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Ela não usa geladeira: vive em montanha a 3.000 metros de altura e dorme com 16 cobertores

A casa não possui telefone, rádio, televisão nem geladeira.

João V. Valença

31/10/2026 - 17h03
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Nas montanhas do norte italiano, Giuseppina construiu uma vida completamente afastada das comodidades modernas. Morando sozinha numa pequena casa no vale de Valseriana, na província de Bérgamo, a quase 3 mil metros de altura, ela enfrenta temperaturas extremas e um isolamento que moldou cada aspecto de sua rotina diária.

Sem televisão, rádio ou eletrodomésticos, ela mantém sua vida funcionando através do trabalho na pequena criação de gado e da coleta de lenha nas encostas. A casa não possui telefone, rádio, televisão nem geladeira — as baixas temperaturas naturais fazem o trabalho de preservar alimentos sozinhas.

Noites congelantes e adaptações extremas

Durante o inverno, o termômetro dentro da habitação pode cair até 13 graus abaixo de zero. Para enfrentar essas noites rigorosas, Giuseppina dorme coberta por 16 mantas ao mesmo tempo. Um detalhe que se tornou marcante em sua história, mas que reflete simplesmente como ela se adaptou às condições severas daquele ambiente.

A única fonte de aquecimento é uma lareira, que nem sempre consegue manter o interior confortável. Essa estrutura simples de sobrevivência funciona há décadas sem mudanças significativas, moldando como ela passa cada temporada fria.

Trabalho contínuo e companhia dos animais

Aposentada formalmente, ela continua trabalhando diariamente. Cria um bezerro por ano que vende para complementar a renda de sua pensão, além de cortar lenha, coletar esterco e procurar madeira e folhas secas nos arredores. Os animais — galinhas, vários gatos e um cachorro — são sua companhia constante no isolamento.

Conforme informou ao Diario Uno, Giuseppina sente-se mais confortável com animais do que com pessoas, pois multidões provocam tontura e fraqueza. Ela nunca passou uma noite fora de casa e nunca viajou de avião porque a velocidade lhe provoca temor. A montanha é seu lar desde a infância, quando vivia ali com os pais e duas irmãs; com o passar dos anos, ficou sozinha.

Para preencher os espaços vazios, colocou bonecas, brinquedos, relógios e calendários que a ajudam a acompanhar o tempo.

O que a vida de Giuseppina revela sobre dependência de tecnologia

A rotina de Giuseppina mostra que é possível viver uma vida inteira sem os aparelhos que consideramos essenciais na modernidade. Sem televisão, rádio, telefone ou eletrodomésticos, ela mantém uma estrutura de sobrevivência funcional há décadas. Isso não significa que seja confortável — as 16 mantas e a lareira mal aquecida refletem as dificuldades reais — mas evidencia que a tecnologia não é absolutamente necessária para existir.

Na prática, isso implica que muitas das "necessidades" que sentimos hoje são, na verdade, questões de conforto e conveniência, não de sobrevivência. A vida de Giuseppina funciona porque ela se adaptou ao ambiente onde vive, não porque resolveu um problema impossível.

Por que Giuseppina nunca deixou as montanhas

A história de Giuseppina não começou como uma escolha de isolamento voluntário na vida adulta. Ela cresceu naquelas montanhas com seus pais e duas irmãs, ou seja, a montanha foi seu único mundo desde a infância. Com o passar dos anos, seu entorno familiar mudou e ela acabou ficando sozinha naquele lugar que sempre conheceu como casa.

Esse detalhe é importante porque mostra que sua vida atual não é resultado de uma decisão radical tomada na idade adulta, mas uma continuação natural de uma vida que começou ali. Além disso, informações da fonte indicam que Giuseppina tem medos específicos — como medo de velocidade (por isso nunca viajou de avião) e incômodo com multidões que causam tontura e fraqueza — o que também contribui para sua permanência no isolamento.

Como Giuseppina consegue passar o tempo sozinha sem tecnologia?

Para preencher os espaços vazios da solidão, Giuseppina preencheu sua casa com bonecas, brinquedos, relógios e calendários. Esses objetos funcionam como companhia visual e também a ajudam a acompanhar a passagem do tempo nas montanhas. Além disso, seus animais de estimação — galinhas, vários gatos e um cachorro — são sua companhia constante. De acordo com as informações disponíveis, ela se sente mais confortável com animais do que com pessoas, então essa convivência com os bichos preenche significativamente seu dia a dia no isolamento.

Quando as mantas não são suficientes no frio extremo

Embora as 16 mantas sejam a estratégia principal de Giuseppina para dormir durante as noites congelantes, existe uma limitação importante: a chimenea, sua única fonte de aquecimento, nem sempre consegue manter o interior da casa a uma temperatura confortável. Isso significa que há momentos em que as mantas sozinhas não resolvem totalmente o problema do frio extremo dentro da habitação.

Essa exceção mostra que adaptações simples têm limites. O fato de a chimenea nem sempre ser suficiente indica que há períodos do inverno em que o desconforto térmico persiste apesar de todos os esforços, revelando que essa forma de vida, apesar de possível, carrega consigo sofrimento real durante as estações mais rigorosas.

Oportunidade!

EUA buscam 456 mil trabalhadores da construção e oferecem salários de até US$ 250 mil por ano

Projetos de infraestrutura em expansão abrem vagas em diferentes especialidades.

31/10/2026 16h22

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Foto: Galib Rahman Nadim/Pexels

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Os Estados Unidos enfrentam uma escassez crítica de mão de obra qualificada na construção. A Associated Builders and Contractors (ABC) estima que o país precisará de 456 mil novos trabalhadores em 2027 para acompanhar o crescimento do setor. Até o final de 2026 serão necessários outros 349 mil profissionais para cobrir a demanda imediata.

O envelhecimento dos trabalhadores, a aposentadoria de profissionais experientes e o aumento dos investimentos em infraestrutura pressionam o mercado de trabalho.

Profissões com maior procura

Os projetos de infraestrutura em expansão abrem vagas em diferentes especialidades. Pedreiros constroem residências, edifícios e instalações comerciais, enquanto eletricistas realizam instalações elétricas e trabalhos especializados em centros de dados.

Encanadores cuidam de instalações sanitárias e sistemas de água. Soldadores trabalham com estruturas metálicas e projetos industriais, enquanto encofradores e operadores de máquinas atuam na preparação de estruturas e em diferentes etapas das obras. Cada bilhão de dólares investido em construção gera cerca de 3.450 postos de trabalho diretos.

Quanto ganham na construção americana

A remuneração varia conforme a especialidade, a experiência do profissional, a localização geográfica e o tipo de projeto. Profissionais qualificados que trabalham em centros de dados podem receber salários anuais superiores a US$ 80 mil, com posições muito específicas atingindo US$ 250 mil por ano.

O salário de US$ 250 mil é excepcional e não é garantido para todos os trabalhadores.

Qualificação necessária para trabalhar

A maioria desses empregos não exige diploma universitário, mas formação técnica específica e experiência prática. Cursos profissionalizantes ensinam as técnicas do ofício, enquanto a experiência em obras similares ajuda a comprovar a capacidade para posições especializadas.

Algumas profissões, como a de eletricista, exigem certificações e licenças especiais. O treinamento em segurança ocupacional também é obrigatório, porque o trabalho envolve máquinas pesadas e ambientes de risco. Candidatos internacionais, inclusive da Argentina, precisam de autorização migratória válida para trabalhar legalmente no país.

Razões para a falta de profissionais

A escassez vai além do aumento no número de projetos. A entrada insuficiente de jovens no setor agrava a saída de trabalhadores experientes. Jornadas ao ar livre, horários variáveis e prazos apertados afastam candidatos mais novos de carreiras na construção.

A disponibilidade de trabalhadores estrangeiros também impacta o mercado, e restrições migratórias podem limitar o acesso de empresas construtoras a uma parte da mão de obra que historicamente participou do setor. Conforme a Associação de Contratistas Generais de Estados Unidos, 92% das empresas consultadas tem dificuldades para encontrar trabalhadores calificados.

Por que o envelhecimento da força de trabalho agrava a escassez

A construção nos EUA enfrenta um ciclo que se alimenta sozinho: conforme profissionais experientes se aposentam, não há jovens entrando no setor em quantidade suficiente para substituí-los. Isso não é apenas uma questão de números, mas de perda de conhecimento prático.

Um pedreiro ou eletricista com décadas de experiência leva consigo técnicas, soluções de problemas e supervisão que não podem ser replicadas rapidamente em treinamentos. Com menos jovens entrando no setor, a base de profissionais qualificados diminui enquanto as obras crescem, e cada vaga se torna, assim, mais difícil de preencher.

Quando a qualificação não é suficiente para ganhar bem

O salário anual de US$ 250 mil é descrito como exceção e está associado a posições muito específicas, provavelmente em centros de dados de alto valor agregado. Para a maioria dos trabalhadores da construção, os salários são menores.

A remuneração varia conforme a especialidade, a experiência, a localização geográfica e o tipo de projeto, mas esse valor não é garantido nem representa o ganho típico de um pedreiro.

O problema da escassez de mão de obra é estrutural, não apenas conjuntural

A falta de profissionais na construção não é um desafio exclusivo dos EUA. O Brasil enfrenta cenário semelhante, agravado pela queda nas matrículas em cursos de engenharia. Elas caíram 30% na última década, de 1,2 milhão de alunos em 2015 para 887 mil em 2024.

Projeções indicam que o déficit de engenheiros no Brasil pode atingir 500 mil profissionais até 2030. O desafio internacional revela por que isso importa: Alemanha, Japão e Estados Unidos formam cerca de 14 engenheiros por 10 mil habitantes, enquanto o Brasil forma apenas 3 a 4.

Sem conseguir formar profissionais qualificados em ritmo compatível com os investimentos planejados, ambos os países correm o risco de ter infraestrutura planejada mas não executada, ou executada com qualidade e velocidade comprometidas.

Sentimentos

Nobel de Literatura: "Sufocar sentimentos e falar sob uma máscara é doloroso e anti-humano"

Poeta lutava para expressar sua verdadeira identidade

31/10/2026 16h00

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Imagem: Anefo/Autor desconhecido/Wikimedia Commons

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A correspondência de Vicente Aleixandre com o pintor Gregorio Prieto revela um poeta que lutava para expressar sua verdadeira identidade em uma sociedade que exigia silêncio e conformidade. Trocadas ao longo de quase seis décadas, as cartas serviram de refúgio para confissões que o vencedor do Nobel de Literatura de 1977 raramente compartilhava em público.

Em outubro de 1929, décadas antes de receber o Nobel de Literatura, Aleixandre escreveu ao amigo sobre o preço de se manter fechado. Ele escreveu que sufocar sentimentos, impulsos e modos de ver, além de falar às vezes sob uma máscara, era doloroso e inócuo, portanto anti-humano.

A frase resume a tensão central de sua vida: a impossibilidade de ser autêntico dentro das convenções da época.

A intimidade das páginas privadas

O desconforto do poeta sevilhano ia além do incômodo social. Na mesma carta, ele criticava a crueldade da incompreensão burguesa. Para Aleixandre, a sociedade burguesa era cruel por sua falta de compreensão. Quem precisasse viver nela nunca teria uma vida de verdade, mas seria obrigado a mentir em muitas coisas.

Essa contradição definia sua existência: era forçado a fingir enquanto buscava a liberdade total de expressão. A solidão que descrevia não era paz, mas confinamento, e aleixandre se descrevia como alguém amputado, de certo modo, e constrangido a uma vida íntima, na solidão elevada de si mesmo.

Paradoxalmente, aquela reclusão também era seu refúgio, o único lugar onde conseguia falar com franqueza. Mas nem a privacidade oferecia uma saída completa. O poeta dizia que alguém era encerrado na solidão e, com amargura, confessava estar sozinho e desafinar às vezes no concerto das vozes médias.

A redescoberta da correspondência

O volume Visitar todos os céus, e cartas a Gregorio Prieto (1924-1981) , publicado pela Fundación Banco Santander em 2020, resgata 62 cartas datadas e doze sem data do arquivo do pintor. O jornalista Víctor Fernández organizou os documentos e preparou a introdução, que contextualiza a relação dos dois, mantida por praticamente toda a vida adulta.

As cartas não incluem as respostas de Prieto, que se perderam ou nunca foram arquivadas. Ainda assim, preservam o registro de uma amizade prolongada e mostram Aleixandre deixando de lado a máscara. Entre notícias sobre seus livros e confidências pessoais, Aleixandre encontrou no papel a liberdade que a sociedade lhe negava em pessoa.

Em 1981, Prieto havia proposto dedicar um livro ao poeta, que recebeu a ideia com entusiasmo, embora o projeto nunca se concretizasse.

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