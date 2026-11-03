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Plana ou Esférica?

Ele gastou 18 mil euros para provar que a Terra é plana, mas acabou tendo um destino inesperado

Homem investiu pesado para tentar comprovar que a Terra é plana

Henrique Cesaretti

03/11/2026 - 06h02
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Bob Knodel investiu cerca de 18.000 euros em equipamentos de precisão para tentar comprovar que a Terra é plana, mas o próprio experimento acabou derrubando sua tese diante das câmeras. O resultado inesperado virou um dos momentos mais comentados do documentário "Behind the Curve", lançado pela Netflix.

O documentário acompanhou nomes de destaque do movimento terraplanista, incluindo Mark Sargent, e reuniu depoimentos de cientistas e astrofísicos sobre a persistência dessas ideias. O episódio com Knodel expôs o oposto do que ele pretendia demonstrar ao público.

O giroscópio que contrariou a expectativa

Na tentativa de reunir provas contra o movimento de rotação da Terra, Knodel recorreu a um giroscópio a laser, aparelho capaz de captar variações mínimas de rotação. O instrumento registrou uma deriva de 15 graus por hora, número incompatível com o que o grupo esperava encontrar.

Os presentes se surpreenderam com o resultado. Diante dele, a equipe passou a procurar uma explicação que justificasse o dado antes de aceitar o que o equipamento mostrava.

Uma segunda tentativa com luz

Depois do giroscópio, o grupo montou outro experimento para observar uma fonte luminosa através de dois orifícios posicionados na mesma altura em relação ao chão. Uma câmera deveria captar a luz de uma lanterna colocada do outro lado do percurso.

A ideia era simples: se a luz aparecesse mesmo com todos os pontos nivelados, isso reforçaria a hipótese de uma superfície plana. A câmera, porém, não conseguiu registrar a luz nas condições propostas, repetindo a frustração do teste anterior.

Como a cena virou parte da série

Knodel chamou o resultado do giroscópio de um problema e disse que o grupo passou a buscar maneiras de descartar a possibilidade de que o aparelho estivesse detectando o movimento real do planeta. Essa busca por uma justificativa aparece como núcleo do episódio no documentário.

O diretor Daniel J. Clark afirmou que tinha certeza de que a Terra é redonda e desconfiava que os youtubers pudessem ser apenas trolls até conhecê-los pessoalmente. Segundo ele, ridicularizar os terraplanistas só os isola ainda mais; por isso, o filme evita fazer troça deles.

Um lançamento que ganhou repercussão

"Behind the Curve" estreou no Hot Docs, em Toronto, em 2018, antes de chegar ao catálogo da Netflix em 2019. A repercussão veio justamente do contraste entre o investimento alto dos protagonistas e os resultados que desmentiam suas próprias teorias.

O caso de Bob Knodel segue como um dos exemplos mais citados de como um teste pensado para confirmar uma crença pode acabar documentando o oposto, mesmo com equipamento de precisão à disposição.

 

Citação histórica

Stephen Hawking: "Somos apenas uma espécie avançada de macacos em um planeta insignificante"

A comparação não pretendia reduzir o valor do pensamento humano.

02/11/2026 17h48

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Stephen Hawking

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O físico britânico Stephen Hawking deixou uma marca que segue provocando reflexão sobre o lugar da humanidade no cosmos. Numa frase que une evolução, astrofísica e cosmologia, ele descreveu a espécie humana como primatas evoluídos vivendo num planeta modesto. A comparação não pretendia reduzir o valor do pensamento humano, da tecnologia ou da curiosidade científica.

O contraste apontava para outra direção: a vida nasceu numa estrela comum, cercada por bilhões de galáxias que compõem um Universo de escala quase impossível de imaginar.

O que a genética diz sobre macacos e humanos

Ler a palavra "macacos" costuma levar a uma conclusão equivocada, como se a ciência defendesse que descendemos diretamente dos macacos que existem hoje. Não é isso que a evolução humana estabelece.

Primatas e seres humanos dividem ancestrais comuns situados num passado remoto, fruto de um processo lento de adaptação e seleção natural espalhado por milhões de anos. Fósseis, comparações genéticas e observação de comportamento animal sustentam essa árvore genealógica, repleta de ramos que surgiram, mudaram de forma e, em muitos casos, desapareceram.

Caminhar sobre duas pernas foi um divisor de águas na história dos hominínios, abrindo caminho para um novo tipo de relação com o ambiente. Ferramentas, fala elaborada e capacidade de cooperação em grupo vieram depois, ampliando o alcance do gênero Homo sem apontar para nenhuma escada rumo à perfeição.

A escala da Via Láctea e o lugar da Terra

Calcular a distância entre galáxias, medir a massa de uma estrela ou detectar ondas gravitacionais exige instrumentos que vão muito além da percepção cotidiana. A Via Láctea sozinha reúne centenas de bilhões de estrelas, e o planeta que habitamos ocupa apenas uma posição discreta nesse conjunto.

Esse é o ponto central da provocação de Hawking: existe uma diferença entre o valor que a Terra tem para quem vive nela e a grandeza física que ela representa dentro do Universo. Reconhecer essa distância não diminui a experiência humana, apenas a coloca em perspectiva.

Desde os anos 1970, Hawking se dedicou a investigar buracos negros, chegando à conclusão de que eles não retêm absolutamente tudo em seu interior — uma ideia que desafiou consensos da física da época.

Décadas depois, em 07 de novembro de 2020, uma previsão derivada dessa teoria sobre buracos negros foi finalmente confirmada, mostrando o alcance duradouro do trabalho do físico.

Cosmologia não torna a humanidade irrelevante

Expansão do Universo, matéria escura, energia escura e as condições que se seguiram ao Big Bang formam o núcleo de estudo da cosmologia. Diante de números tão grandes, pode parecer natural concluir que uma espécie de primatas não teria importância nenhuma nesse cenário.

Só que existe outra leitura possível para essa mesma escala. O cérebro moldado pela evolução humana foi capaz de projetar telescópios, construir detectores de ondas gravitacionais e formular modelos matemáticos que tentam explicar o próprio Universo que o originou.

Hawking também deixou claro que a capacidade humana de compreender esse Universo é justamente o que nos torna especiais — não o contrário. Viver num planeta sem alternativa próxima disponível impõe uma responsabilidade concreta sobre recursos naturais, clima e biodiversidade, temas que não têm substituto em nenhum outro mundo ao alcance.

Mais de 50 anos de pesquisa em física teórica e cosmologia moldaram a visão que Hawking deixou sobre o papel da humanidade no cosmos. A mesma curiosidade que levou à descoberta sobre buracos negros continua orientando o modo como cientistas tentam decifrar o que existe além do que os olhos humanos conseguem ver.

Filosofia

Sócrates, sobre ser feliz: 'O segredo da felicidade não está em buscar mais'

A reflexão ganhou força por falar com o momento atual.

02/11/2026 17h15

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Foto: Anne O'Sullivan/Pexels

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Um pensamento creditado ao filósofo grego Sócrates ganhou novo fôlego nas redes sociais, repercutindo entre quem enfrenta o ritmo intenso da busca por objetivos cada vez maiores. O relato dessa frase remonta aos séculos V e IV a.C., e seu cerne defende que a satisfação não vem do acúmulo, e sim da habilidade de apreciar aquilo que já se possui.

A reflexão ganhou força por falar com o momento atual, marcado pela busca constante por mais dinheiro, status e reconhecimento digital. O pensador grego não defende que se desista de metas ou desejos, e sim que se enxergue com outros olhos aquilo que já está disponível no presente.

Por que a busca constante não traz alívio

Ligar o próprio bem-estar a uma conquista futura cria um ciclo difícil de quebrar: a satisfação de alcançar um objetivo costuma durar pouco, e logo surge a vontade de buscar o próximo degrau. Poucos dias depois de atingida a meta, a empolgação inicial se esvai e dá lugar a uma sensação de vazio, que logo é preenchida pela busca de um novo objetivo.

Na visão atribuída ao pensador ateniense, o caminho é inverso: a realização genuína nasce de dentro, por meio do autoconhecimento, e não de fatores externos que mudam o tempo todo. Trocar o foco do "ainda não tenho" para o "já possuo" é, nessa lógica, o que sustenta um contentamento duradouro.

O que muda ao valorizar o presente

Dar atenção ao que já existe no dia a dia — uma boa conversa. O café quentinho no meio da tarde, o tempo de qualidade com quem se gosta ou um momento de silêncio na rotina — pode aliviar a mente sobrecarregada por expectativas. Esse exercício reduz a ansiedade persistente de que sempre falta algo na vida.

As relações pessoais também melhoram, e as pessoas se tornam mais gratas pelo caminho quando o foco deixa a meta final e passa ao percurso. Aproveitar o trajeto, e não apenas a chegada, contrapõe-se à lógica de que mais é sempre sinônimo de melhor.

O portal argentino TN trouxe esse pensamento filosófico à tona recentemente para refletir sobre o cansaço coletivo gerado pela corrida atrás do que ainda não se conquistou.

Mais de dois mil anos depois, a provocação socrática segue atual: perguntar se a felicidade está no que ainda falta conquistar ou na forma de aproveitar o que já se tem continua ecoando.

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