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Curiosidades

Países mais felizes têm uma curiosa ligação com gatos, aponta análise de 93 nações

Trabalhos anteriores já associavam animais de estimação à felicidade.

João V. Valença

02/10/2026 - 12h44
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Uma análise de 93 países encontrou uma associação entre a presença de gatos, a exposição ao parasita Toxoplasma gondii e a felicidade nacional. Embora a maioria das pessoas associe o bem-estar a fatores econômicos e de saúde, os pesquisadores identificaram padrões que relacionam animais de estimação e infecções parasitárias à satisfação dos cidadãos.

A análise partiu de uma observação simples: se gatos reduzem a solidão e o estresse dos indivíduos, nações com mais felinos também poderiam ter populações mais felizes. Ao mesmo tempo, como o Toxoplasma gondii usa gatos para se reproduzir e se dissemina pelo ambiente, a infecção poderia seguir na direção oposta à felicidade.

Gatos e parasitas na vida das nações

Trabalhos anteriores já associavam animais de estimação à redução da solidão, ao menor estresse e à melhora do humor. Os gatos, contudo, têm um papel específico no ciclo de vida do Toxoplasma gondii: o parasita se multiplica nesses animais e chega ao ambiente pelas fezes.

Humanos podem se infectar ao consumir carne contaminada mal cozida ou pelo contato com fezes de gatos.

Na maioria das pessoas saudáveis, a infecção não provoca sintomas óbvios. Estudos anteriores, porém, associaram a exposição ao parasita a mudanças no humor, no comportamento e na saúde mental. A análise investigou, então, se nações com mais gatos poderiam ser mais felizes, enquanto a exposição ao parasita seguiria na direção oposta.

O que a comparação entre 93 Países revelou

Os pesquisadores cruzaram dados de 93 nações sobre felicidade, densidade de gatos, renda, PIB per capita, gastos com saúde e exposição ao Toxoplasma gondii. Para comparar países de tamanhos diferentes, calcularam o número de gatos por 10 mil pessoas. Os escores de felicidade vieram de médias referentes ao período de 2022 a 2024.

A exposição ao parasita foi medida por meio de anticorpos identificados em gestantes, um indicador indireto disponível de forma consistente nos 93 países estudados. Os pesquisadores usaram anticorpos IgM para identificar infecções recentes e anticorpos IgG para indicar infecções passadas, que podem resultar em uma infecção mais duradoura e inativa.

Mais gatos, maior felicidade; mais parasita, menos

Os resultados apontaram em duas direções opostas: nações com mais gatos por habitante tenderam a apresentar níveis mais altos de felicidade. Já os países com maior exposição ao Toxoplasma gondii tenderam a apresentar níveis mais baixos de satisfação.

A equipe, liderada por pesquisadores do México e de instituições internacionais, ressaltou que esses padrões aparecem no nível dos países e não comprovam o que ocorre com proprietários individuais de gatos.

"O que descobrimos é que Países com mais gatos tenderam a relatar maiores níveis de felicidade, enquanto Países com maior exposição ao Toxoplasma gondii tenderam a relatar menores níveis de felicidade," afirmaram os autores em comunicação à Earth. "Claro, essas são associações no nível de país, então não podemos dizer que ter mais gatos deixa as pessoas mais felizes ou que Toxoplasma deixa as pessoas menos felizes, mas os padrões são interessantes o suficiente para merecer investigação adicional."

Riqueza como fator explicativo

A análise também encontrou uma relação entre a presença de gatos e a riqueza: países com mais gatos por pessoa tenderam a ter renda mais alta. Maior PIB per capita e gastos maiores com saúde, e nações mais ricas também apresentaram menor exposição ao Toxoplasma gondii.

Esse achado sugere que a riqueza nacional pode explicar parte da relação observada. Tanto pela capacidade de manter mais animais de estimação quanto pelas melhores condições sanitárias, que reduzem a transmissão do parasita.

Segundo os pesquisadores, fatores econômicos explicaram 47% das variações observadas na felicidade entre os países. A densidade de gatos continuou associada de forma independente à felicidade nacional mesmo depois do controle pela riqueza. A investigação continua para entender como economia, saúde, animais de estimação e infecções parasitárias se relacionam com o bem-estar coletivo.

Reflexão

Psicólogo explica por que esperar que todos tratem você bem pode ser um erro

Rafael Santandreu oferece exemplos concretos desse padrão.

02/10/2026 14h16

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Rafael Santandreu (Fonte: EFE)

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Um comentário desagradável no trabalho, uma manobra imprudente de outro motorista ou uma discussão com alguém próximo podem arruinar o dia de muitas pessoas. Para o psicólogo Rafael Santandreu, porém, o verdadeiro problema não reside nesses episódios em si, mas na crença irracional de que todos deveriam sempre tratá-lo bem.

Santandreu identifica uma ideia especialmente prejudicial: a de que "todo mundo deveria me tratar bem o tempo todo". Essa expectativa transforma qualquer gesto desagradável em fonte de sofrimento desnecessário, alimentando um padrão de pensamento impossível de cumprir na prática.

O diálogo interno que perpetua a frustração

Quando um colega age com falta de consideração, quando alguém faz um comentário incômodo ou quando presenciamos uma injustiça, a primeira reação é interpretar o ocorrido como insuportável. Na verdade, explica Santandreu, o sofrimento nasce do diálogo interno que mantemos depois desses momentos — o que dizemos a nós mesmos sobre o que aconteceu.

O psicólogo oferece exemplos concretos desse padrão, e uma manobra perigosa de um motorista pode estragar horas da manhã. Um companheiro de trabalho demonstra pouca consideração e você passa o dia remoendo a situação. Uma pessoa próxima faz uma crítica que desencadeia uma reação desproporcional.

Em todos esses casos, o problema não é apenas o comportamento externo — é a expectativa invisível que você carrega de que a pessoa deveria ter agido de forma diferente.

Uma expectativa impossível de alcançar

Para Santandreu, essa forma de interpretar a realidade é improdutiva e não corresponde à forma como o mundo funciona. Em entrevista ao El Confidencial, o psicólogo disse que não é preciso que todo mundo trate você bem o tempo todo, porque isso é impossível.

Nem mesmo pessoas com grande visibilidade pública escapam desse fenômeno. Nem a rainha Letizia é tratada com educação por todos ao seu redor o tempo todo, diz o psicólogo. Qualquer pessoa, independentemente de sua posição ou reconhecimento, encontrará conflitos, críticas e comportamentos desagradáveis ao longo da vida.

A diferença está em como interpreta esses episódios e qual significado atribui a eles.

Por que a perfeição relacional não traz felicidade

Santandreu acrescenta que, mesmo que fosse possível viver em um ambiente onde todas as pessoas fossem constantemente amáveis, complacentes e agradáveis, isso ainda não garantiria felicidade, pois nos entediaria.

Com o tempo, porém, acabaríamos ansiando por relações mais autênticas e por pessoas que expressassem o que realmente pensam, ainda que isso significasse ouvir opiniões incômodas ou discordâncias. A felicidade, portanto, não está em alcançar uma perfeição impossível nas relações humanas, mas em aceitar a natureza genuína e imperfeita das interações.

Relativizar conflitos como caminho para o bem-estar

A proposta de Santandreu é substituir a expectativa irracional por um pensamento mais realista e benéfico para a saúde mental. Desejar ser tratado com respeito continua sendo um objetivo válido. Reconhecer que haverá pessoas injustas, comentários indelicados e desacordos é aceitar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse.

Essa capacidade de relativizar os conflitos e entender que nem tudo que acontece é catastrófico abre espaço para a paz mental, mesmo em um mundo imperfeito e cheio de pessoas imperfeitas.

Recomeço

Eles chegaram de barco a uma ilha desabitada; 100 anos depois, ela virou um destino turístico

Tudo começou como um refúgio contra os mosquitos.

02/10/2026 14h00

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Foto: Gabriel Rissi/Pexels

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Em 1923, o pescador Juan Cuevas Ramírez desembarcou numa pequena ilha rochosa do Golfo da Califórnia, no México, para escapar das pragas de mosquitos da costa. O que começou como um refúgio contra os mosquitos se transformou, ao longo de um século, num centro de ecoturismo que atrai visitantes de todo o mundo.

Juan buscava uma porção de terra onde os mosquitos não fossem uma ameaça constante. Explorou diversas ilhas do Mar de Cortés até encontrar El Pardito, um ilhéu desabitado de apenas uma hectárea. Depois, voltou com sua esposa Paula para começar a vida na ilha.

Sobreviver sem água, sem recursos, sem volta

Os primeiros anos foram marcados pelo isolamento e pelas dificuldades naturais. A única forma de chegar à costa continental era remar numa canoa a vela, dominando os ventos para não derivar pelo oceano.

Para obter água doce, o casal precisava fazer viagens exaustivas até outras ilhas ou até a terra firme. O problema só diminuiu décadas depois, quando barcos levaram plantas desalinizadoras à ilha.

Para construir abrigo na rocha nua, Juan e Paula aprenderam a calcinar conchas de caracol e a fabricar cal artesanal, uma técnica construtiva local que seus descendentes herdaram e continuaram usando. À medida que a família crescia, levantavam pequenas casas de pedra e cal na superfície minúscula da ilha.

Uma família numerosa e histórias singulares

Ao longo das décadas, Juan e Paula tiveram nove filhos e ensinaram a cada um a pesca de várias espécies — conhecimento que servia tanto para alimentar a família quanto para comercializar fora do arquipélago.

Juan teve outros sete filhos com uma mulher de uma ilha vizinha. Paula também ajudou a criar essas crianças, em um modelo de convivência cooperativa.

As gerações seguintes perceberam que precisavam diversificar a economia sem perder a identidade. Os mais jovens decidiram permanecer em El Pardito e transformar o conhecimento acumulado sobre o ecossistema marinho em um negócio sustentável. O ecoturismo se tornou a alternativa econômica que preservou a vida construída na ilha.

Do isolamento ao destino global

Hoje, mais de 100 anos após aquela travessia inicial a remo e vela, El Pardito se tornou um assentamento familiar singular e um centro de ecoturismo na América Latina.

Passeios de lancha, mergulho com snorkel e relatos diretos da história da família transformaram a ilha em uma atração visitada por pessoas de todo o mundo. A trajetória de El Pardito mostra como a resiliência pode se tornar um legado duradouro.

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