Confúcio deixou uma lição sobre ressentimento: exija muito de si e espere pouco dos outros - Foto: J.D. Books/Pexels

Uma máxima atribuída a Confúcio oferece uma resposta direta à mágoa: exigir muito de si mesmo e esperar pouco dos outros. O ensinamento está nos Analectos, coletânea de diálogos reunida pelos discípulos do filósofo chinês após sua morte, e resume o núcleo de sua obra.

O raciocínio por trás da frase é simples: quando depositamos expectativas no comportamento alheio, ficamos reféns de decisões que não controlamos. Esse terreno favorece o ressentimento. Ao voltar a atenção para a própria conduta, em vez de esperar reciprocidade, reduzimos boa parte do rancor.

O mundo que formou esse pensamento

Confúcio viveu numa época de fragmentação política e disputas territoriais. Como funcionário e conselheiro, testemunhou os efeitos da ambição descontrolada sobre a convivência coletiva.

Em vez de propor enfrentamento ou ruptura radical, ele defendeu uma transformação que começaria pelo indivíduo. A mudança não viria de leis mais duras ou punições severas, mas do exemplo pessoal de quem ocupa posições de liderança e convive com os demais. Nessa visão, o indivíduo transforma a sociedade ao cultivar o próprio caráter.

A pessoa nobre e o autodomínio

Dessa visão emerge o conceito de junzi, expressão traduzida como "pessoa nobre" — não por herança ou título, mas pela forma como cultiva retidão no dia a dia. Trata-se de quem pauta a conduta pela integridade, mesmo quando ninguém observa. A autodisciplina deixa de ser privada para moldar o ambiente ao redor.

Essa ideia se conecta a outras duas bases do pensamento confuciano: o ren, que une humanidade e benevolência, e o li, que trata rituais como guia de comportamento, não mera formalidade. Para Confúcio, a ordem social não nasce da imposição, mas do exemplo moral de quem lidera.

Ele comparava o líder a uma estrela polar imóvel, em torno da qual a comunidade orbita naturalmente. A imagem do líder como estrela polar atravessou séculos e ainda orienta parte da cultura oriental.