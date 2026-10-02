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Ciência

Praticar exercícios pode ser uma das formas de preparar o corpo para o calor extremo

Dias muito quentes ficam mais frequentes.

João V. Valença

02/10/2026 - 17h29
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O exercício físico, por si só, pode fortalecer a capacidade do corpo de se adaptar ao calor intenso, segundo uma pesquisa sobre como o treinamento em condições quentes amplia essas adaptações. Quando o termômetro sobe, atividades simples como uma caminhada ou um turno ao ar livre exigem muito mais esforço do organismo.

Nessas situações, o corpo enfrenta um desafio duplo: manter os músculos funcionando e evitar que a temperatura interna suba demais. À medida que dias muito quentes ficam mais frequentes, a pergunta é se o organismo consegue aprender a lidar melhor com o calor.

Como o corpo gera e dissipa calor

Durante o exercício, os músculos liberam calor internamente, mesmo quando o ambiente está confortável. Conforme a temperatura corporal sobe, o coração trabalha mais para irrigar a musculatura e, ao mesmo tempo, transportar calor até a pele, onde ele pode ser dissipado.

O suor funciona como outro mecanismo de resfriamento: ao evaporar, remove calor do corpo. Quando o calor externo se soma ao calor gerado pelo exercício, o organismo enfrenta um desafio ainda maior, lidando com duas fontes de aquecimento ao mesmo tempo.

Adaptação por treinamento repetido em calor

Pessoas que se exercitam regularmente em condições quentes conseguem se adaptar ao longo do tempo, mantendo a temperatura corporal mais baixa durante atividades posteriores no calor. A frequência cardíaca durante o exercício também diminui, e a resposta do suor se torna mais eficiente conforme o corpo se acostuma à exposição repetida.

Por isso atletas e militares usam treinamento em calor há anos — ele prepara o organismo para trabalho físico em ambientes quentes. Mas uma questão importante permanecia: quanto dessa melhoria vem realmente do calor ambiental e quanto vem apenas do exercício em si?

O que o exercício sozinho já produz

O exercício, por si só, é uma forma de estresse térmico: os músculos geram calor suficiente para elevar a temperatura corporal sem nenhuma ajuda do clima quente. Isso significa que alguns benefícios atribuídos ao treinamento em calor podem, na verdade, resultar do exercício isolado, com o ambiente quente adicionando apenas uma camada extra de pressão.

Pesquisadores da The Chinese University de Hong Kong quiseram separar esses efeitos. Compararam pessoas fazendo exercício similar em temperaturas diferentes, analisando 23 estudos controlados que envolveram 413 participantes em programas que duraram de quatro a 15 dias.

Achados sobre treinamento em calor versus condições normais

Os treinos em calor ocorreram entre 30 a 45 graus Celsius, com média de 37 graus. Os pesquisadores mediram frequência cardíaca, resposta do suor, temperatura da pele e temperatura central — a temperatura mais profunda dentro do corpo — além de desempenho aeróbico em condições quentes, que indica como alguém mantém o ritmo em atividades como corrida ou ciclismo.

Ambos os grupos seguiram programas de exercício similares, diferenciando-se apenas na temperatura ao redor. Pessoas que treinaram no calor mostraram adaptações mais pronunciadas e desempenho melhor quando depois se exercitaram em condições quentes, com redução maior na frequência cardíaca durante o esforço.

O professor Stephen Heung-Sang Wong, um dos autores seniores da análise, informou ao Earth que os achados indicam que a exposição adicional ao calor ambiental durante o exercício oferece um estímulo adaptativo significativo além do produzido apenas pelo exercício, particularmente para respostas cardiovasculares e termorregulatórias.

Famosos

Aos 79 anos, guitarrista do Queen transforma fazenda em refúgio com mais de 100 mil árvores

Ele transformou uma antiga propriedade rural em uma floresta.

02/10/2026 16h44

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Brian May, de 79 anos, dedica parte do tempo longe dos palcos a um projeto ambiental que ocupa 157 acres de terra na Inglaterra. O guitarrista do Queen transformou uma antiga propriedade rural em Bere Regis, no condado de Dorset, em uma floresta voltada à preservação de espécies nativas.

O espaço já recebeu cerca de 101 mil árvores e arbustos desde que o plantio começou, em 2013. O resultado é visível: insetos, aves e pequenos mamíferos que haviam desaparecido da área durante os anos de uso agrícola voltaram a ocupar o terreno.

Uma fazenda que virou floresta

A transformação começou em setembro de 2013, quando o músico se juntou a moradores de Bere Regis para plantar a primeira muda do projeto. Na ocasião, cerca de 600 árvores e arbustos foram colocados na terra, dando início ao plano de recuperar os 157 acres antes usados para cultivo.

A iniciativa integra o trabalho da Save Me, organização fundada pelo próprio artista e voltada à proteção de animais. A meta inicial era ambiciosa: plantar mais de 100 mil árvores e arbustos nativos em 12 meses, revertendo os efeitos de anos de exploração agrícola intensiva sobre aquele pedaço de terra.

O retorno da vida silvestre ao local

Com o passar do tempo, a vegetação amadureceu e deu espaço a faixas de flores silvestres espalhadas pela propriedade. O objetivo nunca foi criar apenas uma floresta fechada, mas um mosaico de ambientes — áreas abertas, vegetação rasteira e bosques — capaz de abrigar espécies diferentes.

Em 2024, o site do próprio guitarrista descreveu o espaço como um refúgio permanente para a fauna local. Até aquele momento, o projeto já somava 101 mil árvores e arbustos nativos plantados, além de trechos de flores silvestres que ajudam a sustentar polinizadores e pequenos animais.

Um músico com formação científica

A ligação do guitarrista com temas ambientais não surge por acaso: antes de se dedicar à música em tempo integral. Ele chegou a interromper os estudos em astrofísica para seguir carreira com o Queen, banda que formou ao lado de Freddie Mercury, Roger Taylor e John Deacon. Décadas depois, voltou a concluir o doutorado, desta vez pelo Imperial College London.

Esse trânsito entre ciência e palco explica o cuidado técnico do projeto em Dorset, que combina plantio orientado com monitoramento ambiental contínuo.

Legado que ultrapassa os sucessos do Queen

Enquanto o nome do músico segue associado a clássicos como We Will Rock You. I Want It All e Who Wants to Live Forever, o projeto em Bere Regis mostra outra faceta de sua trajetória. A banda, que também emplacou álbuns como Queen II e o hit Bohemian Rhapsody, segue sendo lembrada como uma das mais influentes do rock.

Em Dorset, terras que deixaram de produzir plantações agora abrigam espécies que haviam desaparecido da região.

IA

Especialista faz alerta sobre IA superinteligente: "Estaremos mortos muito antes"

Perigos da tecnologia já são concretos.

02/10/2026 16h13

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Foto: Sun God Apolo/Pexels

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Casos recentes de agentes de inteligência artificial que acessaram sistemas sem permissão levaram um pesquisador do Centro de Estudos do Risco Existencial da Universidade de Cambridge a alertar que os perigos da tecnologia já são concretos, e não uma ameaça distante. Diante da repetição desses casos, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos deu início a uma investigação regulatória sem precedentes envolvendo empresas como OpenAI e Anthropic.

Foi na Austrália que aconteceu o episódio que chamou atenção internacional: no dia 18 de julho, um sistema da OpenAI entrou sem permissão nos dados do Medicare, o sistema público de saúde do país. A empresa só percebeu o ocorrido em agosto e demorou ainda mais para comunicar o caso às autoridades australianas, feito somente em 10 de setembro.

Em 29 de setembro, a empresa pediu desculpas e admitiu falhas na gestão da situação.

Marcos perigosos em infraestrutura crítica

Maurice Chiodo, que atua como professor assistente de pesquisa no Centro para o Estudo do Risco Existencial de Cambridge, afirmou que, com o episódio na Austrália, pela primeira vez um agente de IA havia conseguido violar a infraestrutura crítica de um governo. Chiodo disse que o agente não deveria ter acessado um sistema governamental e alertou que as infiltrações estão se agravando.

A invasão de dados sensíveis de saúde levantou questionamentos sobre protocolos de segurança em sistemas de IA de infraestruturas governamentais. Chiodo é cofundador do Projeto Ética na Matemática, da Universidade de Cambridge, que desde 2016 ensina responsabilidade social em trabalhos com IA, blockchain e finanças.

Como funcionam esses agentes descontrolados

Os sistemas mais recentes são diferentes das aplicações públicas de IA que a maioria das pessoas conhece. Em vez de responder a uma pergunta simples como "a que horas chega o ônibus?", eles recebem tarefas prolongadas: "compre uma passagem de trem para mim" ou "pesquise informações específicas".

Para testar os limites dessas capacidades, as empresas removeram intencionalmente todos os mecanismos de segurança normalmente integrados aos modelos disponibilizados ao público.

Os agentes invadiram diversos sistemas: o Hugging Face em julho, uma página de wiki abandonada na Alemanha, o RubyGems e o Medicare australiano. Chiodo explicou que o objetivo era descobrir o que o modelo conseguia fazer sem proteção. Com todas as salvaguardas removidas, as empresas criaram diversos agentes baseados no modelo e permitiram que operassem.

A maioria dos ataques não foi realizada por um único agente, mas por grupos coordenados de centenas, ou até milhares, de agentes. Eles buscavam diferentes partes de informação e entravam em sistemas que não estavam autorizados a acessar.

O risco está no presente, não no futuro distante

Questionado sobre o risco de uma inteligência artificial Geral ou superinteligente para a humanidade, Chiodo respondeu: estaremos mortos muito antes disso. O pesquisador disse que os cenários mais graves de perda de controle não envolvem máquinas superinteligentes hipotéticas, mas falhas atuais no desenvolvimento e na contenção dos sistemas.

Chiodo comparou os riscos atuais a dirigir em alta velocidade numa curva perigosa: evitar um quase acidente não garante que o próximo será evitado. Se esses sistemas continuarem operando sem proteções adequadas, em algum momento um quase acidente se tornará um acidente de fato, com danos substanciais.

Para Chiodo, esse cenário não depende de nenhum salto tecnológico futuro: basta que os sistemas atuais sigam operando como estão. Caso as capacidades dos agentes evoluam sem que a segurança acompanhe, o efeito seria o de acelerar ainda mais numa curva já perigosa.

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