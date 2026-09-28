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Inesperado

Desde 1992 não nascia ninguém ali: bebê chega e vira sensação em pequena ilha

Comunidade recebeu a notícia como um marco raro na vida cotidiana do lugar

Henrique Cesaretti

28/09/2026 - 07h55
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Um bebê nasceu em North Ronaldsay, ilha mais ao norte do arquipélago das Órcades, no Reino Unido, encerrando um jejum de nascimentos que durava 30 anos. A comunidade, formada majoritariamente por moradores mais velhos, recebeu a notícia como um marco raro na vida cotidiana do lugar.

Segundo relato do jornal holandês De Telegraaf, a família recém-chegada não deve fixar residência ali por muito tempo, o que transforma a festa em episódio passageiro. A situação expõe um problema conhecido em regiões isoladas do Reino Unido: a falta de estrutura básica afasta famílias jovens antes mesmo de elas se estabelecerem.

Um intervalo de 30 anos entre nascimentos

Casais em fase de ter filhos costumam deixar esse tipo de território justamente pela ausência de atendimento médico contínuo, escolas completas e transporte confiável. Esse padrão de saída explica por que o último registro de parto na ilha remontava a 1992, e por que a chegada do novo bebê ganhou tanto peso simbólico entre os vizinhos.

Gestações em territórios tão pequenos normalmente demandam deslocamento planejado até maternidades maiores, já que consultas. E partos programados costumam ser transferidos para o continente quando o clima e a distância dificultam o acesso local a hospitais. No caso desta criança, o nascimento ocorreu dentro da própria comunidade, rompendo essa lógica que vinha se repetindo havia décadas.

North Ronaldsday

Isolamento geográfico dita a rotina

Localizada no Atlântico Norte, a uma distância considerável de Kirkwall — principal centro urbano. E de serviços das Órcades —, a ilha depende de barcos e voos curtos que ficam sujeitos às condições do tempo. Tempestades frequentes tornam viagens de emergência incertas e reforçam o isolamento que molda praticamente todos os aspectos da vida ali.

Esse cenário de dependência externa para cuidados de saúde é acompanhado de perto pelas autoridades de saúde locais. Responsável por políticas voltadas a comunidades remotas que enfrentam dificuldade de acesso a atendimento médico regular. A distância entre a ilha e centros hospitalares maiores segue sendo um fator determinante para quem avalia constituir família no local.

Um símbolo além do berço

North Ronaldsay também é reconhecida por uma raça própria de ovelhas que se alimenta de algas na orla marítima, hábito raro entre rebanhos domésticos. Um muro de pedra com cerca de 13 quilômetros de extensão contorna boa parte do território. E mantém os animais restritos à faixa litorânea, compondo uma paisagem que mistura vento, pedra e pastagem costeira.

Nesse contexto de poucos habitantes, cada acontecimento cotidiano ganha peso incomum — e um nascimento reorganiza conversas e reacende esperança de continuidade entre quem decidiu ficar.

A comparação com outro destino remoto e povoado, como Fernando de Noronha, ajuda a situar o tamanho do desafio: enquanto o arquipélago brasileiro vive do turismo. E mantém fluxo constante de visitantes e moradores, North Ronaldsay resiste com uma população reduzida e envelhecida, lutando para não desaparecer do mapa habitado das Órcades.

O caso reacende o debate sobre políticas de moradia, transporte e saúde voltadas a essas comunidades isoladas do Reino Unido, ainda sem solução definitiva para reverter o esvaziamento populacional.

Atenção máxima

Alerta para todos: este pequeno animal comum é o que mais mata pessoas no mundo

Esse vem liderando com folga o total de mortes humanas ligadas a animais a cada ano

28/09/2026 09h25

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Foto: Pavel Danilyuk/Pexels

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Por mais que tubarões, grandes felinos e serpentes inspirem temor por seu porte e ferocidade, é o mosquito quem lidera com folga o total de mortes humanas ligadas a animais a cada ano. A picada em si raramente é o problema: o que torna o mosquito tão letal é servir de veículo para doenças como malária, dengue, febre amarela e chikungunya, muitas vezes disseminadas bem perto das residências.

Esses números escancaram o descompasso entre o que as pessoas temem e o que realmente as mata. A cena de um ataque de tubarão ou de um grande felino choca e ganha destaque na imprensa, ao passo que a picada de um mosquito simplesmente não chama atenção. Quando a doença surge dias depois, a conexão com o inseto permanece oculta.

Como o mosquito se torna um transmissor de doenças

Nem toda picada de mosquito resulta em infecção grave, e o risco varia conforme a espécie do inseto, a região geográfica, a presença do agente infeccioso e as condições ambientais.

A fêmea do mosquito entra em contato com patógenos e participa de um ciclo que permite a circulação de vírus e parasitas no corpo humano, e assim, torna-se vetor de transmissão.

A malária, por si só, mata centenas de milhares de pessoas por ano no mundo, atingindo sobretudo populações em situação de maior vulnerabilidade, enquanto outras espécies de mosquito ainda contribuem para a propagação de vírus que desencadeiam epidemias e sobrecarregam os serviços de saúde.

A grande capacidade reprodutiva desses insetos, sua distribuição ampla e o contato frequente com humanos explicam por que se destacam nessas comparações de mortalidade.

Principais doenças transmitidas por mosquitos

O gênero Anopheles transmite parasitas responsáveis pela malária, e o Aedes aegypti, um dos mais conhecidos, pode transmitir dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana onde esses vírus estão em circulação. Outros gêneros participam da transmissão de filariose e encefalites, com variações dependendo de temperatura, precipitação, imunidade coletiva e presença de pessoas infectadas na região.

A transmissão dessas doenças não ocorre da mesma forma em todos os locais e pode variar de acordo com fatores climáticos e epidemiológicos específicos de cada área.

Por que a percepção de risco não acompanha a realidade

Um acontecimento raro e visualmente marcante — como um ataque de tubarão — recebe cobertura ampla e cria impressão duradoura de ameaça. A invisibilidade de uma picada de mosquito e o intervalo entre a exposição e o surgimento dos sintomas dificultam a associação mental entre o inseto e a doença.

Essa lacuna perceptiva explica por que eventos dramáticos podem parecer mais perigosos do que ameaças que ocorrem de forma rotineira em comunidades inteiras. A desconexão temporal entre causa e efeito torna a transmissão por vetores menos evidente ao observador comum.

Estratégias específicas de prevenção

Não é possível aplicar as mesmas medidas preventivas a ataques diretos, acidentes com espécies peçonhentas e doenças transmitidas por vetores. No caso dos mosquitos, é possível reduzir a exposição eliminando recipientes que acumulem água, usando barreiras físicas, como telas em janelas. E portas, aplicando repelentes indicados pelas autoridades e acompanhando alertas de saúde pública.

As estratégias de prevenção mudam de acordo com a região: em alguns locais a malária concentra o maior risco, em outros são as arboviroses que exigem mais atenção.

Alerta ligado

Logo após tsunami em Santa Catarina, nuvem branca surge no mar e encobre praia

Litoral catarinense registrou dois fenômenos raros em menos de uma semana

28/09/2026 09h11

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Imagem: Magda Ehlers/Pexels

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O litoral catarinense registrou dois fenômenos raros em menos de uma semana. No sábado (26), uma camada espessa e esbranquiçada tomou conta de trechos da orla, entre eles a praia do Gravatá, em Navegantes, e pontos de Florianópolis, pegando banhistas de surpresa.

Dias antes, na segunda-feira (21), Laguna, Jaguaruna e Imbituba haviam sido atingidas por um tsunami meteorológico — evento que já havia acontecido em 2023, também na Praia do Cardoso, em Laguna. Os dois episódios não têm relação direta entre si, mas reforçam como o clima na região tem se comportado de forma atípica nas últimas semanas.

Nevoeiro surpreende quem estava na praia

Câmeras de moradores e turistas flagraram o instante em que a névoa engoliu a paisagem ensolarada em poucos minutos, reduzindo bruscamente a visibilidade na faixa de areia. O especialista Leandro Puchalski explica que se trata de um nevoeiro marítimo, formado quando ar quente e carregado de umidade encontra uma superfície de mar mais fria.

Esse choque de temperaturas faz o vapor da atmosfera se transformar em gotículas bem rente à água, e o vento empurra essa névoa densa até a costa. Diferente do tsunami meteorológico, esse fenômeno não representa perigo e some sozinho conforme o sol esquenta ou os ventos mudam de direção.

O que causou o tsunami meteorológico

Uma faixa de nuvens ligada a uma linha de instabilidade se formou no Litoral Sul, gerando rajadas de vento sul entre 60 e 90 km/h, segundo a Defesa Civil de Laguna.

A combinação dessas rajadas com mudanças bruscas na pressão do ar empurrou o mar para cima de forma repentina. Por volta das 6h, conforme captaram marégrafos de Imbituba e Laguna e câmeras de segurança na faixa litorânea.

A força da água arrastou redes de pesca e equipamentos de pescadores, além de deslocar embarcações que já foram recuperadas sem avarias graves. O estrago mais visível ficou por conta de uma igreja da região, que teve parte do muro derrubada pela correnteza — sem registro de qualquer pessoa ferida.

Chuvas atingem outras regiões do estado

Enquanto o litoral lidava com esses episódios, outras 11 cidades catarinenses decretaram Situação de Emergência por causa de temporais: Timbé do Sul, Criciúma, Turvo. São Joaquim, Campo Erê, Araranguá, Forquilhinha, Ermo, Meleiro, Bom Jardim da Serra e Nova Veneza.

Porto União é a cidade mais afetada e ainda tramita o próprio decreto de Emergência. O município soma 203 pessoas desabrigadas, 241 desalojadas e 135 famílias atingidas por conta de chuvas fortes. E ventos que passaram de 60 km/h, com cinco abrigos abertos para receber quem perdeu a casa.

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