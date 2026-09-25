Enquanto todos olham para a IA, cientistas alertam sobre o risco do desaparecimento das abelhas - Foto: Alexa Fotos

Um colapso silencioso ameaça o planeta: a redução das populações de abelhas já causa danos invisíveis ao equilíbrio ambiental, muito antes de qualquer cenário de extinção total. O impacto direto sobre as plantas nativas e a segurança alimentar humana é real e urgente, alerta o pesquisador Marcos Jacob, que trabalha com transferência de tecnologia na Embrapa Meio-Norte.

Sem esses insetos, a polinização das plantas pararia de funcionar e iniciaria uma cascata de colapsos. Ao transportar o pólen entre flores, cada espécie de abelha estabelece relações específicas. E insubstituíveis com determinadas plantas — um vínculo que levou milhões de anos para se formar e que nenhuma outra criatura consegue replicar integralmente.

O dano já começou — e passa invisível

Nem é preciso esperar uma extinção para sofrer as consequências. A redução populacional das abelhas afeta a perpetuação de muitas espécies nativas que dependem desses insetos para reprodução. Com menos colônias, a natureza perde capacidade de se regenerar e o sistema enfraquece por dentro.

Em escala maior, a perda desses polinizadores compromete a oferta de alimentos que chegam à mesa todos os dias. Formigas, mariposas, morcegos e borboletas também polinizam, mas nenhum deles cobre o vazio deixado pela ausência das abelhas. A polinização animal gera entre US$ 235 bilhões e US$ 577 bilhões em riqueza global — valor que desaparece junto com esses insetos.

Por que cada espécie de abelha é insubstituível

Nem toda abelha que visita uma flor a poliniza, e muitas vezes, o inseto apenas extrai néctar ou pólen para sua própria alimentação, sem transportar grãos para outra planta. A anatomia de cada espécie determina se ela consegue alcançar o pólen em estruturas muito finas e transportá-lo com eficiência.

A Apis, por exemplo, não consegue acessar o pólen localizado na ponta de certas estruturas florais. Essa especificidade vem de milhões de anos de coevolução — insetos e plantas aprenderam a se adaptar um ao outro de maneiras únicas.

Substituir uma espécie por outra não resolve o problema: cada uma ocupa um nicho próprio, e retirar uma delas significa deixar aquelas plantas sem parceiros reprodutivos.

As ameaças que já cercam as colônias

As abelhas enfrentam perda de habitat, exposição a venenos e mudanças climáticas, que pressionam as populações simultaneamente. O aquecimento global altera a época e a intensidade da floração das plantas, mudando quando e quanto néctar e pólen ficam disponíveis para alimentação.

Chuva excessiva piora ainda mais a situação ao lavar o néctar e o pólen, diluir a concentração de açúcar do néctar e impedir que os insetos voem. O desmatamento seletivo agrava o problema: a retirada de árvores de tronco grosso para madeira ou lenha reduz tanto a oferta de alimento quanto os abrigos naturais para as colônias.

O uso de agrotóxicos também pressiona as populações — regiões submetidas a pulverizações em escala, principalmente aéreas, registram redução significativa no número de insetos.

É uma morte lenta — não pelo envenenamento direto, mas pela subtração gradual de recursos. Quando a floresta deixa de oferecer alimento suficiente, diminui a quantidade de enxames que conseguem sobreviver.