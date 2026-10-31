Ela não usa geladeira: vive em montanha a 3.000 metros de altura e dorme com 16 cobertores

Nas montanhas do norte italiano, Giuseppina construiu uma vida completamente afastada das comodidades modernas. Morando sozinha numa pequena casa no vale de Valseriana, na província de Bérgamo, a quase 3 mil metros de altura, ela enfrenta temperaturas extremas e um isolamento que moldou cada aspecto de sua rotina diária.

Sem televisão, rádio ou eletrodomésticos, ela mantém sua vida funcionando através do trabalho na pequena criação de gado e da coleta de lenha nas encostas. A casa não possui telefone, rádio, televisão nem geladeira — as baixas temperaturas naturais fazem o trabalho de preservar alimentos sozinhas.

Noites congelantes e adaptações extremas

Durante o inverno, o termômetro dentro da habitação pode cair até 13 graus abaixo de zero. Para enfrentar essas noites rigorosas, Giuseppina dorme coberta por 16 mantas ao mesmo tempo. Um detalhe que se tornou marcante em sua história, mas que reflete simplesmente como ela se adaptou às condições severas daquele ambiente.

A única fonte de aquecimento é uma lareira, que nem sempre consegue manter o interior confortável. Essa estrutura simples de sobrevivência funciona há décadas sem mudanças significativas, moldando como ela passa cada temporada fria.

Trabalho contínuo e companhia dos animais

Aposentada formalmente, ela continua trabalhando diariamente. Cria um bezerro por ano que vende para complementar a renda de sua pensão, além de cortar lenha, coletar esterco e procurar madeira e folhas secas nos arredores. Os animais — galinhas, vários gatos e um cachorro — são sua companhia constante no isolamento.

Conforme informou ao Diario Uno, Giuseppina sente-se mais confortável com animais do que com pessoas, pois multidões provocam tontura e fraqueza. Ela nunca passou uma noite fora de casa e nunca viajou de avião porque a velocidade lhe provoca temor. A montanha é seu lar desde a infância, quando vivia ali com os pais e duas irmãs; com o passar dos anos, ficou sozinha.

Para preencher os espaços vazios, colocou bonecas, brinquedos, relógios e calendários que a ajudam a acompanhar o tempo.

O que a vida de Giuseppina revela sobre dependência de tecnologia

A rotina de Giuseppina mostra que é possível viver uma vida inteira sem os aparelhos que consideramos essenciais na modernidade. Sem televisão, rádio, telefone ou eletrodomésticos, ela mantém uma estrutura de sobrevivência funcional há décadas. Isso não significa que seja confortável — as 16 mantas e a lareira mal aquecida refletem as dificuldades reais — mas evidencia que a tecnologia não é absolutamente necessária para existir.

Na prática, isso implica que muitas das "necessidades" que sentimos hoje são, na verdade, questões de conforto e conveniência, não de sobrevivência. A vida de Giuseppina funciona porque ela se adaptou ao ambiente onde vive, não porque resolveu um problema impossível.

Por que Giuseppina nunca deixou as montanhas

A história de Giuseppina não começou como uma escolha de isolamento voluntário na vida adulta. Ela cresceu naquelas montanhas com seus pais e duas irmãs, ou seja, a montanha foi seu único mundo desde a infância. Com o passar dos anos, seu entorno familiar mudou e ela acabou ficando sozinha naquele lugar que sempre conheceu como casa.

Esse detalhe é importante porque mostra que sua vida atual não é resultado de uma decisão radical tomada na idade adulta, mas uma continuação natural de uma vida que começou ali. Além disso, informações da fonte indicam que Giuseppina tem medos específicos — como medo de velocidade (por isso nunca viajou de avião) e incômodo com multidões que causam tontura e fraqueza — o que também contribui para sua permanência no isolamento.

Como Giuseppina consegue passar o tempo sozinha sem tecnologia?

Para preencher os espaços vazios da solidão, Giuseppina preencheu sua casa com bonecas, brinquedos, relógios e calendários. Esses objetos funcionam como companhia visual e também a ajudam a acompanhar a passagem do tempo nas montanhas. Além disso, seus animais de estimação — galinhas, vários gatos e um cachorro — são sua companhia constante. De acordo com as informações disponíveis, ela se sente mais confortável com animais do que com pessoas, então essa convivência com os bichos preenche significativamente seu dia a dia no isolamento.

Quando as mantas não são suficientes no frio extremo

Embora as 16 mantas sejam a estratégia principal de Giuseppina para dormir durante as noites congelantes, existe uma limitação importante: a chimenea, sua única fonte de aquecimento, nem sempre consegue manter o interior da casa a uma temperatura confortável. Isso significa que há momentos em que as mantas sozinhas não resolvem totalmente o problema do frio extremo dentro da habitação.

Essa exceção mostra que adaptações simples têm limites. O fato de a chimenea nem sempre ser suficiente indica que há períodos do inverno em que o desconforto térmico persiste apesar de todos os esforços, revelando que essa forma de vida, apesar de possível, carrega consigo sofrimento real durante as estações mais rigorosas.