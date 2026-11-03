Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Piloto automático

Ernestina de Champourcín: "Pessoas felizes são as que conseguem parar de viver no piloto automático"

Ela destacou a importância de reassumir o controle do próprio cotidiano

Henrique Cesaretti

03/11/2026 - 07h23
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

A correria diária afasta a calma de quem vive no piloto automático e repete tarefas sem questionar por quê. A poeta Ernestina de Champourcín, da Geração de 27, descobriu que o bem-estar nasce quando a pessoa reassume o controle do próprio cotidiano e se distancia da pressa que a sufoca.

Para ela, a felicidade raramente vem de um golpe de sorte ou de conquistas materiais. Nasce quando a pessoa desperta para si, desacelera e se reconecta com o que sente e deseja de verdade. Recuperar essa autonomia exige frear a inércia que leva a agir sem refletir e voltar a ouvir necessidades que a rotina tenta abafar.

Quando os dias desaparecem na pressa

Acordar com pressa, responder mensagens sem pausa e atender exigências alheias afastam cada pessoa de suas necessidades mais genuínas. Essa rotina mecânica transforma a vida em uma sequência em que os dias desaparecem sem deixar marca ou significado duradouro.

Romper esse ciclo exige parar no meio da correria, respirar fundo e perguntar se as escolhas diárias nascem de um desejo próprio ou de um costume aceito sem reflexão.

Transformar a rotina em uma lista infinita de afazeres é uma das armadilhas mais comuns da vida moderna. Quando a existência se resume a riscar pendências, perde-se o contato com o que gera satisfação genuína.

Concluir uma tarefa traz alívio, mas não substitui a serenidade: logo surge outra obrigação na agenda. Por isso, desacelerar pode ser mais importante do que acumular produtividade sem reflexão.

 

Estabelecer limites sem culpa

Reconquistar o próprio espaço exige estabelecer limites diante das demandas de terceiros. Recusar um compromisso que sobrecarrega ou que só foi aceito por medo de decepcionar alguém faz parte desse processo. Ceder sempre por medo do julgamento alheio corrói a autoestima e acumula frustrações silenciosas que drenam a energia mental.

Proteger o próprio tempo não é egoísmo: é cuidar de si para se relacionar com os outros com honestidade, não sob o peso do cansaço acumulado. Quem diz não sem culpa recupera a paz que a conformidade automática rouba e passa a viver com mais integridade.

Pequenas pausas que restauram o equilíbrio

Construir esse refúgio cotidiano não exige mudanças radicais nem isolamento do mundo. Muitas vezes, basta inserir pausas conscientes e hábitos que ajudam a recuperar o equilíbrio ao longo do dia.

Perguntar a si mesmo como está no meio da tarde ajuda a perceber os efeitos da pressa. Também ajuda reservar alguns minutos para ler, ouvir música ou simplesmente sentar em silêncio, sem telas.

Essas pausas reduzem o impacto do estresse externo e devolvem o controle sobre a própria vida. Não é preciso abandonar responsabilidades: basta reconhecer que frear o piloto automático, mesmo por breves momentos, transforma a qualidade de tudo que se faz depois.

Por que o piloto automático tira a sensação de bem-estar

Quando a pessoa repete hábitos e cumpre tarefas sem perguntar se aquilo combina com o que realmente quer, a vida passa a girar em torno de uma lista de pendências. Nessa lógica, o foco se volta para o que precisa ser feito, não para o que faz sentido sentir.

Por isso, a satisfação dura pouco: desaparece depois da compra, da viagem ou da conquista, porque nada disso foi escolhido com atenção ao que a pessoa valoriza de fato.

Na visão da poeta, o bem-estar cresce à medida que o indivíduo volta a ouvir o próprio corpo e a própria mente e se afasta do barulho externo. Isso não exige grandes mudanças: basta parar um pouco, perceber como está e decidir com mais consciência o que fazer em seguida.

Realização verdadeira

Para Emilia Pardo Bazán, a realização está em viver sem tentar controlar cada detalhe

A escritora resumiu a forma de realmente escolher o próprio caminho e sentir-se realizada

03/11/2026 07h07

Compartilhar

Imagem: Ferrer/Wikimedia Commons

Continue Lendo...

A escritora galega do século XIX, Emilia Pardo Bazán, resumiu sua filosofia de vida em quatro pilares: parar de planejar tudo, amar de forma genuína, escolher o próprio caminho e sentir-se realizada. Seu legado ainda desafia a forma como vivemos hoje.

Viajante frequente nos trens entre a Galícia e Madri, Pardo Bazán carregava manuscritos e ideias enquanto construía uma vida que questionava as expectativas alheias. Suas reflexões sobre o bem-estar continuam relevantes para quem sente o peso de uma rotina repleta de prazos e obrigações.

Ao desafiar as convenções de sua época, a intelectual deixou ensinamentos que questionam a rigidez mental contemporânea e convidam à autenticidade.

Soltar o controle obsessivo da rotina

Pardo Bazán entendia a vida como um fluxo dinâmico e imprevisível. Para ela, encaixar cada minuto em um plano sufocava a capacidade de se surpreender. A sistematização excessiva do cotidiano, dizia, tirava da existência a graça de ser vivida.

Seus escritos não defendiam o abandono das responsabilidades, mas o equilíbrio entre a ordem necessária e a liberdade de desfrutar o que não tem propósito prático imediato.

Para ela, estar presente, aceitar as surpresas do curso dos acontecimentos e reduzir a tensão da previsão contínua eram a base de uma mente atenta, adaptável e aberta ao novo. Quanto menos se tenta sistematizar a vida, mais grata ela se torna — essa era sua máxima contra a obsessão moderna pelo planejamento.

Amar com honestidade emocional verdadeira

Para Pardo Bazán, amar de forma autêntica exigia coragem emocional, sem se submeter a contratos sociais em busca de validação externa. Essa entrega incluía tanto o compromisso com outra pessoa quanto a devoção à literatura e às causas sociais. Sua correspondência privada revela uma mulher que não temia a intensidade afetiva.

Em carta a Benito Pérez Galdós, confessou a profundidade do sentimento: disse que Galdós era sua felicidade, que temia perdê-lo e que só podia saborear a felicidade com ele. A paixão verdadeira, em sua visão, era um direito inalienável ao prazer emocional livre de amarras impostas pela sociedade.

As cartas de Galdós para Emilia se perderam, por isso a história desse amor é conhecida sobretudo pela correspondência dela, que revela a intensidade de seus sentimentos.

Escolher o próprio rumo independente

Libertar-se das normas sociais e traçar a própria trajetória foi uma batalha central para Pardo Bazán. No século XIX, quando as mulheres eram confinadas a papéis estreitos, ela escolheu o próprio destino: escreveu, viajou, debateu ideias e se recusou a viver conforme ditava a opinião pública.

Em 1892, no Congresso Pedagógico, proclamou que a mulher tem destino próprio. Em 1911, afirmou que o trabalho vale mais que as honras.

Sua trajetória mostra que escolher o próprio caminho exige enfrentar críticas e isolamento, mas permite construir uma existência coerente com os próprios valores. Não se tratava de rebeldia vazia, mas de assumir a responsabilidade pelo que se decide fazer com a própria vida.

Sentir-se realizado pelo que se é

O quarto pilar é a realização pessoal. Para Pardo Bazán, a satisfação íntima não dependia de condecorações nem de aplausos, mas de cultivar o intelecto e manter-se coerente com os ideais defendidos ao longo da carreira. Essa realização vinha de viver segundo os próprios princípios, sem tentar ser quem os outros esperavam.

Uma vida bem vivida é aquela em que se controla o mínimo necessário, se ama sem máscaras, se escolhe livremente e se encontra paz na coerência dessa escolha. Esses ensinamentos continuam relevantes em um mundo que tenta padronizar experiências e impor caminhos pré-traçados.

Amor e sofrimento

Miguel de Unamuno: "Não há felicidade maior do que amar aquilo que nos faz sofrer"

Escritor e filósofo resgatou o pensamento de compreensão sobre o sofrimento e o compromisso sincero

03/11/2026 06h44

Compartilhar

Imagem: Agence Meurisse/Wikimedia Commons

Continue Lendo...

Numa sociedade obcecada pelo conforto imediato, resgatar o pensamento clássico permite compreender que o sofrimento e o compromisso sincero são elementos indispensáveis para alcançar uma plenitude real e duradoura. A obsessão por eliminar qualquer incômodo da rotina nos afasta daquilo que verdadeiramente nos importa e nos transforma.

Vivemos convencidos de que uma existência plena significa construir um mundo blindado contra o desconforto, evitando os obstáculos e fugindo de tudo que ameace nossa segurança. Porém, ao tentar remover cada pequena fissura da realidade, perdemos a verdadeira intensidade daquilo que experimentamos e corremos o risco de nos desconectar do solo firme da vida.

O preço do compromisso sincero

Tudo aquilo que nos apaixona — uma meta profissional, um compromisso genuíno ou uma relação significativa — exige uma entrega marcada pela incerteza e por momentos difíceis. Ao recusar o risco para evitar o sofrimento, caímos numa satisfação superficial que se assemelha mais ao entretenimento passageiro do que ao bem-estar autêntico.

Essa obsessão pelo conforto permanente não apenas torna a rotina mais monótona, mas também dilui o valor dos projetos e dos vínculos que realmente nos transformam. A busca incessante pela segurança deixa a experiência vazia de significado e a reduz a um processo sem importância.

 

Unamuno e a fragilidade como caminho

Miguel de Unamuno, nascido em Bilbao em 1864, foi catedrático de Grego e reitor da Universidade de Salamanca. Tornou-se uma figura central da Geração de 98 ao analisar a crise de identidade espanhola e a existência humana.

Em ensaios como Do sentimento trágico da vida, o intelectual basco advertia que enfrentar a dificuldade não é uma barreira, mas um caminho para compreender o mundo com maior lucidez.

Sua visão desafia a crença moderna de que a plenitude reside na remoção do incômodo, sugerindo que o valor pode emergir justamente daquilo que nos desafia.

Abraçar a fragilidade como via para a autenticidade

Unamuno disse: "Não há felicidade maior do que amar aquilo que nos faz sofrer". A frase revela que aquilo que gera inquietação costuma coincidir com o que mais nos importa.

Quando aceitamos que tudo valioso é frágil e tem data de vencimento, a experiência deixa de ser um processo sem peso e se torna muito mais intensa.

Aceitar que o compromisso traz contradições não significa buscar amargura de forma gratuita, mas conferir sentido profundo ao caminho percorrido. A filosofia de Unamuno convida a enxergar as sombras como componente inseparável do amor e da própria existência. Quem tenta se imunizar contra as quedas termina se afastando da capacidade real de se envolver com o que o rodeia.

A plenitude além do conforto

A verdadeira plenitude não consiste em evitar as feridas da vida, mas em ter coragem de amar aquilo pelo qual vale a pena se arriscar. A filosofia da Geração de 98 nos lembra que o bem-estar real não se encontra no isolamento confortável, mas em saber lidar com as tensões cotidianas com sabedoria e propósito.

O pensamento de Unamuno permanece relevante porque questiona a ideia contemporânea de que felicidade equivale à ausência de dor. Ao resgatar essa perspectiva, reconhecemos que viver plenamente exige compromisso sincero, aceitação da vulnerabilidade e coragem para amar aquilo que nos desafia.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 1 dia

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

2

A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de novembro. Avaliar as situações e ser imparcial
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de novembro. Avaliar as situações e ser imparcial

3

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'

4

Alexandre, o Grande: "Quando dedicamos nosso tempo a alguém, entregamos uma parte da própria vida"
Extra

/ 23 horas

Alexandre, o Grande: "Quando dedicamos nosso tempo a alguém, entregamos uma parte da própria vida"

5

Fronteira de Corumbá com a Bolívia terá policiais treinados pela ONU
policiamento

/ 1 dia

Fronteira de Corumbá com a Bolívia terá policiais treinados pela ONU

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Meta não é estratégia comercial
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?