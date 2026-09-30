Enquanto desemprego cai ao menor nível desde 2012 no Brasil, 5 milhões de robôs trabalham no mundo - Imagem: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Brasil registrou sua menor taxa de desemprego para agosto desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2012. Entre junho e agosto, 5,3% da força de trabalho estava desocupada, queda de 0,3% em relação ao trimestre anterior. O contingente de ocupados atingiu um novo recorde, de 103,5 milhões de pessoas.

O crescimento concentrou-se em setores específicos como construção e indústria, sinalizando recuperação seletiva do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, dados do Banco Central revelam tensão: a inadimplência no crédito subiu para 5% em agosto. O patamar mais alto desde março de 2011, refletindo o peso das taxas de juros elevadas sobre a capacidade de pagamento das famílias.

Emprego formal bate recorde enquanto informalidade se mantém

Os vínculos formais no setor privado atingiram 39,5 milhões de trabalhadores — o maior número já registrado. Paralelamente, o contingente informal permaneceu em 26,1 milhões de autônomos e 5,5 milhões de domésticos. A informalidade ficou em 37,5% da população ocupada, ante 37,3% no trimestre anterior.

A força de trabalho — ocupados mais desocupados — chegou a 109,3 milhões, alta de 0,5% no trimestre e 0,7% no ano. Essa expansão aponta para maior participação das pessoas no mercado, mesmo em um cenário em que a inadimplência sinaliza dificuldades de endividamento entre famílias e pequenos negócios.

Automação global avança enquanto Brasil cria postos

Enquanto o mercado nacional aquece, a transformação tecnológica acelera globalmente. Mais de 5 milhões de robôs industriais estão em operação em ambientes de trabalho ao redor do mundo, conforme dados da Federação Internacional de Robótica. O estoque cresceu 9% em 2025, refletindo ritmo acelerado de automação nas principais economias.

A China lidera essa transformação, com 59% das novas instalações de robôs no mundo em 2025. No Brasil, quase 4.300 robôs foram instalados no mesmo ano, um aumento de 38% impulsionado principalmente pela indústria automotiva. A tendência sinaliza que, enquanto o país cria empregos em setores tradicionais, a adoção de máquinas autônomas molda o futuro da produção em escala global.

O contraste entre crescimento local e transformação estrutural

A redução do desemprego brasileiro contrasta com desafios emergentes: humanoides e sistemas autônomos seguem em desenvolvimento para funções específicas, ainda enfrentando limitações em tarefas do mundo real. Projeções indicam expansão significativa dessa tecnologia nos próximos anos, com implicações diretas para mercados de trabalho em diferentes economias.

A queda do desemprego em agosto reflete um dinamismo setorial concentrado em construção e indústria, enquanto a inadimplência crescente demonstra fragilidade na base de renda das famílias. Ao mesmo tempo, a automação global continua seu avanço acelerado, sugerindo que flutuações trimestrais no emprego convivem com transformação mais profunda nas competências demandadas pelo mercado de trabalho.