra o quanto a evolução das aves pode variar dentro do mesmo grupo animal.

Explicação científica

Desviar o olhar durante uma conversa pode revelar algo sobre você, segundo a psicologia

Psicologia revela o motivo desse comportamento

26/09/2026 15h44

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Foto: Vitaly Gariev/Pexels

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Quando alguém desvia o olhar durante uma conversa, é fácil pensar em desonestidade ou falta de interesse. A psicologia, porém, revela que esse comportamento tão comum nas interações cotidianas tem explicações bem mais complexas do que imaginamos. Os olhos funcionam como janelas de processos mentais profundos, muito além de qualquer tentativa de enganar.

O contato visual equilibra de forma delicada a vulnerabilidade pessoal com a atenção dirigida à outra pessoa — e esse equilíbrio muda conforme o papel de cada um na conversa. Compreender o que está por trás desses gestos silenciosos melhora significativamente as habilidades sociais e permite interpretar a natureza humana com mais precisão.

O padrão por trás do desvio de olhar

Pesquisas científicas revelam um padrão claro no comportamento: as pessoas mantêm contato visual em 70% do tempo enquanto escutam, mas esse índice cai para 30% quando falam. Essa redução não sinaliza desonestidade — ela reflete, na verdade, uma necessidade cognitiva real e bem documentada.

Desviar o olhar permite ao cérebro se desconectar do estímulo visual externo, liberando recursos mentais para acessar memórias ou processar conceitos mais complexos. O gesto responde frequentemente a uma sobrecarga cognitiva em vez de uma estratégia de ocultamento. Ansiedade social e timidez também influenciam essa conduta, já que algumas pessoas acham difícil sustentar o contato visual contínuo.

Além do contato visual: o corpo inteiro fala

A comunicação não verbal vai muito além dos olhos e abrange outros canais: postura, manejo do espaço pessoal, gestos e paralenguagem — este último entendido como tom e ritmo de voz. Cada mensagem física complementa ou altera a interpretação do que alguém expressa verbalmente. O cérebro processa essas sinalizações constantemente, na maioria das vezes sem consciência.

A origem evolutiva dessa sensibilidade à falta de contato visual está na necessidade de coesão dentro dos grupos sociais.

A cultura redefine completamente o significado do contato visual, e no mundo ocidental, manter o olhar representa honestidade e atenção plena. Em diversas culturas asiáticas, um contato visual prolongado é considerado desrespeitoso ou até ameaçador. Essas variações mostram por que analisar o comportamento alheio exige considerar fatores individuais e contextuais, jamais um julgamento apressado.

Lendo corretamente o silêncio do corpo

O mundo digital atual, onde as interações presenciais escasseiam, torna necessário o aprendizado desses códigos comportamentais. O corpo comunica antes mesmo da articulação de qualquer palavra, razão pela qual a atenção ao lenguagem silencioso é indispensável nos vínculos interpessoais.

A próxima vez que alguém evite o encontro visual durante uma conversa, considere a possibilidade de um processo mental ativo ou uma característica cultural antes de qualquer julgamento apressado.

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