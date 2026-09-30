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Enquanto desemprego cai ao menor nível desde 2012 no Brasil, 5 milhões de robôs trabalham no mundo

O Brasil registrou sua menor taxa de desemprego para agosto

Henrique Cesaretti

30/09/2026 - 07h13
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O Brasil registrou sua menor taxa de desemprego para agosto desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2012. Entre junho e agosto, 5,3% da força de trabalho estava desocupada, queda de 0,3% em relação ao trimestre anterior. O contingente de ocupados atingiu um novo recorde, de 103,5 milhões de pessoas.

O crescimento concentrou-se em setores específicos como construção e indústria, sinalizando recuperação seletiva do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, dados do Banco Central revelam tensão: a inadimplência no crédito subiu para 5% em agosto. O patamar mais alto desde março de 2011, refletindo o peso das taxas de juros elevadas sobre a capacidade de pagamento das famílias.

Emprego formal bate recorde enquanto informalidade se mantém

Os vínculos formais no setor privado atingiram 39,5 milhões de trabalhadores — o maior número já registrado. Paralelamente, o contingente informal permaneceu em 26,1 milhões de autônomos e 5,5 milhões de domésticos. A informalidade ficou em 37,5% da população ocupada, ante 37,3% no trimestre anterior.

A força de trabalho — ocupados mais desocupados — chegou a 109,3 milhões, alta de 0,5% no trimestre e 0,7% no ano. Essa expansão aponta para maior participação das pessoas no mercado, mesmo em um cenário em que a inadimplência sinaliza dificuldades de endividamento entre famílias e pequenos negócios.

Automação global avança enquanto Brasil cria postos

Enquanto o mercado nacional aquece, a transformação tecnológica acelera globalmente. Mais de 5 milhões de robôs industriais estão em operação em ambientes de trabalho ao redor do mundo, conforme dados da Federação Internacional de Robótica. O estoque cresceu 9% em 2025, refletindo ritmo acelerado de automação nas principais economias.

A China lidera essa transformação, com 59% das novas instalações de robôs no mundo em 2025. No Brasil, quase 4.300 robôs foram instalados no mesmo ano, um aumento de 38% impulsionado principalmente pela indústria automotiva. A tendência sinaliza que, enquanto o país cria empregos em setores tradicionais, a adoção de máquinas autônomas molda o futuro da produção em escala global.

O contraste entre crescimento local e transformação estrutural

A redução do desemprego brasileiro contrasta com desafios emergentes: humanoides e sistemas autônomos seguem em desenvolvimento para funções específicas, ainda enfrentando limitações em tarefas do mundo real. Projeções indicam expansão significativa dessa tecnologia nos próximos anos, com implicações diretas para mercados de trabalho em diferentes economias.

A queda do desemprego em agosto reflete um dinamismo setorial concentrado em construção e indústria, enquanto a inadimplência crescente demonstra fragilidade na base de renda das famílias. Ao mesmo tempo, a automação global continua seu avanço acelerado, sugerindo que flutuações trimestrais no emprego convivem com transformação mais profunda nas competências demandadas pelo mercado de trabalho.

Descoberta impressionante

Iceberg gigante quase do tamanho do Rio de Janeiro fica azul na Antártida e chama atenção da NASA

Foi encontrado um dos maiores blocos de gelo já observados na Antártida

30/09/2026 08h55

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Foto: Dick Scholten/Pexels

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O iceberg A-23A, um dos maiores blocos de gelo já observados na Antártida, mostrou um aspecto incomum em imagens captadas pelo satélite Terra, da NASA: extensas zonas azuis cobriram sua superfície enquanto avançava pelo Atlântico Sul. As imagens, capturadas em 26 de dezembro de 2025, mostram sinais visíveis do desgaste profundo sofrido pelo gigantesco bloco durante sua longa trajetória.

O iceberg se desprendeu da Antártida em 1986 com uma área de aproximadamente 4.000 quilômetros quadrados — mais de seis vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro, cuja área territorial é de cerca de 1.200,3 quilômetros quadrados.

Depois de ficar encalhado por mais de 30 anos nas águas rasas do mar de Weddell. O iceberg voltou a se mover em 2020 e começou a avançar em direção a regiões oceânicas progressivamente mais quentes.

Como a água cria fissuras no gelo

O azul intenso visível nas imagens de satélite resulta da fusão do gelo e do acúmulo de água de degelo em fissuras internas. Ted Scambos, pesquisador da Universidade do Colorado em Boulder, explicou, segundo o El Confidencial, que o peso da água concentrada nas fraturas faz com que elas se abram.

A pressão amplia as falhas internas e compromete a estabilidade de um bloco já debilitado pelas temperaturas mais altas.

Um astronauta da Estação Espacial Internacional capturou fotografias adicionais um dia após o registro do satélite, mostrando uma cobertura de água ainda mais extensa. Finas franjas brancas ao redor do perímetro parecem conter temporariamente parte dessa água acumulada, funcionando como barreiras naturais à fragmentação imediata.

Marcas deixadas há séculos no gelo

As bandas azuis e brancas que cruzam o A-23A registram um processo muito mais antigo do que o atual degelo. Walt Meier, pesquisador do National Snow & Ice Data Center, informou conforme divulgado pelo El Confidencial que essas estrías se formaram há centenas de anos, quando o hielo ainda integrava um glaciar que avançava sobre o leito rochoso antártico.

Essas antigas irregularidades formaram pequenas cristas e depressões que agora direcionam o fluxo de água.

Essa preservação permite aos cientistas observar do espaço vestígios formados muito antes do iceberg iniciar sua jornada. Uma zona branca junto ao bloco pode corresponder a um fenômeno chamado blowout — uma espécie de ruptura causada pela pressão da água, que teria exercido força suficiente para atravessar o gelo em profundidade.

Por que a NASA monitora o iceberg

O interesse da agência espacial na transformação visual do A-23A vai além da curiosidade científica. Os dados coletados ajudam os pesquisadores a entender como o aquecimento dos oceanos afeta icebergs gigantes e contribuem para projeções sobre o futuro do gelo antártico.

As imagens do satélite Terra revelam processos de fragmentação em tempo real e ajudam a avaliar a estabilidade de blocos que podem influenciar correntes marinhas e níveis do mar.

Italianos em alerta

Alerta na Itália: atividade vulcânica é registrada e voos são cancelados no país

Terminal permaneceu fechado por causa das cinzas vulcânicas e das condições meteorológicas adversas

30/09/2026 08h21

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Foto: Bor Jinson/Pexels

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Repetindo o ocorrido que já afetou os italianos há pouco tempo, o aeroporto internacional de Catânia foi fechado novamente na última terça-feira (29), na Sicília, por causa da atividade contínua do vulcão Etna. O terminal permaneceu fechado até as 13h do horário de Greenwich (10h em Brasília), por causa das cinzas vulcânicas e das condições meteorológicas adversas.

O encerramento ocorreu horas após a reabertura do terminal, que havia ficado fechado por três dias consecutivos. A operadora SAC orientou os passageiros a verificar o status dos voos com as companhias aéreas antes de ir ao terminal e informou que divulgaria novas atualizações conforme a situação evoluísse.

 

Impacto no tráfego regional

O novo fechamento afetou milhares de viajantes e obrigou as companhias aéreas a desviar voos para outros aeroportos da Sicília. O governo local ampliou a oferta de trens para transportar os passageiros afetados até terminais alternativos em Comiso, Trapani e Palermo, distribuindo a demanda entre os aeroportos disponíveis.

Catânia é o quinto aeroporto mais movimentado da Itália em número de passageiros e sofre interrupções recorrentes causadas pelas cinzas do Etna, o vulcão mais alto e mais ativo da Europa.

Durante períodos anteriores de encerramento, entre 630 e 700 voos foram desviados ou cancelados, e as estimativas de prejuízos ao setor de turismo variam entre 12,8 milhões e 24 milhões de euros. Esta foi uma das paralisações mais graves enfrentadas pelo aeroporto em pelo menos duas décadas.

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