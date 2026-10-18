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Reflexão

Pepe Mujica: "Pobre não é quem tem pouco, mas quem precisa cada vez mais"

O discurso consta nos registros oficiais do Ministério das Relações Exteriores do Uruguai.

João V. Valença

18/10/2026 - 16h48
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O ex-presidente uruguaio Pepe Mujica participou da Rio+20, conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012, e, em seu discurso, evitou se ater a metas técnicas.

No lugar delas, levantou uma questão que atravessaria fronteiras: a verdadeira pobreza não mora na falta de dinheiro, mas na ganância infinita e no desejo incessante de mais.

O discurso, cuja transcrição consta nos registros oficiais do Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, questionava o padrão de consumo das economias ricas. Nele, Mujica indagou qual seria o impacto sobre o planeta caso os lares indianos passassem a ter a mesma quantidade de automóveis que os lares alemães.

Para ele, a pergunta expunha um problema político, não apenas ecológico. Os recursos do planeta não comportam replicar em escala global o padrão de consumo das nações mais ricas.

A ideia de Mujica também aparece em filósofos antigos

Epicuro, Sêneca e os povos aimarás dos Andes já haviam chegado à mesma conclusão séculos antes, e o ex-presidente os citava abertamente, sem reivindicar originalidade para seu argumento. Nas Cartas a Lucílio, Sêneca já defendia, em latim, que a condição de pobre cabe a quem deseja mais, e não a quem possui menos — ideia registrada na expressão "non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est".

Sêneca recorria a Epicuro para afirmar que a pobreza vivida com alegria merecia respeito. O mérito de Mujica foi trazer essa reflexão secular para dentro de uma cúpula de chefes de Estado, tratando a moderação como escolha cultural e não como carência. Transformou uma lição de séculos em questão urgente de política ambiental e qualidade de vida.

O preço oculto em cada compra

Para Mujica, cada produto adquirido representa horas de trabalho — fragmentos da própria vida gastos para pagá-lo. Ele lembrou que trabalhadores conquistaram a jornada de oito horas e que, em alguns lugares, já discutiam reduzir para seis.

O problema é que boa parte desse tempo livre acaba sendo usada num segundo emprego, apenas para quitar financiamentos de carro, moto e outras prestações.

Esse dilema aparece na rotina de quem enfrenta trens lotados na Baixada e horas de engarrafamento na Avenida Brasil para fechar o mês. Um dia, a pessoa percebe ter envelhecido perseguindo posses, sem ter vivido de fato.

A reflexão não é um convite para abandonar o trabalho, mas para questionar o propósito de tanto esforço. O consumo sem limite transforma um desejo que nunca se satisfaz em trabalho que nunca termina. Mujica morreu em maio de 2025, mas sua crítica ao consumismo permanece relevante.

O que essa ideia ainda move

A definição de Mujica ecoa nas discussões atuais sobre comprar com critério e trocar o acúmulo por tempo livre.

A felicidade humana — primeiro elemento do meio ambiente — resume-se no amor à terra, no cuidado com os filhos e no tempo com amigos, conforme ressaltou ao encerrar seu discurso. Ela não se mede pela quantidade de coisas guardadas em casa. Desde a Rio+20, a frase continua a provocar quem sente o peso do carnê e da hora extra.

História

Homem de 62 anos mergulha para caçar lagostas e acaba dentro da boca de uma baleia

O incidente foi o único caso documentado de um mergulhador preso na boca de uma baleia gigante.

18/10/2026 17h59

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Michael Packard ficou preso por cerca de 40 segundos na boca de uma baleia jubarte durante um mergulho em busca de lagostas, em junho de 2021. O incidente foi o único caso documentado de um mergulhador preso na boca de uma baleia gigante, segundo informou a CNN Brasil.

O Ja'n J, barco batizado em homenagem aos filhos adolescentes de Packard, Jacob e Josiah, o levou naquele dia para uma segunda descida. Ao se aproximar do fundo do oceano, Packard foi atingido de repente por uma força colossal, parecida com um trem de carga.

Os primeiros segundos no interior da boca

Tudo escureceu ao seu redor enquanto a água desaparecia, e packard inicialmente supôs que um tubarão o havia atacado, mas logo percebeu que nenhuma mordida o tinha perfurado. Seu corpo foi comprimido por uma força titânica, enquanto ele agitava os braços contra as paredes duras e cavernosas da enorme cavidade bucal que envolvia seu tronco.

Com as pernas para fora, ele entendeu a situação: uma baleia jubarte o havia engolfado por completo, acidentalmente, durante sua busca por alimento. O impacto inicial havia deslocado seu regulador de oxigênio, e quando conseguiu reposicioná-lo, Packard bateu nas paredes da cavidade para tentar fazer o animal soltá-lo, mas não adiantou.

A biologia da baleia e o risco real

Esses cetáceos pesam até 40 toneladas e medem 18 metros de comprimento. Diferentemente do mito popular, as baleias-jubarte não caçam animais grandes. Elas se alimentam de presas minúsculas, como krill e plâncton, que sugam por meio de estruturas filtrantes chamadas placas de queratina, e essas placas retêm apenas organismos microscópicos.

Packard conhecia essa característica anatômica e compreendeu que a baleia não conseguiria engoli-lo. Ainda assim, entrou em pânico ao sentir a língua enorme pulsar por todo o corpo, contraindo-se e soltando-se repetidamente. Era como estar dentro de uma criatura viva que tentava devorá-lo, embora soubesse que não corria o risco de ser digerido.

Despedidas mentais e libertação súbita

Dominado pelo terror, ele calculava que teria apenas 45 minutos de ar antes de sufocar. Pensou nos filhos e na mãe, imaginando como a notícia de sua morte devastaria as pessoas que amava e lhe tiraria a chance de ser o pai que sempre desejou ser.

A baleia expeliu o marinheiro em um enorme jato de água após aproximadamente 40 segundos de aprisionamento. Seu colega de tripulação e outro marinheiro que estava por perto testemunharam a cena. Packard voltou ao barco, onde caiu em lágrimas, ainda em choque, e gritou de dor no joelho.

Dica caseira

O erro ao ligar a árvore de Natal que pode sobrecarregar a instalação elétrica

Em 2023, incêndios por sobrecarga elétrica provocaram 421 ocorrências e 35 mortes.

18/10/2026 17h15

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Foto: Letícia Alvares/Pexels

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Concentrar a árvore de Natal, a televisão e outros aparelhos numa única tomada pode sobrecarregar a instalação elétrica. Quando vários plugues compartilham o mesmo benjamim, a corrente ultrapassa o limite suportado pela fiação, aquece os fios e pode derreter o plástico do adaptador.

O superaquecimento dos condutores danifica o isolamento interno e pode criar condições para curtos-circuitos de alta intensidade. Em ambientes fechados, como salas de estar, materiais decorativos inflamáveis aumentam o risco de incêndio. Equipamentos sensíveis ligados ao mesmo ponto também podem sofrer danos irreversíveis com variações bruscas de corrente.

Por que as tomadas sobrecarregadas aquecem

A passagem contínua de eletricidade acima da capacidade dos condutores transforma energia em calor desnecessário. Esse processo degrada o isolamento dos fios internos, expondo os componentes energizados e criando o risco de faíscas perigosas que podem inflamar papéis, tecidos e ramos de árvore próximos.

Em 2023, incêndios por sobrecarga elétrica provocaram 421 ocorrências e 35 mortes. As residências concentram quase metade dos acidentes elétricos, e mais de 80% deles resultam em mortes. Em São Paulo, os casos de incêndio subiram 60%, e o mau uso de benjamins está entre as principais causas.

A solução: distribuir a carga elétrica

Distribuir os aparelhos por diferentes tomadas da sala, em vez de concentrá-los num único ponto, distribui a carga pela fiação da casa. E ajuda a manter a temperatura controlada durante o funcionamento contínuo das luzes e dos equipamentos.

Réguas de proteção com disjuntor interno oferecem segurança adicional: desligam automaticamente quando detectam anomalias na corrente e protegem a instalação elétrica e os aparelhos conectados.

A seção mínima do condutor para tomada é de 2,5 mm², que suporta corrente de 21 A. Usar filtro de linha com disjuntor oferece mais segurança do que o benjamim tradicional para distribuir a carga, reduzindo os riscos de sobrecarga e de danos irreversíveis à rede elétrica residencial.

Como escolher enfeites seguros

Adquirir luzes com certificação oficial garante que os condutores atendem aos requisitos de segurança. Produtos de procedência duvidosa costumam ter fios finos demais, mais suscetíveis a rompimentos e à oxidação com o uso contínuo, o que aumenta o risco de falhas na rede elétrica.

Os modelos com tecnologia LED esquentam menos e consomem menos energia, reduzindo a sobrecarga total da instalação. Antes de montar a decoração, revise as condições das tomadas — se notar fios desencapados ou espelhos amarelados pelo calor, providencie o conserto com um profissional qualificado.

Desligar todos os enfeites luminosos antes de dormir ou ao se ausentar do imóvel preserva os circuitos. Isso reduz a conta de luz e protege a residência contra problemas elétricos durante as festas.

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