O erro ao ligar a árvore de Natal que pode sobrecarregar a instalação elétrica - Foto: Letícia Alvares/Pexels

Concentrar a árvore de Natal, a televisão e outros aparelhos numa única tomada pode sobrecarregar a instalação elétrica. Quando vários plugues compartilham o mesmo benjamim, a corrente ultrapassa o limite suportado pela fiação, aquece os fios e pode derreter o plástico do adaptador.

O superaquecimento dos condutores danifica o isolamento interno e pode criar condições para curtos-circuitos de alta intensidade. Em ambientes fechados, como salas de estar, materiais decorativos inflamáveis aumentam o risco de incêndio. Equipamentos sensíveis ligados ao mesmo ponto também podem sofrer danos irreversíveis com variações bruscas de corrente.

Por que as tomadas sobrecarregadas aquecem

A passagem contínua de eletricidade acima da capacidade dos condutores transforma energia em calor desnecessário. Esse processo degrada o isolamento dos fios internos, expondo os componentes energizados e criando o risco de faíscas perigosas que podem inflamar papéis, tecidos e ramos de árvore próximos.

Em 2023, incêndios por sobrecarga elétrica provocaram 421 ocorrências e 35 mortes. As residências concentram quase metade dos acidentes elétricos, e mais de 80% deles resultam em mortes. Em São Paulo, os casos de incêndio subiram 60%, e o mau uso de benjamins está entre as principais causas.

A solução: distribuir a carga elétrica

Distribuir os aparelhos por diferentes tomadas da sala, em vez de concentrá-los num único ponto, distribui a carga pela fiação da casa. E ajuda a manter a temperatura controlada durante o funcionamento contínuo das luzes e dos equipamentos.

Réguas de proteção com disjuntor interno oferecem segurança adicional: desligam automaticamente quando detectam anomalias na corrente e protegem a instalação elétrica e os aparelhos conectados.

A seção mínima do condutor para tomada é de 2,5 mm², que suporta corrente de 21 A. Usar filtro de linha com disjuntor oferece mais segurança do que o benjamim tradicional para distribuir a carga, reduzindo os riscos de sobrecarga e de danos irreversíveis à rede elétrica residencial.

Como escolher enfeites seguros

Adquirir luzes com certificação oficial garante que os condutores atendem aos requisitos de segurança. Produtos de procedência duvidosa costumam ter fios finos demais, mais suscetíveis a rompimentos e à oxidação com o uso contínuo, o que aumenta o risco de falhas na rede elétrica.

Os modelos com tecnologia LED esquentam menos e consomem menos energia, reduzindo a sobrecarga total da instalação. Antes de montar a decoração, revise as condições das tomadas — se notar fios desencapados ou espelhos amarelados pelo calor, providencie o conserto com um profissional qualificado.

Desligar todos os enfeites luminosos antes de dormir ou ao se ausentar do imóvel preserva os circuitos. Isso reduz a conta de luz e protege a residência contra problemas elétricos durante as festas.