"Quem não lê terá vivido apenas uma vida": a reflexão de Umberto Eco sobre o poder da leitura - Foto: NWimagesbySabrinaE/Pixabay

Chegar aos 70 anos sem nunca abrir um livro significa ter conhecido apenas a própria existência, segundo o escritor, filósofo e semiólogo italiano Umberto Eco. Em uma de suas frases mais lembradas, ele afirmou que quem lê terá vivido 5.000 anos.

Por trás dessa comparação está uma ideia simples: os livros multiplicam o tempo que uma pessoa tem para experimentar o mundo. Enquanto a vida real impõe limites de época, lugar e circunstância, a leitura rompe essas barreiras e oferece acesso a histórias que se passaram em outros séculos e contextos.

O que Eco quis dizer com a frase

Nenhum ser humano vive mais do que algumas décadas, e cada um atravessa apenas uma fração da história em primeira pessoa. Um romance ambientado em outro século, porém, permite experimentar indiretamente conflitos, costumes e emoções de gerações que já desapareceram.

Os "5.000 anos" mencionados pelo autor funcionam como uma metáfora, não como uma soma literal de tempo. A ideia central é que cada obra lida acrescenta uma camada de vivência emprestada, construída a partir do olhar de quem escreveu sobre outras épocas e outras formas de existir.

Como os livros ampliam a experiência

Uma biografia conta a trajetória de alguém que viveu sob circunstâncias diferentes das do leitor. Um livro de viagem apresenta paisagens e culturas que o leitor talvez nunca visite, enquanto um ensaio traz um ponto de vista que dificilmente surgiria sem essa leitura.

Esse efeito depende, sobretudo, da identificação com personagens e situações narradas nas páginas. Ao acompanhar uma trama, quem lê absorve pensamentos, decisões e sentimentos de figuras que nasceram em realidades distantes da sua.

Ficção, memória e identificação

Esse efeito se manifesta na ficção, mas também em relatos autobiográficos e testemunhos históricos. A literatura não substitui o que cada pessoa vive de fato — ela soma a isso um repertório de saberes e emoções que vêm de outras vozes.

Questões que já preocupavam autores de séculos passados continuam presentes em textos lidos hoje, o que demonstra como certos dilemas humanos atravessam o tempo sem perder força. Um livro aberto hoje reúne séculos de histórias que seguem vivas pela leitura.