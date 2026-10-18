Pepe Mujica: "Pobre não é quem tem pouco, mas quem precisa cada vez mais"

O ex-presidente uruguaio Pepe Mujica participou da Rio+20, conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012, e, em seu discurso, evitou se ater a metas técnicas.

No lugar delas, levantou uma questão que atravessaria fronteiras: a verdadeira pobreza não mora na falta de dinheiro, mas na ganância infinita e no desejo incessante de mais.

O discurso, cuja transcrição consta nos registros oficiais do Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, questionava o padrão de consumo das economias ricas. Nele, Mujica indagou qual seria o impacto sobre o planeta caso os lares indianos passassem a ter a mesma quantidade de automóveis que os lares alemães.

Para ele, a pergunta expunha um problema político, não apenas ecológico. Os recursos do planeta não comportam replicar em escala global o padrão de consumo das nações mais ricas.

A ideia de Mujica também aparece em filósofos antigos

Epicuro, Sêneca e os povos aimarás dos Andes já haviam chegado à mesma conclusão séculos antes, e o ex-presidente os citava abertamente, sem reivindicar originalidade para seu argumento. Nas Cartas a Lucílio, Sêneca já defendia, em latim, que a condição de pobre cabe a quem deseja mais, e não a quem possui menos — ideia registrada na expressão "non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est".

Sêneca recorria a Epicuro para afirmar que a pobreza vivida com alegria merecia respeito. O mérito de Mujica foi trazer essa reflexão secular para dentro de uma cúpula de chefes de Estado, tratando a moderação como escolha cultural e não como carência. Transformou uma lição de séculos em questão urgente de política ambiental e qualidade de vida.

O preço oculto em cada compra

Para Mujica, cada produto adquirido representa horas de trabalho — fragmentos da própria vida gastos para pagá-lo. Ele lembrou que trabalhadores conquistaram a jornada de oito horas e que, em alguns lugares, já discutiam reduzir para seis.

O problema é que boa parte desse tempo livre acaba sendo usada num segundo emprego, apenas para quitar financiamentos de carro, moto e outras prestações.

Esse dilema aparece na rotina de quem enfrenta trens lotados na Baixada e horas de engarrafamento na Avenida Brasil para fechar o mês. Um dia, a pessoa percebe ter envelhecido perseguindo posses, sem ter vivido de fato.

A reflexão não é um convite para abandonar o trabalho, mas para questionar o propósito de tanto esforço. O consumo sem limite transforma um desejo que nunca se satisfaz em trabalho que nunca termina. Mujica morreu em maio de 2025, mas sua crítica ao consumismo permanece relevante.

O que essa ideia ainda move

A definição de Mujica ecoa nas discussões atuais sobre comprar com critério e trocar o acúmulo por tempo livre.

A felicidade humana — primeiro elemento do meio ambiente — resume-se no amor à terra, no cuidado com os filhos e no tempo com amigos, conforme ressaltou ao encerrar seu discurso. Ela não se mede pela quantidade de coisas guardadas em casa. Desde a Rio+20, a frase continua a provocar quem sente o peso do carnê e da hora extra.