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Meio ambiente

Terremoto desperta vulcão na Rússia que estava sem entrar em erupção há 500 anos

Começou a expelir lava e detritos.

João V. Valença

29/09/2026 - 19h01
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<p>Um vulcão no extremo oriente russo voltou a entrar em atividade após aproximadamente 500 anos de dormência. O Krasheninnikov, localizado na região de mesmo nome na Rússia, começou a expelir lava e detritos em julho de 2025, logo após um terremoto de magnitude 8.8 atingir o oceano próximo.</p>

<p>A agência espacial americana Nasa divulgou imagens de satélite na última quinta-feira (24) que documentam o fenômeno com detalhes inéditos. O registro reúne 17 capturas feitas pelo satélite Nisar entre dezembro de 2025 e meados de agosto, montadas em um vídeo que mostra a progressão da erupção como um time-lapse.</p><div class="bob-video" style="margin:18px 0"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/BwU0of7ae38" width="560" height="315" frameborder="0" loading="lazy" allowfullscreen="" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe></div><p><br></p>

<h2>Como o satélite capturou a lava em movimento</h2>

<p>O satélite Nisar, desenvolvido em parceria entre a Nasa e a agência espacial indiana ISRO, funciona de forma diferente das câmeras tradicionais. Ele dispara micro-ondas contra o solo e registra o eco que retorna, capturando dados a cada 12 dias com precisão de vários metros mesmo sem luz visível.</p>

<p>Essa tecnologia, chamada de radar de abertura sintética, permitiu aos pesquisadores acompanhar a lava enchendo uma caldeira interna menor até transbordar para uma cratera maior do vulcão, onde o material se espalhou em formato de leque. As imagens são facilmente acessíveis por meio da nuvem, tornando possível o acompanhamento contínuo de fenômenos geológicos de qualquer lugar do planeta.</p>

<h2>O despertar de uma montanha adormecida</h2>

<p>O Krasheninnikov possui duas crateras ativas, sendo a do norte aquela que retomou a atividade vulcânica. A cratera norte passou a lançar rocha derretida e detritos em direção ao leste após o terremoto de magnitude 8.8 ocorrido a cerca de 240 quilômetros de distância. O terremoto, que ocorreu em julho de 2025, impulsionou o despertar do vulcão.</p>

<p>Terremotos de grande magnitude têm capacidade de alterar a pressão nas câmaras magmáticas profundas, podendo desencadear erupções em vulcões considerados extintos ou dormentes há longos períodos. No caso do Krasheninnikov, o monitoramento contínuo por satélite permitiu documentar cada etapa do processo desde o primeiro fluxo de lava até a formação do padrão final.</p>

<p>A fumaça da erupção atingiu mais de 6 quilômetros de altitude e se espalhou por pelo menos 75 quilômetros, demonstrando a magnitude do evento geológico.</p>

<h2>Vigilância global de vulcões ativos</h2>

<p>O satélite Nisar consegue cobrir de forma sistemática praticamente todos os cerca de 1,3 mil vulcões ativos acima do nível do mar existentes no planeta. Essa capacidade de monitoramento contínuo permite que pesquisadores identifiquem mudanças geológicas antes mesmo que elas sejam percebidas no solo, oferecendo oportunidades de alerta precoce para comunidades próximas.</p>

<p>O caso do vulcão russo demonstra como a tecnologia de sensoriamento remoto se tornou ferramenta essencial para compreender a dinâmica dos processos vulcânicos e suas conexões com eventos sísmicos. Cada imagem capturada pelo Nisar contribui para um retrato detalhado de como estruturas vulcânicas silenciosas por séculos podem ser reacesas por perturbações geológicas distantes.</p>

Clima

Alerta global: El Niño pode causar 451 mil mortes adicionais no mundo até fevereiro

Impacto recai com mais força sobre países em desenvolvimento.

29/09/2026 18h44

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Foto: Manuel Muñoz/Pexels

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O fenômeno climático El Niño pode elevar em 451 mil o número de mortes ligadas ao calor no mundo até fevereiro, segundo projeções científicas divulgadas nesta quarta (23). O impacto recai com mais força sobre países em desenvolvimento, onde a estrutura de saúde tem menos capacidade de resposta a ondas de calor extremo.

Declarado em junho, o fenômeno deve atingir o pico de intensidade ainda neste ano e caminha para superar registros anteriores, o que amplia os efeitos já provocados pelas mudanças climáticas. O Brasil aparece nas projeções com 13 mil mortes adicionais estimadas no mesmo período.

Por que o calor mata mais em certas regiões

Ao esquentar as águas superficiais do Oceano Pacífico, o El Niño desorganiza os ventos e altera o regime de chuvas em escala mundial. Esse desequilíbrio térmico agrava doenças cardiovasculares e respiratórias, e pode piorar a qualidade do ar em áreas afetadas por incêndios florestais associados à seca.

O Climate Impact Lab. Da Universidade de Chicago, projeta que a região africana do Sahel some 66.800 mortes adicionais em comparação a um ano sem o fenômeno; quase metade delas concentrada na Nigéria. A Indonésia aparece com 19.300 óbitos a mais, enquanto Filipinas, Vietnã, Tailândia e Camboja juntos somariam 19.400, e Índia teria 15.800 mortes adicionais.

Como os pesquisadores chegaram aos números

A equipe cruzou dados sobre temperatura e excesso de mortalidade coletados em 24.378 regiões distintas, considerando clima local e grau de vulnerabilidade de cada área. Depois, comparou essas informações com previsões de temperatura de longo prazo, usando como referência a média histórica entre 1996 e 2025 para calcular quantas mortes extras seriam atribuíveis ao fenômeno.

Os cálculos ainda não passaram por revisão de outros cientistas, mas devem ser publicados em breve em revista especializada. Em 22 de setembro, a Organização das Nações Unidas já havia classificado como significativa a ameaça que o El Niño representa à saúde pública global.

Riscos que vão além das altas temperaturas

O calor extremo não é o único problema associado ao fenômeno. Secas prolongadas e inundações repentinas tendem a favorecer surtos de desnutrição e cólera em regiões mais vulneráveis, somando-se ao efeito direto das temperaturas sobre a saúde da população.

Com o pico do El Niño previsto para os últimos meses do ano. O monitoramento das próximas semanas deve indicar se as projeções de mortalidade se confirmam nas regiões mais expostas ao calor extremo.

Investimento

Ele investiu US$ 1 mil em rede social e hoje é a pessoa mais rica do Brasil com R$ 162,9 bilhões

Também colaborou na estruturação técnica do site.

29/09/2026 18h13

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Foto: Daniel Dan/Pexels

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Um aporte de mil dólares durante os tempos de universidade acabou se convertendo na maior riqueza pessoal já registrada entre os brasileiros. Com 22 anos e matriculado em Economia na Universidade de Harvard, Eduardo Saverin aplicou essa quantia em 2004 no Thefacebook.com, iniciativa acadêmica que ele ajudava a tirar do papel junto com Mark Zuckerberg. Na época, não havia garantia de sucesso.

Passados mais de vinte anos, aquela fatia inicial se converteu em um patrimônio de R$ 162,9 bilhões, o suficiente para tornar Saverin o brasileiro mais rico da atualidade.

Papel técnico na criação da rede

O envolvimento de Saverin não se limitou ao dinheiro: ele também colaborou na estruturação técnica do site e, de acordo com a Forbes, foi responsável por montar um servidor na garagem da residência de seus pais.

A parceria com Zuckerberg, no entanto, não durou muito tempo. Divergências sobre a administração do negócio levaram os dois à Justiça americana em 2005, num processo que discutia a fatia acionária de Saverin e seu reconhecimento como cofundador da empresa.

Disputa judicial e o acordo confidencial

Um acordo extrajudicial encerrou o litígio em 2009, sem detalhes tornados públicos sobre os termos. Analistas da época calculavam que Saverin teria ficado com uma fatia próxima a 5% da companhia, participação que se tornaria extremamente valiosa nos anos seguintes.

A virada veio com a expansão acelerada do Facebook, e a abertura de capital na Nasdaq, em 2012, movimentou US$ 16 bilhões, com 421,2 milhões de ações negociadas a US$ 38 cada. O salto multiplicou o valor da participação retida por Saverin.

Aquisições que ampliaram o valor da empresa

As aquisições reforçaram o crescimento do grupo controlado por Zuckerberg. O Instagram foi incorporado por US$ 1 bilhão ainda em 2012, e o WhatsApp entrou para o pacote por cerca de US$ 22 bilhões. Os negócios ajudaram a empresa a se tornar a atual Meta.

A trajetória de Saverin na lista de bilionários começou em 2011, quando seu patrimônio somava R$ 2,6 bilhões segundo a Forbes. Foi em 2024 que o brasileiro chegou ao topo do ranking de fortunas nacionais pela primeira vez, e ele segue na liderança em 2026.

Oscilação recente e distância do segundo colocado

O valor atual de R$ 162,9 bilhões representa queda em relação aos R$ 227 bilhões registrados em 2025, reflexo direto da desvalorização das ações da Meta no período. Ainda assim, a vantagem sobre o segundo lugar segue larga: Vicky Safra e a família somam R$ 130,6 bilhões, uma diferença de mais de R$ 30 bilhões.

Parte da fortuna de Saverin já não depende só da Meta. Em 2015, ele cofundou a B Capital, empresa de investimentos voltada para startups.

Novo fundo mira inteligência artificial

A gestora ampliou o apetite por esse setor, e em julho de 2026, fechou o terceiro fundo da história, o Ascent Fund III. O fundo reúne US$ 500 milhões voltados a startups de inteligência artificial, com foco especial em saúde e energia, em mercados da América do Norte e da Ásia.

Aos 44 anos, Saverin mantém rotina discreta em Singapura, onde vive desde 2009. A diversificação para fora das ações da Meta consolidou uma segunda frente de renda que ajuda a sustentar sua posição no topo do ranking brasileiro.

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