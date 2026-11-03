Miguel de Unamuno: "Não há felicidade maior do que amar aquilo que nos faz sofrer" - Imagem: Agence Meurisse/Wikimedia Commons

Numa sociedade obcecada pelo conforto imediato, resgatar o pensamento clássico permite compreender que o sofrimento e o compromisso sincero são elementos indispensáveis para alcançar uma plenitude real e duradoura. A obsessão por eliminar qualquer incômodo da rotina nos afasta daquilo que verdadeiramente nos importa e nos transforma.

Vivemos convencidos de que uma existência plena significa construir um mundo blindado contra o desconforto, evitando os obstáculos e fugindo de tudo que ameace nossa segurança. Porém, ao tentar remover cada pequena fissura da realidade, perdemos a verdadeira intensidade daquilo que experimentamos e corremos o risco de nos desconectar do solo firme da vida.

O preço do compromisso sincero

Tudo aquilo que nos apaixona — uma meta profissional, um compromisso genuíno ou uma relação significativa — exige uma entrega marcada pela incerteza e por momentos difíceis. Ao recusar o risco para evitar o sofrimento, caímos numa satisfação superficial que se assemelha mais ao entretenimento passageiro do que ao bem-estar autêntico.

Essa obsessão pelo conforto permanente não apenas torna a rotina mais monótona, mas também dilui o valor dos projetos e dos vínculos que realmente nos transformam. A busca incessante pela segurança deixa a experiência vazia de significado e a reduz a um processo sem importância.

Unamuno e a fragilidade como caminho

Miguel de Unamuno, nascido em Bilbao em 1864, foi catedrático de Grego e reitor da Universidade de Salamanca. Tornou-se uma figura central da Geração de 98 ao analisar a crise de identidade espanhola e a existência humana.

Em ensaios como Do sentimento trágico da vida, o intelectual basco advertia que enfrentar a dificuldade não é uma barreira, mas um caminho para compreender o mundo com maior lucidez.

Sua visão desafia a crença moderna de que a plenitude reside na remoção do incômodo, sugerindo que o valor pode emergir justamente daquilo que nos desafia.

Abraçar a fragilidade como via para a autenticidade

Unamuno disse: "Não há felicidade maior do que amar aquilo que nos faz sofrer". A frase revela que aquilo que gera inquietação costuma coincidir com o que mais nos importa.

Quando aceitamos que tudo valioso é frágil e tem data de vencimento, a experiência deixa de ser um processo sem peso e se torna muito mais intensa.

Aceitar que o compromisso traz contradições não significa buscar amargura de forma gratuita, mas conferir sentido profundo ao caminho percorrido. A filosofia de Unamuno convida a enxergar as sombras como componente inseparável do amor e da própria existência. Quem tenta se imunizar contra as quedas termina se afastando da capacidade real de se envolver com o que o rodeia.

A plenitude além do conforto

A verdadeira plenitude não consiste em evitar as feridas da vida, mas em ter coragem de amar aquilo pelo qual vale a pena se arriscar. A filosofia da Geração de 98 nos lembra que o bem-estar real não se encontra no isolamento confortável, mas em saber lidar com as tensões cotidianas com sabedoria e propósito.

O pensamento de Unamuno permanece relevante porque questiona a ideia contemporânea de que felicidade equivale à ausência de dor. Ao resgatar essa perspectiva, reconhecemos que viver plenamente exige compromisso sincero, aceitação da vulnerabilidade e coragem para amar aquilo que nos desafia.