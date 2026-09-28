Neymar herda fortuna de bilionário sem filhos; motivo da escolha vem à tona um ano depois

Quem herda uma fortuna nem sempre sabe que está no testamento.

Neymar descobriu, há cerca de um ano, que um empresário gaúcho solteiro e sem filhos o nomeou como beneficiário de todo seu patrimônio — uma decisão que ganhou repercussão em setembro de 2025. E voltou a circular nas redes sociais recentemente, trazendo consigo a explicação de por que o jogador foi escolhido.

O documento foi registrado em um cartório de Porto Alegre e inclui imóveis, investimentos e participações em empresas. Na época da divulgação, o empresário tinha 31 anos e optou por não revelar sua identidade, mantendo apenas a história e a razão da escolha em público.

A razão por trás da herança

Admiração pela trajetória do atacante e identificação pessoal motivaram a decisão do empresário. Segundo ele, questões familiares e a relação de Neymar com o próprio pai foram fatores determinantes para nomeá-lo como beneficiário.

A assessoria do jogador esclareceu na ocasião que não havia recebido nenhuma comunicação oficial sobre a existência do testamento. Até hoje, o valor exato dos bens destinados ao atacante permanece desconhecido — nem o empresário nem o cartório confirmaram a cifra.

O confuso valor da herança

Reportagens da época mencionaram aproximadamente R$ 6,1 bilhões, mas esse número era uma estimativa do patrimônio do próprio Neymar feita pelo Sportico, e não um valor oficialmente atribuído à herança. Sem confirmação sobre o tamanho real dos bens, não é possível calcular quanto o jogador efetivamente receberia caso o testamento fosse executado.

Um testamento não significa transferência automática de patrimônio. O documento representa apenas a manifestação de vontade do autor, e a transferência efetiva depende do momento da sucessão e dos procedimentos legais. Enquanto estiver vivo, o autor pode alterar suas disposições testamentárias conforme a legislação permite.

O patrimônio bilionário de Neymar

Independentemente de qualquer herança futura, Neymar já acumula fortuna própria considerável. Estimativas da CNN para 2026 apontam patrimônio de aproximadamente R$ 6,5 bilhões, construído ao longo de sua carreira no futebol, contratos publicitários, direitos de imagem e outros negócios.

Levantamento da Forbes mostra que o atacante expandiu sua carteira de propriedades em Santos, em outras regiões do Brasil e até no exterior, incluindo uma cobertura em Dubai. Esses investimentos imobiliários compõem parte significativa de sua fortuna.

Salários e débitos atuais

Neymar continua no Santos em 2026, com contrato renovado até dezembro. Além da remuneração mensal, o jogador recebe valores relacionados a direitos de imagem. O clube reconheceu uma dívida de R$ 90,5 milhões com o atacante e a NR Sports, empresa que administra sua carreira.

Em agosto de 2026, o Santos efetuou um pagamento de R$ 11 milhões e repactuou o restante, que ficou em aproximadamente R$ 80 milhões.