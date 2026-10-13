Estudo faz alerta: interferência humana no clima da Terra pode ser muito difícil de reverter - Foto: Zelch Csaba/Pexels

As pegadas digitais da atividade humana no clima terrestre estão agora impressas em evidências que vão muito além das temperaturas superficiais. Desde 2009, pesquisadores identificam sinais de aquecimento antropogênico em múltiplas partes do sistema climático, incluindo salinidade oceânica, cobertura de neve e atmosfera superior.

Este achado é central para um novo Estudo que examina as bases científicas de uma decisão ambiental americana crucial. Em 2009, a Agência de Proteção Ambiental concluiu que os gases de efeito estufa representam perigo à saúde pública.

Embora a agência tenha revertido essa conclusão em fevereiro de 2026, os autores da revisão científica afirmam que as evidências científicas apoiando a decisão original agora são consideravelmente mais robustas.

Como os cientistas identificam o aquecimento causado pelo homem

O método chamado impressão digital climática funciona comparando padrões específicos. O Sol, vulcões e gases de efeito estufa alterariam o clima de formas distintas, então os pesquisadores verificam qual padrão os dados reais demonstram.

O pesquisador Benjamin Santer, da Universidade de East Anglia, informou ao Earth que, se todo o aquecimento global desde 1850 viesse apenas de um aumento natural na energia solar, a atmosfera deveria aquecer do solo até 50 quilômetros de altitude.

A realidade, porém, segue padrão oposto, e a camada inferior da atmosfera aquece enquanto a estratosfera, acima dela, esfria. Esse resultado ocorre porque o dióxido de carbono extra retém mais calor na atmosfera baixa e ajuda a estratosfera a irradiar calor para o espaço. A perda de ozônio causada pela atividade humana, principal fonte do calor estratosférico, intensifica esse resfriamento.

Os cientistas Syukuro Manabe e Richard Wetherald previram esse padrão em 1967 com um modelo climático simples, muito antes de haver dados para testá-lo. Medições posteriores de balões meteorológicos e satélites confirmaram a previsão. E Manabe recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2021 junto com Klaus Hasselmann, que desenvolveu os métodos para identificar essas impressões digitais.

Evidências que ultrapassam a temperatura superficial

Em 1995, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas concluiu, conforme informou o Earth, que o conjunto de evidências indicava uma influência humana discernível no clima global. Contudo, essa conclusão repousava sobre um número limitado de estudos, a maioria focando temperatura.

Conforme informou ao Earth, Santer destaca que essa situação mudou radicalmente: a afirmação de que os achados sobre influência humana formam uma casa de cartas baseada em poucos estudos de impressão digital talvez tivesse validade 30 anos atrás, mas não é válida agora.

Desde 2009, cientistas identificaram padrões de origem humana em mudanças na salinidade dos oceanos, na cobertura de neve do Hemisfério Norte, na cobertura de nuvens e na seca. Eles encontraram sinais nesses padrões também no tempo de escoamento de água em principais rios do oeste americano.

A atividade humana modificou ainda o ciclo anual das estações, alteração que pesquisadores detectaram na atmosfera inferior, na superfície do mar e nas águas oceânicas.