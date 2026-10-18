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Reflexão

Clóvis de Barros Filho explica por que a vida precisa ser mais do que pagar boletos

Ele identifica a alegria como um intervalo específico.

João V. Valença

18/10/2026 - 19h00
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Há momentos na vida que parecem durar menos do que gostaríamos — aqueles instantes tão intensos que desejamos congelá-los. O filósofo e professor Clóvis de Barros Filho transformou essa experiência comum em uma reflexão sobre o que realmente move nossas escolhas diárias.

Ele identifica a alegria como esse intervalo específico, aquele fragmento de tempo vivido com tanta plenitude que despertamos o desejo de interromper seu curso. Diferentemente da felicidade — que é mais duradoura e depende de um projeto maior — a alegria é fugaz, intensa e se concentra numa única experiência.

O que distingue alegria de felicidade

Confundimos constantemente esses dois estados, e a felicidade exige construção, planejamento e continuidade na vida; ela é o resultado de um projeto pessoal duradouro. A alegria, em contraste, surge de repente, dispensa explicação lógica e desaparece rapidamente — mas deixa marcas profundas.

Compreender essa diferença muda a forma como interpretamos nossa satisfação pessoal. Enquanto perseguimos a felicidade como um alvo distante, perdemos centenas de oportunidades de reconhecer a alegria ao nosso redor. Isso explica por que tantos continuam insatisfeitos apesar de conquistas — estão buscando a resposta errada.

O ciclo que sufoca a própria vida

A rotina absorve nossas horas sem deixar espaço para questionar seu significado real. Trabalha-se, paga-se contas, cumprem-se obrigações — mas para quê? Se o salário inteiro desaparece em despesas fixas, nunca sobra tempo livre, viagem ou descanso genuíno, o labor se torna um fim em si mesmo, não um meio.

Clóvis de Barros Filho aponta exatamente esse ponto crítico: quando a renda só cobre despesas, a rotina vira uma engrenagem sem volta. A vida fica reduzida a transações e cronogramas, sem espaço para os instantes que dão sentido a tudo isso. Nessa dinâmica, a alegria desaparece porque nunca há permissão para vivê-la.

Reconhecer a alegria redefine prioridades

Notar esses momentos de prazer genuíno reorganiza o modo como alguém estrutura sua rotina. Deixa de fazer sentido apenas cumprir obrigações; passa a importar reservar tempo para experiências que preenchem emocionalmente. Isso não quer dizer negligenciar responsabilidades financeiras ou profissionais, mas buscar um ponto de equilíbrio real.

Existem pessoas que aprendem a captar alegria mesmo em doses pequenas — um café tranquilo, uma conversa com alguém importante, alguns minutos sem pressa. Essa prática torna a vida menos pesada enquanto mantém as contas pagas e os compromissos cumpridos.

Um debate que ressurge nos tempos atuais

Questões sobre propósito, bem-estar e sentido existencial ganham cada vez mais visibilidade, especialmente entre quem sente que apenas sobrevive. Reflexões como as do filósofo trazem esse debate para fora do jargão autoajuda, tornando-o acessível e prático.

A sugestão que ele deixa é simples: viver atento aos bons instantes porque são eles que justificam tudo o mais. Não se trata de hedonismo irresponsável, mas de reconhecer que financiar uma vida inteira significa também financiar os momentos que a tornam digna de ser vivida.

Dica caseira

O erro ao ligar a árvore de Natal que pode sobrecarregar a instalação elétrica

Em 2023, incêndios por sobrecarga elétrica provocaram 421 ocorrências e 35 mortes.

18/10/2026 17h15

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Foto: Letícia Alvares/Pexels

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Concentrar a árvore de Natal, a televisão e outros aparelhos numa única tomada pode sobrecarregar a instalação elétrica. Quando vários plugues compartilham o mesmo benjamim, a corrente ultrapassa o limite suportado pela fiação, aquece os fios e pode derreter o plástico do adaptador.

O superaquecimento dos condutores danifica o isolamento interno e pode criar condições para curtos-circuitos de alta intensidade. Em ambientes fechados, como salas de estar, materiais decorativos inflamáveis aumentam o risco de incêndio. Equipamentos sensíveis ligados ao mesmo ponto também podem sofrer danos irreversíveis com variações bruscas de corrente.

Por que as tomadas sobrecarregadas aquecem

A passagem contínua de eletricidade acima da capacidade dos condutores transforma energia em calor desnecessário. Esse processo degrada o isolamento dos fios internos, expondo os componentes energizados e criando o risco de faíscas perigosas que podem inflamar papéis, tecidos e ramos de árvore próximos.

Em 2023, incêndios por sobrecarga elétrica provocaram 421 ocorrências e 35 mortes. As residências concentram quase metade dos acidentes elétricos, e mais de 80% deles resultam em mortes. Em São Paulo, os casos de incêndio subiram 60%, e o mau uso de benjamins está entre as principais causas.

A solução: distribuir a carga elétrica

Distribuir os aparelhos por diferentes tomadas da sala, em vez de concentrá-los num único ponto, distribui a carga pela fiação da casa. E ajuda a manter a temperatura controlada durante o funcionamento contínuo das luzes e dos equipamentos.

Réguas de proteção com disjuntor interno oferecem segurança adicional: desligam automaticamente quando detectam anomalias na corrente e protegem a instalação elétrica e os aparelhos conectados.

A seção mínima do condutor para tomada é de 2,5 mm², que suporta corrente de 21 A. Usar filtro de linha com disjuntor oferece mais segurança do que o benjamim tradicional para distribuir a carga, reduzindo os riscos de sobrecarga e de danos irreversíveis à rede elétrica residencial.

Como escolher enfeites seguros

Adquirir luzes com certificação oficial garante que os condutores atendem aos requisitos de segurança. Produtos de procedência duvidosa costumam ter fios finos demais, mais suscetíveis a rompimentos e à oxidação com o uso contínuo, o que aumenta o risco de falhas na rede elétrica.

Os modelos com tecnologia LED esquentam menos e consomem menos energia, reduzindo a sobrecarga total da instalação. Antes de montar a decoração, revise as condições das tomadas — se notar fios desencapados ou espelhos amarelados pelo calor, providencie o conserto com um profissional qualificado.

Desligar todos os enfeites luminosos antes de dormir ou ao se ausentar do imóvel preserva os circuitos. Isso reduz a conta de luz e protege a residência contra problemas elétricos durante as festas.

Reflexão

Pepe Mujica: "Pobre não é quem tem pouco, mas quem precisa cada vez mais"

O discurso consta nos registros oficiais do Ministério das Relações Exteriores do Uruguai.

18/10/2026 16h48

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O ex-presidente uruguaio Pepe Mujica participou da Rio+20, conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012, e, em seu discurso, evitou se ater a metas técnicas.

No lugar delas, levantou uma questão que atravessaria fronteiras: a verdadeira pobreza não mora na falta de dinheiro, mas na ganância infinita e no desejo incessante de mais.

O discurso, cuja transcrição consta nos registros oficiais do Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, questionava o padrão de consumo das economias ricas. Nele, Mujica indagou qual seria o impacto sobre o planeta caso os lares indianos passassem a ter a mesma quantidade de automóveis que os lares alemães.

Para ele, a pergunta expunha um problema político, não apenas ecológico. Os recursos do planeta não comportam replicar em escala global o padrão de consumo das nações mais ricas.

A ideia de Mujica também aparece em filósofos antigos

Epicuro, Sêneca e os povos aimarás dos Andes já haviam chegado à mesma conclusão séculos antes, e o ex-presidente os citava abertamente, sem reivindicar originalidade para seu argumento. Nas Cartas a Lucílio, Sêneca já defendia, em latim, que a condição de pobre cabe a quem deseja mais, e não a quem possui menos — ideia registrada na expressão "non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est".

Sêneca recorria a Epicuro para afirmar que a pobreza vivida com alegria merecia respeito. O mérito de Mujica foi trazer essa reflexão secular para dentro de uma cúpula de chefes de Estado, tratando a moderação como escolha cultural e não como carência. Transformou uma lição de séculos em questão urgente de política ambiental e qualidade de vida.

O preço oculto em cada compra

Para Mujica, cada produto adquirido representa horas de trabalho — fragmentos da própria vida gastos para pagá-lo. Ele lembrou que trabalhadores conquistaram a jornada de oito horas e que, em alguns lugares, já discutiam reduzir para seis.

O problema é que boa parte desse tempo livre acaba sendo usada num segundo emprego, apenas para quitar financiamentos de carro, moto e outras prestações.

Esse dilema aparece na rotina de quem enfrenta trens lotados na Baixada e horas de engarrafamento na Avenida Brasil para fechar o mês. Um dia, a pessoa percebe ter envelhecido perseguindo posses, sem ter vivido de fato.

A reflexão não é um convite para abandonar o trabalho, mas para questionar o propósito de tanto esforço. O consumo sem limite transforma um desejo que nunca se satisfaz em trabalho que nunca termina. Mujica morreu em maio de 2025, mas sua crítica ao consumismo permanece relevante.

O que essa ideia ainda move

A definição de Mujica ecoa nas discussões atuais sobre comprar com critério e trocar o acúmulo por tempo livre.

A felicidade humana — primeiro elemento do meio ambiente — resume-se no amor à terra, no cuidado com os filhos e no tempo com amigos, conforme ressaltou ao encerrar seu discurso. Ela não se mede pela quantidade de coisas guardadas em casa. Desde a Rio+20, a frase continua a provocar quem sente o peso do carnê e da hora extra.

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