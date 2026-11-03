Ele gastou 18 mil euros para provar que a Terra é plana, mas acabou tendo um destino inesperado - Foto: lidierme nascimento/Pexels

Bob Knodel investiu cerca de 18.000 euros em equipamentos de precisão para tentar comprovar que a Terra é plana, mas o próprio experimento acabou derrubando sua tese diante das câmeras. O resultado inesperado virou um dos momentos mais comentados do documentário "Behind the Curve", lançado pela Netflix.

O documentário acompanhou nomes de destaque do movimento terraplanista, incluindo Mark Sargent, e reuniu depoimentos de cientistas e astrofísicos sobre a persistência dessas ideias. O episódio com Knodel expôs o oposto do que ele pretendia demonstrar ao público.

O giroscópio que contrariou a expectativa

Na tentativa de reunir provas contra o movimento de rotação da Terra, Knodel recorreu a um giroscópio a laser, aparelho capaz de captar variações mínimas de rotação. O instrumento registrou uma deriva de 15 graus por hora, número incompatível com o que o grupo esperava encontrar.

Os presentes se surpreenderam com o resultado. Diante dele, a equipe passou a procurar uma explicação que justificasse o dado antes de aceitar o que o equipamento mostrava.

Uma segunda tentativa com luz

Depois do giroscópio, o grupo montou outro experimento para observar uma fonte luminosa através de dois orifícios posicionados na mesma altura em relação ao chão. Uma câmera deveria captar a luz de uma lanterna colocada do outro lado do percurso.

A ideia era simples: se a luz aparecesse mesmo com todos os pontos nivelados, isso reforçaria a hipótese de uma superfície plana. A câmera, porém, não conseguiu registrar a luz nas condições propostas, repetindo a frustração do teste anterior.

Como a cena virou parte da série

Knodel chamou o resultado do giroscópio de um problema e disse que o grupo passou a buscar maneiras de descartar a possibilidade de que o aparelho estivesse detectando o movimento real do planeta. Essa busca por uma justificativa aparece como núcleo do episódio no documentário.

O diretor Daniel J. Clark afirmou que tinha certeza de que a Terra é redonda e desconfiava que os youtubers pudessem ser apenas trolls até conhecê-los pessoalmente. Segundo ele, ridicularizar os terraplanistas só os isola ainda mais; por isso, o filme evita fazer troça deles.

Um lançamento que ganhou repercussão

"Behind the Curve" estreou no Hot Docs, em Toronto, em 2018, antes de chegar ao catálogo da Netflix em 2019. A repercussão veio justamente do contraste entre o investimento alto dos protagonistas e os resultados que desmentiam suas próprias teorias.

O caso de Bob Knodel segue como um dos exemplos mais citados de como um teste pensado para confirmar uma crença pode acabar documentando o oposto, mesmo com equipamento de precisão à disposição.