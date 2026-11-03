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Literatura

Gabriel García Márquez: Nas cidades não nos matam com tiros, e sim com decretos

Frase marcante vem de "O Amor nos Tempos do Cólera"

Henrique Cesaretti

03/11/2026 - 06h27
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As bibliotecas públicas de Poços de Caldas indicam a leitura de O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel García Márquez. A indicação faz parte da divulgação semanal do perfil @bibliotecaspublicasdepocos no Instagram e busca aproximar a comunidade do acervo disponível nos três espaços da cidade, além de incentivar novos leitores.

O romance nasceu de uma história real vivida pelos pais do escritor. Gabriel Elígio García, telegrafista, violinista e poeta, apaixonou-se por Luiza Márquez ainda jovem. O coronel Nicolas, pai da moça, tentou separar o casal ao enviar a filha para o interior durante um ano.

Para manter o contato com a amada, Gabriel recorreu a amigos telegrafistas e montou uma rede que levava mensagens até onde Luiza estivesse. Esse episódio de resistência amorosa serviu de inspiração direta para a trama que acompanha Florentino Ariza e Fermina Daza.

Uma obra marcada por acontecimentos históricos

García Márquez começou a escrever o livro em 1984, em Cartagena das Índias, logo depois do ano sabático que tirou após receber o Prêmio Nobel.

Durante esse período, reuniu fatos históricos que dariam corpo à narrativa, como a epidemia de cólera que atingiu a cidade no fim do século 19 e o naufrágio do galeão espanhol San Jose, carregado de joias.

A combinação de fato histórico e ficção é uma característica da obra de García Márquez, conhecido mundialmente como mestre do realismo fantástico latino-americano. O livro vai além da história de amor: explora a profundidade da paixão ao longo do tempo, com cartas perfumadas e pétalas de flores prensadas entre as páginas.

 

A trajetória de Gabo até o Nobel

Nascido em 1927 na aldeia de Aracataca, perto de Barranquilla, na Colômbia, Gabriel García Márquez ficou conhecido pelo apelido de Gabo. Sua carreira no jornalismo começou em 1949, e ele passou por diversos veículos e cidades e foi correspondente internacional do jornal El Espectador em Nova York.

Esse material jornalístico foi depois reunido e publicado em 5 volumes, registro de décadas de trabalho na imprensa.

A consagração veio pela ficção, e em 1982, García Márquez recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra. Esse reconhecimento influenciou a própria gênese de O Amor nos Tempos do Cólera. O escritor morreu em 2014, e sua obra marcou a literatura do século 20.

Como acessar o livro nas bibliotecas

O exemplar está disponível para empréstimo nas três unidades públicas municipais. A Biblioteca Centenário fica na Praça Getúlio Vargas, sem número, no prédio da Urca, e funciona das 8h às 17h30, e o contato é pelo WhatsApp, no telefone 3.697-2.375.

A Biblioteca Júlio Bonazzi fica na Praça Tiradentes, 621, próxima à Fonte do Monjolinho, e funciona das 8h às 17h30, e o contato é pelo número 3.697-2.198.

A unidade da Cohab, que leva o nome de Manuel Francisco Costa Guimarães, fica na Rua Álvaro Quinteiro Junior, 345, e funciona das 7h às 15h. O contato é pelo telefone 3.697-2.074.

A indicação semanal busca ampliar a visitação aos três espaços e democratizar o acesso ao acervo bibliográfico da cidade, além de incentivar o livro, a leitura e a literatura.

Quanto tempo Florentino esperou por Fermina antes de conseguir ficar com ela?

Florentino esperou 53 anos, quase sem contato com Fermina, e os dois trocaram cartas durante apenas dois anos, no início do romance, quando eram jovens, mas o pai dela impôs a separação. Durante décadas, Florentino permaneceu na cidade enquanto Fermina se casava com Juvenal, com quem teve um relacionamento de 51 anos.

Só depois da morte do marido Fermina voltou a ter contato com Florentino, e os dois finalmente ficaram juntos. Ao todo, a procura durou 51 anos, nove meses e 4 dias.

Por que o romance é estruturado como um triângulo amoroso que se estende por décadas

O triângulo funciona na narrativa porque Florentino nunca abandona sua busca, enquanto Fermina segue com a própria vida. A separação inicial, forçada pela intervenção do pai, interrompe o contato entre os dois, mas não apaga o sentimento de Florentino. Fermina aceita se casar com Juvenal — não por amor, mas por ser "a pessoa certa" aos olhos da família.

Durante os 51 anos de casamento, ela mantém uma vida segura e socialmente aceitável. Florentino, por sua vez, permanece preso ao sonho da moça que rejeitou seu pedido de casamento quando ele retornou à cidade. Assim, o livro cria sua tensão central: dois destinos que poderiam ter sido um só, separados pelas convenções sociais e pela vontade de terceiros.

Piloto automático

Ernestina de Champourcín: "Pessoas felizes são as que conseguem parar de viver no piloto automático"

Ela destacou a importância de reassumir o controle do próprio cotidiano

03/11/2026 07h23

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Imagem: Arquivo Geral da Universidade de Navarra

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A correria diária afasta a calma de quem vive no piloto automático e repete tarefas sem questionar por quê. A poeta Ernestina de Champourcín, da Geração de 27, descobriu que o bem-estar nasce quando a pessoa reassume o controle do próprio cotidiano e se distancia da pressa que a sufoca.

Para ela, a felicidade raramente vem de um golpe de sorte ou de conquistas materiais. Nasce quando a pessoa desperta para si, desacelera e se reconecta com o que sente e deseja de verdade. Recuperar essa autonomia exige frear a inércia que leva a agir sem refletir e voltar a ouvir necessidades que a rotina tenta abafar.

Quando os dias desaparecem na pressa

Acordar com pressa, responder mensagens sem pausa e atender exigências alheias afastam cada pessoa de suas necessidades mais genuínas. Essa rotina mecânica transforma a vida em uma sequência em que os dias desaparecem sem deixar marca ou significado duradouro.

Romper esse ciclo exige parar no meio da correria, respirar fundo e perguntar se as escolhas diárias nascem de um desejo próprio ou de um costume aceito sem reflexão.

Transformar a rotina em uma lista infinita de afazeres é uma das armadilhas mais comuns da vida moderna. Quando a existência se resume a riscar pendências, perde-se o contato com o que gera satisfação genuína.

Concluir uma tarefa traz alívio, mas não substitui a serenidade: logo surge outra obrigação na agenda. Por isso, desacelerar pode ser mais importante do que acumular produtividade sem reflexão.

 

Estabelecer limites sem culpa

Reconquistar o próprio espaço exige estabelecer limites diante das demandas de terceiros. Recusar um compromisso que sobrecarrega ou que só foi aceito por medo de decepcionar alguém faz parte desse processo. Ceder sempre por medo do julgamento alheio corrói a autoestima e acumula frustrações silenciosas que drenam a energia mental.

Proteger o próprio tempo não é egoísmo: é cuidar de si para se relacionar com os outros com honestidade, não sob o peso do cansaço acumulado. Quem diz não sem culpa recupera a paz que a conformidade automática rouba e passa a viver com mais integridade.

Pequenas pausas que restauram o equilíbrio

Construir esse refúgio cotidiano não exige mudanças radicais nem isolamento do mundo. Muitas vezes, basta inserir pausas conscientes e hábitos que ajudam a recuperar o equilíbrio ao longo do dia.

Perguntar a si mesmo como está no meio da tarde ajuda a perceber os efeitos da pressa. Também ajuda reservar alguns minutos para ler, ouvir música ou simplesmente sentar em silêncio, sem telas.

Essas pausas reduzem o impacto do estresse externo e devolvem o controle sobre a própria vida. Não é preciso abandonar responsabilidades: basta reconhecer que frear o piloto automático, mesmo por breves momentos, transforma a qualidade de tudo que se faz depois.

Por que o piloto automático tira a sensação de bem-estar

Quando a pessoa repete hábitos e cumpre tarefas sem perguntar se aquilo combina com o que realmente quer, a vida passa a girar em torno de uma lista de pendências. Nessa lógica, o foco se volta para o que precisa ser feito, não para o que faz sentido sentir.

Por isso, a satisfação dura pouco: desaparece depois da compra, da viagem ou da conquista, porque nada disso foi escolhido com atenção ao que a pessoa valoriza de fato.

Na visão da poeta, o bem-estar cresce à medida que o indivíduo volta a ouvir o próprio corpo e a própria mente e se afasta do barulho externo. Isso não exige grandes mudanças: basta parar um pouco, perceber como está e decidir com mais consciência o que fazer em seguida.

Realização verdadeira

Para Emilia Pardo Bazán, a realização está em viver sem tentar controlar cada detalhe

A escritora resumiu a forma de realmente escolher o próprio caminho e sentir-se realizada

03/11/2026 07h07

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Imagem: Ferrer/Wikimedia Commons

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A escritora galega do século XIX, Emilia Pardo Bazán, resumiu sua filosofia de vida em quatro pilares: parar de planejar tudo, amar de forma genuína, escolher o próprio caminho e sentir-se realizada. Seu legado ainda desafia a forma como vivemos hoje.

Viajante frequente nos trens entre a Galícia e Madri, Pardo Bazán carregava manuscritos e ideias enquanto construía uma vida que questionava as expectativas alheias. Suas reflexões sobre o bem-estar continuam relevantes para quem sente o peso de uma rotina repleta de prazos e obrigações.

Ao desafiar as convenções de sua época, a intelectual deixou ensinamentos que questionam a rigidez mental contemporânea e convidam à autenticidade.

Soltar o controle obsessivo da rotina

Pardo Bazán entendia a vida como um fluxo dinâmico e imprevisível. Para ela, encaixar cada minuto em um plano sufocava a capacidade de se surpreender. A sistematização excessiva do cotidiano, dizia, tirava da existência a graça de ser vivida.

Seus escritos não defendiam o abandono das responsabilidades, mas o equilíbrio entre a ordem necessária e a liberdade de desfrutar o que não tem propósito prático imediato.

Para ela, estar presente, aceitar as surpresas do curso dos acontecimentos e reduzir a tensão da previsão contínua eram a base de uma mente atenta, adaptável e aberta ao novo. Quanto menos se tenta sistematizar a vida, mais grata ela se torna — essa era sua máxima contra a obsessão moderna pelo planejamento.

Amar com honestidade emocional verdadeira

Para Pardo Bazán, amar de forma autêntica exigia coragem emocional, sem se submeter a contratos sociais em busca de validação externa. Essa entrega incluía tanto o compromisso com outra pessoa quanto a devoção à literatura e às causas sociais. Sua correspondência privada revela uma mulher que não temia a intensidade afetiva.

Em carta a Benito Pérez Galdós, confessou a profundidade do sentimento: disse que Galdós era sua felicidade, que temia perdê-lo e que só podia saborear a felicidade com ele. A paixão verdadeira, em sua visão, era um direito inalienável ao prazer emocional livre de amarras impostas pela sociedade.

As cartas de Galdós para Emilia se perderam, por isso a história desse amor é conhecida sobretudo pela correspondência dela, que revela a intensidade de seus sentimentos.

Escolher o próprio rumo independente

Libertar-se das normas sociais e traçar a própria trajetória foi uma batalha central para Pardo Bazán. No século XIX, quando as mulheres eram confinadas a papéis estreitos, ela escolheu o próprio destino: escreveu, viajou, debateu ideias e se recusou a viver conforme ditava a opinião pública.

Em 1892, no Congresso Pedagógico, proclamou que a mulher tem destino próprio. Em 1911, afirmou que o trabalho vale mais que as honras.

Sua trajetória mostra que escolher o próprio caminho exige enfrentar críticas e isolamento, mas permite construir uma existência coerente com os próprios valores. Não se tratava de rebeldia vazia, mas de assumir a responsabilidade pelo que se decide fazer com a própria vida.

Sentir-se realizado pelo que se é

O quarto pilar é a realização pessoal. Para Pardo Bazán, a satisfação íntima não dependia de condecorações nem de aplausos, mas de cultivar o intelecto e manter-se coerente com os ideais defendidos ao longo da carreira. Essa realização vinha de viver segundo os próprios princípios, sem tentar ser quem os outros esperavam.

Uma vida bem vivida é aquela em que se controla o mínimo necessário, se ama sem máscaras, se escolhe livremente e se encontra paz na coerência dessa escolha. Esses ensinamentos continuam relevantes em um mundo que tenta padronizar experiências e impor caminhos pré-traçados.

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