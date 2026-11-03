Para Emilia Pardo Bazán, a realização está em viver sem tentar controlar cada detalhe - Imagem: Ferrer/Wikimedia Commons

A escritora galega do século XIX, Emilia Pardo Bazán, resumiu sua filosofia de vida em quatro pilares: parar de planejar tudo, amar de forma genuína, escolher o próprio caminho e sentir-se realizada. Seu legado ainda desafia a forma como vivemos hoje.

Viajante frequente nos trens entre a Galícia e Madri, Pardo Bazán carregava manuscritos e ideias enquanto construía uma vida que questionava as expectativas alheias. Suas reflexões sobre o bem-estar continuam relevantes para quem sente o peso de uma rotina repleta de prazos e obrigações.

Ao desafiar as convenções de sua época, a intelectual deixou ensinamentos que questionam a rigidez mental contemporânea e convidam à autenticidade.

Soltar o controle obsessivo da rotina

Pardo Bazán entendia a vida como um fluxo dinâmico e imprevisível. Para ela, encaixar cada minuto em um plano sufocava a capacidade de se surpreender. A sistematização excessiva do cotidiano, dizia, tirava da existência a graça de ser vivida.

Seus escritos não defendiam o abandono das responsabilidades, mas o equilíbrio entre a ordem necessária e a liberdade de desfrutar o que não tem propósito prático imediato.

Para ela, estar presente, aceitar as surpresas do curso dos acontecimentos e reduzir a tensão da previsão contínua eram a base de uma mente atenta, adaptável e aberta ao novo. Quanto menos se tenta sistematizar a vida, mais grata ela se torna — essa era sua máxima contra a obsessão moderna pelo planejamento.

Amar com honestidade emocional verdadeira

Para Pardo Bazán, amar de forma autêntica exigia coragem emocional, sem se submeter a contratos sociais em busca de validação externa. Essa entrega incluía tanto o compromisso com outra pessoa quanto a devoção à literatura e às causas sociais. Sua correspondência privada revela uma mulher que não temia a intensidade afetiva.

Em carta a Benito Pérez Galdós, confessou a profundidade do sentimento: disse que Galdós era sua felicidade, que temia perdê-lo e que só podia saborear a felicidade com ele. A paixão verdadeira, em sua visão, era um direito inalienável ao prazer emocional livre de amarras impostas pela sociedade.

As cartas de Galdós para Emilia se perderam, por isso a história desse amor é conhecida sobretudo pela correspondência dela, que revela a intensidade de seus sentimentos.

Escolher o próprio rumo independente

Libertar-se das normas sociais e traçar a própria trajetória foi uma batalha central para Pardo Bazán. No século XIX, quando as mulheres eram confinadas a papéis estreitos, ela escolheu o próprio destino: escreveu, viajou, debateu ideias e se recusou a viver conforme ditava a opinião pública.

Em 1892, no Congresso Pedagógico, proclamou que a mulher tem destino próprio. Em 1911, afirmou que o trabalho vale mais que as honras.

Sua trajetória mostra que escolher o próprio caminho exige enfrentar críticas e isolamento, mas permite construir uma existência coerente com os próprios valores. Não se tratava de rebeldia vazia, mas de assumir a responsabilidade pelo que se decide fazer com a própria vida.

Sentir-se realizado pelo que se é

O quarto pilar é a realização pessoal. Para Pardo Bazán, a satisfação íntima não dependia de condecorações nem de aplausos, mas de cultivar o intelecto e manter-se coerente com os ideais defendidos ao longo da carreira. Essa realização vinha de viver segundo os próprios princípios, sem tentar ser quem os outros esperavam.

Uma vida bem vivida é aquela em que se controla o mínimo necessário, se ama sem máscaras, se escolhe livremente e se encontra paz na coerência dessa escolha. Esses ensinamentos continuam relevantes em um mundo que tenta padronizar experiências e impor caminhos pré-traçados.