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Neymar herda fortuna de bilionário sem filhos; motivo da escolha vem à tona um ano depois

Empresário gaúcho solteiro e sem filhos o nomeou como beneficiário de todo seu patrimônio

Henrique Cesaretti

28/09/2026 - 07h21
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Quem herda uma fortuna nem sempre sabe que está no testamento.

Neymar descobriu, há cerca de um ano, que um empresário gaúcho solteiro e sem filhos o nomeou como beneficiário de todo seu patrimônio — uma decisão que ganhou repercussão em setembro de 2025. E voltou a circular nas redes sociais recentemente, trazendo consigo a explicação de por que o jogador foi escolhido.

O documento foi registrado em um cartório de Porto Alegre e inclui imóveis, investimentos e participações em empresas. Na época da divulgação, o empresário tinha 31 anos e optou por não revelar sua identidade, mantendo apenas a história e a razão da escolha em público.

A razão por trás da herança

Admiração pela trajetória do atacante e identificação pessoal motivaram a decisão do empresário. Segundo ele, questões familiares e a relação de Neymar com o próprio pai foram fatores determinantes para nomeá-lo como beneficiário.

A assessoria do jogador esclareceu na ocasião que não havia recebido nenhuma comunicação oficial sobre a existência do testamento. Até hoje, o valor exato dos bens destinados ao atacante permanece desconhecido — nem o empresário nem o cartório confirmaram a cifra.

O confuso valor da herança

Reportagens da época mencionaram aproximadamente R$ 6,1 bilhões, mas esse número era uma estimativa do patrimônio do próprio Neymar feita pelo Sportico, e não um valor oficialmente atribuído à herança. Sem confirmação sobre o tamanho real dos bens, não é possível calcular quanto o jogador efetivamente receberia caso o testamento fosse executado.

Um testamento não significa transferência automática de patrimônio. O documento representa apenas a manifestação de vontade do autor, e a transferência efetiva depende do momento da sucessão e dos procedimentos legais. Enquanto estiver vivo, o autor pode alterar suas disposições testamentárias conforme a legislação permite.

O patrimônio bilionário de Neymar

Independentemente de qualquer herança futura, Neymar já acumula fortuna própria considerável. Estimativas da CNN para 2026 apontam patrimônio de aproximadamente R$ 6,5 bilhões, construído ao longo de sua carreira no futebol, contratos publicitários, direitos de imagem e outros negócios.

Levantamento da Forbes mostra que o atacante expandiu sua carteira de propriedades em Santos, em outras regiões do Brasil e até no exterior, incluindo uma cobertura em Dubai. Esses investimentos imobiliários compõem parte significativa de sua fortuna.

Salários e débitos atuais

Neymar continua no Santos em 2026, com contrato renovado até dezembro. Além da remuneração mensal, o jogador recebe valores relacionados a direitos de imagem. O clube reconheceu uma dívida de R$ 90,5 milhões com o atacante e a NR Sports, empresa que administra sua carreira.

Em agosto de 2026, o Santos efetuou um pagamento de R$ 11 milhões e repactuou o restante, que ficou em aproximadamente R$ 80 milhões.

Atenção máxima

Alerta para todos: este pequeno animal comum é o que mais mata pessoas no mundo

Esse vem liderando com folga o total de mortes humanas ligadas a animais a cada ano

28/09/2026 09h25

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Foto: Pavel Danilyuk/Pexels

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Por mais que tubarões, grandes felinos e serpentes inspirem temor por seu porte e ferocidade, é o mosquito quem lidera com folga o total de mortes humanas ligadas a animais a cada ano. A picada em si raramente é o problema: o que torna o mosquito tão letal é servir de veículo para doenças como malária, dengue, febre amarela e chikungunya, muitas vezes disseminadas bem perto das residências.

Esses números escancaram o descompasso entre o que as pessoas temem e o que realmente as mata. A cena de um ataque de tubarão ou de um grande felino choca e ganha destaque na imprensa, ao passo que a picada de um mosquito simplesmente não chama atenção. Quando a doença surge dias depois, a conexão com o inseto permanece oculta.

Como o mosquito se torna um transmissor de doenças

Nem toda picada de mosquito resulta em infecção grave, e o risco varia conforme a espécie do inseto, a região geográfica, a presença do agente infeccioso e as condições ambientais.

A fêmea do mosquito entra em contato com patógenos e participa de um ciclo que permite a circulação de vírus e parasitas no corpo humano, e assim, torna-se vetor de transmissão.

A malária, por si só, mata centenas de milhares de pessoas por ano no mundo, atingindo sobretudo populações em situação de maior vulnerabilidade, enquanto outras espécies de mosquito ainda contribuem para a propagação de vírus que desencadeiam epidemias e sobrecarregam os serviços de saúde.

A grande capacidade reprodutiva desses insetos, sua distribuição ampla e o contato frequente com humanos explicam por que se destacam nessas comparações de mortalidade.

Principais doenças transmitidas por mosquitos

O gênero Anopheles transmite parasitas responsáveis pela malária, e o Aedes aegypti, um dos mais conhecidos, pode transmitir dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana onde esses vírus estão em circulação. Outros gêneros participam da transmissão de filariose e encefalites, com variações dependendo de temperatura, precipitação, imunidade coletiva e presença de pessoas infectadas na região.

A transmissão dessas doenças não ocorre da mesma forma em todos os locais e pode variar de acordo com fatores climáticos e epidemiológicos específicos de cada área.

Por que a percepção de risco não acompanha a realidade

Um acontecimento raro e visualmente marcante — como um ataque de tubarão — recebe cobertura ampla e cria impressão duradoura de ameaça. A invisibilidade de uma picada de mosquito e o intervalo entre a exposição e o surgimento dos sintomas dificultam a associação mental entre o inseto e a doença.

Essa lacuna perceptiva explica por que eventos dramáticos podem parecer mais perigosos do que ameaças que ocorrem de forma rotineira em comunidades inteiras. A desconexão temporal entre causa e efeito torna a transmissão por vetores menos evidente ao observador comum.

Estratégias específicas de prevenção

Não é possível aplicar as mesmas medidas preventivas a ataques diretos, acidentes com espécies peçonhentas e doenças transmitidas por vetores. No caso dos mosquitos, é possível reduzir a exposição eliminando recipientes que acumulem água, usando barreiras físicas, como telas em janelas. E portas, aplicando repelentes indicados pelas autoridades e acompanhando alertas de saúde pública.

As estratégias de prevenção mudam de acordo com a região: em alguns locais a malária concentra o maior risco, em outros são as arboviroses que exigem mais atenção.

Alerta ligado

Logo após tsunami em Santa Catarina, nuvem branca surge no mar e encobre praia

Litoral catarinense registrou dois fenômenos raros em menos de uma semana

28/09/2026 09h11

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Imagem: Magda Ehlers/Pexels

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O litoral catarinense registrou dois fenômenos raros em menos de uma semana. No sábado (26), uma camada espessa e esbranquiçada tomou conta de trechos da orla, entre eles a praia do Gravatá, em Navegantes, e pontos de Florianópolis, pegando banhistas de surpresa.

Dias antes, na segunda-feira (21), Laguna, Jaguaruna e Imbituba haviam sido atingidas por um tsunami meteorológico — evento que já havia acontecido em 2023, também na Praia do Cardoso, em Laguna. Os dois episódios não têm relação direta entre si, mas reforçam como o clima na região tem se comportado de forma atípica nas últimas semanas.

Nevoeiro surpreende quem estava na praia

Câmeras de moradores e turistas flagraram o instante em que a névoa engoliu a paisagem ensolarada em poucos minutos, reduzindo bruscamente a visibilidade na faixa de areia. O especialista Leandro Puchalski explica que se trata de um nevoeiro marítimo, formado quando ar quente e carregado de umidade encontra uma superfície de mar mais fria.

Esse choque de temperaturas faz o vapor da atmosfera se transformar em gotículas bem rente à água, e o vento empurra essa névoa densa até a costa. Diferente do tsunami meteorológico, esse fenômeno não representa perigo e some sozinho conforme o sol esquenta ou os ventos mudam de direção.

O que causou o tsunami meteorológico

Uma faixa de nuvens ligada a uma linha de instabilidade se formou no Litoral Sul, gerando rajadas de vento sul entre 60 e 90 km/h, segundo a Defesa Civil de Laguna.

A combinação dessas rajadas com mudanças bruscas na pressão do ar empurrou o mar para cima de forma repentina. Por volta das 6h, conforme captaram marégrafos de Imbituba e Laguna e câmeras de segurança na faixa litorânea.

A força da água arrastou redes de pesca e equipamentos de pescadores, além de deslocar embarcações que já foram recuperadas sem avarias graves. O estrago mais visível ficou por conta de uma igreja da região, que teve parte do muro derrubada pela correnteza — sem registro de qualquer pessoa ferida.

Chuvas atingem outras regiões do estado

Enquanto o litoral lidava com esses episódios, outras 11 cidades catarinenses decretaram Situação de Emergência por causa de temporais: Timbé do Sul, Criciúma, Turvo. São Joaquim, Campo Erê, Araranguá, Forquilhinha, Ermo, Meleiro, Bom Jardim da Serra e Nova Veneza.

Porto União é a cidade mais afetada e ainda tramita o próprio decreto de Emergência. O município soma 203 pessoas desabrigadas, 241 desalojadas e 135 famílias atingidas por conta de chuvas fortes. E ventos que passaram de 60 km/h, com cinco abrigos abertos para receber quem perdeu a casa.

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