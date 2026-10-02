Praticar exercícios pode ser uma das formas de preparar o corpo para o calor extremo - Foto: RUN 4 FFWPU/Pexels

O exercício físico, por si só, pode fortalecer a capacidade do corpo de se adaptar ao calor intenso, segundo uma pesquisa sobre como o treinamento em condições quentes amplia essas adaptações. Quando o termômetro sobe, atividades simples como uma caminhada ou um turno ao ar livre exigem muito mais esforço do organismo.

Nessas situações, o corpo enfrenta um desafio duplo: manter os músculos funcionando e evitar que a temperatura interna suba demais. À medida que dias muito quentes ficam mais frequentes, a pergunta é se o organismo consegue aprender a lidar melhor com o calor.

Como o corpo gera e dissipa calor

Durante o exercício, os músculos liberam calor internamente, mesmo quando o ambiente está confortável. Conforme a temperatura corporal sobe, o coração trabalha mais para irrigar a musculatura e, ao mesmo tempo, transportar calor até a pele, onde ele pode ser dissipado.

O suor funciona como outro mecanismo de resfriamento: ao evaporar, remove calor do corpo. Quando o calor externo se soma ao calor gerado pelo exercício, o organismo enfrenta um desafio ainda maior, lidando com duas fontes de aquecimento ao mesmo tempo.

Adaptação por treinamento repetido em calor

Pessoas que se exercitam regularmente em condições quentes conseguem se adaptar ao longo do tempo, mantendo a temperatura corporal mais baixa durante atividades posteriores no calor. A frequência cardíaca durante o exercício também diminui, e a resposta do suor se torna mais eficiente conforme o corpo se acostuma à exposição repetida.

Por isso atletas e militares usam treinamento em calor há anos — ele prepara o organismo para trabalho físico em ambientes quentes. Mas uma questão importante permanecia: quanto dessa melhoria vem realmente do calor ambiental e quanto vem apenas do exercício em si?

O que o exercício sozinho já produz

O exercício, por si só, é uma forma de estresse térmico: os músculos geram calor suficiente para elevar a temperatura corporal sem nenhuma ajuda do clima quente. Isso significa que alguns benefícios atribuídos ao treinamento em calor podem, na verdade, resultar do exercício isolado, com o ambiente quente adicionando apenas uma camada extra de pressão.

Pesquisadores da The Chinese University de Hong Kong quiseram separar esses efeitos. Compararam pessoas fazendo exercício similar em temperaturas diferentes, analisando 23 estudos controlados que envolveram 413 participantes em programas que duraram de quatro a 15 dias.

Achados sobre treinamento em calor versus condições normais

Os treinos em calor ocorreram entre 30 a 45 graus Celsius, com média de 37 graus. Os pesquisadores mediram frequência cardíaca, resposta do suor, temperatura da pele e temperatura central — a temperatura mais profunda dentro do corpo — além de desempenho aeróbico em condições quentes, que indica como alguém mantém o ritmo em atividades como corrida ou ciclismo.

Ambos os grupos seguiram programas de exercício similares, diferenciando-se apenas na temperatura ao redor. Pessoas que treinaram no calor mostraram adaptações mais pronunciadas e desempenho melhor quando depois se exercitaram em condições quentes, com redução maior na frequência cardíaca durante o esforço.

O professor Stephen Heung-Sang Wong, um dos autores seniores da análise, informou ao Earth que os achados indicam que a exposição adicional ao calor ambiental durante o exercício oferece um estímulo adaptativo significativo além do produzido apenas pelo exercício, particularmente para respostas cardiovasculares e termorregulatórias.